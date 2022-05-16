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Ньюкасл - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 16.05.2022
Ньюкасл – Арсенал: Прогноз и анонс матча ⋉ 16 мая 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 37-й тур
16 мая 2022. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” 22:00 “Арсенал”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
"Тоттенхэм" перехватил инициативу в борьбе за зону Лиги чемпионов и "Арсеналу" для возвращения в топ-4 нужно обязательно побеждать "Ньюкасл" на "Сент-Джеймс Парк".
Ньюкасл
Десять побед в 16 матчах АПЛ поспособствовали тому, что "Ньюкасл" взлетел вверх в турнирной таблице АПЛ, команда Эдди Хау не только смогла избежать вылета в Чемпионшип, но и теоретически может занять место в первой десятки. Трансферы трансферами, но нельзя не отметить работу Эдди Хау, неудивительно, что тренер "сорок" попал в список претендентов на звание лучшего менеджера сезона в АПЛ.
Правда с самыми лучшими "Ньюкаслу" пока тягаться не по силам. И "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" в последних двух турах "сороки" проиграли без шансов. В первой игре Тайнсайд пропустил один гол, во второй пять, но они обе складывались по неблагоприятному для "сорок" сценарию – у соперников было полное доминирование.
Но не нужно забывать, что до встречи с лидерами АПЛ у "Ньюкасла" была серия из четырех побед подряд, на своем поле перед игрой с "Ливерпулем" команда Эдди Хау выиграла шесть поединков.
В прошлом туре вернулись восстановшиеся после травм Киран Триппьер и Каллум Уилсон, но Эдди Хау пока не уверен, что звездный дуэт готов начинать матч в старте. Точно из-за повреждений с "Арсеналом" не сыграют Фернандес, Льюис, Хайден, Шелви и Уиллок.
Арсенал
"Я и футболисты не могут дождаться матча в понедельник", – повторял Микель Артета на пресс-конференции перед игрой с "Ньюкаслом".
Тренер "Арсенала" крайне жаждет оставить позади поединок с "Тоттенхэмом" в прошлом туре. Дерби Северного Лондона закончилось поным провалом для "канониров". "Арсенал" мог гарантировать себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, но вместо этого проиграл со счетом 0:3 своему главному конкуренту по турнирной таблице и географии.
Артета отказался критиковать своих футболистов, наоборот, он ими гордиться, говорит тренер "Арсенала". Команда не впадает в отчаяние, хорошо работает на тренировках и хочет вернуться к победами. До катастрофы в дерби "Арсенал" выиграл четыре матча АПЛ подряд, переиграв в том числе "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм".
Роб Холдинг получил красную карточку в игре со "шпорами" и против "Ньюкасла" не сыграет. Бен Уайт и Габриэл под вопросом. До конца сезона вылетели Тирни и Парти.
Статистика команд, цифры и факты
- "Арсенал" выиграл 17 из 18 последних матчей АПЛ с "Ньюкаслом" за исключением поражения 1:2 в апрепле 2018 года на "Сент-Джеймс Парк".
- В семи последних победах над "Ньюкаслом" во всех турнирах "Арсенал" не пропустил ни одного гола.
- "Ньюкасл" проиграл один из девяти последних домашних матчей АПЛ (шесть побед, две ничьи), пропустив всего шесть голов, не больше одного за матч.
- "Арсенал" не может сделать клиншит уже восемь туров подряд.
-
"Ньюкасл" выигрывал последний домашний матч в шести из восьми последних сезонов (два поражения "Ливерпулю" в 2018/19 и 2019/20).
-
"Арсенал" проиграл последний выездной матч лиги всего один раз в последних 11 сезонах (семь побед, три ничьи).
Последние пять матчей Ньюкасла и Арсенала
Ньюкасл
- 08.05 "Манчестер Сити" 0:5 (АПЛ)
- 30.04 "Ливерпуль" 0:1 (АПЛ)
- 23.04 "Норвич" 3:0 (АПЛ)
- 20.04 "Кристал Пэлас" 1:0 (АПЛ)
- 17.04 "Лестер" 2:1 (АПЛ)
Арсенал
- 12.05 "Тоттенхэм" 0:3 (АПЛ)
- 08.05 "Лидс" 2:1 (АПЛ)
- 01.05 "Вест Хэм" 2:1 (АПЛ)
- 23.04 "Манчестер Юнайтед" 3:1 (АПЛ)
- 20.04 "Челси" 4:2 (АПЛ)
Личные встречи
В первом круге "Арсенал" переиграл "Ньюкасл" 2:0, в прошлом сезоне команда Артеты сделала "хет-трик", победив "сорок" дважды в чемпионате и в Кубке Англии. "Арсенал" выиграл 17 из 18 последних матчей АПЛ с "Ньюкаслом". Общая история встреч в Премьер-лиге – 33 победы "Арсенала", десять побед "Ньюкасла", десять ничьих.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|37
|28
|6
|3
|96-24
|+72
|90
|2
|"Ливерпуль"
|36
|26
|8
|2
|89-24
|+65
|86
|3
|"Челси"
|36
|20
|10
|6
|73-31
|+42
|70
|4
|"Тоттенхэм"
|37
|21
|5
|11
|64-40
|+24
|68
|5
|"Арсенал"
|36
|21
|3
|12
|56-45
|+11
|66
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|16
|10
|11
|57-56
|+1
|58
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|37
|16
|8
|13
|59-48
|+11
|56
|8
|"Вулверхэмптон"
|37
|15
|6
|16
|37-40
|-3
|51
|9
|"Лестер Сити"
|36
|13
|9
|14
|57-57
|0
|48
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|37
|11
|15
|11
|39-43
|-4
|48
|11
|"Брентфорд"
|37
|13
|7
|17
|47-54
|-7
|46
|12
|"Кристал Пэлас"
|36
|10
|15
|11
|47-43
|+4
|45
|13
|"Астон Вилла"
|36
|13
|5
|18
|49-50
|-1
|44
|14
|"Ньюкасл"
|36
|11
|10
|15
|41-61
|-20
|43
|15
|"Саутгемптон"
|36
|9
|13
|14
|41-62
|-21
|40
|16
|"Эвертон"
|36
|10
|6
|20
|39-59
|-20
|36
|17
|"Лидс Юнайтед"
|37
|8
|11
|18
|40-78
|-38
|35
|18
|"Бернли"
|36
|7
|13
|16
|32-50
|-18
|34
|19
|"Уотфорд"
|37
|6
|5
|26
|33-75
|-42
|23
|20
|"Норвич Сити"
|37
|5
|7
|25
|23-79
|-56
|22
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Ориентировочные составы
"Ньюкасл": Дубравка – Триппьер, Шер, Берн, Таргетт – Лонгстафф, Гимараэш, Жоэлинтон – Альмирон, Уилсон, Сен-Максимен
"Арсенал": Рэмсдейл – Соареш, Томиясу, Уайт, Тавареш – Эльнени, Джака – Мартинелли, Эдегор, Сака – Нкетиа
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Ньюкасл – Арсенал от UA-Football
Матч с "Ньюкаслом" станет хорошим испытанием характера "Арсенала". Нужно признать, что "канониры" не раз уже оказывались в подобных ситуациях в текущем сезоне, и им часто удавалось возвращаться после громких поражений. Проблемы в центре защиты могут вызывать беспокойство, "канониры" в последних турах часто пропускают. В пользу "Ньюкасла" говорит его хорошая домашняя серия, но в матчах с претендентами на еврокубки "сорокам" пока сложно добывать результат. Прогноз – победа "Арсенала" 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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