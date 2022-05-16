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Догонялки продолжаются. Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.22
“Мерсисайдцы” все еще преследуют “Сити”
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 37-й тур
17 мая, 21:45. "Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)
Главный арбитр: Мартин Аткинсон
Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +
Текстовый онлайн:
Ох и окончание сезона в АПЛ. Нейтральный болельщик точно рад тому, что “Манчестер Сити” по ходу чемпионата немного сдал и потерял свое 12-очковое преимущество над “Ливерпулем”. Теперь все должно решиться в финальных двух турах – у "мерсисайдцев" еще есть шансы на титул.
Саутгемптон
Несколько дней назад наставник "горожан" Хосеп Гвардиола попросил "святых" обыграть "Ливерпуль" со счетом 4:0. Если бы это произошло, то было бы историческим достижением – еще ни разу в АПЛ “Саутгемптон” не побеждал “мерсисайдцев” больше, чем в два мяча. Но счастьем для нынешних подопечных Хаззенхютля будет зацепиться за ничью.
За последние 11 матчей "святые" уступили в восьми, победив только однажды. Интересно, что вот эта единственная победа была добыта против претендента на ЛЧ – "Арсенала". А вот с другими соперниками были проблемы, в том числе и с “Брентфордом” в прошлом туре. Казалось бы две ровные команды, и довольно хорошая игра была от обоих, однако "пчелы" забили три гола без ответа. Очень сильный спад у “святых” и вряд ли они что-то с ним сделают – финиш сезона уже не за горами.
Кадры хозяев
Лишь одна потеря у “святых” – Ливраменто уже пропустил две предыдущие встречи, и против “мерсисайдцев” он тоже не сыграет. Хазенхюттль выставляет привычный для себя состав, но результаты не идут. Привычный спад в качелях для “Саутгемптона” – это их особенность в течение нескольких последних сезонов.
AM: #PL Player of the Season nomination ????— Southampton FC (@SouthamptonFC) May 13, 2022
PM: Back to the grind ????
© @Prowsey16 pic.twitter.com/AaKfQipuFA
Ливерпуль
“Мерсисайдцы” на эмоциональном подъеме – несколько дней назад они завоевали второй трофей в этом сезоне в серии пенальти. Жаль только, что АПЛ нельзя разыграть с помощью одиннадцатиметровых послематчевых. Остается строгая реальность: нужно отыграть четыре очка отставания от "Ливерпуля". Можно множество раз говорить о последнем туре чемпионата, когда "Астон Вилла" может остановить "Сити", однако чтобы такой сценарий не потерял свою актуальность, нужно побеждать сейчас.
С результатами у "мерсисайдцев" не все так плохо. Правда, последние пять матчей были довольно тяжелыми и изнурительными в плане получения результатов: две ничьи и три минимальные победы (две из которых – волевые). Определенная усталость, несмотря на хорошую скамью для запасных, у подопечных Клоппа есть. Они – единственные, кто сейчас имеет шанс получить не только Требл, но и Квадрупл. Для сохранения шансов на это достижение три очка на "Сент-Мерис" просто необходимы, как кровь из носа.
Кадры гостей
Очень важного игрока потеряли "мерсисайдцы" в поединке предыдущего тура АПЛ против "Астон Виллы" - Фабинью. Вместо бразильца в финале Кубка играл Хендерсон – выйдет он в матче с “Саутгемптоном”. Кроме этого, поединок с “Челси” не смогли доиграть ван Дейк и Салах из-за повреждений. Клопп сообщил, что в день матча со “святыми” будет определять их готовность.
What does @Thiago6 joke that the boss has taught him during his two seasons on Merseyside? ????— Liverpool FC (@LFC) May 16, 2022
Последние пять матчей Саутгемптона и Ливерпуля
Последние пять встреч хозяев
- 07.05. Брентфорд – Саутгемптон 3:0 (АПЛ)
- 30.04. Саутгемптон – Кристал Пэлас 1:2 (АПЛ)
- 24.04. Брайтон – Саутгемптон 2:2 (АПЛ)
- 21.04. Бернли – Саутгемптон 2:0 (АПЛ)
- 16.04. Саутгемптон – Арсенал 1:0 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 14.05. Челси – Ливерпуль 0:0 (5:6 в п. п.) (Кубок Англии)
- 10.05. Астон Вилла – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)
- 07.05. Ливерпуль – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)
- 03.05. Вильярреал – Ливерпуль 2:3 (ЛЧ)
- 30.04. Ньюкасл – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|37
|28
|6
|3
|96 - 24
|90
|2
|Ливерпуль
|36
|26
|8
|2
|89 - 24
|86
|3
|Челси
|36
|20
|10
|6
|73 - 31
|70
|4
|Тоттенхэм
|37
|21
|5
|11
|64 - 40
|68
|5
|Арсенал
|36
|21
|3
|12
|56 - 45
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|16
|8
|13
|59 - 48
|56
|8
|Вулверхэмптон
|37
|15
|6
|16
|37 - 40
|51
|9
|Лестер Сити
|36
|13
|9
|14
|57 - 57
|48
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|37
|11
|15
|11
|39 - 43
|48
|11
|Брентфорд
|37
|13
|7
|17
|47 - 54
|46
|12
|Кристал Пэлас
|36
|10
|15
|11
|47 - 43
|45
|13
|Астон Вилла
|36
|13
|5
|18
|49 - 50
|44
|14
|Ньюкасл
|36
|11
|10
|15
|41 - 61
|43
|15
|Саутгемптон
|36
|9
|13
|14
|41 - 62
|40
|16
|Эвертон
|36
|10
|6
|20
|39 - 59
|36
|17
|Лидс Юнайтед
|37
|8
|11
|18
|40 - 78
|35
|18
|Бернли
|36
|7
|13
|16
|32 - 50
|34
|19
|Уотфорд
|37
|6
|5
|26
|33 - 75
|23
|20
|Норвич Сити
|37
|5
|7
|25
|23 - 79
|22
Последние пять личных встреч между командами
27.11.21. Ливерпуль – Саутгемптон 4:0 (АПЛ)
08.05.21. Ливерпуль – Саутгемптон 2:0 (АПЛ)
04.01.21. Саутгемптон – Ливерпуль 1:0 (АПЛ)
01.02.20. Ливерпуль – Саутгемптон 4:0 (АПЛ)
17.08.19. Саутгемптон – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)
Цифры и факты
- "Ливерпуль" победил "Саутгемптон" в восьми матчах из девяти последних, забивая минимум по два гола.
- "Святые" дома в последний раз играли вничью в АПЛ 22 января - против "Сити".
- Мид-уик в этом сезоне для "мерсисайдцев" – не проблема. Они победили в семи из последних восьми поединков посреди недели.
Ставки и коэффициенты на матч Саутгемптон – Ливерпуль
Прогноз матча Саутгемптон – Ливерпуль от UA-Футбол
Очень трудный поединок для "мерсисайдцев". С одной стороны - все просто, ведь "святые" на спаде, без мотивации, одним словом - идеальный соперник. А с другой – давление на подопечных Клоппа высокое. Они будут играть осторожно, а “Саутгемптон” будет по максимуму стараться не давать играть гостям вообще. Прогноз: ТМ 3,5.
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