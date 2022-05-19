Последний шаг к спасению? Эвертон – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.05.22

Английская Премьер-лига, 33-й тур

19 мая, 21:45. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Украинский левый защитник Виталий Миколенко продолжает вместе со своим “Эвертоном” бороться за сохранение прописки в АПЛ. Сегодня “ириски” уже могут гарантировать себе место в чемпионате Англии на следующий сезон, однако нужно побеждать. А вот в соперниках орешек непростой – "Кристал Пэлас" Патрика Виейры.

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Эвертон

Конец сезона для “Эвертона” получается ну очень нервным. “Ириски” несколько раз побывали в зоне вылета, проиграли прямому конкуренту, но все-таки смогли выбраться из опасной зоны и сейчас находятся на 16 месте. По сравнению с "Лидсом" и "Бернли" именно у подопечных Лэмпарда лучшие шансы не вылететь в Чемпионшип, но еще нужно ими воспользоваться.

Только практически патовая ситуация заставила “Эвертон” вернуться к хорошим результатам. Перед последним матчем (против "Брентфорда") команда трижды победила и дважды сыграла вничью в шести встречах, но вот с "пчелами" не получилось, ведь, ведя в счете, "ириски" уступили. Конечно, роль сыграли удаления (хотя существенно – только одна красная Брентвейта), однако можно увидеть какую-то расслабленность в крайних двух поединках. Такое чувство, что футболисты уже считают место в АПЛ гарантированным.

Кадры хозяев

Кроме травмированных сегодня не сыграют и дисквалифицированные исполнители, так что потерь у Лэмпарда достаточно. В лазарете сейчас находятся: Делф, Паттерсон, Таунсенд, Годфри, Кин и Мина. Кроме этого вышеупомянутые Брентвейт и Рондон пропустят встречу из-за дисквалификации за удаления в предыдущем туре.

Tomorrow night, we go again.



Turn it up. Bring the noise. ✊???? pic.twitter.com/3KRQLnO0xc — Everton (@Everton) May 18, 2022

Кристал Пэлас

Виейра смог раскрыть "стекольщиков" по-новому. Иногда команда выдавала очень хорошие игры, а вместе с ними и результаты. “Кристал Пэлас” вместе с французским наставником смог заранее откатиться от зоны вылета и спокойно заканчивая сезон. Но даже последние результаты команды достаточно неплохие.

Из последних пяти встреч "стекольщики" уступили только один раз - "Ньюкаслу". В активе КП две победы и два ничейных результата. Кроме того, подопечные Виейры дошли до полуфинала Кубка Англии – а это хорошее достижение в первом сезоне наставника в клубе. На данный момент именно “Кристал Пэлас” выглядит более собранной командой, чем “Эвертон”.

Кадры гостей

И "стекольщики" не без потерь. Один из лидеров атаки Михаэль Олисы сейчас в лазарете. Также под вопросом участие в этой встрече Макартура – у полузащитника травма плеча.

Последние пять матчей Эвертона и Кристал Пэлас

Последние пять встреч хозяев

15.05. Эвертон – Брентфорд 2:3 (АПЛ)

11.05. Уотфорд – Эвертон 0:0 (АПЛ)

08.05. Лестер – Эвертон 1:2 (АПЛ)

01.05. Эвертон – Челси 1:0 (АПЛ)

24.04. Ливерпуль – Эвертон 2:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

15.05. Астон Вилла – Кристал Пэлас 1:1 (АПЛ)

07.05. Кристал Пэлас – Уотфорд 1:0 (АПЛ)

30.04. Саутгемптон – Кристал Пэлас 1:2 (АПЛ)

25.04. Кристал Пэлас – Лидс 0:0 (АПЛ)

20.04. Ньюкасл Юнайтед – Кристал Пэлас 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Манчестер Сити 37 28 6 3 96 - 24 90 2 Ливерпуль 37 27 8 2 91 - 25 89 3 Челси 36 20 10 6 73 - 31 70 4 Тоттенхэм 37 21 5 11 64 - 40 68 5 Арсенал 37 21 3 13 56 - 47 66 6 Манчестер Юнайтед 37 16 10 11 57 - 56 58 7 Вест Хэм Юнайтед 37 16 8 13 59 - 48 56 8 Вулверхэмптон 37 15 6 16 37 - 40 51 9 Лестер Сити 36 13 9 14 57 - 57 48 10 Брайтон энд Хоув Альбион 37 11 15 11 39 - 43 48 11 Брентфорд 37 13 7 17 47 - 54 46 12 Ньюкасл 37 12 10 15 43 - 61 46 13 Кристал Пэлас 36 10 15 11 47 - 43 45 14 Астон Вилла 36 13 5 18 49 - 50 44 15 Саутгемптон 37 9 13 15 42 - 64 40 16 Эвертон 36 10 6 20 39 - 59 36 17 Лидс Юнайтед 37 8 11 18 40 - 78 35 18 Бернли 36 7 13 16 32 - 50 34 19 Уотфорд 37 6 5 26 33 - 75 23 20 Норвич Сити 37 5 7 25 23 - 79 22

Последние пять личных встреч между командами

20.03.22. Кристал Пэлас – Эвертон 4:0 (АПЛ)

12.12.21. Кристал Пэлас – Эвертон 3:1 (АПЛ)

05.04.21. Эвертон – Кристал Пэлас 1:1 (АПЛ)

26.09.20. Кристал Пэлас – Эвертон 1:2 (АПЛ)

08.02.20. Эвертон – Кристал Пэлас 3:1 (АПЛ)

Цифры и факты

Для Миколенко этот матч может стать десятым подряд в старте "Эвертона". Во всех девяти предыдущих встречах он выходил с первых минут, не доиграв матч до конца только однажды (из-за замены).

В последний раз "ириски" не забивали дома "Кристалл Пэлас" еще в 1992 году.

"Эвертон" уступил "стекольщикам" лишь в одном из последних 14 поединков (шесть побед и семь ничьих). И произошло это во встрече предыдущего круга (0:4).

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Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Кристал Пэлас

Прогноз на матч Эвертон – Кристал Пэлас от UA-Football

Когда победу нужно одержать – это не сразу означает, что три очка уже в кармане. "Стекольщики", несмотря на отсутствие борьбы за важные места, все равно не сбрасывают темп. А вот об "Эвертоне" этого сказать нельзя. Матч будет тяжелым, но после первого гола должны начаться качели. Прогноз: Обе забьют (КФ 1,9).