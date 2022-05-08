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Манчестер Сити - Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 08.05.2022
Манчестер Сити – Ньюкасл: Прогноз и анонс матча ⋉ 8 мая 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 36-й тур
8 мая 2022. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” 18:30 “Ньюкасл”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Как на "Манчестер Сити" повлиял драматический вылет из Лиги чемпионов? Крах команды Гвардиолы на последих минутах матча с "Реалом" еще долго будет оставаться в памяти. Но у игроков "Сити" есть хороший шанс быстро переключиться на Премьер-лигу – в случае победы над "Ньюкаслом" "горожане" могут оторваться от "Ливерпуля" на три очка.
Манчестер Сити
В ситуации "Сити" возможны два варианта. Первый – игроки обозлены и полны мотивации после шокирующего поражения "Реалу" и сделают все в своих силах, чтобы уверенно победить "Ньюкасл". Второй – мадридский вылет лишит "гороожан" уверенности в себе и это почувствует "Ньюкасл", стремящийся к победе над грандом. Честно говоря, второй вариант кажется очень маловероятным.
За "Манчестер Сити" играют профессиоалы мирового класса и они просто не могут себе позволить себе проваливаться в Лиге чемпионов и Премьер-лиге подряд. В последних пяти турах "Сити" забил соперникам 14 голов, прекрасно действуя после стандартов, контратак и позиционного нападения. В прошлом туре с "Лидсом" "горожане" не показали яркий футбол, но забили сопернику четыре гола. Это высокий класс, мастерство и умение его проявить.
Кроме того, "Манчестер Сити" будет проводить свой матч зная, что "Ливерпуль" потерял очки, что может стать дополнительным мотивирующим фактором.
Из-за травм игру с "Ньюкасом" пропустят Уокер и Стоунз.
Ньюкасл
До встречи с "Ливерпулем" в прошлом туре "Ньюкасл" выиграл четыре матча подряд и поднялся в верхнюю половину турнирной таблицы. После поражения "красным" и вчерашних субботних поединков "сороки" уже тринадцатые. На 9-10 позиции претендуют шесть команд и они очень плотно расположены друг с другом. У "Ньюкасла" заметный недостаток – плохая разница мячей, одно из наследий Стива Брюса.
Но даже если "Ньюкасл" закончит сезон последним из середняков, это будет достижением "сорок", учитывая, где еще команда пребывала зимой. Удачная трансферная кампания и хорошая работа Эдди Хау позволили "Ньюкасла" выбраться из зоны вылета и позволили ему увереннее смотреть на будущее. "Сороки" хотят достичь таких же вершин, как их "нефтяные коллеги" из Манчестера, но на это уйдут годы.
В данный момент команда Эдди Хау желает достойно завершить сезон. Есть хорошие новости – восстановились после травм и вернули к полноценным тренировкам лидеры команды Каллум Уилсон и Киран Триппьер. Об их возвращении на поле в матче с "Сити" говорить, наверное, еще рано, но через неделю с "Арсеналом", почему бы и нет. Скорее всего через неделю вернется и Фабиан Шер, получивший повреждение в игре с "Ливерпулем".
Статистика команд, цифры и факты
- "Ньюкасл" ни разу не побеждал в матче Премьер-лиге на "Этихаде" (две ничьи, 14 поражений), 12 последних его выездных поединков с "Манчестер Сити" заканчивались поражением.
-
"Манчестер Сити" проиграл всего один из 28 последних поединков АПЛ против "Ньюкасла" (23 победы, четыре ничьи).
-
Только "Ливерпуль" (42) и "Манчестер Сити" (33) набрали в 2022 году больше очков, чем "Ньюкасл" (у "сорок" и у "Тоттенхэма" по 32 пункта).
-
"Ньюкасл" проигал три из четырех последних выездных матчей АПЛ.
-
Эдди Хау проиград девяти из девяти матчей командам Пепа Гвардиолы и Юргена Клоппа.
-
17 разных игроков забивали за "Ньюкасл" в Премьер-лиге 2021/22, это высший показатель среди всех команд.
Последние пять матчей Манчестер Сити и Ньюкасла
Манчестер Сити
- 04.05 "Реал" Мадрид 1:3 (Лига чемпионов)
- 30.04 "Лидс" 3:0 (АПЛ)
- 26.04 "Реал" Мадрид 4:3 (Лига чемпионов)
- 23.04 "Уотфорд" 5:1 (АПЛ)
- 20.04 "Брайтон" 3:0 (АПЛ)
Ньюкасл
- 30.04 "Ливерпуль" 0:1 (АПЛ)
- 23.04 "Норвич" 3:0 (АПЛ)
- 20.04 "Кристал Пэлас" 1:0 (АПЛ)
- 17.04 "Лестер" 2:1 (АПЛ)
- 08.04 "Вулверхэмптон" 1:0 (АПЛ)
Личные встречи
В первом круге "Манчестер Сити" разгромил на выезде "Ньюкасл" со счетом 4:0. После возвращения "сорок" в АПЛ в 2017 году команды провели десять матчей, у "Сити" уверенное преимущество: восемь побед, одна ничья, одно поражение.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Ливерпуль"
|35
|25
|8
|2
|87-23
|+64
|83
|2
|"Манчестер Сити"
|34
|26
|5
|3
|84-21
|+63
|83
|3
|"Челси"
|35
|19
|10
|6
|70-31
|+39
|67
|4
|"Арсенал"
|34
|20
|3
|11
|54-41
|+13
|63
|5
|"Тоттенхэм"
|35
|19
|5
|11
|60-40
|+20
|62
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|16
|10
|11
|57-56
|+1
|58
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|35
|15
|7
|13
|53-46
|+7
|52
|8
|"Вулверхэмптон"
|35
|15
|5
|15
|35-34
|+1
|50
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|36
|11
|14
|11
|38-42
|-4
|47
|10
|"Кристал Пэлас"
|35
|10
|14
|11
|46-42
|+4
|44
|11
|"Астон Вилла"
|34
|13
|4
|17
|47-47
|0
|43
|12
|"Брентфорд"
|36
|12
|7
|17
|44-52
|-8
|43
|13
|"Ньюкасл"
|35
|11
|10
|14
|41-56
|-15
|43
|14
|"Лестер Сити"
|33
|11
|9
|13
|48-54
|-6
|42
|15
|"Саутгемптон"
|36
|9
|13
|14
|41-62
|-21
|40
|16
|"Бернли"
|35
|7
|13
|15
|32-49
|-17
|34
|17
|"Лидс Юнайтед"
|34
|8
|10
|16
|38-72
|-34
|34
|18
|Эвертон
|33
|9
|5
|19
|35-55
|-20
|32
|19
|"Уотфорд"
|35
|6
|4
|25
|32-70
|-38
|22
|20
|"Норвич Сити"
|34
|5
|6
|23
|22-71
|-49
|21
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Ориентировочные составы
"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Диаш, Лапорт, Зинченко – Гюндоган, Родри, Де Брюйне – Марез, Стерлинг, Грилиш
"Ньюкасл": Дубравка – Берн, Ласселс, Крафт – Таргетт, Уиллок, Шелви, Гимараэш, Мерфи – Жоэлинтон, Сен-Максимен
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Манчестер Сити – Ньюкасл от UA-Football
У "Ньюкасла" и Эдди Хау ужасные показатели в матчах с "Манчестер Сити", "сороки" хорошо отбирают очки у середняков и аутсайдеров, но не у грандов. "Сити" все же хочет переключиться на успешные результаты после фиаско в Мадриде и "Ньюкасл", способный играть в обороне, но не на высшем уровне, удобная цель для команды Гвардиолы. Прогноз – победа "Манчестер Сити" 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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