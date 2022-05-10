Вулверхэмптон - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 11.05.2022

Чемпионат Англии, 33-й тур

11 мая 2022. Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” 22:15 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

На следующий день после ничьи "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" "Манчестер Сити" переиграл "Ньюкасл". Команда Пепа Гвардиола не только вернула себе первое место и увеличила отрыв до трех очок, но и существенно улучшила разницу мячей. Четвертый чемпионский титул за последние пять лет все ближе.

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Вулверхэмптон

Главный тренер "Вулверхэмптона" Бруну Лаже и два его ассистента пропустили матч с "Челси" из-за положительного теста на ковид, но отсутствие тренеров на кромке поля не помешало "вулвз" сделать впечатляющий камбэк. Гости проигрывали 2:0 после дубля Лукаку, но на 79-й минуте первый гол отыграл Тринкау, а сравнял счет "Вулверхэмптон" за несколько до финального свистка – важнейший мяч на счету капитана команды Коуди.

Ничья 2:2 прервала серию из трех поражений "вулвз" подряд и формально оставляет команду Лаже в борьбе за еврокубки. Обойти шестой "Манчестер Юнайтед" или седьмой "Вест Хэм" будет крайне сложно, но футболисты заявляют о своей готовности бороться до конца.

Сможет ли Лаже присутствовать на игре с "Манчестер Сити", станет известно только в среду. Определенно можно сказать, что с "горожанами" из-за травм не сыграют ключевые игроки "вулвз" Килмен, Семеду и Поденсе.

Манчестер Сити

После уверенной победы над "Ньюкаслом" Пеп Гвардиола выдал несколько громких заявлений, в частности заявив, что все в Англии хотят, чтобы в чемпионате выиграл "Ливерпуль", а не его команда. Он сам, Гвардиола, уважетельно отнсится к "красным", но при этом отмечает, что во внутренних соревнованиях у "Ливерпуля" в последнее время все складывается не так уж успешно – всего один чемпионский титул за последние 30 лет. Не то что у Сити".

Помимо всего прочего, Гвардиола сказал, что ни на секунду не сомневался в способности своих футболистов психологически справиться с вылетом от "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов. И действительно, "Манчестер Сити" с Кевином Де Брюйне во главе выдал впечатляющий матч и отправил в ворота "Ньюкасла" пять безответных голов.

У "Манчестер Сити" не самый глубокий состав в лиге, еще тоньше он становится после травм ключевых футболистов. Сразу три защитника – Диаш, Стоунз и Уокер вылетели до конца сезона, под вопросом в игре с "Вулверхэмптоном" Аке. Если нидерландец не успеет восстановиться к матчу с "вулзв", в центре обороны может сыграть Фернандиньо. Зинченко, Канселу и Лапорту нет альтернатив.

Статистика команд, цифры и факты

"Манчестер Сити" делал клиншит в пяти последних выездных матчах Премьер-лиги.

Вингер "Вулверхэмптона" Шикинью сделал три ассиста в поединках АПЛ, в том числе два в игре с "Челси". Общее количество игрового времени 22-летнего португальца в лиге – 69 минут.

"Манчестер Сити" не проигрывает на выезде в чемпионате Англии шестнадцать матчей (13 побед, три ничьи).

Кевин Де Брюйне забивал гол или отдавал ассист в восьми из десяти последних поединков во всех турнирах.

Центрбек "Вулверхэмптона" Конор Коуди забил в АПЛ 2021/22 четыре гола из своих четырех ударов в створ.

"Вулверхэмптон" чередует победы с поражениями в восьми последних домашних матчах АПЛ (четыре победы, четыре поражения).

Последние пять матчей Вулверхэмптона и Манчестер Сити

Вулверхэмптон

07.05 "Челси" 2:2 (АПЛ)

30.04 "Брайтон" 0:3 (АПЛ)

24.04 "Бернли" 0:1 (АПЛ)

08.04 "Ньюкасл" 0:1 (АПЛ)

02.04 "Астон Вилла" 2:1 (АПЛ)

Манчестер Сити

08.05 "Ньюкасл" 5:0 (АПЛ)

04.05 "Реал" Мадрид 1:3 (Лига чемпионов)

30.04 "Лидс" 3:0 (АПЛ)

26.04 "Реал" Мадрид 4:3 (Лига чемпионов)

23.04 "Уотфорд" 5:1 (АПЛ)

Личные встречи

"Манчестер Сити" выиграл три последних матча у "Вулверхэмптона", включая игру первого круга на "Этихаде", когда при неоднозначном судейство "горожане" смогли минимально победить благодаря голу с пенальти (1:0). Но еще совсем недавно, в сезоне 2019/20 "вулвз" удалось сделать в играх с "Сити" дубль. Общая история в АПЛ: девять побед "Манчестер Сити", четыре "Вулверхэмптона", две ничьи.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 35 27 5 3 89-21 +68 86 2 "Ливерпуль" 35 25 8 2 87-23 +64 83 3 "Челси" 35 19 10 6 70-31 +39 67 4 "Арсенал" 35 21 3 11 56-42 +14 66 5 "Тоттенхэм" 35 19 5 11 60-40 +20 62 6 "Манчестер Юнайтед" 37 16 10 11 57-56 +1 58 7 "Вест Хэм Юнайтед" 36 16 7 13 57-46 +11 55 8 "Вулверхэмптон" 35 15 5 15 35-34 +1 50 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 36 11 14 11 38-42 -4 47 10 "Кристал Пэлас" 35 10 14 11 46-42 +4 44 11 "Астон Вилла" 34 13 4 17 47-47 0 43 12 "Брентфорд" 36 12 7 17 44-52 -8 43 13 "Ньюкасл" 36 11 10 15 41-61 -20 43 14 "Лестер Сити" 34 11 9 14 49-56 -7 42 15 "Саутгемптон" 36 9 13 14 41-62 -21 40 16 Эвертон 34 10 5 19 37-56 -19 35 17 "Бернли" 35 7 13 15 32-49 -17 34 18 "Лидс Юнайтед" 35 8 10 17 39-74 -35 34 19 "Уотфорд" 35 6 4 25 32-70 -38 22 20 "Норвич Сити" 35 5 6 24 22-75 -53 21

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Ориентировочные составы

"Вулверхэмптон": Са – Боли, Коуди, Саисс – Хонни, Дендокер, Невеш, Моутинью, Аит-Нури – Хименес, Тринкао

"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Фернандиньо, Лапорт, Зинченко – Силва, Родри, Де Брюйне – Марез, Жезус, Стерлинг

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Вулверхэмптон – Манчестер Сити от UA-Football

"Вулверхэмптон" выиграл всего один матч из последних шести и пропускает больше обычного. Команда Лаже слабо проводит конец сезона и ничья с "Челси", который сам крайне нестабилен в последнее время, не должна сбивать с толку. "Манчестер Сити", как показала игра с "Ньюкаслом", в полном порядке. Травмы трех (а возможно и четырех) защитников – это серьезно, но попробуй этим воспользоваться. Вечерние матчи на "Молинью" всегда очень атмосферны, но все указывает на то, что победят гости, и у Де Брюйне будет очередное результативное действие. Прогноз – победа "Манчестер Сити" 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.