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Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.05.2022
Игра престижа для обоих
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 36-й тур
7 мая, 19:30. "Амекс Стедиум" (Брайтон)
Главный арбитр: Эндрю Медли
Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +
Финишная прямая сезона уже совсем близко. "Брайтон" и "Манчестер Юнайтед" - это те команды, которые завершают этот чемпионат в стиле явно не Усейна Болта, привыкшего прибегать первым. И "чайки", и "манкунианцы" находятся в верхней середине турнирной таблицы, хотя бы казалось сравнение таких разных по классу и уровню игроков коллективов в итогах сезона невозможно. Но это реальность – в таблице их разделяет всего три места.
Брайтон
Сезон для "чаек" был настоящими качелями: команда результат показывала (или наоборот) волнами. Например, в период с середины января по конец марта "Брайтон" трижды сыграл вничью и шесть раз подряд уступил, а затем, в следующих шести встречах, трижды победил, дважды закончил поединок с равным счетом и однажды уступил, да и то против "Манчестер Сити”.
Правда, позитива все-таки было больше, и команда идет девятой в турнирной таблице и вполне реально может завершить чемпионат в верхней части АПЛ. Для "Брайтона" - это очень хороший результат, а еще бы подопечные Поттера не теряли очки там, где могли этого не делать, могла бы даже выйти борьба за еврокубки. Однако не в этом сезоне – шансы на условную Лигу конференций меньше, чем призрачные.
Кадры хозяев
У "чаек" две потери перед сегодняшним матчем: Мвепу и Модер не сыграют на "Амексе". Оба футболиста важны, ведь являются игроками основы. Поттер может предоставить резервистам шанс проявить себя.
Bring on United. ???????? #BHAMUN pic.twitter.com/tarA6TfhB8— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 6, 2022
Манчестер Юнайтед
Еще теоретические шансы на Лигу чемпионов у “манкунианцев” есть, однако, будем откровенны, практических шансов у команды не осталось. Борьба была проиграна в личной встрече против “Арсенала”, а подкреплена недавними поражениями от “Ливерпуля”, “Эвертона” и ничьей против “Челси”, и это при том, что сопернику МЮ давали ему шанс и тоже безумным образом теряли очки. Подопечные Рангника этими возможностями не пользовались.
“Манкунианцы” должны бороться до финиша в чемпионате, ведь при поражениях в двух финальных матчах “Ман Юнайтед” может потерять еще и место в групповом этапе Лиги Европы. Да еще и следующие соперники – очень крепкие середнячки. Хотя в этом сезоне для МЮ в соперниках все команды, с которыми тяжело играть. Это уже проблема именно красного Манчестера.
Кадры гостей
Да и с наличием игроков у красных дьяволов не все весело. Сразу шесть футболистов сейчас находятся в лазарете: Погба, Рашфорд, Санчо, Шоу, Байи и Ван-Биссака. Последние двое еще могут успеть восстановиться, но вряд ли Рангник после испытательных тестов сразу выпустит их со старта.
Sights locked on #BHAMUN ????#MUFC | #PL pic.twitter.com/2myFIHzpYw— Manchester United (@ManUtd) May 5, 2022
Последние матчи Брайтона и Манчестер Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
- 30.04. Вулверхэмптон – Брайтон 0:3
- 24.04. Брайтон – Саутгемптон 2:2
- 20.04. Манчестер Сити – Брайтон 3:0
- 16.04. Тоттенхэм – Брайтон 0:1
- 09.04. Арсенал – Брайтон 1:2
Последние пять встреч гостей
- 02.05. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 3:0
- 28.04. Манчестер Юнайтед – Челси 1:1
- 23.04. Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:1
- 19.04. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 4:0
- 16.04. Манчестер Юнайтед – Норвич 3:2
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|34
|26
|5
|3
|84 - 21
|83
|2
|Ливерпуль
|34
|25
|7
|2
|86 - 22
|82
|3
|Челси
|34
|19
|9
|6
|68 - 29
|66
|4
|Арсенал
|34
|20
|3
|11
|54 - 41
|63
|5
|Тоттенхэм
|34
|19
|4
|11
|59 - 39
|61
|6
|Манчестер Юнайтед
|36
|16
|10
|10
|57 - 52
|58
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|15
|7
|13
|53 - 46
|52
|8
|Вулверхэмптон
|34
|15
|4
|15
|33 - 32
|49
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|35
|10
|14
|11
|34 - 42
|44
|10
|Ньюкасл
|35
|11
|10
|14
|41 - 56
|43
|11
|Лестер Сити
|33
|11
|9
|13
|48 - 54
|42
|12
|Кристал Пэлас
|34
|9
|14
|11
|45 - 42
|41
|13
|Астон Вилла
|33
|12
|4
|17
|44 - 46
|40
|14
|Брентфорд
|35
|11
|7
|17
|41 - 52
|40
|15
|Саутгемптон
|35
|9
|13
|13
|41 - 59
|40
|16
|Бернли
|34
|7
|13
|14
|31 - 46
|34
|17
|Лидс Юнайтед
|34
|8
|10
|16
|38 - 72
|34
|18
|Эвертон
|33
|9
|5
|19
|35 - 55
|32
|19
|Уотфорд
|34
|6
|4
|24
|32 - 69
|22
|20
|Норвич Сити
|34
|5
|6
|23
|22 - 71
|21
Последние пять личных встреч между командами
- 15.02.22. Манчестер Юнайтед – Брайтон 2:0
- 04.04.21. Манчестер Юнайтед – Брайтон 2:1
- 30.09.20. Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:3
- 26.09.20. Брайтон – Манчестер Юнайтед 2:3
- 30.06.20. Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:3
Цифры и факты
- Нападающий "Брайтона" Данни Велбек забил три гола в последних восьми матчах против МЮ. Английский игрок – наиболее результативный бывший футболист "манкунианцев" в их же ворота.
- "Манчестер Юнайтед" победил "Брайтон" в семи последних матчах во всех турнирах подряд - лучшая серия МЮ в истории Премьер-лиги.
- Лучший бомбардир “Брайтона” в АПЛ имеет в активе восемь голов (Нил Мопе), в то время как Криштиану Роналду забил уже 18 мячей в текущем чемпионате.
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Ставки и коэффициенты на матч Брайтон – Манчестер Юнайтед
Прогноз матча Брайтон – Манчестер Юнайтед от UA-Football
Недавно "чайки" обыграли в двух выездных поединках подряд других претендентов на ЛЧ - "Арсенал" и "Тоттенхэм". Теперь у “Брайтона” есть возможность победить еще одного такого представителя (пусть и уже теоретического). Правда, дома “чайки” выступают далеко не лучшим образом: всего 36% своих текущих очков команда заработала именно на “Амексе”. Вряд ли удастся подопечным Поттера одержать победу, но попробовать можно. Прогноз: Обе забьют.
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