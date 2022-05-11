Уотфорд - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 11.05.2022

Чемпионат Англии, 33-й тур

11 мая 2022. Уотфорд, “Викерейдж Роуд”

“Уотфорд” 21:45 “Эвертон”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Уотфорд" и "Эвертон" – это противостояние худшей домашней (семь очков) и гостевой (девять, столько же у "Норвича") команд аннлийской Премьер-лиги. "Уотфорд" уже вылетел в Чемпионшип, "Эвертон" смог немного оторваться от зоны вылета.

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Уотфорд

"Уотфорд" возвращается в Чемпионшип. Рою Ходжсону не удалось остановить "шершней" от падения во второй дивизион, и вылет был оформлен в игре прошлого тура, в матче с "Кристал Пэлас", бывшей командой 74-летнего тренера.

Это поражение было шестым для "Уотфорда" подряд. Всего за три тура до финиша сезона Ходжсону удалось добыть только две победы в последней команде его тренерской карьеры (две победы, две ничьи, 11 поражений, разница мячей 9-30).

По словам Ходжсона, мотивацией игроков "Уотфорда" в последних турах будет "гордость и профессионализм". К тренировочному процессу у тренера "шершней" претензий нет и он отказывается критиковать футболистов. Как считет Ходжсон, "Уотфорд" не так уж плохо играл в последних турах, но проиграл из-за разного стечения обстоятельств.

В каком-то смысле "Уотфорд" начал подготовку к Чепионшипу уже сейчас. Огромная группа футболистов основного состава по разным причинам не будет готова к игре с "Эвертоном" (Клеверли, Фемения, Кинг, Камара, Сарр, Деннис, Куцка, Эрнандес, Нкулу и Луза точно пропустят матч, Педро и Самир под вопросом), поэтому есть шанс увидеть новые имена из молодежной команды.

Эвертон

Фрэнк Лэмпард – сторонник прогрессивного, современного футбола, с игрой через короткий пас и высоким прессингом, но ситуация вынудила тренера "ирисок" радикально отказаться от своих принципов. В последних матчах "Эвертон" действует глубже, отлично контратакует и набирает очки (десять из 15 в последних пяти турах).

Прагматизм Лэмпарда оправдал себя. Но нужно и признать, что контратакующая модель игры более удобна этой группе футболистов. Еще один важный фактор последних успехов – полное единение. Тренеры, футболисты, болельщики, все сплотились вокруг одной цели – нужно избежать вылета в Чемпионшип любой ценой.

Дошло до того, что "Эвертон" впервые с августа победил в выездном матче Премьер-лиге. Виталий Миколенко забил свой первый гол в новом клубе, Пикфорд сделал несколько ярких сэйвов, фанаты "ирисок" были просто великолепны – таков итог игры с "Лестером" в прошлом туре.

Ранее команда Лэмпарда обыграла "Челси". "Эвертон" в этом сезоне еще ни разу не побеждал в трех матчах АПЛ подряд и противостояние с вылетевшим "Уотфордом" дарит такую возможность.

Виталий Миколенко восстановился от небольшого повреждения, и готов сыграть с "Уотфордом". Пропустят матч Мина, Годфри, ван де Бек, Паттерсон и Таунсенд.

Статистика команд, цифры и факты

"Уотфорд" проиграл последние 11 домашних матчей.

"Эвертон" может впервые в сезоне выиграть три подряд поединка Премьер-лиги.

Фрэнк Лэмпард выиграл все свои матчи АПЛ против "Уотфорда" в качестве тренера (три победы, разница мячей 9-2).

В последних четырех из пяти домашних матчей чемпионата "Уотфорду" удавалось забивать в ворота соперника, но не избежать поражений.

"Уотфорд" пропустил на своем поле 41 гол (2.41 в среднем за матч). Это худший показатель в лиге.

Форвард "Эвертона" Ришарлисон забил четыре гола в последних шести матчах.

Победой над "Лестером" в прошлом туре "Эвертон" прервал серию из 14 матчей на выезде в АПЛ без побед (две победы, 12 поражений). Не пропустить в гостевой игре АПЛ "ирискам" удалось всего только один раз (победа 2:0 над "Брайтоном" в третьем туре).

Последние пять матчей Уотфорда и Эвертона

Уотфорд

07.05 "Кристал Пэлас" 0:1 (АПЛ)

30.04 "Бернли" 1:2 (АПЛ)

23.04 "Манчестер Сити" 1:5 (АПЛ)

16.04 "Брентфорд" 1:2 (АПЛ)

09.04 "Лидс" 0:3 (АПЛ)

Эвертон

08.05 "Лестер" 2:1 (АПЛ)

01.05 "Челси" 1:0 (АПЛ)

24.04 "Ливерпуль" 0:2 (АПЛ)

20.04 "Лестер" 1:1 (АПЛ)

09.04 "Манчестер Юнайтед" 1:0 (АПЛ)

Личные встречи

Матч первого круга между командами был в каком-то смысле знаменательным. "Эвертон" выигрывал 2:1, но затем пропустил четыре гола за 12 минут и проиграл 2:5. Стало понятно, что у Бенитеса есть какие-то существенные проблемы с комадой. В прошлом сезоне "ириски" выиграли трижды у "шершней": 3:2 и 1:0 в чемпионате и 2:0 в Кубке. Общая история встреч в АПЛ – восемь побед "Эвертона", четыре "Уотфорда", три ничьи.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 35 27 5 3 89-21 +68 86 2 "Ливерпуль" 36 26 8 2 89-24 +65 86 3 "Челси" 35 19 10 6 70-31 +39 67 4 "Арсенал" 35 21 3 11 56-42 +14 66 5 "Тоттенхэм" 35 19 5 11 60-40 +20 62 6 "Манчестер Юнайтед" 37 16 10 11 57-56 +1 58 7 "Вест Хэм Юнайтед" 36 16 7 13 57-46 +11 55 8 "Вулверхэмптон" 35 15 5 15 35-34 +1 50 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 36 11 14 11 38-42 -4 47 10 "Кристал Пэлас" 35 10 14 11 46-42 +4 44 11 "Астон Вилла" 35 13 4 18 48-49 -1 43 12 "Брентфорд" 36 12 7 17 44-52 -8 43 13 "Ньюкасл" 36 11 10 15 41-61 -20 43 14 "Лестер Сити" 34 11 9 14 49-56 -7 42 15 "Саутгемптон" 36 9 13 14 41-62 -21 40 16 "Эвертон" 34 10 5 19 37-56 -19 35 17 "Бернли" 35 7 13 15 32-49 -17 34 18 "Лидс Юнайтед" 35 8 10 17 39-74 -35 34 19 "Уотфорд" 35 6 4 25 32-70 -38 22 20 "Норвич Сити" 35 5 6 24 22-75 -53 21

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Ориентировочные составы

"Уотфорд": Форстер – Нгакиа, Кабаселе, Кэткарт, Масина – Кайембе, Этебо, Сиссоко – Калу, Педро, Сема

"Эвертон": Пикфорд – Миколенко, Холгейт, Кин, Коулмэн, Ивоби – Грэй, Делф, Дукуре, Гордон – Ришарлисон

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Уотфорд – Эвертон от UA-Football

В плане качества футбола "Эвертон" не особо впечатляет в последних матчах, но команда Фрэнка Лэмпарда играет с серцдем, желанием и огромной мотивацией, что позволяет ей набирать очки. "Уотфорд" больше ни за что не борется, и перед игрой с "ирисками" у него много кадровых потерь. "Ириски" очень редко побеждают на выезде, но сегодня должны продлить свою победную серию. Прогноз – победа "Эвертона" 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.