Арсенал - Лидс. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 08.05.2022

Чемпионат Англии, 36-й тур

8 мая 2022. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 16:00 “Лидс”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Микель Артета подписал новый контракт с "Арсеналом". Клуб, команда и болельщики доверяют 40-летнему тренеру, который близок к тому, чтобы вернуть "канониров" в Лигу чемпионов. "Арсеналу" нужно набрать десять очков в последних четырех турах, начиная с игры против "Лидса".

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Арсенал

"Челси", "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм". Когда казалось, что положение "Арсенала" совсем безвыходное, команда Микеля Артеты собралась и выиграла три подряд матчей у команд первой семерки. Не каждый раз "канонирам" удавалось показывать уверенную игру, но характер и упрямость "канониров" позволили им выжать максимум.

Так было и в выездной игре с "Вест Хэмом" в последнем туре. Показательно, что "Арсенал" забил два гола ударами центрбеков. У "канониров" мало что получалось в позиционной атаке, но два удачных стандарта привели к голам в ворота Фабианского. Холдинг и Габриэл, помимо своих забитых мячей, великолепно и отыграли у своих ворот, не позволив "Вест Хэму" создавать моменты в штрафной "канониров". Даже Нуну Тавареш на левом фланге позволил лишь раз обыграть себя, что тем не менее привело к голу.

Позиция левого защитника остается одной из самых проблемных в "Арсенале" и в воскресной игре Таварешу будет противостоять один из лучших дриблеров АПЛ Рафинья. Будет крайне непросто. Сыграет ли центрбек Бен Уайт, пока неизвестно. Тирни и Парти продолжают восстановление.

Лидс

"Лидс" ныне мало напоминает сумасбродную команду Марсело Бьелсы. Американец Джесси Марш является сторонником экспрессивного и яркого футбола, но "Лидсу" грозит вылет в Чемпионшип, поэтому экс-тренер "Зальцбурга" и "РБ Лейпциг" в последних матчах делает ставку на прагматизм. "Лидс" даже не пытался атаковать в матче предпоследнего тура с "Кристал Пэлас" и был доволен одним очком (0:0), в подобном ключе "The Whites" действовали и в игре с "Манчестер Сити" на прошлой неделе, но поражения чемпиону избежать не удалось (0:4).

В матче с "Манчестер Сити" "Лидс" потерял из-за травмы одного из лидеров команды Стюарта Далласа. На разминке травму получил Лиам Купер. Даллас не сыграет до конца сезона, Купер и еще один центрбек Льоренте были на тренировке в пятницу и их участие в игре возможно. По-прежнему травмированы Бэмфорд, Робертс, Форшоу и Саммервилл.

"Лидс" не может выиграть у "Арсенала" с 2003 года, но команде Джесси Марша достаточно будет сыграть вничью после того как "Бернли" в субботу проиграл "Астон Вилле".

Статистика команд, цифры и факты

"Лидс" смог сыграть на на ноль в двух последних выездных матчах АПЛ, пропустив в восьми предыдущих поединках 27 голов. "The Whites" не удавалось сделать три подряд гостевых клиншита с 1996 года.

Только "Манчестер Сити" (26) и "Ливерпуль" (25) побеждали в Премьер-лиге чаще, чем "Арсенал" (20 побед).

"Арсенал" не может сделать клиншит в шести турах подряд. Хуже серии только у "Уотфорда" и "Вест Хэма" (девять и восемь соответственно).

"Арсенал" не проигрывает "Лидсу" в 11 последних матчах во всех турнирах (девять побед, две ничьи).

У команды Микеля Артеты очень хорошие показатели против команд за пределами первой четверки: 19 побед, три ничьи, шесть поражений. На своем поле – 11 побед, две ничьи, одно поражение.

"Лидс" проиграл десять из десяти матчей командам из первой шестерки АПЛ, пропустив при этом 43 гола.

"Лидс" – самая зрелищная команда АПЛ сезона 2021/22 (3.24 гола за игру).

Последние пять матчей Арсенала и Лидса

Арсенал

01.05 "Вест Хэм" 2:1 (АПЛ)

23.04 "Манчестер Юнайтед" 3:1 (АПЛ)

20.04 "Челси" 4:2 (АПЛ)

16.04 "Саутгемптон" 0:1 (АПЛ)

09.04 "Брайтон" 1:2 (АПЛ)

Лидс

30.04 "Манчестер Сити" 0:4 (АПЛ)

25.04 "Кристал Пэлас" 0:0 (АПЛ)

09.04 "Уотфорд" 3:0 (АПЛ)

02.04 "Саутгемптон" 1:1 (АПЛ)

18.03 "Вулверхэмптон" 3:2 (АПЛ)

Личные встречи

В первом круге "Арсенал" выиграл на "Элланд Роуд" со счетом 4:1. В последнем матче на "Эмирейтс" команда Артеты тоже забила сопернику четыре мяча (4:2). "Канониры" не проигрывают "Лидсу" в 11 последних матчах всех турниров (девять побед, две ничьи).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Ливерпуль" 35 25 8 2 87-23 +64 83 2 "Манчестер Сити" 34 26 5 3 84-21 +63 83 3 "Челси" 35 19 10 6 70-31 +39 67 4 "Арсенал" 34 20 3 11 54-41 +13 63 5 "Тоттенхэм" 35 19 5 11 60-40 +20 62 6 "Манчестер Юнайтед" 37 16 10 11 57-56 +1 58 7 "Вест Хэм Юнайтед" 35 15 7 13 53-46 +7 52 8 "Вулверхэмптон" 35 15 5 15 35-34 +1 50 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 36 11 14 11 38-42 -4 47 10 "Кристал Пэлас" 35 10 14 11 46-42 +4 44 11 "Астон Вилла" 34 13 4 17 47-47 0 43 12 "Брентфорд" 36 12 7 17 44-52 -8 43 13 "Ньюкасл" 35 11 10 14 41-56 -15 43 14 "Лестер Сити" 33 11 9 13 48-54 -6 42 15 "Саутгемптон" 36 9 13 14 41-62 -21 40 16 "Бернли" 35 7 13 15 32-49 -17 34 17 "Лидс Юнайтед" 34 8 10 16 38-72 -34 34 18 "Эвертон" 33 9 5 19 35-55 -20 32 19 "Уотфорд" 35 6 4 25 32-70 -38 22 20 "Норвич Сити" 34 5 6 23 22-71 -49 21

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Ориентировочные составы

"Арсенал": Рэмсдейл – Томиясу, Холдинг, Габриэл, Тавареш – Эльнени, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Нкетиа

"Лидс": Мелье – Фирпо, Стрейк, Льоренте, Эйлинг – Филлипс, Клих – Харрисон, Родриго, Рафинья – Джеймс

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Арсенал – Лидс от UA-Football

"Арсенал" умеет побеждать "некрасиво", как это было в игре с "Вест Хэмом" в последнем туре, и в матче с "Лидсом", который будет цепляться за одно очко, команде Микеля Артеты будет крайне непросто. Но домашняя серия "Арсенала" и травмы защитников "Лидса" склоняют чашу весов в пользу хозяев. Прогноз – победа "Арсенала" 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.