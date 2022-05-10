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Вулверхэмптон - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 11.05.2022
Вулверхэмптон – Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча ⋉ 11 мая 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 33-й тур
11 мая 2022. Вулверхэмптон, “Молинью”
“Вулверхэмптон” 22:15 “Манчестер Сити”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
На следующий день после ничьи "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" "Манчестер Сити" переиграл "Ньюкасл". Команда Пепа Гвардиола не только вернула себе первое место и увеличила отрыв до трех очок, но и существенно улучшила разницу мячей. Четвертый чемпионский титул за последние пять лет все ближе.
Вулверхэмптон
Главный тренер "Вулверхэмптона" Бруну Лаже и два его ассистента пропустили матч с "Челси" из-за положительного теста на ковид, но отсутствие тренеров на кромке поля не помешало "вулвз" сделать впечатляющий камбэк. Гости проигрывали 2:0 после дубля Лукаку, но на 79-й минуте первый гол отыграл Тринкау, а сравнял счет "Вулверхэмптон" за несколько до финального свистка – важнейший мяч на счету капитана команды Коуди.
Ничья 2:2 прервала серию из трех поражений "вулвз" подряд и формально оставляет команду Лаже в борьбе за еврокубки. Обойти шестой "Манчестер Юнайтед" или седьмой "Вест Хэм" будет крайне сложно, но футболисты заявляют о своей готовности бороться до конца.
Сможет ли Лаже присутствовать на игре с "Манчестер Сити", станет известно только в среду. Определенно можно сказать, что с "горожанами" из-за травм не сыграют ключевые игроки "вулвз" Килмен, Семеду и Поденсе.
Манчестер Сити
После уверенной победы над "Ньюкаслом" Пеп Гвардиола выдал несколько громких заявлений, в частности заявив, что все в Англии хотят, чтобы в чемпионате выиграл "Ливерпуль", а не его команда. Он сам, Гвардиола, уважетельно отнсится к "красным", но при этом отмечает, что во внутренних соревнованиях у "Ливерпуля" в последнее время все складывается не так уж успешно – всего один чемпионский титул за последние 30 лет. Не то что у Сити".
Помимо всего прочего, Гвардиола сказал, что ни на секунду не сомневался в способности своих футболистов психологически справиться с вылетом от "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов. И действительно, "Манчестер Сити" с Кевином Де Брюйне во главе выдал впечатляющий матч и отправил в ворота "Ньюкасла" пять безответных голов.
У "Манчестер Сити" не самый глубокий состав в лиге, еще тоньше он становится после травм ключевых футболистов. Сразу три защитника – Диаш, Стоунз и Уокер вылетели до конца сезона, под вопросом в игре с "Вулверхэмптоном" Аке. Если нидерландец не успеет восстановиться к матчу с "вулзв", в центре обороны может сыграть Фернандиньо. Зинченко, Канселу и Лапорту нет альтернатив.
Статистика команд, цифры и факты
- "Манчестер Сити" делал клиншит в пяти последних выездных матчах Премьер-лиги.
- Вингер "Вулверхэмптона" Шикинью сделал три ассиста в поединках АПЛ, в том числе два в игре с "Челси". Общее количество игрового времени 22-летнего португальца в лиге – 69 минут.
-
"Манчестер Сити" не проигрывает на выезде в чемпионате Англии шестнадцать матчей (13 побед, три ничьи).
-
Кевин Де Брюйне забивал гол или отдавал ассист в восьми из десяти последних поединков во всех турнирах.
- Центрбек "Вулверхэмптона" Конор Коуди забил в АПЛ 2021/22 четыре гола из своих четырех ударов в створ.
- "Вулверхэмптон" чередует победы с поражениями в восьми последних домашних матчах АПЛ (четыре победы, четыре поражения).
Последние пять матчей Вулверхэмптона и Манчестер Сити
Вулверхэмптон
- 07.05 "Челси" 2:2 (АПЛ)
- 30.04 "Брайтон" 0:3 (АПЛ)
- 24.04 "Бернли" 0:1 (АПЛ)
- 08.04 "Ньюкасл" 0:1 (АПЛ)
- 02.04 "Астон Вилла" 2:1 (АПЛ)
Манчестер Сити
- 08.05 "Ньюкасл" 5:0 (АПЛ)
- 04.05 "Реал" Мадрид 1:3 (Лига чемпионов)
- 30.04 "Лидс" 3:0 (АПЛ)
- 26.04 "Реал" Мадрид 4:3 (Лига чемпионов)
- 23.04 "Уотфорд" 5:1 (АПЛ)
Личные встречи
"Манчестер Сити" выиграл три последних матча у "Вулверхэмптона", включая игру первого круга на "Этихаде", когда при неоднозначном судейство "горожане" смогли минимально победить благодаря голу с пенальти (1:0). Но еще совсем недавно, в сезоне 2019/20 "вулвз" удалось сделать в играх с "Сити" дубль. Общая история в АПЛ: девять побед "Манчестер Сити", четыре "Вулверхэмптона", две ничьи.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|35
|27
|5
|3
|89-21
|+68
|86
|2
|"Ливерпуль"
|35
|25
|8
|2
|87-23
|+64
|83
|3
|"Челси"
|35
|19
|10
|6
|70-31
|+39
|67
|4
|"Арсенал"
|35
|21
|3
|11
|56-42
|+14
|66
|5
|"Тоттенхэм"
|35
|19
|5
|11
|60-40
|+20
|62
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|16
|10
|11
|57-56
|+1
|58
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|36
|16
|7
|13
|57-46
|+11
|55
|8
|"Вулверхэмптон"
|35
|15
|5
|15
|35-34
|+1
|50
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|36
|11
|14
|11
|38-42
|-4
|47
|10
|"Кристал Пэлас"
|35
|10
|14
|11
|46-42
|+4
|44
|11
|"Астон Вилла"
|34
|13
|4
|17
|47-47
|0
|43
|12
|"Брентфорд"
|36
|12
|7
|17
|44-52
|-8
|43
|13
|"Ньюкасл"
|36
|11
|10
|15
|41-61
|-20
|43
|14
|"Лестер Сити"
|34
|11
|9
|14
|49-56
|-7
|42
|15
|"Саутгемптон"
|36
|9
|13
|14
|41-62
|-21
|40
|16
|Эвертон
|34
|10
|5
|19
|37-56
|-19
|35
|17
|"Бернли"
|35
|7
|13
|15
|32-49
|-17
|34
|18
|"Лидс Юнайтед"
|35
|8
|10
|17
|39-74
|-35
|34
|19
|"Уотфорд"
|35
|6
|4
|25
|32-70
|-38
|22
|20
|"Норвич Сити"
|35
|5
|6
|24
|22-75
|-53
|21
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Ориентировочные составы
"Вулверхэмптон": Са – Боли, Коуди, Саисс – Хонни, Дендокер, Невеш, Моутинью, Аит-Нури – Хименес, Тринкао
"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Фернандиньо, Лапорт, Зинченко – Силва, Родри, Де Брюйне – Марез, Жезус, Стерлинг
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Вулверхэмптон – Манчестер Сити от UA-Football
"Вулверхэмптон" выиграл всего один матч из последних шести и пропускает больше обычного. Команда Лаже слабо проводит конец сезона и ничья с "Челси", который сам крайне нестабилен в последнее время, не должна сбивать с толку. "Манчестер Сити", как показала игра с "Ньюкаслом", в полном порядке. Травмы трех (а возможно и четырех) защитников – это серьезно, но попробуй этим воспользоваться. Вечерние матчи на "Молинью" всегда очень атмосферны, но все указывает на то, что победят гости, и у Де Брюйне будет очередное результативное действие. Прогноз – победа "Манчестер Сити" 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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