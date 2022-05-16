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Догонялки продолжаются. Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.22

Англия
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“Мерсисайдцы” все еще преследуют “Сити”

Догонялки продолжаются. Саутгемптон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 17.05.22

Getty Images / Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 37-й тур

17 мая, 21:45. "Сент-Мерис Стедиум" (Саутгемптон)

Главный арбитр: Мартин Аткинсон

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Ох и окончание сезона в АПЛ. Нейтральный болельщик точно рад тому, что “Манчестер Сити” по ходу чемпионата немного сдал и потерял свое 12-очковое преимущество над “Ливерпулем”. Теперь все должно решиться в финальных двух турах – у "мерсисайдцев" еще есть шансы на титул.

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Саутгемптон

Несколько дней назад наставник "горожан" Хосеп Гвардиола попросил "святых" обыграть "Ливерпуль" со счетом 4:0. Если бы это произошло, то было бы историческим достижением – еще ни разу в АПЛ “Саутгемптон” не побеждал “мерсисайдцев” больше, чем в два мяча. Но счастьем для нынешних подопечных Хаззенхютля будет зацепиться за ничью.

За последние 11 матчей "святые" уступили в восьми, победив только однажды. Интересно, что вот эта единственная победа была добыта против претендента на ЛЧ – "Арсенала". А вот с другими соперниками были проблемы, в том числе и с “Брентфордом” в прошлом туре. Казалось бы две ровные команды, и довольно хорошая игра была от обоих, однако "пчелы" забили три гола без ответа. Очень сильный спад у “святых” и вряд ли они что-то с ним сделают – финиш сезона уже не за горами.

Кадры хозяев

Лишь одна потеря у “святых” – Ливраменто уже пропустил две предыдущие встречи, и против “мерсисайдцев” он тоже не сыграет. Хазенхюттль выставляет привычный для себя состав, но результаты не идут. Привычный спад в качелях для “Саутгемптона” – это их особенность в течение нескольких последних сезонов.

Ливерпуль

“Мерсисайдцы” на эмоциональном подъеме – несколько дней назад они завоевали второй трофей в этом сезоне в серии пенальти. Жаль только, что АПЛ нельзя разыграть с помощью одиннадцатиметровых послематчевых. Остается строгая реальность: нужно отыграть четыре очка отставания от "Ливерпуля". Можно множество раз говорить о последнем туре чемпионата, когда "Астон Вилла" может остановить "Сити", однако чтобы такой сценарий не потерял свою актуальность, нужно побеждать сейчас.

С результатами у "мерсисайдцев" не все так плохо. Правда, последние пять матчей были довольно тяжелыми и изнурительными в плане получения результатов: две ничьи и три минимальные победы (две из которых – волевые). Определенная усталость, несмотря на хорошую скамью для запасных, у подопечных Клоппа есть. Они – единственные, кто сейчас имеет шанс получить не только Требл, но и Квадрупл. Для сохранения шансов на это достижение три очка на "Сент-Мерис" просто необходимы, как кровь из носа.

Кадры гостей

Очень важного игрока потеряли "мерсисайдцы" в поединке предыдущего тура АПЛ против "Астон Виллы" - Фабинью. Вместо бразильца в финале Кубка играл Хендерсон – выйдет он в матче с “Саутгемптоном”. Кроме этого, поединок с “Челси” не смогли доиграть ван Дейк и Салах из-за повреждений. Клопп сообщил, что в день матча со “святыми” будет определять их готовность.

Последние пять матчей Саутгемптона и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

  • 07.05. Брентфорд – Саутгемптон 3:0 (АПЛ)
  • 30.04. Саутгемптон – Кристал Пэлас 1:2 (АПЛ)
  • 24.04. Брайтон – Саутгемптон 2:2 (АПЛ)
  • 21.04. Бернли – Саутгемптон 2:0 (АПЛ)
  • 16.04. Саутгемптон – Арсенал 1:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 14.05. Челси – Ливерпуль 0:0 (5:6 в п. п.) (Кубок Англии)
  • 10.05. Астон Вилла – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)
  • 07.05. Ливерпуль – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)
  • 03.05. Вильярреал – Ливерпуль 2:3 (ЛЧ)
  • 30.04. Ньюкасл – Ливерпуль 0:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 37 28 6 3 96 - 24 90
2 Ливерпуль Ливерпуль 36 26 8 2 89 - 24 86
3 Челси Челси 36 20 10 6 73 - 31 70
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 37 21 5 11 64 - 40 68
5 Арсенал Арсенал 36 21 3 12 56 - 45 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 37 16 10 11 57 - 56 58
7 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 37 16 8 13 59 - 48 56
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 37 15 6 16 37 - 40 51
9 Лестер Сити Лестер Сити 36 13 9 14 57 - 57 48
10 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 37 11 15 11 39 - 43 48
11 Брентфорд Брентфорд 37 13 7 17 47 - 54 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 10 15 11 47 - 43 45
13 Астон Вилла Астон Вилла 36 13 5 18 49 - 50 44
14 Ньюкасл Ньюкасл 36 11 10 15 41 - 61 43
15 Саутгемптон Саутгемптон 36 9 13 14 41 - 62 40
16 Эвертон Эвертон 36 10 6 20 39 - 59 36
17 Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 37 8 11 18 40 - 78 35
18 Бернли Бернли 36 7 13 16 32 - 50 34
19 Уотфорд Уотфорд 37 6 5 26 33 - 75 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 37 5 7 25 23 - 79 22

Последние пять личных встреч между командами

27.11.21. Ливерпуль – Саутгемптон 4:0 (АПЛ)

08.05.21. Ливерпуль – Саутгемптон 2:0 (АПЛ)

04.01.21. Саутгемптон – Ливерпуль 1:0 (АПЛ)

01.02.20. Ливерпуль – Саутгемптон 4:0 (АПЛ)

17.08.19. Саутгемптон – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)

Цифры и факты

  • "Ливерпуль" победил "Саутгемптон" в восьми матчах из девяти последних, забивая минимум по два гола.
  • "Святые" дома в последний раз играли вничью в АПЛ 22 января - против "Сити".
  • Мид-уик в этом сезоне для "мерсисайдцев" – не проблема. Они победили в семи из последних восьми поединков посреди недели.

Ставки и коэффициенты на матч Саутгемптон – Ливерпуль

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8.80
5.55
1.38
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7.30
5.10
1.42
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7.50
5.30
1.42
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Прогноз матча Саутгемптон – Ливерпуль от UA-Футбол

Очень трудный поединок для "мерсисайдцев". С одной стороны - все просто, ведь "святые" на спаде, без мотивации, одним словом - идеальный соперник. А с другой – давление на подопечных Клоппа высокое. Они будут играть осторожно, а “Саутгемптон” будет по максимуму стараться не давать играть гостям вообще. Прогноз: ТМ 3,5.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль "Саутгемптон" Мохамед Салах Ральф Хазенхюттль
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