Очередная решающая игра для команды Миколенко. Лестер – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 08.05.22

Английская Премьер-лига, 36-й тур

8 мая, 16:00. "Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Прямой телетрансляции на территории Украины не будет

Текстовый онлайн: UA-Футбол

АПЛ может заинтересовать не только чемпионской гонкой – качели есть и на другом полюсе турнирной таблицы. Обычно за выживание в чемпионате Англии борются не очень известные команды, которые часто только поднялись из Чемпионшипа, однако на данный момент похожую компанию разбавил своим присутствием "Эвертон". "Ириски" вполне реально могут вылететь, однако свое положение можно улучшить уже против "лис".

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Лестер

После двух сезонов подряд, когда подопечные Роджерса боролись за ЛЧ, сейчас команда болтается в середине таблицы. И, учитывая ужасный старт, это еще не совсем плохой результат. "Лисы" обеспечили себя от вылета и от еврокубков. Ни для кого не секрет, что английские команды ценят только Лигу чемпионов, а в лучшем случае еще финальные стадии Лиги Европы (опять же для того, чтобы в случае победы попасть в группу ЛЧ). Собственно, игроки “Лестера” спокойно могут завершать сезон, ища мотивацию разве что в личных достижениях.

До минувшего четверга у "лисов" еще был шанс на трофей, однако в ответном матче Лиги конференций команда Роджерса уступила "Роме" и пропустила итальянцев в финал. Трудно было играть против коллектива Моуринью, забившего на старте встречи и на протяжении всего поединка удерживавшего результат. Теперь впереди у “Лестера” остались пять заключительных поединков АПЛ, и только сегодняшний имеет хоть какое-то турнирное значение (но все равно не для “лисов”).

Кадры хозяев

Лазарет "Лестера" к концу сезона стал почти пустым. Пока его наполняет только Ндиди и Бертранд, однако у них тяжелые травмы – вряд ли они сыграют в этом мае.

Ensure you're matchday ready with this guide to see you through #LeiEve on Sunday ???? — Leicester City (@LCFC) May 7, 2022

Эвертон

Когда "Бернли" начал шаг за шагом побеждать, то у "ирисок" точно нервы были на грани. Правда, в прошлом туре подопечные Лэмпарда подарили сенсацию, обыграв “Челси” на “Гудисоне”. Очки все равно очень нужны, ведь “клинки” и не собираются останавливаться. Разве что дальше можно будет с "Лидсом" бороться за то, чтобы не попасть в тройку вылетевших команд вместе с "Норвичем" и "Уотфордом".

Впереди еще пять встреч, а это на две больше, чем у “Бернли”, и на одну больше, чем у “павлинов”. Разрыв в зачетных пунктах невелик, поэтому шансы есть. Кроме "Лестера" "ирисок" ждут матчи против "Уотфорда", "Брентфорда", "Кристал Пэлас" и "Арсенала". До последнего тура точно нельзя откладывать, ведь поединок против "канониров" может быть очень напряжённым - лондонцы продолжают бороться за ЛЧ.

Кадры гостей

Паттерсон и Таунсенд продолжают залечивать свои травмы лодыжки и колени соответственно. В то же время Годфри и ван де Бек могут быть готовы к этому матчу, однако их ждет еще финальное тестирование. В старте не выйдут – на все 100% пока еще не готовы. А вот Миколенко собирается снова появиться на левом фланге обороны с первых минут.

Последние матчи Лестера и Эвертона

Последние пять встреч хозяев

05.05. Рома – Лестер 3:1 (ЛК)

01.05. Тоттенхэм – Лестер 3:1 (АПЛ)

28.04. Лестер – Рома 1:1 (ЛК)

23.04. Лестер – Астон Вилла 0:0 (АПЛ)

20.04. Эвертон – Лестер 1:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

01.05. Эвертон – Челси 1:0 (АПЛ)

24.04. Ливерпуль – Эвертон 2:0 (АПЛ)

20.04. Эвертон – Лестер 1:1 (АПЛ)

09.04. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

06.04. Бернли – Эвертон 3:2 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Ливерпуль 35 25 8 2 87 - 23 83 2 Манчестер Сити 34 26 5 3 84 - 21 83 3 Челси 35 19 10 6 70 - 31 67 4 Арсенал 34 20 3 11 54 - 41 63 5 Тоттенхэм 35 19 5 11 60 - 40 62 6 Манчестер Юнайтед 37 16 10 11 57 - 56 58 7 Вест Хэм Юнайтед 35 15 7 13 53 - 46 52 8 Вулверхэмптон 35 15 5 15 35 - 34 50 9 Брайтон энд Хоув Альбион 36 11 14 11 38 - 42 47 10 Кристал Пэлас 35 10 14 11 46 - 42 44 11 Астон Вилла 34 13 4 17 47 - 47 43 12 Брентфорд 36 12 7 17 44 - 52 43 13 Ньюкасл 35 11 10 14 41 - 56 43 14 Лестер Сити 33 11 9 13 48 - 54 42 15 Саутгемптон 36 9 13 14 41 - 62 40 16 Бернли 35 7 13 15 32 - 49 34 17 Лидс Юнайтед 34 8 10 16 38 - 72 34 18 Эвертон 33 9 5 19 35 - 55 32 19 Уотфорд 35 6 4 25 32 - 70 22 20 Норвич Сити 34 5 6 23 22 - 71 21

Последние пять личных встреч между командами

20.04.21. Эвертон – Лестер 1:1 (АПЛ)

27.01.21. Эвертон – Лестер 1:1 (АПЛ)

16.12.20. Лестер – Эвертон 0:2 (АПЛ)

01.07.20. Эвертон – Лестер 2:1 (АПЛ)

18.12.19. Эвертон – Лестер 2:2 (п. 2:4) (Кубок лиги)

Цифры и факты

Если "Эвертон" победит, то впервые с 1997 года дважды подряд обыгрывает "Лестер" в гостях.

Нападающий "лис" Келечи Ихеаначо забил в этом чемпионате четыре гола, однако все на выезде.

С конца ноября прошлого года "Лестер" дома проиграл только один раз - "Тоттенхэму".

"Эвертон" уступил в гостях в восьми последних поединках подряд.

По набранным очкам в выездных матчах АПЛ "ириски" идут последними: шесть зачетных пунктов за 16 туров.

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Ставки и коэффициенты на матч Лестер – Эвертон

Прогноз на матч Лестер – Эвертон от UA-Football

Главный фактор, который сыграет против "лис" - усталость и отсутствие мотивации как таковой. У "ирисок" второй компонент есть, однако он не станет решающим сегодня. Желание выиграть – это всего полдела, а главным аспектом должно стать мастерство игроков. Прогноз: Победа "Эвертона".