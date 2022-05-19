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Последний шаг к спасению? Эвертон – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.05.22
Миколенко может выйти в старте в десятый раз подряд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 33-й тур
19 мая, 21:45. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Энтони Тейлор
Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс +
Текстовый онлайн:
Украинский левый защитник Виталий Миколенко продолжает вместе со своим “Эвертоном” бороться за сохранение прописки в АПЛ. Сегодня “ириски” уже могут гарантировать себе место в чемпионате Англии на следующий сезон, однако нужно побеждать. А вот в соперниках орешек непростой – "Кристал Пэлас" Патрика Виейры.
Эвертон
Конец сезона для “Эвертона” получается ну очень нервным. “Ириски” несколько раз побывали в зоне вылета, проиграли прямому конкуренту, но все-таки смогли выбраться из опасной зоны и сейчас находятся на 16 месте. По сравнению с "Лидсом" и "Бернли" именно у подопечных Лэмпарда лучшие шансы не вылететь в Чемпионшип, но еще нужно ими воспользоваться.
Только практически патовая ситуация заставила “Эвертон” вернуться к хорошим результатам. Перед последним матчем (против "Брентфорда") команда трижды победила и дважды сыграла вничью в шести встречах, но вот с "пчелами" не получилось, ведь, ведя в счете, "ириски" уступили. Конечно, роль сыграли удаления (хотя существенно – только одна красная Брентвейта), однако можно увидеть какую-то расслабленность в крайних двух поединках. Такое чувство, что футболисты уже считают место в АПЛ гарантированным.
Кадры хозяев
Кроме травмированных сегодня не сыграют и дисквалифицированные исполнители, так что потерь у Лэмпарда достаточно. В лазарете сейчас находятся: Делф, Паттерсон, Таунсенд, Годфри, Кин и Мина. Кроме этого вышеупомянутые Брентвейт и Рондон пропустят встречу из-за дисквалификации за удаления в предыдущем туре.
Tomorrow night, we go again.— Everton (@Everton) May 18, 2022
Turn it up. Bring the noise. ✊???? pic.twitter.com/3KRQLnO0xc
Кристал Пэлас
Виейра смог раскрыть "стекольщиков" по-новому. Иногда команда выдавала очень хорошие игры, а вместе с ними и результаты. “Кристал Пэлас” вместе с французским наставником смог заранее откатиться от зоны вылета и спокойно заканчивая сезон. Но даже последние результаты команды достаточно неплохие.
Из последних пяти встреч "стекольщики" уступили только один раз - "Ньюкаслу". В активе КП две победы и два ничейных результата. Кроме того, подопечные Виейры дошли до полуфинала Кубка Англии – а это хорошее достижение в первом сезоне наставника в клубе. На данный момент именно “Кристал Пэлас” выглядит более собранной командой, чем “Эвертон”.
Кадры гостей
И "стекольщики" не без потерь. Один из лидеров атаки Михаэль Олисы сейчас в лазарете. Также под вопросом участие в этой встрече Макартура – у полузащитника травма плеча.
Into the gym ????️#CPFC pic.twitter.com/sp5DyNsx1N— Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 18, 2022
Последние пять матчей Эвертона и Кристал Пэлас
Последние пять встреч хозяев
- 15.05. Эвертон – Брентфорд 2:3 (АПЛ)
- 11.05. Уотфорд – Эвертон 0:0 (АПЛ)
- 08.05. Лестер – Эвертон 1:2 (АПЛ)
- 01.05. Эвертон – Челси 1:0 (АПЛ)
- 24.04. Ливерпуль – Эвертон 2:0 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 15.05. Астон Вилла – Кристал Пэлас 1:1 (АПЛ)
- 07.05. Кристал Пэлас – Уотфорд 1:0 (АПЛ)
- 30.04. Саутгемптон – Кристал Пэлас 1:2 (АПЛ)
- 25.04. Кристал Пэлас – Лидс 0:0 (АПЛ)
- 20.04. Ньюкасл Юнайтед – Кристал Пэлас 1:0 (АПЛ)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|37
|28
|6
|3
|96 - 24
|90
|2
|Ливерпуль
|37
|27
|8
|2
|91 - 25
|89
|3
|Челси
|36
|20
|10
|6
|73 - 31
|70
|4
|Тоттенхэм
|37
|21
|5
|11
|64 - 40
|68
|5
|Арсенал
|37
|21
|3
|13
|56 - 47
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|16
|8
|13
|59 - 48
|56
|8
|Вулверхэмптон
|37
|15
|6
|16
|37 - 40
|51
|9
|Лестер Сити
|36
|13
|9
|14
|57 - 57
|48
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|37
|11
|15
|11
|39 - 43
|48
|11
|Брентфорд
|37
|13
|7
|17
|47 - 54
|46
|12
|Ньюкасл
|37
|12
|10
|15
|43 - 61
|46
|13
|Кристал Пэлас
|36
|10
|15
|11
|47 - 43
|45
|14
|Астон Вилла
|36
|13
|5
|18
|49 - 50
|44
|15
|Саутгемптон
|37
|9
|13
|15
|42 - 64
|40
|16
|Эвертон
|36
|10
|6
|20
|39 - 59
|36
|17
|Лидс Юнайтед
|37
|8
|11
|18
|40 - 78
|35
|18
|Бернли
|36
|7
|13
|16
|32 - 50
|34
|19
|Уотфорд
|37
|6
|5
|26
|33 - 75
|23
|20
|Норвич Сити
|37
|5
|7
|25
|23 - 79
|22
Последние пять личных встреч между командами
20.03.22. Кристал Пэлас – Эвертон 4:0 (АПЛ)
12.12.21. Кристал Пэлас – Эвертон 3:1 (АПЛ)
05.04.21. Эвертон – Кристал Пэлас 1:1 (АПЛ)
26.09.20. Кристал Пэлас – Эвертон 1:2 (АПЛ)
08.02.20. Эвертон – Кристал Пэлас 3:1 (АПЛ)
Цифры и факты
- Для Миколенко этот матч может стать десятым подряд в старте "Эвертона". Во всех девяти предыдущих встречах он выходил с первых минут, не доиграв матч до конца только однажды (из-за замены).
- В последний раз "ириски" не забивали дома "Кристалл Пэлас" еще в 1992 году.
- "Эвертон" уступил "стекольщикам" лишь в одном из последних 14 поединков (шесть побед и семь ничьих). И произошло это во встрече предыдущего круга (0:4).
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Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Кристал Пэлас
Прогноз на матч Эвертон – Кристал Пэлас от UA-Football
Когда победу нужно одержать – это не сразу означает, что три очка уже в кармане. "Стекольщики", несмотря на отсутствие борьбы за важные места, все равно не сбрасывают темп. А вот об "Эвертоне" этого сказать нельзя. Матч будет тяжелым, но после первого гола должны начаться качели. Прогноз: Обе забьют (КФ 1,9).
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