Вест Хэм - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.05.2022

Чемпионат Англии, 37-й тур

15 мая 2022. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“ВестХэм” 16:00 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Символ "Вест Хэма" Марк Нобл проведет последний матч перед своими болельщиками и "хаммерс" постараются добыть хороший результат в знаменательной игре своего капитана. Но противостоять "Вест Хэму" будет "Манчестер Сити", который очень близок к тому, чтобы гарантировать себе очередной чемпионский титул.

3000 ₴ Бонус при регистрации Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Вест Хэм

Марк Нобл дебютировал за "Вест Хэм" в августе 2004 года, когда ему было 17 лет. Всю свою карьеру Нобл провел за "хаммерс", всего сыграв 548 матчей в чемпионате и кубках. Этот сезон станет последним для 35-летнего Нобла и наверняка Дэвид Мойес позволит ему сыграть несколько минут в матче с "Манчестер Сити", последней домашней игре "хаммерс" в сезоне 2021/22.

"Вест Хэм" все еще может пробиться в Лигу Европы, но для достижения этой цели нужно побеждать в двух последних турах и надеяться на неудачу "Манчестер Юнайтед". Вероятнее всего "хаммерс" закончат сезон седьмыми. По словам Дэвида Мойеса, "Вест Хэм" хочет выступать в еврокубках каждый сезон и участие в Лиге конференций на "Лондон Стэдиум" тоже будет приветствоваться.

Победа над "Норвичем" в прошлом туре позволила "Вест Хэму" прервать серию из четырех поражений подряд во всех турнирах. Команде Дэвида Мойеса было сложно совмещать участие в АПЛ и в Лиге Европы, и перед игрой с "Сити" у тренера "Вест Хэма" впервые за долгое время удалось провести недельный цикл подготовки.

В матче с "Норвичем" травмировались Антонио, Доусон и Бенрахма. Первые два футболиста успели восстановиться, но алжирец против "Сити" не сыграет.

Манчестер Сити

"Манчестер Сити" мощно завершает сезон в Премьер-лиге. В последних четырех турах – четыре победы с общим счетом 19-2. "Сити" выиграл в АПЛ больше всех матчей, больше всех забил, меньше всех пропустил. Команда Гвардиолы играет так, чтобы никто не усомнился в заслуженности чемпионского титула-2022.

Своими разгромными победами "Манчестер Сити" существенно улучшил свою разницу забитых-пропущенных и обходит по этому показателю "Ливерпуль" на семь мячей. Учитывая отрыв в три очка за два тура до финиша, можно с уверенностью говорить, что "горожнам" для чемпионского титула хватит и трех пунктов в последних двух матчах.

Но можно не сомневаться, что Гвардиола будет требовать от своих футболистов максимума. Хотя и требовать особо-то и не нужно – они сами все понимают, и хотят побеждать всегда, в каждом матче.

В среду в перенесенном матче чемпионата "Сити" разгромил "Вулверхэмптон" со счетом 5:1. Эта игра стала примечательной гениальными действиями Кевина Де Брюйне – бельгиец впервые в своей карьере забил четыре гола.

Также в игре с "вулвз" травмы получили Лапорт и Фернандиньо. Только в воскресенье будет известно, смогут ли они сыграть против "Вест Хэма". Учитывая, что ранее до конца сезона вылетели Уокер, Стоунз и Диаш, у "Сити" получается интересная ситуация – Натан Аке остается единственным футболистом, умеющим играть в защите.

Статистика команд, цифры и факты

"Манчестер Сити" стал первой командой в истории английского элитного дивизиона, которая выиграла пять подряд матчей с разницей в три и больше мячей.

"Манчестер Сити" забил 26 голов в последних семи турах АПЛ.

Форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг поучаствовал в 14 голах в 16 матчах АПЛ с "Вест Хэмом" (восемь голов, восемь ассистов).

"Вест Хэм" забивал во всех 18 домашних матчах Премьер-лиги 2021/22.

"Вест Хэм" выиграл четыре из 12 последних поединков АПЛ (три ничьи, пять поражений).

"Манчестер Сити" пропустил всего один гол в последних шести матчах чемпионата на выезде.

"Вест Хэм" проиграл один из семи последних домашних поединков Премьер-лиги (четыре победы, две ничьи).

Последние пять матчей Вест Хэма и Манчестер Сити

Вест Хэм

08.05 "Норвич" 4:0 (АПЛ)

05.05 "Айнтрахт" 0:1 (Лига Европы)

01.05 "Арсенал" 1:2 (АПЛ)

28.04 "Айнтрахт" 1:2 (Лига Европы)

24.04 "Челси" 0:1 (АПЛ)

Манчестер Сити

11.05 "Вулверхэмптон" 5:1 (АПЛ)

08.05 "Ньюкасл" 5:0 (АПЛ)

04.05 "Реал" Мадрид 1:3 (Лига чемпионов)

30.04 "Лидс" 3:0 (АПЛ)

26.04 "Реал" Мадрид 4:3 (Лига чемпионов)

Личные встречи

"Манчестер Сити" победил "Вест Хэм" в первом круге АПЛ (2:1), но "хаммерс" позже удалось выбить "горожан" из Кубка лиги в игре четвертого раунда (0:0, 5:3 в серии пенальти). В основное время "Вест Хэм" не может обыграть "Сити" с 2015 года (три ничьи, 11 поражений).

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 36 28 5 3 94-22 +72 89 2 "Ливерпуль" 36 26 8 2 89-24 +65 86 3 "Челси" 36 20 10 6 73-31 +42 70 4 "Арсенал" 36 21 3 12 56-45 +11 66 5 "Тоттенхэм" 36 20 5 11 63-40 +23 65 6 "Манчестер Юнайтед" 37 16 10 11 57-56 +1 58 7 "Вест Хэм Юнайтед" 36 16 7 13 57-46 +11 55 8 "Вулверхэмптон" 36 15 5 16 36-39 -3 50 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 36 11 14 11 38-42 -4 47 10 "Лестер Сити" 35 12 9 14 52-56 -4 45 11 "Кристал Пэлас" 35 10 14 11 46-42 +4 44 12 "Астон Вилла" 35 13 4 18 48-49 -1 43 13 "Брентфорд" 36 12 7 17 44-52 -8 43 14 "Ньюкасл" 36 11 10 15 41-61 -20 43 15 "Саутгемптон" 36 9 13 14 41-62 -21 40 16 "Эвертон" 35 10 6 19 37-56 -19 36 17 "Бернли" 35 7 13 15 32-49 -17 34 18 "Лидс Юнайтед" 36 8 10 18 39-77 -38 34 19 "Уотфорд" 36 6 5 25 32-70 -38 23 20 "Норвич Сити" 36 5 6 25 22-78 -56 21

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ориентировочные составы

"Вест Хэм": Фабианский – Цоуфал, Доусон, Зума, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Лансини, Форнальс – Антонио

"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Родри, Аке, Зинченко – Силва, Гюндоган, Де Брюйне – Марез, Фоден, Стерлинг

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Вест Хэм – Манчестер Сити от UA-Football

"Манчестер Сити" и "Вест Хэм" одновременно не смогли пробиться в финалы еврокубков, но "горожане" до вылета от "Реала" очень уверенно действовали в чемпионате, что не скажешь о "Вест Хэм". "Хаммерс" не раз уже в этом сезоне показывали себя крепкой, неудобной для любого соперника командой, но последние матчи чемпионата даются команде Дэвида Мойеса очень непросто. Вероятно "хаммерс" продлят свою домашнюю забивную серию, но победить должны гости. Прогноз – победа "Манчестер Сити" 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.