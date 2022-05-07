Брайтон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.05.2022

Английская Премьер-лига, 36-й тур

7 мая, 19:30. "Амекс Стедиум" (Брайтон)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +

Финишная прямая сезона уже совсем близко. "Брайтон" и "Манчестер Юнайтед" - это те команды, которые завершают этот чемпионат в стиле явно не Усейна Болта, привыкшего прибегать первым. И "чайки", и "манкунианцы" находятся в верхней середине турнирной таблицы, хотя бы казалось сравнение таких разных по классу и уровню игроков коллективов в итогах сезона невозможно. Но это реальность – в таблице их разделяет всего три места.

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Брайтон

Сезон для "чаек" был настоящими качелями: команда результат показывала (или наоборот) волнами. Например, в период с середины января по конец марта "Брайтон" трижды сыграл вничью и шесть раз подряд уступил, а затем, в следующих шести встречах, трижды победил, дважды закончил поединок с равным счетом и однажды уступил, да и то против "Манчестер Сити”.

Правда, позитива все-таки было больше, и команда идет девятой в турнирной таблице и вполне реально может завершить чемпионат в верхней части АПЛ. Для "Брайтона" - это очень хороший результат, а еще бы подопечные Поттера не теряли очки там, где могли этого не делать, могла бы даже выйти борьба за еврокубки. Однако не в этом сезоне – шансы на условную Лигу конференций меньше, чем призрачные.

Кадры хозяев

У "чаек" две потери перед сегодняшним матчем: Мвепу и Модер не сыграют на "Амексе". Оба футболиста важны, ведь являются игроками основы. Поттер может предоставить резервистам шанс проявить себя.

Манчестер Юнайтед

Еще теоретические шансы на Лигу чемпионов у “манкунианцев” есть, однако, будем откровенны, практических шансов у команды не осталось. Борьба была проиграна в личной встрече против “Арсенала”, а подкреплена недавними поражениями от “Ливерпуля”, “Эвертона” и ничьей против “Челси”, и это при том, что сопернику МЮ давали ему шанс и тоже безумным образом теряли очки. Подопечные Рангника этими возможностями не пользовались.

“Манкунианцы” должны бороться до финиша в чемпионате, ведь при поражениях в двух финальных матчах “Ман Юнайтед” может потерять еще и место в групповом этапе Лиги Европы. Да еще и следующие соперники – очень крепкие середнячки. Хотя в этом сезоне для МЮ в соперниках все команды, с которыми тяжело играть. Это уже проблема именно красного Манчестера.

Кадры гостей

Да и с наличием игроков у красных дьяволов не все весело. Сразу шесть футболистов сейчас находятся в лазарете: Погба, Рашфорд, Санчо, Шоу, Байи и Ван-Биссака. Последние двое еще могут успеть восстановиться, но вряд ли Рангник после испытательных тестов сразу выпустит их со старта.

Последние матчи Брайтона и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

30.04. Вулверхэмптон – Брайтон 0:3

24.04. Брайтон – Саутгемптон 2:2

20.04. Манчестер Сити – Брайтон 3:0

16.04. Тоттенхэм – Брайтон 0:1

09.04. Арсенал – Брайтон 1:2

Последние пять встреч гостей

02.05. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 3:0

28.04. Манчестер Юнайтед – Челси 1:1

23.04. Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:1

19.04. Ливерпуль – Манчестер Юнайтед 4:0

16.04. Манчестер Юнайтед – Норвич 3:2

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Манчестер Сити 34 26 5 3 84 - 21 83 2 Ливерпуль 34 25 7 2 86 - 22 82 3 Челси 34 19 9 6 68 - 29 66 4 Арсенал 34 20 3 11 54 - 41 63 5 Тоттенхэм 34 19 4 11 59 - 39 61 6 Манчестер Юнайтед 36 16 10 10 57 - 52 58 7 Вест Хэм Юнайтед 35 15 7 13 53 - 46 52 8 Вулверхэмптон 34 15 4 15 33 - 32 49 9 Брайтон энд Хоув Альбион 35 10 14 11 34 - 42 44 10 Ньюкасл 35 11 10 14 41 - 56 43 11 Лестер Сити 33 11 9 13 48 - 54 42 12 Кристал Пэлас 34 9 14 11 45 - 42 41 13 Астон Вилла 33 12 4 17 44 - 46 40 14 Брентфорд 35 11 7 17 41 - 52 40 15 Саутгемптон 35 9 13 13 41 - 59 40 16 Бернли 34 7 13 14 31 - 46 34 17 Лидс Юнайтед 34 8 10 16 38 - 72 34 18 Эвертон 33 9 5 19 35 - 55 32 19 Уотфорд 34 6 4 24 32 - 69 22 20 Норвич Сити 34 5 6 23 22 - 71 21

Последние пять личных встреч между командами

15.02.22. Манчестер Юнайтед – Брайтон 2:0

04.04.21. Манчестер Юнайтед – Брайтон 2:1

30.09.20. Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:3

26.09.20. Брайтон – Манчестер Юнайтед 2:3

30.06.20. Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:3

Цифры и факты

Нападающий "Брайтона" Данни Велбек забил три гола в последних восьми матчах против МЮ. Английский игрок – наиболее результативный бывший футболист "манкунианцев" в их же ворота.

"Манчестер Юнайтед" победил "Брайтон" в семи последних матчах во всех турнирах подряд - лучшая серия МЮ в истории Премьер-лиги.

Лучший бомбардир “Брайтона” в АПЛ имеет в активе восемь голов (Нил Мопе), в то время как Криштиану Роналду забил уже 18 мячей в текущем чемпионате.

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Ставки и коэффициенты на матч Брайтон – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Брайтон – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Недавно "чайки" обыграли в двух выездных поединках подряд других претендентов на ЛЧ - "Арсенал" и "Тоттенхэм". Теперь у “Брайтона” есть возможность победить еще одного такого представителя (пусть и уже теоретического). Правда, дома “чайки” выступают далеко не лучшим образом: всего 36% своих текущих очков команда заработала именно на “Амексе”. Вряд ли удастся подопечным Поттера одержать победу, но попробовать можно. Прогноз: Обе забьют.