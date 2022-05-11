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Уотфорд - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 11.05.2022
Уотфорд – Эвертон: Прогноз и анонс матча ⋉ 11 мая 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 33-й тур
11 мая 2022. Уотфорд, “Викерейдж Роуд”
“Уотфорд” 21:45 “Эвертон”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
"Уотфорд" и "Эвертон" – это противостояние худшей домашней (семь очков) и гостевой (девять, столько же у "Норвича") команд аннлийской Премьер-лиги. "Уотфорд" уже вылетел в Чемпионшип, "Эвертон" смог немного оторваться от зоны вылета.
Уотфорд
"Уотфорд" возвращается в Чемпионшип. Рою Ходжсону не удалось остановить "шершней" от падения во второй дивизион, и вылет был оформлен в игре прошлого тура, в матче с "Кристал Пэлас", бывшей командой 74-летнего тренера.
Это поражение было шестым для "Уотфорда" подряд. Всего за три тура до финиша сезона Ходжсону удалось добыть только две победы в последней команде его тренерской карьеры (две победы, две ничьи, 11 поражений, разница мячей 9-30).
По словам Ходжсона, мотивацией игроков "Уотфорда" в последних турах будет "гордость и профессионализм". К тренировочному процессу у тренера "шершней" претензий нет и он отказывается критиковать футболистов. Как считет Ходжсон, "Уотфорд" не так уж плохо играл в последних турах, но проиграл из-за разного стечения обстоятельств.
В каком-то смысле "Уотфорд" начал подготовку к Чепионшипу уже сейчас. Огромная группа футболистов основного состава по разным причинам не будет готова к игре с "Эвертоном" (Клеверли, Фемения, Кинг, Камара, Сарр, Деннис, Куцка, Эрнандес, Нкулу и Луза точно пропустят матч, Педро и Самир под вопросом), поэтому есть шанс увидеть новые имена из молодежной команды.
Эвертон
Фрэнк Лэмпард – сторонник прогрессивного, современного футбола, с игрой через короткий пас и высоким прессингом, но ситуация вынудила тренера "ирисок" радикально отказаться от своих принципов. В последних матчах "Эвертон" действует глубже, отлично контратакует и набирает очки (десять из 15 в последних пяти турах).
Прагматизм Лэмпарда оправдал себя. Но нужно и признать, что контратакующая модель игры более удобна этой группе футболистов. Еще один важный фактор последних успехов – полное единение. Тренеры, футболисты, болельщики, все сплотились вокруг одной цели – нужно избежать вылета в Чемпионшип любой ценой.
Дошло до того, что "Эвертон" впервые с августа победил в выездном матче Премьер-лиге. Виталий Миколенко забил свой первый гол в новом клубе, Пикфорд сделал несколько ярких сэйвов, фанаты "ирисок" были просто великолепны – таков итог игры с "Лестером" в прошлом туре.
Ранее команда Лэмпарда обыграла "Челси". "Эвертон" в этом сезоне еще ни разу не побеждал в трех матчах АПЛ подряд и противостояние с вылетевшим "Уотфордом" дарит такую возможность.
Виталий Миколенко восстановился от небольшого повреждения, и готов сыграть с "Уотфордом". Пропустят матч Мина, Годфри, ван де Бек, Паттерсон и Таунсенд.
Статистика команд, цифры и факты
- "Уотфорд" проиграл последние 11 домашних матчей.
- "Эвертон" может впервые в сезоне выиграть три подряд поединка Премьер-лиги.
- Фрэнк Лэмпард выиграл все свои матчи АПЛ против "Уотфорда" в качестве тренера (три победы, разница мячей 9-2).
- В последних четырех из пяти домашних матчей чемпионата "Уотфорду" удавалось забивать в ворота соперника, но не избежать поражений.
- "Уотфорд" пропустил на своем поле 41 гол (2.41 в среднем за матч). Это худший показатель в лиге.
- Форвард "Эвертона" Ришарлисон забил четыре гола в последних шести матчах.
- Победой над "Лестером" в прошлом туре "Эвертон" прервал серию из 14 матчей на выезде в АПЛ без побед (две победы, 12 поражений). Не пропустить в гостевой игре АПЛ "ирискам" удалось всего только один раз (победа 2:0 над "Брайтоном" в третьем туре).
Последние пять матчей Уотфорда и Эвертона
Уотфорд
- 07.05 "Кристал Пэлас" 0:1 (АПЛ)
- 30.04 "Бернли" 1:2 (АПЛ)
- 23.04 "Манчестер Сити" 1:5 (АПЛ)
- 16.04 "Брентфорд" 1:2 (АПЛ)
- 09.04 "Лидс" 0:3 (АПЛ)
Эвертон
- 08.05 "Лестер" 2:1 (АПЛ)
- 01.05 "Челси" 1:0 (АПЛ)
- 24.04 "Ливерпуль" 0:2 (АПЛ)
- 20.04 "Лестер" 1:1 (АПЛ)
- 09.04 "Манчестер Юнайтед" 1:0 (АПЛ)
Личные встречи
Матч первого круга между командами был в каком-то смысле знаменательным. "Эвертон" выигрывал 2:1, но затем пропустил четыре гола за 12 минут и проиграл 2:5. Стало понятно, что у Бенитеса есть какие-то существенные проблемы с комадой. В прошлом сезоне "ириски" выиграли трижды у "шершней": 3:2 и 1:0 в чемпионате и 2:0 в Кубке. Общая история встреч в АПЛ – восемь побед "Эвертона", четыре "Уотфорда", три ничьи.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|35
|27
|5
|3
|89-21
|+68
|86
|2
|"Ливерпуль"
|36
|26
|8
|2
|89-24
|+65
|86
|3
|"Челси"
|35
|19
|10
|6
|70-31
|+39
|67
|4
|"Арсенал"
|35
|21
|3
|11
|56-42
|+14
|66
|5
|"Тоттенхэм"
|35
|19
|5
|11
|60-40
|+20
|62
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|16
|10
|11
|57-56
|+1
|58
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|36
|16
|7
|13
|57-46
|+11
|55
|8
|"Вулверхэмптон"
|35
|15
|5
|15
|35-34
|+1
|50
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|36
|11
|14
|11
|38-42
|-4
|47
|10
|"Кристал Пэлас"
|35
|10
|14
|11
|46-42
|+4
|44
|11
|"Астон Вилла"
|35
|13
|4
|18
|48-49
|-1
|43
|12
|"Брентфорд"
|36
|12
|7
|17
|44-52
|-8
|43
|13
|"Ньюкасл"
|36
|11
|10
|15
|41-61
|-20
|43
|14
|"Лестер Сити"
|34
|11
|9
|14
|49-56
|-7
|42
|15
|"Саутгемптон"
|36
|9
|13
|14
|41-62
|-21
|40
|16
|"Эвертон"
|34
|10
|5
|19
|37-56
|-19
|35
|17
|"Бернли"
|35
|7
|13
|15
|32-49
|-17
|34
|18
|"Лидс Юнайтед"
|35
|8
|10
|17
|39-74
|-35
|34
|19
|"Уотфорд"
|35
|6
|4
|25
|32-70
|-38
|22
|20
|"Норвич Сити"
|35
|5
|6
|24
|22-75
|-53
|21
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Ориентировочные составы
"Уотфорд": Форстер – Нгакиа, Кабаселе, Кэткарт, Масина – Кайембе, Этебо, Сиссоко – Калу, Педро, Сема
"Эвертон": Пикфорд – Миколенко, Холгейт, Кин, Коулмэн, Ивоби – Грэй, Делф, Дукуре, Гордон – Ришарлисон
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Уотфорд – Эвертон от UA-Football
В плане качества футбола "Эвертон" не особо впечатляет в последних матчах, но команда Фрэнка Лэмпарда играет с серцдем, желанием и огромной мотивацией, что позволяет ей набирать очки. "Уотфорд" больше ни за что не борется, и перед игрой с "ирисками" у него много кадровых потерь. "Ириски" очень редко побеждают на выезде, но сегодня должны продлить свою победную серию. Прогноз – победа "Эвертона" 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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