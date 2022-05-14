Отдаляясь от зоны вылета? Эвертон – Брентфорд. Анонс и прогноз матча 37-го тура АПЛ на 15.05.2022

Английская Премьер-лига. 37-й тур.

15 мая. 18:30. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Телетрансляция: Setanta Sports +

В текущем сезоне "Эвертон" и "Брентфорд" встретились аж дважды – и в чемпионате Англии, и в Кубке страны, хотя до этого сезона в новейшей истории они играли между собой всего один раз, в начале предыдущей декады. Дело в том, что "пчелы" не выступали в Высшем английском дивизионе больше полувека, скитаясь по низшим лигам.

Если в ноябре в рамках первого круга АПЛ сильнее оказались подопечные Томаса Франка (1:0), то уже в феврале в другом локальном турнире верх взяла команда Лэмпарда. Для Фрэнка тот матч в Кубке стал первым на посту главного тренера "Эвертона" (4:1).

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 3000 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

"Эвертон"

Официально констатировать о сохранении "ирисками" прописки все еще нельзя, но вероятность данного события благодаря их последним успехам и вправду значительно увеличилась. В мае "Эвертон" обыграл недостаточно мотивированный "Челси" (1:0) и выжал максимум из выезда к "Лестеру" (1:2). Если бы еще и с "Уотфордом" команда Лэмпарда забрала три очка, а не скатала унылые нули, то все вопросы можно было бы снять окончательно.

Вдобавок очень вовремя захандрили прямые конкуренты "Эвертона". Да, в воскресенье в первом слоте игрового дня "Бернли" встретится в гостях с "Тоттенхэмом", но ориентироваться в Ливерпуле должны даже не на "бордовых", а на "Лидс"! Главный претендент на третий билет в Чемпионшип – это как раз "павлины" Джесси Марша. Также важно, что "ириски" проведут два поединка подряд дома на "Гудисон Парк", как раз против "Брентфорда", а потом с "Кристал Пэлас". Вполне возможно, команда Лэмпарда закроет все гештальты еще до того, как придется ехать на "Эмирейтс" в 38-м туре.

На данный момент "Эвертону" не особо важно, кто их следующий соперник – "ириски" отталкиваются исключительно от себя. И правильно делают! На максимальных оборотах сейчас выступает не только Виталий Миколенко, успевший провести за "Эвертон" уже больше 10 матчей в сезоне ("Лестеру" украинец забил свой дебютный гол в Англии). В воротах классно тащит Джордан Пикфорд, а впереди смертоносно жалит Ришарлисон (4 гола в последних 7 поединках).

Thank you for your incredible backing once again tonight, Blues!! ???????? pic.twitter.com/RUkVUdiT5b — Everton (@Everton) May 11, 2022

"Брентфорд"

"Пчелы" успешно выполнили задачу на дебютный сезон в Английской Премьер-лиге. Дерзость команды из города на западе Большого Лондона плавно снизилась по ходу дистанции, но по итогу "подписка на чемпионат Англии" была продлена без технических сбоев. Come on, комфортное пребывание в середине второй десятки таблицы, стоило ли вообще мечтать о большем?

Летом тренерскому штабу и руководству "Брентфорда" следует внимательно продумать стратегию развития на кампанию-2022/23. Банально не хотелось бы, чтоб команда Томаса Франка осталась коллективом одного розыгрыша, повторив судьбу "Лидса". Год назад "белые" тоже отлично справлялись, однако сейчас они в шаге от вылета.

Читайте также К бывшему клубу не тянет. Эриксен определился со своим будущим

И все же, перспективы стать середняком у "Брентфорда" очень хорошие. Руководство клуба показало способность к качественному планированию, неплохо делает свою работу и Томас Франк. Возможно, во время предсезонной подготовки летом специалист постарается еще глубже внедрить Кристиана Эриксена в датско-английский коллектив и его игровые связи.

В мае "пчелы" провели два матча, оба завершились с одинаковым счетом 3:0. Тем не менее, если против "МЮ" на "Олд Траффорд" "Брентфорд" уступил, то дома с "Саутгемптоном" – выиграл.

Турнирная таблица

Личные встречи

05.02.22 КФА "Эвертон" – "Брентфорд" 4:1

28.11.21 АПЛ "Брентфорд" – "Эвертон" 1:0

21.09.10 EFL "Брентфорд" – "Эвертон" 1:1 (4:3 в серии пенальти)

Цифры и факты

– В последних 6 домашних поединках "Эвертона" в АПЛ срабатывала ставка ТМ 2.5;

– Зато в последних 6 выездных матчах "Брентфорда" в АПЛ можно было смело заряжать на ТБ 2.5;

– "Ириски" не проиграли в 4 последних встречах на "Гудисон Парк";

– Правда, им не удалось забить больше одного гола дома ни в одном из последних 5 поединков;

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Лэмпард не рассчитывает на Делфа, Мину, Паттерсона и Таунсенда. Под вопросом участие Ван Де Бека и Годфри. В лазарете "Брентфорда" лечатся Йоргенсен и Оньека; не факт, что Франк выпустит на поле "Гудисон Парк" Годдоса, Каноса и Пиннока.

"Эвертон", 3-4-3: Пикфорд – Коулман, Кин, Холгейт – Ивоби, Дукуре, Аллан, Миколенко – Гордон, Ришарлисон, Грэй

"Брентфорд", 4-3-3: Райя – Айер, Янссон, Соренсен, Генри – Йенсен, Нергор, Эриксен – Мбеумо, Тоуни, Висса

Больше бесплатных прогнозов на футбол ищите в этом Telegram-канале

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Брентфордом" от UA-Футбол

ТМ 2.5 – 1:0. "Пчелам" предстоит провести крайне трудный выездной поединок против очень негостеприимной команды. Напомним, недавно на "Гудисон Парк" с минимальным счетом были повержены "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Есть ощущение, что мотивированный "Эвертон" сможет добиться положительного результата.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.