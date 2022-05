Последний шаг к спасению? Эвертон – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.05.22

Английская Премьер-лига, 33-й тур

19 мая, 21:45. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Энтони Тейлор

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Украинский левый защитник Виталий Миколенко продолжает вместе со своим “Эвертоном” бороться за сохранение прописки в АПЛ. Сегодня “ириски” уже могут гарантировать себе место в чемпионате Англии на следующий сезон, однако нужно побеждать. А вот в соперниках орешек непростой – "Кристал Пэлас" Патрика Виейры.

Конец сезона для “Эвертона” получается ну очень нервным. “Ириски” несколько раз побывали в зоне вылета, проиграли прямому конкуренту, но все-таки смогли выбраться из опасной зоны и сейчас находятся на 16 месте. По сравнению с "Лидсом" и "Бернли" именно у подопечных Лэмпарда лучшие шансы не вылететь в Чемпионшип, но еще нужно ими воспользоваться.

Только практически патовая ситуация заставила “Эвертон” вернуться к хорошим результатам. Перед последним матчем (против "Брентфорда") команда трижды победила и дважды сыграла вничью в шести встречах, но вот с "пчелами" не получилось, ведь, ведя в счете, "ириски" уступили. Конечно, роль сыграли удаления (хотя существенно – только одна красная Брентвейта), однако можно увидеть какую-то расслабленность в крайних двух поединках. Такое чувство, что футболисты уже считают место в АПЛ гарантированным.

Кроме травмированных сегодня не сыграют и дисквалифицированные исполнители, так что потерь у Лэмпарда достаточно. В лазарете сейчас находятся: Делф, Паттерсон, Таунсенд, Годфри, Кин и Мина. Кроме этого вышеупомянутые Брентвейт и Рондон пропустят встречу из-за дисквалификации за удаления в предыдущем туре.

