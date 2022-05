Отдаляясь от зоны вылета? Эвертон – Брентфорд. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 15.05.2022

Английская Премьер-лига. 37-й тур.

15 мая. 18:30. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports +

В текущем сезоне "Эвертон" и "Брентфорд" встретились аж дважды – и в чемпионате Англии, и в Кубке страны, хотя до этого сезона в новейшей истории они играли между собой всего один раз, в начале предыдущей декады. Дело в том, что "пчелы" не выступали в Высшем английском дивизионе больше полувека, скитаясь по низшим лигам.

Если в ноябре в рамках первого круга АПЛ сильнее оказались подопечные Томаса Франка (1:0), то уже в феврале в другом локальном турнире верх взяла команда Лэмпарда. Для Фрэнка тот матч в Кубке стал первым на посту главного тренера "Эвертона" (4:1).

Официально констатировать о сохранении "ирисками" прописки все еще нельзя, но вероятность данного события благодаря их последним успехам и вправду значительно увеличилась. В мае "Эвертон" обыграл недостаточно мотивированный "Челси" (1:0) и выжал максимум из выезда к "Лестеру" (1:2). Если бы еще и с "Уотфордом" команда Лэмпарда забрала три очка, а не скатала унылые нули, то все вопросы можно было бы снять окончательно.

Вдобавок очень вовремя захандрили прямые конкуренты "Эвертона". Да, в воскресенье в первом слоте игрового дня "Бернли" встретится в гостях с "Тоттенхэмом", но ориентироваться в Ливерпуле должны даже не на "бордовых", а на "Лидс"! Главный претендент на третий билет в Чемпионшип – это как раз "павлины" Джесси Марша. Также важно, что "ириски" проведут два поединка подряд дома на "Гудисон Парк", как раз против "Брентфорда", а потом с "Кристал Пэлас". Вполне возможно, команда Лэмпарда закроет все гештальты еще до того, как придется ехать на "Эмирейтс" в 38-м туре.

На данный момент "Эвертону" не особо важно, кто их следующий соперник – "ириски" отталкиваются исключительно от себя. И правильно делают! На максимальных оборотах сейчас выступает не только Виталий Миколенко, успевший провести за "Эвертон" уже больше 10 матчей в сезоне ("Лестеру" украинец забил свой дебютный гол в Англии). В воротах классно тащит Джордан Пикфорд, а впереди смертоносно жалит Ришарлисон (4 гола в последних 7 поединках).

