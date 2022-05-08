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Арсенал - Лидс. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 08.05.2022
Арсенал – Лидс: Прогноз и анонс матча ⋉ 8 мая 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 36-й тур
8 мая 2022. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” 16:00 “Лидс”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Микель Артета подписал новый контракт с "Арсеналом". Клуб, команда и болельщики доверяют 40-летнему тренеру, который близок к тому, чтобы вернуть "канониров" в Лигу чемпионов. "Арсеналу" нужно набрать десять очков в последних четырех турах, начиная с игры против "Лидса".
Арсенал
"Челси", "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм". Когда казалось, что положение "Арсенала" совсем безвыходное, команда Микеля Артеты собралась и выиграла три подряд матчей у команд первой семерки. Не каждый раз "канонирам" удавалось показывать уверенную игру, но характер и упрямость "канониров" позволили им выжать максимум.
Так было и в выездной игре с "Вест Хэмом" в последнем туре. Показательно, что "Арсенал" забил два гола ударами центрбеков. У "канониров" мало что получалось в позиционной атаке, но два удачных стандарта привели к голам в ворота Фабианского. Холдинг и Габриэл, помимо своих забитых мячей, великолепно и отыграли у своих ворот, не позволив "Вест Хэму" создавать моменты в штрафной "канониров". Даже Нуну Тавареш на левом фланге позволил лишь раз обыграть себя, что тем не менее привело к голу.
Позиция левого защитника остается одной из самых проблемных в "Арсенале" и в воскресной игре Таварешу будет противостоять один из лучших дриблеров АПЛ Рафинья. Будет крайне непросто. Сыграет ли центрбек Бен Уайт, пока неизвестно. Тирни и Парти продолжают восстановление.
Лидс
"Лидс" ныне мало напоминает сумасбродную команду Марсело Бьелсы. Американец Джесси Марш является сторонником экспрессивного и яркого футбола, но "Лидсу" грозит вылет в Чемпионшип, поэтому экс-тренер "Зальцбурга" и "РБ Лейпциг" в последних матчах делает ставку на прагматизм. "Лидс" даже не пытался атаковать в матче предпоследнего тура с "Кристал Пэлас" и был доволен одним очком (0:0), в подобном ключе "The Whites" действовали и в игре с "Манчестер Сити" на прошлой неделе, но поражения чемпиону избежать не удалось (0:4).
В матче с "Манчестер Сити" "Лидс" потерял из-за травмы одного из лидеров команды Стюарта Далласа. На разминке травму получил Лиам Купер. Даллас не сыграет до конца сезона, Купер и еще один центрбек Льоренте были на тренировке в пятницу и их участие в игре возможно. По-прежнему травмированы Бэмфорд, Робертс, Форшоу и Саммервилл.
"Лидс" не может выиграть у "Арсенала" с 2003 года, но команде Джесси Марша достаточно будет сыграть вничью после того как "Бернли" в субботу проиграл "Астон Вилле".
Статистика команд, цифры и факты
- "Лидс" смог сыграть на на ноль в двух последних выездных матчах АПЛ, пропустив в восьми предыдущих поединках 27 голов. "The Whites" не удавалось сделать три подряд гостевых клиншита с 1996 года.
- Только "Манчестер Сити" (26) и "Ливерпуль" (25) побеждали в Премьер-лиге чаще, чем "Арсенал" (20 побед).
- "Арсенал" не может сделать клиншит в шести турах подряд. Хуже серии только у "Уотфорда" и "Вест Хэма" (девять и восемь соответственно).
-
"Арсенал" не проигрывает "Лидсу" в 11 последних матчах во всех турнирах (девять побед, две ничьи).
-
У команды Микеля Артеты очень хорошие показатели против команд за пределами первой четверки: 19 побед, три ничьи, шесть поражений. На своем поле – 11 побед, две ничьи, одно поражение.
-
"Лидс" проиграл десять из десяти матчей командам из первой шестерки АПЛ, пропустив при этом 43 гола.
-
"Лидс" – самая зрелищная команда АПЛ сезона 2021/22 (3.24 гола за игру).
Последние пять матчей Арсенала и Лидса
Арсенал
- 01.05 "Вест Хэм" 2:1 (АПЛ)
- 23.04 "Манчестер Юнайтед" 3:1 (АПЛ)
- 20.04 "Челси" 4:2 (АПЛ)
- 16.04 "Саутгемптон" 0:1 (АПЛ)
- 09.04 "Брайтон" 1:2 (АПЛ)
Лидс
- 30.04 "Манчестер Сити" 0:4 (АПЛ)
- 25.04 "Кристал Пэлас" 0:0 (АПЛ)
- 09.04 "Уотфорд" 3:0 (АПЛ)
- 02.04 "Саутгемптон" 1:1 (АПЛ)
- 18.03 "Вулверхэмптон" 3:2 (АПЛ)
Личные встречи
В первом круге "Арсенал" выиграл на "Элланд Роуд" со счетом 4:1. В последнем матче на "Эмирейтс" команда Артеты тоже забила сопернику четыре мяча (4:2). "Канониры" не проигрывают "Лидсу" в 11 последних матчах всех турниров (девять побед, две ничьи).
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Ливерпуль"
|35
|25
|8
|2
|87-23
|+64
|83
|2
|"Манчестер Сити"
|34
|26
|5
|3
|84-21
|+63
|83
|3
|"Челси"
|35
|19
|10
|6
|70-31
|+39
|67
|4
|"Арсенал"
|34
|20
|3
|11
|54-41
|+13
|63
|5
|"Тоттенхэм"
|35
|19
|5
|11
|60-40
|+20
|62
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|16
|10
|11
|57-56
|+1
|58
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|35
|15
|7
|13
|53-46
|+7
|52
|8
|"Вулверхэмптон"
|35
|15
|5
|15
|35-34
|+1
|50
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|36
|11
|14
|11
|38-42
|-4
|47
|10
|"Кристал Пэлас"
|35
|10
|14
|11
|46-42
|+4
|44
|11
|"Астон Вилла"
|34
|13
|4
|17
|47-47
|0
|43
|12
|"Брентфорд"
|36
|12
|7
|17
|44-52
|-8
|43
|13
|"Ньюкасл"
|35
|11
|10
|14
|41-56
|-15
|43
|14
|"Лестер Сити"
|33
|11
|9
|13
|48-54
|-6
|42
|15
|"Саутгемптон"
|36
|9
|13
|14
|41-62
|-21
|40
|16
|"Бернли"
|35
|7
|13
|15
|32-49
|-17
|34
|17
|"Лидс Юнайтед"
|34
|8
|10
|16
|38-72
|-34
|34
|18
|"Эвертон"
|33
|9
|5
|19
|35-55
|-20
|32
|19
|"Уотфорд"
|35
|6
|4
|25
|32-70
|-38
|22
|20
|"Норвич Сити"
|34
|5
|6
|23
|22-71
|-49
|21
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Ориентировочные составы
"Арсенал": Рэмсдейл – Томиясу, Холдинг, Габриэл, Тавареш – Эльнени, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Нкетиа
"Лидс": Мелье – Фирпо, Стрейк, Льоренте, Эйлинг – Филлипс, Клих – Харрисон, Родриго, Рафинья – Джеймс
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Арсенал – Лидс от UA-Football
"Арсенал" умеет побеждать "некрасиво", как это было в игре с "Вест Хэмом" в последнем туре, и в матче с "Лидсом", который будет цепляться за одно очко, команде Микеля Артеты будет крайне непросто. Но домашняя серия "Арсенала" и травмы защитников "Лидса" склоняют чашу весов в пользу хозяев. Прогноз – победа "Арсенала" 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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