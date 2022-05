Очередная решающая игра для команды Миколенко. Лестер – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 08.05.22

Английская Премьер-лига, 36-й тур

8 мая, 16:00. "Кинг Пауэр Стедиум" (Лестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Прямой телетрансляции на территории Украины не будет

Текстовый онлайн: UA-Футбол

АПЛ может заинтересовать не только чемпионской гонкой – качели есть и на другом полюсе турнирной таблицы. Обычно за выживание в чемпионате Англии борются не очень известные команды, которые часто только поднялись из Чемпионшипа, однако на данный момент похожую компанию разбавил своим присутствием "Эвертон". "Ириски" вполне реально могут вылететь, однако свое положение можно улучшить уже против "лис".

После двух сезонов подряд, когда подопечные Роджерса боролись за ЛЧ, сейчас команда болтается в середине таблицы. И, учитывая ужасный старт, это еще не совсем плохой результат. "Лисы" обеспечили себя от вылета и от еврокубков. Ни для кого не секрет, что английские команды ценят только Лигу чемпионов, а в лучшем случае еще финальные стадии Лиги Европы (опять же для того, чтобы в случае победы попасть в группу ЛЧ). Собственно, игроки “Лестера” спокойно могут завершать сезон, ища мотивацию разве что в личных достижениях.

До минувшего четверга у "лисов" еще был шанс на трофей, однако в ответном матче Лиги конференций команда Роджерса уступила "Роме" и пропустила итальянцев в финал. Трудно было играть против коллектива Моуринью, забившего на старте встречи и на протяжении всего поединка удерживавшего результат. Теперь впереди у “Лестера” остались пять заключительных поединков АПЛ, и только сегодняшний имеет хоть какое-то турнирное значение (но все равно не для “лисов”).

Лазарет "Лестера" к концу сезона стал почти пустым. Пока его наполняет только Ндиди и Бертранд, однако у них тяжелые травмы – вряд ли они сыграют в этом мае.

