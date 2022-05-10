Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джеррард против родной команды. Астон Вилла – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2022
Стиви Джи может окончательно закрыть "мерсисайдцам" путь к титулу
Фейсбук Ліверпуля/Автор невідомий
Английская Премьер-лига, 33-й тур
10 мая, 22:00. "Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный арбитр: Джонатан Мосс
Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +
Текстовый онлайн:
Подопечные Клоппа, несмотря на потерю очков в предыдущем туре, все равно продолжают борьбу за чемпионство. Стивен Джеррард уже был в такой ситуации с “Ливерпулем”, когда за несколько туров до завершения АПЛ потерял титул своим падением. Теперь же он может помочь “мерсисайдцам” отыграть отставание от “Сити” (или же сделать все наоборот).
Астон Вилла
После прихода Джеррарда “львы” поднялись в турнирной таблице, но стабильности так и не нашли. Команда может то проиграть, то уступить несколько матчей подряд. К примеру, в конце февраля-начале марта бирмингемцы трижды подряд взяли верх, затем четыре раза в ряд проиграли, а в последних трех встречах потеряли всего два очка, заработав семь. Но определенная закономерность есть: с командами из нижней части таблицы играть получается гораздо лучше.
В прошлом туре "Бернли" дома уступил "Вилле", уже на 52-й минуте пропустив три мяча (итоговый счет 1:3), а перед тем подопечные Джеррарда обыграли "Норвич" дома. Так что против "мерсисайдцев" надеяться хотя бы на одно положительное очко будет очень тяжело. Еще, если продолжать верить в сказки, то может сыграть факт борьбы “Ливерпуля” за чемпионство и связи Джеррарда с этой командой. Но это профессиональный футбол и никто намеренно не будет сливать матч, даже если у тебя нет никаких турнирных задач.
Кадры хозяев
Недавно в лазарет в компанию к Кортину Хаусу и Джейкобу Рэмси попал быстрый Леон Бейли. Последние двое – весомая потеря для Джеррарда, ведь они являются игроками основы.
Boss. ???? pic.twitter.com/BpR2vdpKMk— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 9, 2022
Ливерпуль
После ничьей с "Тоттенхэмом" многие снова отдали титул "Сити". Если смотреть правде в глаза и адекватно оценивать ситуацию, то вряд ли можно надеяться на потерю по крайней мере трех очков "горожанам" (и в этом случае "мерсисайдцам" еще нужно поработать над разницей забитых-пропущенных) в финальных трех встречах. А в последнем туре, кстати, противостоять МС будет "Астон Вилла". Джеррард может не только помочь с очками сегодня, но и обыграть важного противника 22 мая. Но это так, скорее, в мечтах романтиков.
Подопечные Клоппа шли в очень хорошем темпе. В 2022-м году они уступили только "Интеру", но все равно вышли в следующий раунд Лиги чемпионов, также были ничьи с "Арсеналом" (Кубок лиги) и "Бенфикой" (ЛЧ), однако опять же по сумме двух матчей именно "Ливерпуль" был сильнее. Благодаря 13-м победам в АПЛ (в этом году) "мерсисайдцы" смогли сократить отрыв от МС до минимума, однако вот как раз в решающих встречах с "Сити" и против "Тоттенхэма" по три очка добыть не удалось.
Кадры гостей
Хороший ход "Ливерпуля" стал возможен благодаря ротации и длинной скамейке запасных, по крайней мере, это можно говорить об атакующем звене. Но одна потеря среди нападающих все равно есть: Фирмино пропустил последние шесть поединков и вряд ли сыграет сегодня – залечивает травму стопы.
A wholly positive mindset ????— Liverpool FC (@LFC) May 9, 2022
Последние пять матчей Астон Виллы и Ливерпуля
Последние пять встреч хозяев
- 07.05. Бернли – Астон Вилла 1:3 (АПЛ)
- 30.04. Астон Вилла – Норвич 2:0 (АПЛ)
- 23.04. Лестер – Астон Вилла 0:0 (АПЛ)
- 09.04. Астон Вилла – Тоттенхэм 0:4 (АПЛ)
- 02.04. Вулвергемптон – Астон Вилла 2:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 07.05. Ливерпуль – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)
- 03.05. Вильярреал – Ливерпуль 2:3 (ЛЧ)
- 30.04. Ньюкасл – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)
- 27.04. Ливерпуль – Вильярреал 2:0 (ЛЧ)
- 24.04. Ливерпуль – Эвертон 2:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|35
|27
|5
|3
|89 - 21
|86
|2
|Ливерпуль
|35
|25
|8
|2
|87 - 23
|83
|3
|Челси
|35
|19
|10
|6
|70 - 31
|67
|4
|Арсенал
|35
|21
|3
|11
|56 - 42
|66
|5
|Тоттенхэм
|35
|19
|5
|11
|60 - 40
|62
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|16
|7
|13
|57 - 46
|55
|8
|Вулверхэмптон
|35
|15
|5
|15
|35 - 34
|50
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|36
|11
|14
|11
|38 - 42
|47
|10
|Кристал Пэлас
|35
|10
|14
|11
|46 - 42
|44
|11
|Астон Вилла
|34
|13
|4
|17
|47 - 47
|43
|12
|Брентфорд
|36
|12
|7
|17
|44 - 52
|43
|13
|Ньюкасл
|36
|11
|10
|15
|41 - 61
|43
|14
|Лестер Сити
|34
|11
|9
|14
|49 - 56
|42
|15
|Саутгемптон
|36
|9
|13
|14
|41 - 62
|40
|16
|Эвертон
|34
|10
|5
|19
|37 - 56
|35
|17
|Бернли
|35
|7
|13
|15
|32 - 49
|34
|18
|Лидс Юнайтед
|35
|8
|10
|17
|39 - 74
|34
|19
|Уотфорд
|35
|6
|4
|25
|32 - 70
|22
|20
|Норвич Сити
|35
|5
|6
|24
|22 - 75
|21
Личные встречи между Астон Виллой и Ливерпулем
11.12.21. Ливерпуль – Астон Вилла 1:0 (АПЛ)
10.04.21. Ливерпуль – Астон Вилла 2:1 (АПЛ)
08.01.21. Астон Вилла – Ливерпуль 1:4 (Кубок Англии)
04.10.20. Астон Вилла – Ливерпуль 7:2 (АПЛ)
05.07.20. Ливерпуль – Астон Вилла 2:0 (АПЛ)
Цифры и факты
- В этом сезоне "Ливерпуль" забил 41 гол в гостях, оставив ворота соперников сухими только один раз – против "Лестера". Ранее только в двух розыгрышах чемпионата Англии удалось забить больше (по 42): в сезонах 1946/1947 гг. и 2013/2014 гг.
- Последняя на данный момент встреча между командами на “Вилла Парк” завершилась победой бирмингемцев со счетом 7:2. Еще в 1998 году последний раз "львы" праздновали две домашние победы подряд над "мерсисайдцами".
- Нападающий хозяев Воткинса четыре раза забивал "Ливерпулю" - это его любимая команда по этому показателю.
- В пяти крайних матчах "Виллы" дома хотя бы одна команда не забивала.
- Из последних семи матчей между командами "Астон Вилла" не забила в двух.
- Салах – самый результативный игрок не только среди этих двух команд, но и в целом в чемпионате. На его счету 22 мяча и 13 ассистов – это 40% всех голов "мерсисайдцев" в этом розыгрыше АПЛ.
Ставки и коэффициенты на матч Астон Вилла – Ливерпуль
Прогноз на матч Астон Вилла – Ливерпуль от UA-Football
Логически прослеживается победа "мерсисайдцев" через две призмы: "нужно" и "могут". Действительно, "Ливерпуль" ярче "Виллы", но, в любом случае, Джеррард не будет сливать нынешнюю команду ради бывшей. Важным фактором может быть немотивация "бирмингемцев" (им уже не за что бороться) и усталость подопечных Клоппа (за отрезок времени последних пяти матчей "Астон Виллы" они провели 11), из-за чего и так очень важный поединок может быть не столь интенсивным. Прогноз на матч: Тотал меньше 3 (кф 1,82).
Популярное сейчас
- Шевченко: Много раз думал над тем, чтобы пойти воевать за Украину
- Россияне обороняются возле Харькова, но бьют из артиллерии по всему фронту – Генштаб
- Глава УПЦ МП Онуфрий просит путина отпустить защитников Мариуполя по процедуре экстракшн
- Очередная решающая игра для команды Миколенко. Лестер – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 08.05.22
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли