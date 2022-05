Догонялки продолжаются. Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.22

Английская Премьер-лига, 37-й тур

17 мая, 21:45. "Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Мартин Аткинсон

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Ох и окончание сезона в АПЛ. Нейтральный болельщик точно рад тому, что “Манчестер Сити” по ходу чемпионата немного сдал и потерял свое 12-очковое преимущество над “Ливерпулем”. Теперь все должно решиться в финальных двух турах – у "мерсисайдцев" еще есть шансы на титул.

Несколько дней назад наставник "горожан" Хосеп Гвардиола попросил "святых" обыграть "Ливерпуль" со счетом 4:0. Если бы это произошло, то было бы историческим достижением – еще ни разу в АПЛ “Саутгемптон” не побеждал “мерсисайдцев” больше, чем в два мяча. Но счастьем для нынешних подопечных Хаззенхютля будет зацепиться за ничью.

За последние 11 матчей "святые" уступили в восьми, победив только однажды. Интересно, что вот эта единственная победа была добыта против претендента на ЛЧ – "Арсенала". А вот с другими соперниками были проблемы, в том числе и с “Брентфордом” в прошлом туре. Казалось бы две ровные команды, и довольно хорошая игра была от обоих, однако "пчелы" забили три гола без ответа. Очень сильный спад у “святых” и вряд ли они что-то с ним сделают – финиш сезона уже не за горами.

Лишь одна потеря у “святых” – Ливраменто уже пропустил две предыдущие встречи, и против “мерсисайдцев” он тоже не сыграет. Хазенхюттль выставляет привычный для себя состав, но результаты не идут. Привычный спад в качелях для “Саутгемптона” – это их особенность в течение нескольких последних сезонов.

“Мерсисайдцы” на эмоциональном подъеме – несколько дней назад они завоевали второй трофей в этом сезоне в серии пенальти. Жаль только, что АПЛ нельзя разыграть с помощью одиннадцатиметровых послематчевых. Остается строгая реальность: нужно отыграть четыре очка отставания от "Ливерпуля". Можно множество раз говорить о последнем туре чемпионата, когда "Астон Вилла" может остановить "Сити", однако чтобы такой сценарий не потерял свою актуальность, нужно побеждать сейчас.

С результатами у "мерсисайдцев" не все так плохо. Правда, последние пять матчей были довольно тяжелыми и изнурительными в плане получения результатов: две ничьи и три минимальные победы (две из которых – волевые). Определенная усталость, несмотря на хорошую скамью для запасных, у подопечных Клоппа есть. Они – единственные, кто сейчас имеет шанс получить не только Требл, но и Квадрупл. Для сохранения шансов на это достижение три очка на "Сент-Мерис" просто необходимы, как кровь из носа.

Очень важного игрока потеряли "мерсисайдцы" в поединке предыдущего тура АПЛ против "Астон Виллы" - Фабинью. Вместо бразильца в финале Кубка играл Хендерсон – выйдет он в матче с “Саутгемптоном”. Кроме этого, поединок с “Челси” не смогли доиграть ван Дейк и Салах из-за повреждений. Клопп сообщил, что в день матча со “святыми” будет определять их готовность.

