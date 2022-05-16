Ньюкасл - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 16.05.2022

Чемпионат Англии, 37-й тур

16 мая 2022. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” 22:00 “Арсенал”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Тоттенхэм" перехватил инициативу в борьбе за зону Лиги чемпионов и "Арсеналу" для возвращения в топ-4 нужно обязательно побеждать "Ньюкасл" на "Сент-Джеймс Парк".

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Ньюкасл

Десять побед в 16 матчах АПЛ поспособствовали тому, что "Ньюкасл" взлетел вверх в турнирной таблице АПЛ, команда Эдди Хау не только смогла избежать вылета в Чемпионшип, но и теоретически может занять место в первой десятки. Трансферы трансферами, но нельзя не отметить работу Эдди Хау, неудивительно, что тренер "сорок" попал в список претендентов на звание лучшего менеджера сезона в АПЛ.

Правда с самыми лучшими "Ньюкаслу" пока тягаться не по силам. И "Ливерпулю" и "Манчестер Сити" в последних двух турах "сороки" проиграли без шансов. В первой игре Тайнсайд пропустил один гол, во второй пять, но они обе складывались по неблагоприятному для "сорок" сценарию – у соперников было полное доминирование.

Но не нужно забывать, что до встречи с лидерами АПЛ у "Ньюкасла" была серия из четырех побед подряд, на своем поле перед игрой с "Ливерпулем" команда Эдди Хау выиграла шесть поединков.

В прошлом туре вернулись восстановшиеся после травм Киран Триппьер и Каллум Уилсон, но Эдди Хау пока не уверен, что звездный дуэт готов начинать матч в старте. Точно из-за повреждений с "Арсеналом" не сыграют Фернандес, Льюис, Хайден, Шелви и Уиллок.

Арсенал

"Я и футболисты не могут дождаться матча в понедельник", – повторял Микель Артета на пресс-конференции перед игрой с "Ньюкаслом".

Тренер "Арсенала" крайне жаждет оставить позади поединок с "Тоттенхэмом" в прошлом туре. Дерби Северного Лондона закончилось поным провалом для "канониров". "Арсенал" мог гарантировать себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, но вместо этого проиграл со счетом 0:3 своему главному конкуренту по турнирной таблице и географии.

Артета отказался критиковать своих футболистов, наоборот, он ими гордиться, говорит тренер "Арсенала". Команда не впадает в отчаяние, хорошо работает на тренировках и хочет вернуться к победами. До катастрофы в дерби "Арсенал" выиграл четыре матча АПЛ подряд, переиграв в том числе "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэм".

Роб Холдинг получил красную карточку в игре со "шпорами" и против "Ньюкасла" не сыграет. Бен Уайт и Габриэл под вопросом. До конца сезона вылетели Тирни и Парти.

Статистика команд, цифры и факты

"Арсенал" выиграл 17 из 18 последних матчей АПЛ с "Ньюкаслом" за исключением поражения 1:2 в апрепле 2018 года на "Сент-Джеймс Парк".

В семи последних победах над "Ньюкаслом" во всех турнирах "Арсенал" не пропустил ни одного гола.

"Ньюкасл" проиграл один из девяти последних домашних матчей АПЛ (шесть побед, две ничьи), пропустив всего шесть голов, не больше одного за матч.

"Арсенал" не может сделать клиншит уже восемь туров подряд.

"Ньюкасл" выигрывал последний домашний матч в шести из восьми последних сезонов (два поражения "Ливерпулю" в 2018/19 и 2019/20).

"Арсенал" проиграл последний выездной матч лиги всего один раз в последних 11 сезонах (семь побед, три ничьи).

Последние пять матчей Ньюкасла и Арсенала

Ньюкасл

08.05 "Манчестер Сити" 0:5 (АПЛ)

30.04 "Ливерпуль" 0:1 (АПЛ)

23.04 "Норвич" 3:0 (АПЛ)

20.04 "Кристал Пэлас" 1:0 (АПЛ)

17.04 "Лестер" 2:1 (АПЛ)

Арсенал

12.05 "Тоттенхэм" 0:3 (АПЛ)

08.05 "Лидс" 2:1 (АПЛ)

01.05 "Вест Хэм" 2:1 (АПЛ)

23.04 "Манчестер Юнайтед" 3:1 (АПЛ)

20.04 "Челси" 4:2 (АПЛ)

Личные встречи

В первом круге "Арсенал" переиграл "Ньюкасл" 2:0, в прошлом сезоне команда Артеты сделала "хет-трик", победив "сорок" дважды в чемпионате и в Кубке Англии. "Арсенал" выиграл 17 из 18 последних матчей АПЛ с "Ньюкаслом". Общая история встреч в Премьер-лиге – 33 победы "Арсенала", десять побед "Ньюкасла", десять ничьих.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 37 28 6 3 96-24 +72 90 2 "Ливерпуль" 36 26 8 2 89-24 +65 86 3 "Челси" 36 20 10 6 73-31 +42 70 4 "Тоттенхэм" 37 21 5 11 64-40 +24 68 5 "Арсенал" 36 21 3 12 56-45 +11 66 6 "Манчестер Юнайтед" 37 16 10 11 57-56 +1 58 7 "Вест Хэм Юнайтед" 37 16 8 13 59-48 +11 56 8 "Вулверхэмптон" 37 15 6 16 37-40 -3 51 9 "Лестер Сити" 36 13 9 14 57-57 0 48 10 "Брайтон энд Хоув Альбион" 37 11 15 11 39-43 -4 48 11 "Брентфорд" 37 13 7 17 47-54 -7 46 12 "Кристал Пэлас" 36 10 15 11 47-43 +4 45 13 "Астон Вилла" 36 13 5 18 49-50 -1 44 14 "Ньюкасл" 36 11 10 15 41-61 -20 43 15 "Саутгемптон" 36 9 13 14 41-62 -21 40 16 "Эвертон" 36 10 6 20 39-59 -20 36 17 "Лидс Юнайтед" 37 8 11 18 40-78 -38 35 18 "Бернли" 36 7 13 16 32-50 -18 34 19 "Уотфорд" 37 6 5 26 33-75 -42 23 20 "Норвич Сити" 37 5 7 25 23-79 -56 22

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Ориентировочные составы

"Ньюкасл": Дубравка – Триппьер, Шер, Берн, Таргетт – Лонгстафф, Гимараэш, Жоэлинтон – Альмирон, Уилсон, Сен-Максимен

"Арсенал": Рэмсдейл – Соареш, Томиясу, Уайт, Тавареш – Эльнени, Джака – Мартинелли, Эдегор, Сака – Нкетиа

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ньюкасл – Арсенал от UA-Football

Матч с "Ньюкаслом" станет хорошим испытанием характера "Арсенала". Нужно признать, что "канониры" не раз уже оказывались в подобных ситуациях в текущем сезоне, и им часто удавалось возвращаться после громких поражений. Проблемы в центре защиты могут вызывать беспокойство, "канониры" в последних турах часто пропускают. В пользу "Ньюкасла" говорит его хорошая домашняя серия, но в матчах с претендентами на еврокубки "сорокам" пока сложно добывать результат. Прогноз – победа "Арсенала" 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.