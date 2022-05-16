  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Ньюкасл - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 16.05.2022
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ньюкасл - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 16.05.2022

Англия
(1 голосов)

Ньюкасл – Арсенал: Прогноз и анонс матча ⋉ 16 мая 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Ньюкасл - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 16.05.2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 37-й тур

16 мая 2022. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” 22:00 “Арсенал”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Тоттенхэм" перехватил инициативу в борьбе за зону Лиги чемпионов и "Арсеналу" для возвращения в топ-4 нужно обязательно побеждать "Ньюкасл" на "Сент-Джеймс Парк".

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Ньюкасл

Десять побед в 16 матчах АПЛ поспособствовали тому, что "Ньюкасл" взлетел вверх в турнирной таблице АПЛ, команда Эдди Хау не только смогла избежать вылета в Чемпионшип, но и теоретически может занять место в первой десятки. Трансферы трансферами, но нельзя не отметить работу Эдди Хау, неудивительно, что тренер "сорок" попал в список претендентов на звание лучшего менеджера сезона в АПЛ.

Правда с самыми лучшими "Ньюкаслу" пока тягаться не по силам. И "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" в последних двух турах "сороки" проиграли без шансов. В первой игре Тайнсайд пропустил один гол, во второй пять, но они обе складывались по неблагоприятному для "сорок" сценарию – у соперников было полное доминирование.

Но не нужно забывать, что до встречи с лидерами АПЛ у "Ньюкасла" была серия из четырех побед подряд, на своем поле перед игрой с "Ливерпулем" команда Эдди Хау выиграла шесть поединков.

В прошлом туре вернулись восстановшиеся после травм Киран Триппьер и Каллум Уилсон, но Эдди Хау пока не уверен, что звездный дуэт готов начинать матч в старте. Точно из-за повреждений с "Арсеналом" не сыграют Фернандес, Льюис, Хайден, Шелви и Уиллок.

Арсенал

"Я и футболисты не могут дождаться матча в понедельник", – повторял Микель Артета на пресс-конференции перед игрой с "Ньюкаслом".

Тренер "Арсенала" крайне жаждет оставить позади поединок с "Тоттенхэмом" в прошлом туре. Дерби Северного Лондона закончилось поным провалом для "канониров". "Арсенал" мог гарантировать себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, но вместо этого проиграл со счетом 0:3 своему главному конкуренту по турнирной таблице и географии.

Артета отказался критиковать своих футболистов, наоборот, он ими гордиться, говорит тренер "Арсенала". Команда не впадает в отчаяние, хорошо работает на тренировках и хочет вернуться к победами. До катастрофы в дерби "Арсенал" выиграл четыре матча АПЛ подряд, переиграв в том числе "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм".

Роб Холдинг получил красную карточку в игре со "шпорами" и против "Ньюкасла" не сыграет. Бен Уайт и Габриэл под вопросом. До конца сезона вылетели Тирни и Парти.

Статистика команд, цифры и факты

  • "Арсенал" выиграл 17 из 18 последних матчей АПЛ с "Ньюкаслом" за исключением поражения 1:2 в апрепле 2018 года на "Сент-Джеймс Парк".
  • В семи последних победах над "Ньюкаслом" во всех турнирах "Арсенал" не пропустил ни одного гола.
  • "Ньюкасл" проиграл один из девяти последних домашних матчей АПЛ (шесть побед, две ничьи), пропустив всего шесть голов, не больше одного за матч.
  • "Арсенал" не может сделать клиншит уже восемь туров подряд.

  • "Ньюкасл" выигрывал последний домашний матч в шести из восьми последних сезонов (два поражения "Ливерпулю" в 2018/19 и 2019/20).

  • "Арсенал" проиграл последний выездной матч лиги всего один раз в последних 11 сезонах (семь побед, три ничьи).

Последние пять матчей Ньюкасла и Арсенала

Ньюкасл

  • 08.05 "Манчестер Сити" 0:5 (АПЛ)
  • 30.04 "Ливерпуль" 0:1 (АПЛ)
  • 23.04 "Норвич" 3:0 (АПЛ)
  • 20.04 "Кристал Пэлас" 1:0 (АПЛ)
  • 17.04 "Лестер" 2:1 (АПЛ)

Арсенал

  • 12.05 "Тоттенхэм" 0:3 (АПЛ)
  • 08.05 "Лидс" 2:1 (АПЛ)
  • 01.05 "Вест Хэм" 2:1 (АПЛ)
  • 23.04 "Манчестер Юнайтед" 3:1 (АПЛ)
  • 20.04 "Челси" 4:2 (АПЛ)

Личные встречи

В первом круге "Арсенал" переиграл "Ньюкасл" 2:0, в прошлом сезоне команда Артеты сделала "хет-трик", победив "сорок" дважды в чемпионате и в Кубке Англии. "Арсенал" выиграл 17 из 18 последних матчей АПЛ с "Ньюкаслом". Общая история встреч в Премьер-лиге – 33 победы "Арсенала", десять побед "Ньюкасла", десять ничьих.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 37 28 6 3 96-24 +72 90
2 "Ливерпуль" 36 26 8 2 89-24 +65 86
3 "Челси" 36 20 10 6 73-31 +42 70
4 "Тоттенхэм" 37 21 5 11 64-40 +24 68
5 "Арсенал" 36 21 3 12 56-45 +11 66
6 "Манчестер Юнайтед" 37 16 10 11 57-56 +1 58
7 "Вест Хэм Юнайтед" 37 16 8 13 59-48 +11 56
8 "Вулверхэмптон" 37 15 6 16 37-40 -3 51
9 "Лестер Сити" 36 13 9 14 57-57 0 48
10 "Брайтон энд Хоув Альбион" 37 11 15 11 39-43 -4 48
11 "Брентфорд" 37 13 7 17 47-54 -7 46
12 "Кристал Пэлас" 36 10 15 11 47-43 +4 45
13 "Астон Вилла" 36 13 5 18 49-50 -1 44
14 "Ньюкасл" 36 11 10 15 41-61 -20 43
15 "Саутгемптон" 36 9 13 14 41-62 -21 40
16 "Эвертон" 36 10 6 20 39-59 -20 36
17 "Лидс Юнайтед" 37 8 11 18 40-78 -38 35
18 "Бернли" 36 7 13 16 32-50 -18 34
19 "Уотфорд" 37 6 5 26 33-75 -42 23
20 "Норвич Сити" 37 5 7 25 23-79 -56 22

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ориентировочные составы

"Ньюкасл": Дубравка – Триппьер, Шер, Берн, Таргетт – Лонгстафф, Гимараэш, Жоэлинтон – Альмирон, Уилсон, Сен-Максимен

"Арсенал": Рэмсдейл – Соареш, Томиясу, Уайт, Тавареш – Эльнени, Джака – Мартинелли, Эдегор, Сака – Нкетиа

Ставки и Коэффициенты на матч

1xbet
4.48
4.08
1.825
Сделать ставку
Favbet
4.45
3.95
1.79
Сделать ставку
VBET
4.70
3.90
1.80
Сделать ставку

Прогноз на матч Ньюкасл – Арсенал от UA-Football

Матч с "Ньюкаслом" станет хорошим испытанием характера "Арсенала". Нужно признать, что "канониры" не раз уже оказывались в подобных ситуациях в текущем сезоне, и им часто удавалось возвращаться после громких поражений. Проблемы в центре защиты могут вызывать беспокойство, "канониры" в последних турах часто пропускают. В пользу "Ньюкасла" говорит его хорошая домашняя серия, но в матчах с претендентами на еврокубки "сорокам" пока сложно добывать результат. Прогноз – победа "Арсенала" 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига АПЛ Ньюкасл ставки Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде