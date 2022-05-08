Манчестер Сити - Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 08.05.2022

Чемпионат Англии, 36-й тур

8 мая 2022. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 18:30 “Ньюкасл”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Как на "Манчестер Сити" повлиял драматический вылет из Лиги чемпионов? Крах команды Гвардиолы на последих минутах матча с "Реалом" еще долго будет оставаться в памяти. Но у игроков "Сити" есть хороший шанс быстро переключиться на Премьер-лигу – в случае победы над "Ньюкаслом" "горожане" могут оторваться от "Ливерпуля" на три очка.

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Манчестер Сити

В ситуации "Сити" возможны два варианта. Первый – игроки обозлены и полны мотивации после шокирующего поражения "Реалу" и сделают все в своих силах, чтобы уверенно победить "Ньюкасл". Второй – мадридский вылет лишит "гороожан" уверенности в себе и это почувствует "Ньюкасл", стремящийся к победе над грандом. Честно говоря, второй вариант кажется очень маловероятным.

За "Манчестер Сити" играют профессиоалы мирового класса и они просто не могут себе позволить себе проваливаться в Лиге чемпионов и Премьер-лиге подряд. В последних пяти турах "Сити" забил соперникам 14 голов, прекрасно действуя после стандартов, контратак и позиционного нападения. В прошлом туре с "Лидсом" "горожане" не показали яркий футбол, но забили сопернику четыре гола. Это высокий класс, мастерство и умение его проявить.

Кроме того, "Манчестер Сити" будет проводить свой матч зная, что "Ливерпуль" потерял очки, что может стать дополнительным мотивирующим фактором.

Из-за травм игру с "Ньюкасом" пропустят Уокер и Стоунз.

Ньюкасл

До встречи с "Ливерпулем" в прошлом туре "Ньюкасл" выиграл четыре матча подряд и поднялся в верхнюю половину турнирной таблицы. После поражения "красным" и вчерашних субботних поединков "сороки" уже тринадцатые. На 9-10 позиции претендуют шесть команд и они очень плотно расположены друг с другом. У "Ньюкасла" заметный недостаток – плохая разница мячей, одно из наследий Стива Брюса.

Но даже если "Ньюкасл" закончит сезон последним из середняков, это будет достижением "сорок", учитывая, где еще команда пребывала зимой. Удачная трансферная кампания и хорошая работа Эдди Хау позволили "Ньюкасла" выбраться из зоны вылета и позволили ему увереннее смотреть на будущее. "Сороки" хотят достичь таких же вершин, как их "нефтяные коллеги" из Манчестера, но на это уйдут годы.

В данный момент команда Эдди Хау желает достойно завершить сезон. Есть хорошие новости – восстановились после травм и вернули к полноценным тренировкам лидеры команды Каллум Уилсон и Киран Триппьер. Об их возвращении на поле в матче с "Сити" говорить, наверное, еще рано, но через неделю с "Арсеналом", почему бы и нет. Скорее всего через неделю вернется и Фабиан Шер, получивший повреждение в игре с "Ливерпулем".

Статистика команд, цифры и факты

"Ньюкасл" ни разу не побеждал в матче Премьер-лиге на "Этихаде" (две ничьи, 14 поражений), 12 последних его выездных поединков с "Манчестер Сити" заканчивались поражением.

"Манчестер Сити" проиграл всего один из 28 последних поединков АПЛ против "Ньюкасла" (23 победы, четыре ничьи).

Только "Ливерпуль" (42) и "Манчестер Сити" (33) набрали в 2022 году больше очков, чем "Ньюкасл" (у "сорок" и у "Тоттенхэма" по 32 пункта).

"Ньюкасл" проигал три из четырех последних выездных матчей АПЛ.

Эдди Хау проиград девяти из девяти матчей командам Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа.

17 разных игроков забивали за "Ньюкасл" в Премьер-лиге 2021/22, это высший показатель среди всех команд.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Ньюкасла

Манчестер Сити

04.05 "Реал" Мадрид 1:3 (Лига чемпионов)

30.04 "Лидс" 3:0 (АПЛ)

26.04 "Реал" Мадрид 4:3 (Лига чемпионов)

23.04 "Уотфорд" 5:1 (АПЛ)

20.04 "Брайтон" 3:0 (АПЛ)

Ньюкасл

30.04 "Ливерпуль" 0:1 (АПЛ)

23.04 "Норвич" 3:0 (АПЛ)

20.04 "Кристал Пэлас" 1:0 (АПЛ)

17.04 "Лестер" 2:1 (АПЛ)

08.04 "Вулверхэмптон" 1:0 (АПЛ)

Личные встречи

В первом круге "Манчестер Сити" разгромил на выезде "Ньюкасл" со счетом 4:0. После возвращения "сорок" в АПЛ в 2017 году команды провели десять матчей, у "Сити" уверенное преимущество: восемь побед, одна ничья, одно поражение.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Ливерпуль" 35 25 8 2 87-23 +64 83 2 "Манчестер Сити" 34 26 5 3 84-21 +63 83 3 "Челси" 35 19 10 6 70-31 +39 67 4 "Арсенал" 34 20 3 11 54-41 +13 63 5 "Тоттенхэм" 35 19 5 11 60-40 +20 62 6 "Манчестер Юнайтед" 37 16 10 11 57-56 +1 58 7 "Вест Хэм Юнайтед" 35 15 7 13 53-46 +7 52 8 "Вулверхэмптон" 35 15 5 15 35-34 +1 50 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 36 11 14 11 38-42 -4 47 10 "Кристал Пэлас" 35 10 14 11 46-42 +4 44 11 "Астон Вилла" 34 13 4 17 47-47 0 43 12 "Брентфорд" 36 12 7 17 44-52 -8 43 13 "Ньюкасл" 35 11 10 14 41-56 -15 43 14 "Лестер Сити" 33 11 9 13 48-54 -6 42 15 "Саутгемптон" 36 9 13 14 41-62 -21 40 16 "Бернли" 35 7 13 15 32-49 -17 34 17 "Лидс Юнайтед" 34 8 10 16 38-72 -34 34 18 Эвертон 33 9 5 19 35-55 -20 32 19 "Уотфорд" 35 6 4 25 32-70 -38 22 20 "Норвич Сити" 34 5 6 23 22-71 -49 21

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Ориентировочные составы

"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Диаш, Лапорт, Зинченко – Гюндоган, Родри, Де Брюйне – Марез, Стерлинг, Грилиш

"Ньюкасл": Дубравка – Берн, Ласселс, Крафт – Таргетт, Уиллок, Шелви, Гимараэш, Мерфи – Жоэлинтон, Сен-Максимен

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Сити – Ньюкасл от UA-Football

У "Ньюкасла" и Эдди Хау ужасные показатели в матчах с "Манчестер Сити", "сороки" хорошо отбирают очки у середняков и аутсайдеров, но не у грандов. "Сити" все же хочет переключиться на успешные результаты после фиаско в Мадриде и "Ньюкасл", способный играть в обороне, но не на высшем уровне, удобная цель для команды Гвардиолы. Прогноз – победа "Манчестер Сити" 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.