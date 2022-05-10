Джеррард против родной команды. Астон Вилла – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2022

Английская Премьер-лига, 33-й тур

10 мая, 22:00. "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +

Текстовый онлайн: UA-Футбол

Подопечные Клоппа, несмотря на потерю очков в предыдущем туре, все равно продолжают борьбу за чемпионство. Стивен Джеррард уже был в такой ситуации с “Ливерпулем”, когда за несколько туров до завершения АПЛ потерял титул своим падением. Теперь же он может помочь “мерсисайдцам” отыграть отставание от “Сити” (или же сделать все наоборот).

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Астон Вилла

После прихода Джеррарда “львы” поднялись в турнирной таблице, но стабильности так и не нашли. Команда может то проиграть, то уступить несколько матчей подряд. К примеру, в конце февраля-начале марта бирмингемцы трижды подряд взяли верх, затем четыре раза в ряд проиграли, а в последних трех встречах потеряли всего два очка, заработав семь. Но определенная закономерность есть: с командами из нижней части таблицы играть получается гораздо лучше.

В прошлом туре "Бернли" дома уступил "Вилле", уже на 52-й минуте пропустив три мяча (итоговый счет 1:3), а перед тем подопечные Джеррарда обыграли "Норвич" дома. Так что против "мерсисайдцев" надеяться хотя бы на одно положительное очко будет очень тяжело. Еще, если продолжать верить в сказки, то может сыграть факт борьбы “Ливерпуля” за чемпионство и связи Джеррарда с этой командой. Но это профессиональный футбол и никто намеренно не будет сливать матч, даже если у тебя нет никаких турнирных задач.

Кадры хозяев

Недавно в лазарет в компанию к Кортину Хаусу и Джейкобу Рэмси попал быстрый Леон Бейли. Последние двое – весомая потеря для Джеррарда, ведь они являются игроками основы.

Ливерпуль

После ничьей с "Тоттенхэмом" многие снова отдали титул "Сити". Если смотреть правде в глаза и адекватно оценивать ситуацию, то вряд ли можно надеяться на потерю по крайней мере трех очков "горожанам" (и в этом случае "мерсисайдцам" еще нужно поработать над разницей забитых-пропущенных) в финальных трех встречах. А в последнем туре, кстати, противостоять МС будет "Астон Вилла". Джеррард может не только помочь с очками сегодня, но и обыграть важного противника 22 мая. Но это так, скорее, в мечтах романтиков.

Подопечные Клоппа шли в очень хорошем темпе. В 2022-м году они уступили только "Интеру", но все равно вышли в следующий раунд Лиги чемпионов, также были ничьи с "Арсеналом" (Кубок лиги) и "Бенфикой" (ЛЧ), однако опять же по сумме двух матчей именно "Ливерпуль" был сильнее. Благодаря 13-м победам в АПЛ (в этом году) "мерсисайдцы" смогли сократить отрыв от МС до минимума, однако вот как раз в решающих встречах с "Сити" и против "Тоттенхэма" по три очка добыть не удалось.

Кадры гостей

Хороший ход "Ливерпуля" стал возможен благодаря ротации и длинной скамейке запасных, по крайней мере, это можно говорить об атакующем звене. Но одна потеря среди нападающих все равно есть: Фирмино пропустил последние шесть поединков и вряд ли сыграет сегодня – залечивает травму стопы.

A wholly positive mindset ???? — Liverpool FC (@LFC) May 9, 2022

Последние пять матчей Астон Виллы и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

07.05. Бернли – Астон Вилла 1:3 (АПЛ)

30.04. Астон Вилла – Норвич 2:0 (АПЛ)

23.04. Лестер – Астон Вилла 0:0 (АПЛ)

09.04. Астон Вилла – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)

02.04. Вулвергемптон – Астон Вилла 2:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

07.05. Ливерпуль – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)

03.05. Вильярреал – Ливерпуль 2:3 (ЛЧ)

30.04. Ньюкасл – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)

27.04. Ливерпуль – Вильярреал 2:0 (ЛЧ)

24.04. Ливерпуль – Эвертон 2:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Манчестер Сити 35 27 5 3 89 - 21 86 2 Ливерпуль 35 25 8 2 87 - 23 83 3 Челси 35 19 10 6 70 - 31 67 4 Арсенал 35 21 3 11 56 - 42 66 5 Тоттенхэм 35 19 5 11 60 - 40 62 6 Манчестер Юнайтед 37 16 10 11 57 - 56 58 7 Вест Хэм Юнайтед 36 16 7 13 57 - 46 55 8 Вулверхэмптон 35 15 5 15 35 - 34 50 9 Брайтон энд Хоув Альбион 36 11 14 11 38 - 42 47 10 Кристал Пэлас 35 10 14 11 46 - 42 44 11 Астон Вилла 34 13 4 17 47 - 47 43 12 Брентфорд 36 12 7 17 44 - 52 43 13 Ньюкасл 36 11 10 15 41 - 61 43 14 Лестер Сити 34 11 9 14 49 - 56 42 15 Саутгемптон 36 9 13 14 41 - 62 40 16 Эвертон 34 10 5 19 37 - 56 35 17 Бернли 35 7 13 15 32 - 49 34 18 Лидс Юнайтед 35 8 10 17 39 - 74 34 19 Уотфорд 35 6 4 25 32 - 70 22 20 Норвич Сити 35 5 6 24 22 - 75 21

Личные встречи между Астон Виллой и Ливерпулем

11.12.21. Ливерпуль – Астон Вилла 1:0 (АПЛ)

10.04.21. Ливерпуль – Астон Вилла 2:1 (АПЛ)

08.01.21. Астон Вилла – Ливерпуль 1:4 (Кубок Англии)

04.10.20. Астон Вилла – Ливерпуль 7:2 (АПЛ)

05.07.20. Ливерпуль – Астон Вилла 2:0 (АПЛ)

Цифры и факты

В этом сезоне "Ливерпуль" забил 41 гол в гостях, оставив ворота соперников сухими только один раз – против "Лестера". Ранее только в двух розыгрышах чемпионата Англии удалось забить больше (по 42): в сезонах 1946/1947 гг. и 2013/2014 гг.

Последняя на данный момент встреча между командами на “Вилла Парк” завершилась победой бирмингемцев со счетом 7:2. Еще в 1998 году последний раз "львы" праздновали две домашние победы подряд над "мерсисайдцами".

Нападающий хозяев Воткинса четыре раза забивал "Ливерпулю" - это его любимая команда по этому показателю.

В пяти крайних матчах "Виллы" дома хотя бы одна команда не забивала.

Из последних семи матчей между командами "Астон Вилла" не забила в двух.

Салах – самый результативный игрок не только среди этих двух команд, но и в целом в чемпионате. На его счету 22 мяча и 13 ассистов – это 40% всех голов "мерсисайдцев" в этом розыгрыше АПЛ.

Ставки и коэффициенты на матч Астон Вилла – Ливерпуль

Прогноз на матч Астон Вилла – Ливерпуль от UA-Football

Логически прослеживается победа "мерсисайдцев" через две призмы: "нужно" и "могут". Действительно, "Ливерпуль" ярче "Виллы", но, в любом случае, Джеррард не будет сливать нынешнюю команду ради бывшей. Важным фактором может быть немотивация "бирмингемцев" (им уже не за что бороться) и усталость подопечных Клоппа (за отрезок времени последних пяти матчей "Астон Виллы" они провели 11), из-за чего и так очень важный поединок может быть не столь интенсивным. Прогноз на матч: Тотал меньше 3 (кф 1,82).