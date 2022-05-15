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Тоттенхэм - Бернли. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 15.05.2022
Тоттенхэм – Бернли: Прогноз и анонс матча ⋉ 15 мая 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 37-й тур
15 мая 2022. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
“Тоттенхэм” 14:00 “Бернли”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
"Тоттенхэм" разгромил "Арсенал" в дерби Северного Лондона и вернул интригу в борьбе за четвертое место. "Шпоры" могут сегодня обойти "канониров", если возьмут три очка в игре 37-го тура АПЛ с "Бернли".
Тоттенхэм
После матчей с двумя командами из первой четверки ("Ливерпуль" и "Арсенал") Антонио Конте акцентирует на необходимости восстановления. Психологического, прежде всего. Одно дело – мотивировать себя на топ-клуб или соперника в дерби, другое – на поединок с командой, которая борется за выживание. "У нас осталось два матча и думать о чем-то просто нет времени.Нам нужно еще раз сыграть превосходный матч и надеюсь, что поддержка на трибунах настолько же мощной", – говорит итальянский тренер.
"Тоттенхэм" очень зрело и качественно провел матч против "Арсенала". Команда Антонио Конте эффективно смогла использовать ошибки "канониров" и ничего не позволила создать сопернику. Это была игра команды уровня Лиги чемпионов. Но чтобы участвовать в ней в следующем сезоне "Тоттенхэму" нужно не только выиграть два своих последних матча АПЛ, но и надеяться, что "Арсенал" еще раз где-то потеряет очки.
Аргентинский центрбек Кути Ромеро не успеет восстановиться к игре с "Бернли", но в матче с "Арсеналом" его успешно удалось подменить колумбийцу Санчесу. По-прежнему травмированы Регилон, Танганга, Скипп и Доэрти.
Бернли
И.о. главного тренера "Бернли" Майкл Джексон получил награду лучшему менеджеру апреля в АПЛ. Заслуженно – после своего назначения 48-летний тренер смог взять с ланкаширцами десять очков из 12 возможных.
Но в первом же майском матче "Бернли" уступил на своем поле "Астон Вилле" (1:3). "The Clarets" занимают четвертое с конца место, опережая "Лидс" только по разнице мячей. Правда у "Бернли" еще есть игра в запасе.
Поражение "Вилле" случилось из-за большого количество ошибок и Джексон надеется, что в матче с "Тоттенхэмом" их удасться избежать. "Мы внимательно изучили нашу игру и знаем, в чем нам нужно добавить. Мы знаем, почему мы проиграли".
Как бы там не было, "Бернли" будет сложно рассчитывать на положительный результат в матче с "Тоттенхэмом". Из-за травм "the Clarets" потеряли двух центрбеков и лидеров команды Джеймса Тарковски и Бен Ми. Также игру с "шпорами" пропустят Родригес, Уэствуд, Гудмундссон и Выдра.
Статистика команд, цифры и факты
- Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн – лучший в истории бомбардир АПЛ в воскресных матчах (69).
- "Бернли" не делал дубля в матчах с "Тоттенхэмом" с сезона 1974/75.
-
В девяти последних домашних матчах АПЛ с "Бернли" "шпоры" выиграли восемь раз и сыграли вничью. Последние три матча – три победы с общим счетом 10-0.
-
"Бернли" выиграл всего два из 17 выездных поединков Премьер-лиги 2021/22 (семь ничьих, восемь поражений).
-
"Тоттенхэм" не проигрывает в чемпионате "Бернли" на своем поле 48 лет.
-
"Бернли" проиграл 60% своих воскресных матчей в АПЛ (37 из 62) – это худший показатель среди нынешних команд Премьер-лиги.
-
Харри Кейн забил 11 голов в 11 матчах Премьер-лиги с "Бернли".
Последние пять матчей Тоттенхэма и Бернли
Тоттенхэм
- 12.05 "Арсенал" 3:0 (АПЛ)
- 07.05 "Ливерпуль" 1:1 (АПЛ)
- 01.05 "Лестер" 3:1 (АПЛ)
- 23.04 "Брентфорд" 0:0 (АПЛ)
- 16.04 "Брайтон" 0:1 (АПЛ)
Бернли
- 07.05 "Астон Вилла" 1:3 (АПЛ)
- 30.04 "Уотфорд" 2:1 (АПЛ)
- 24.04 "Вулверхэмптон" 1:0 (АПЛ)
- 21.04 "Саутгемптон" 1:0 (АПЛ)
- 17.04 "Вест Хэм" 1:1 (АПЛ)
Личные встречи
В перенесенном матче первого круга "Бернли" удалось победить 1:0, и Антонио Конте сорвался, рассказывая на встрече с журналистами после игры о своей возможной отставке. Леви не моргнул глазом. Ранее, еще с Нуну Эшпириту Санту "шпоры" обыграли "Бернли" 1:0 в пятом раунде Кубка лиги. Общая история встреч в АПЛ – девять побед "Тоттенхэма", три "Бернли", три ничьи.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|36
|28
|5
|3
|94-22
|+72
|89
|2
|"Ливерпуль"
|36
|26
|8
|2
|89-24
|+65
|86
|3
|"Челси"
|36
|20
|10
|6
|73-31
|+42
|70
|4
|"Арсенал"
|36
|21
|3
|12
|56-45
|+11
|66
|5
|"Тоттенхэм"
|36
|20
|5
|11
|63-40
|+23
|65
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|16
|10
|11
|57-56
|+1
|58
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|36
|16
|7
|13
|57-46
|+11
|55
|8
|"Вулверхэмптон"
|36
|15
|5
|16
|36-39
|-3
|50
|9
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|36
|11
|14
|11
|38-42
|-4
|47
|10
|"Лестер Сити"
|35
|12
|9
|14
|52-56
|-4
|45
|11
|"Кристал Пэлас"
|35
|10
|14
|11
|46-42
|+4
|44
|12
|"Астон Вилла"
|35
|13
|4
|18
|48-49
|-1
|43
|13
|"Брентфорд"
|36
|12
|7
|17
|44-52
|-8
|43
|14
|"Ньюкасл"
|36
|11
|10
|15
|41-61
|-20
|43
|15
|"Саутгемптон"
|36
|9
|13
|14
|41-62
|-21
|40
|16
|"Эвертон"
|35
|10
|6
|19
|37-56
|-19
|36
|17
|"Бернли"
|35
|7
|13
|15
|32-49
|-17
|34
|18
|"Лидс Юнайтед"
|36
|8
|10
|18
|39-77
|-38
|34
|19
|"Уотфорд"
|36
|6
|5
|25
|32-70
|-38
|23
|20
|"Норвич Сити"
|36
|5
|6
|25
|22-78
|-56
|21
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Ориентировочные составы
"Тоттенхэм": Льорис – Санчес, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Бентанкур, Хейбьерг, Сессеньон – Кулусевски, Кейн, Сон
"Бернли": Поуп – Тэйлор, Лонг, Коллинз, Робертс – Леннон, Корк, Браунхилл, Макнил – Вегорст, Корне
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Тоттенхэм – Бернли от UA-Football
"Бернли" будет играть без двух основных центрбеков, а Кейн, Кулусевский и Сон показывают великолепные взаимопонимание и результативность в последних турах. Кроме того у "Бернли" посредственные результаты на выезде. "Тоттенхэм" в игре с "Арсеналом" больше тайма играл в большинстве, поэтому не растратил большое количество сил. Прогноз – победа "Тоттенхэма" 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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