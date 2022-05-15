Тоттенхэм - Бернли. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.05.2022

Чемпионат Англии, 37-й тур

15 мая 2022. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” 14:00 “Бернли”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Тоттенхэм" разгромил "Арсенал" в дерби Северного Лондона и вернул интригу в борьбе за четвертое место. "Шпоры" могут сегодня обойти "канониров", если возьмут три очка в игре 37-го тура АПЛ с "Бернли".

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Тоттенхэм

После матчей с двумя командами из первой четверки ("Ливерпуль" и "Арсенал") Антонио Конте акцентирует на необходимости восстановления. Психологического, прежде всего. Одно дело – мотивировать себя на топ-клуб или соперника в дерби, другое – на поединок с командой, которая борется за выживание. "У нас осталось два матча и думать о чем-то просто нет времени.Нам нужно еще раз сыграть превосходный матч и надеюсь, что поддержка на трибунах настолько же мощной", – говорит итальянский тренер.

"Тоттенхэм" очень зрело и качественно провел матч против "Арсенала". Команда Антонио Конте эффективно смогла использовать ошибки "канониров" и ничего не позволила создать сопернику. Это была игра команды уровня Лиги чемпионов. Но чтобы участвовать в ней в следующем сезоне "Тоттенхэму" нужно не только выиграть два своих последних матча АПЛ, но и надеяться, что "Арсенал" еще раз где-то потеряет очки.

Аргентинский центрбек Кути Ромеро не успеет восстановиться к игре с "Бернли", но в матче с "Арсеналом" его успешно удалось подменить колумбийцу Санчесу. По-прежнему травмированы Регилон, Танганга, Скипп и Доэрти.

Бернли

И.о. главного тренера "Бернли" Майкл Джексон получил награду лучшему менеджеру апреля в АПЛ. Заслуженно – после своего назначения 48-летний тренер смог взять с ланкаширцами десять очков из 12 возможных.

Но в первом же майском матче "Бернли" уступил на своем поле "Астон Вилле" (1:3). "The Clarets" занимают четвертое с конца место, опережая "Лидс" только по разнице мячей. Правда у "Бернли" еще есть игра в запасе.

Поражение "Вилле" случилось из-за большого количество ошибок и Джексон надеется, что в матче с "Тоттенхэмом" их удасться избежать. "Мы внимательно изучили нашу игру и знаем, в чем нам нужно добавить. Мы знаем, почему мы проиграли".

Как бы там не было, "Бернли" будет сложно рассчитывать на положительный результат в матче с "Тоттенхэмом". Из-за травм "the Clarets" потеряли двух центрбеков и лидеров команды Джеймса Тарковски и Бен Ми. Также игру с "шпорами" пропустят Родригес, Уэствуд, Гудмундссон и Выдра.

Статистика команд, цифры и факты

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн – лучший в истории бомбардир АПЛ в воскресных матчах (69).

"Бернли" не делал дубля в матчах с "Тоттенхэмом" с сезона 1974/75.

В девяти последних домашних матчах АПЛ с "Бернли" "шпоры" выиграли восемь раз и сыграли вничью. Последние три матча – три победы с общим счетом 10-0.

"Бернли" выиграл всего два из 17 выездных поединков Премьер-лиги 2021/22 (семь ничьих, восемь поражений).

"Тоттенхэм" не проигрывает в чемпионате "Бернли" на своем поле 48 лет.

"Бернли" проиграл 60% своих воскресных матчей в АПЛ (37 из 62) – это худший показатель среди нынешних команд Премьер-лиги.

Харри Кейн забил 11 голов в 11 матчах Премьер-лиги с "Бернли".

Последние пять матчей Тоттенхэма и Бернли

Тоттенхэм

12.05 "Арсенал" 3:0 (АПЛ)

07.05 "Ливерпуль" 1:1 (АПЛ)

01.05 "Лестер" 3:1 (АПЛ)

23.04 "Брентфорд" 0:0 (АПЛ)

16.04 "Брайтон" 0:1 (АПЛ)

Бернли

07.05 "Астон Вилла" 1:3 (АПЛ)

30.04 "Уотфорд" 2:1 (АПЛ)

24.04 "Вулверхэмптон" 1:0 (АПЛ)

21.04 "Саутгемптон" 1:0 (АПЛ)

17.04 "Вест Хэм" 1:1 (АПЛ)

Личные встречи

В перенесенном матче первого круга "Бернли" удалось победить 1:0, и Антонио Конте сорвался, рассказывая на встрече с журналистами после игры о своей возможной отставке. Леви не моргнул глазом. Ранее, еще с Нуну Эшпириту Санту "шпоры" обыграли "Бернли" 1:0 в пятом раунде Кубка лиги. Общая история встреч в АПЛ – девять побед "Тоттенхэма", три "Бернли", три ничьи.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 36 28 5 3 94-22 +72 89 2 "Ливерпуль" 36 26 8 2 89-24 +65 86 3 "Челси" 36 20 10 6 73-31 +42 70 4 "Арсенал" 36 21 3 12 56-45 +11 66 5 "Тоттенхэм" 36 20 5 11 63-40 +23 65 6 "Манчестер Юнайтед" 37 16 10 11 57-56 +1 58 7 "Вест Хэм Юнайтед" 36 16 7 13 57-46 +11 55 8 "Вулверхэмптон" 36 15 5 16 36-39 -3 50 9 "Брайтон энд Хоув Альбион" 36 11 14 11 38-42 -4 47 10 "Лестер Сити" 35 12 9 14 52-56 -4 45 11 "Кристал Пэлас" 35 10 14 11 46-42 +4 44 12 "Астон Вилла" 35 13 4 18 48-49 -1 43 13 "Брентфорд" 36 12 7 17 44-52 -8 43 14 "Ньюкасл" 36 11 10 15 41-61 -20 43 15 "Саутгемптон" 36 9 13 14 41-62 -21 40 16 "Эвертон" 35 10 6 19 37-56 -19 36 17 "Бернли" 35 7 13 15 32-49 -17 34 18 "Лидс Юнайтед" 36 8 10 18 39-77 -38 34 19 "Уотфорд" 36 6 5 25 32-70 -38 23 20 "Норвич Сити" 36 5 6 25 22-78 -56 21

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Ориентировочные составы

"Тоттенхэм": Льорис – Санчес, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Бентанкур, Хейбьерг, Сессеньон – Кулусевски, Кейн, Сон

"Бернли": Поуп – Тэйлор, Лонг, Коллинз, Робертс – Леннон, Корк, Браунхилл, Макнил – Вегорст, Корне

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Тоттенхэм – Бернли от UA-Football

"Бернли" будет играть без двух основных центрбеков, а Кейн, Кулусевский и Сон показывают великолепные взаимопонимание и результативность в последних турах. Кроме того у "Бернли" посредственные результаты на выезде. "Тоттенхэм" в игре с "Арсеналом" больше тайма играл в большинстве, поэтому не растратил большое количество сил. Прогноз – победа "Тоттенхэма" 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.