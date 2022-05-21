Манчестер Сити - Астон Вилла. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 22.05.2022

Чемпионат Англии, 38-й тур

22 мая 2022. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 18:00 “Астон Вилла”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Стивену Джеррарду не удалось принести чемпионский титут "Ливерпулю" в качестве футболиста, но 41-летний экс-капитан "красных" может это сделать в качестве тренера, если его "Астон Вилла" отберет очки у "Манчестер Сити" в последнем туре.

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Манчестер Сити

Сыграв вничью с "Вест Хэмом" в прошлом туре, "горожане" продлили интригу в чемпионате до последней игры. Теперь любая потеря очков "Сити" при победе "Ливерпуля" делает победителем Премьер-лиги именно команду Юргена Клоппа.

Но вероятность такого развития события остается низкой. Различные статистические ресурсы оценивают шансы на победу "Манчестер Сити" в АПЛ 2021/22 в 80-85%.

До игры с "Вест Хэмом" команда Гвардиолы выиграла пять подряд поединков в АПЛ с общим счетом 22-2. По пять голов от "Сити" пропускали даже казалось бы такие крепкие команды как "Ньюкасл" и "Вулверхэмптон". Не повлиял на психологическое состояние "горожан" и драматический вылет от "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов. По словам Гвардиолы, он никогда не сомневался в способности своих футболистов справиться с неудачами и давлением.

Как говорит тренер "Сити", не испытывает его команда тревоги и перед последним туром. Наоборот, "нужно наслаждаться моментом". Игроки "Манчестер Сити" готовы бороться до конца, это дает счастье, они счастливы, когда побеждают, и великолепно справляются с рутиной, уверяет главный тренер "горожан".

В четверг в общей группе неожиданно появились Кайл Уокер и Джон Стоунз. Ранее прогнозировалось, что два защитника вылетели до конца сезона. Вне игры остается только Рубен Диаш.

Астон Вилла

При определенных маловероятных раскладах "Астон Вилла" может закончить чемпионат в первой десятке, но любой прогресс, по сравнению с нынешней позицией (14), по итогам последнего тура будет хорошим результатом для бирмингемцев, отмечает Стивен Джеррард.

Джеррард улучшил атмосферу вокруг клуба, не в последнюю очередь благодаря его легендарной фигуре "Вилле" удалось подписать футболистов вроде Диня и Коутиньо, но в игре и результатах команды стабильности пока нет.

"Вилла" может выиграть три подряд матча, потм проиграть четыре, выиграть два, не побеждать в трех турах.

Чемпионат 2021/22 "Вилла" завершает серией без побед. После неудачи в игре с "Ливерпулем" (1:2), "Вилла" поделила очки с "Кристал Пэлас" (1:1) и "Бернли" (1:1) в перенесенной игре.

Джеррард на пресс-конференции сразу отмахнулся от вопросов о "Ливерпуле", сказав, что его волнует только "Вилла". "Мы хотим завершить чемпионат на высокой ноте, было бы хорошо порадовать наших болельщиков. Против "Сити" мы должны хорошо сыграть в защите, должна быть хорошая организация, но также нужно показать и какие-то амбиции".

Помим Джеррарда и членов его тренерского штаба, "ливерпулькое прошлое" также есть у гендиректора "Виллы" Кристиана Перслоу, а также футболистов Дэнни Ингза и Филиппе Коутиньо. Все же фактор какой-то дополнительной мотивации исключать нельзя.

Из-за травм матч с "Манчестер Сити" пропустят Бэйли, Конса и Хос.

Статистика команд, цифры и факты

"Манчестер Сити" выиграл все пять финальных туров с Гвардиолой в чемпионате. Если "Сити" победит, Пеп в четвертый раз станет чемпионом Англии, впереди него будет только сэр Алекс Фергюсон (13).

"Манчестер Сити" выиграл девять из десяти последних матчей АПЛ против "Виллы".

В прошлом сезоне "Астон Вилла" победила в последнем туре ("Челси" 2:1), "Вилла" не выигрывала в двух последних турах подряд с сезона 1997/98.

"Манчестер Сити" забил 18 голов в первые 15 минут 15 разных матчей Премьер-лиги 2021/22.

"Манчестер Сити" не проигрывает в чемпионате Англии с 19 февраля (восемь побед, три ничьи).

"Астон Вилла" проиграла пять из шести выездных матчей против командой первой семерки, победив только "Манчестер Юнайтед" (2:1).

Последние пять матчей Манчестер Сити и Астон Виллы

Манчестер Сити

15.05 "Вест Хэм" 2:2 (АПЛ)

11.05 "Вулверхэмптон" 5:1 (АПЛ)

08.05 "Ньюкасл" 5:0 (АПЛ)

04.05 "Реал" Мадрид 1:3 (Лига чемпионов)

30.04 "Лидс" 3:0 (АПЛ)

Астон Вилла

19.05 "Бернли" 1:1 (АПЛ)

15.05 "Кристал Пэлас" 1:1 (АПЛ)

10.05 "Ливерпуль" 1:2 (АПЛ)

07.05 "Бернли" 3:1 (АПЛ)

30.04 "Норвич" 2:0 (АПЛ)

Личные встречи

"Манчестер Сити" выиграл в первом круге 2:1, дважды команда Гвардиолы победила и в прошлом сезоне – 2:1 и 2:0. Общая история в АПЛ – 27 побед "Сити", девять ничьих, семь побед "Виллы".

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 37 28 6 3 96-24 +72 90 2 "Ливерпуль" 37 27 8 2 91-25 +66 89 3 "Челси" 37 20 11 6 74-32 +42 71 4 "Тоттенхэм" 37 21 5 11 64-40 +24 68 5 "Арсенал" 37 21 3 13 56-47 +9 66 6 "Манчестер Юнайтед" 37 16 10 11 57-56 +1 58 7 "Вест Хэм Юнайтед" 37 16 8 13 59-48 +11 56 8 "Вулверхэмптон" 37 15 6 16 37-40 -3 51 9 "Лестер Сити" 37 13 10 14 58-58 0 49 10 "Брайтон энд Хоув Альбион" 37 11 15 11 39-43 -4 48 11 "Брентфорд" 37 13 7 17 47-54 -7 46 12 "Ньюкасл" 37 12 10 15 43-61 -18 46 13 "Кристал Пэлас" 37 10 15 12 49-46 +3 45 14 "Астон Вилла" 37 13 6 18 50-51 -1 45 15 "Саутгемптон" 37 9 13 15 42-64 -22 40 16 Эвертон 37 11 6 20 42-61 -19 39 17 "Бернли" 37 7 14 16 33-51 -18 35 18 "Лидс Юнайтед" 37 8 11 18 40-78 -38 35 19 "Уотфорд" 37 6 5 26 33-75 -42 23 20 "Норвич Сити" 37 5 7 25 23-79 -56 22

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Ориентировочные составы

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Лапорт, Аке, Канселу – Силва, Родри, Гюндоган – Стерлинг, Де Брюйне, Фоден

"Астон Вилла": Мартинес – Динь, Мингз, Чамберс, Кэш – Рэмзи, Дуглас Луис, Макгинн – Коутиньо – Ингз, Уоткинс

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Сити – Астон Вилла от UA-Football

По убеждению Гвардиолы, все в Англии хотели бы, чтобы чемпионом стал "Ливерпуль". Тренер "Сити" понимает, что установка "все против нас" является одним из мотивирующих факторов для его футболистов. Но одной мотивации для победы мало, и в пользу "Сити" говорит то, что у "горожан" была неделя на подготовку, "Вилла" же играла перенсенный матч, и в целом невыразительно заканичивает сезон. В футболе бывает все, но если не случится экстраординарых событий, "горожане" должны взять три очка и золотые медали АПЛ. Прогноз – победа "Манчестер Сити" 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.