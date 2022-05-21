Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити - Астон Вилла. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 22.05.2022
Манчестер Сити – Астон Вилла: Прогноз и анонс матча ⋉ 22 мая 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 38-й тур
22 мая 2022. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” 18:00 “Астон Вилла”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Стивену Джеррарду не удалось принести чемпионский титут "Ливерпулю" в качестве футболиста, но 41-летний экс-капитан "красных" может это сделать в качестве тренера, если его "Астон Вилла" отберет очки у "Манчестер Сити" в последнем туре.
Манчестер Сити
Сыграв вничью с "Вест Хэмом" в прошлом туре, "горожане" продлили интригу в чемпионате до последней игры. Теперь любая потеря очков "Сити" при победе "Ливерпуля" делает победителем Премьер-лиги именно команду Юргена Клоппа.
Но вероятность такого развития события остается низкой. Различные статистические ресурсы оценивают шансы на победу "Манчестер Сити" в АПЛ 2021/22 в 80-85%.
До игры с "Вест Хэмом" команда Гвардиолы выиграла пять подряд поединков в АПЛ с общим счетом 22-2. По пять голов от "Сити" пропускали даже казалось бы такие крепкие команды как "Ньюкасл" и "Вулверхэмптон". Не повлиял на психологическое состояние "горожан" и драматический вылет от "Реала" в полуфинале Лиги чемпионов. По словам Гвардиолы, он никогда не сомневался в способности своих футболистов справиться с неудачами и давлением.
Как говорит тренер "Сити", не испытывает его команда тревоги и перед последним туром. Наоборот, "нужно наслаждаться моментом". Игроки "Манчестер Сити" готовы бороться до конца, это дает счастье, они счастливы, когда побеждают, и великолепно справляются с рутиной, уверяет главный тренер "горожан".
В четверг в общей группе неожиданно появились Кайл Уокер и Джон Стоунз. Ранее прогнозировалось, что два защитника вылетели до конца сезона. Вне игры остается только Рубен Диаш.
Астон Вилла
При определенных маловероятных раскладах "Астон Вилла" может закончить чемпионат в первой десятке, но любой прогресс, по сравнению с нынешней позицией (14), по итогам последнего тура будет хорошим результатом для бирмингемцев, отмечает Стивен Джеррард.
Джеррард улучшил атмосферу вокруг клуба, не в последнюю очередь благодаря его легендарной фигуре "Вилле" удалось подписать футболистов вроде Диня и Коутиньо, но в игре и результатах команды стабильности пока нет.
"Вилла" может выиграть три подряд матча, потм проиграть четыре, выиграть два, не побеждать в трех турах.
Чемпионат 2021/22 "Вилла" завершает серией без побед. После неудачи в игре с "Ливерпулем" (1:2), "Вилла" поделила очки с "Кристал Пэлас" (1:1) и "Бернли" (1:1) в перенесенной игре.
Джеррард на пресс-конференции сразу отмахнулся от вопросов о "Ливерпуле", сказав, что его волнует только "Вилла". "Мы хотим завершить чемпионат на высокой ноте, было бы хорошо порадовать наших болельщиков. Против "Сити" мы должны хорошо сыграть в защите, должна быть хорошая организация, но также нужно показать и какие-то амбиции".
Помим Джеррарда и членов его тренерского штаба, "ливерпулькое прошлое" также есть у гендиректора "Виллы" Кристиана Перслоу, а также футболистов Дэнни Ингза и Филиппе Коутиньо. Все же фактор какой-то дополнительной мотивации исключать нельзя.
Из-за травм матч с "Манчестер Сити" пропустят Бэйли, Конса и Хос.
Статистика команд, цифры и факты
- "Манчестер Сити" выиграл все пять финальных туров с Гвардиолой в чемпионате. Если "Сити" победит, Пеп в четвертый раз станет чемпионом Англии, впереди него будет только сэр Алекс Фергюсон (13).
- "Манчестер Сити" выиграл девять из десяти последних матчей АПЛ против "Виллы".
- В прошлом сезоне "Астон Вилла" победила в последнем туре ("Челси" 2:1), "Вилла" не выигрывала в двух последних турах подряд с сезона 1997/98.
- "Манчестер Сити" забил 18 голов в первые 15 минут 15 разных матчей Премьер-лиги 2021/22.
- "Манчестер Сити" не проигрывает в чемпионате Англии с 19 февраля (восемь побед, три ничьи).
- "Астон Вилла" проиграла пять из шести выездных матчей против командой первой семерки, победив только "Манчестер Юнайтед" (2:1).
Последние пять матчей Манчестер Сити и Астон Виллы
Манчестер Сити
- 15.05 "Вест Хэм" 2:2 (АПЛ)
- 11.05 "Вулверхэмптон" 5:1 (АПЛ)
- 08.05 "Ньюкасл" 5:0 (АПЛ)
- 04.05 "Реал" Мадрид 1:3 (Лига чемпионов)
- 30.04 "Лидс" 3:0 (АПЛ)
Астон Вилла
- 19.05 "Бернли" 1:1 (АПЛ)
- 15.05 "Кристал Пэлас" 1:1 (АПЛ)
- 10.05 "Ливерпуль" 1:2 (АПЛ)
- 07.05 "Бернли" 3:1 (АПЛ)
- 30.04 "Норвич" 2:0 (АПЛ)
Личные встречи
"Манчестер Сити" выиграл в первом круге 2:1, дважды команда Гвардиолы победила и в прошлом сезоне – 2:1 и 2:0. Общая история в АПЛ – 27 побед "Сити", девять ничьих, семь побед "Виллы".
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|37
|28
|6
|3
|96-24
|+72
|90
|2
|"Ливерпуль"
|37
|27
|8
|2
|91-25
|+66
|89
|3
|"Челси"
|37
|20
|11
|6
|74-32
|+42
|71
|4
|"Тоттенхэм"
|37
|21
|5
|11
|64-40
|+24
|68
|5
|"Арсенал"
|37
|21
|3
|13
|56-47
|+9
|66
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|16
|10
|11
|57-56
|+1
|58
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|37
|16
|8
|13
|59-48
|+11
|56
|8
|"Вулверхэмптон"
|37
|15
|6
|16
|37-40
|-3
|51
|9
|"Лестер Сити"
|37
|13
|10
|14
|58-58
|0
|49
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|37
|11
|15
|11
|39-43
|-4
|48
|11
|"Брентфорд"
|37
|13
|7
|17
|47-54
|-7
|46
|12
|"Ньюкасл"
|37
|12
|10
|15
|43-61
|-18
|46
|13
|"Кристал Пэлас"
|37
|10
|15
|12
|49-46
|+3
|45
|14
|"Астон Вилла"
|37
|13
|6
|18
|50-51
|-1
|45
|15
|"Саутгемптон"
|37
|9
|13
|15
|42-64
|-22
|40
|16
|Эвертон
|37
|11
|6
|20
|42-61
|-19
|39
|17
|"Бернли"
|37
|7
|14
|16
|33-51
|-18
|35
|18
|"Лидс Юнайтед"
|37
|8
|11
|18
|40-78
|-38
|35
|19
|"Уотфорд"
|37
|6
|5
|26
|33-75
|-42
|23
|20
|"Норвич Сити"
|37
|5
|7
|25
|23-79
|-56
|22
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
Ориентировочные составы
"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Лапорт, Аке, Канселу – Силва, Родри, Гюндоган – Стерлинг, Де Брюйне, Фоден
"Астон Вилла": Мартинес – Динь, Мингз, Чамберс, Кэш – Рэмзи, Дуглас Луис, Макгинн – Коутиньо – Ингз, Уоткинс
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Манчестер Сити – Астон Вилла от UA-Football
По убеждению Гвардиолы, все в Англии хотели бы, чтобы чемпионом стал "Ливерпуль". Тренер "Сити" понимает, что установка "все против нас" является одним из мотивирующих факторов для его футболистов. Но одной мотивации для победы мало, и в пользу "Сити" говорит то, что у "горожан" была неделя на подготовку, "Вилла" же играла перенсенный матч, и в целом невыразительно заканичивает сезон. В футболе бывает все, но если не случится экстраординарых событий, "горожане" должны взять три очка и золотые медали АПЛ. Прогноз – победа "Манчестер Сити" 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Подоляк – о пессимистическом для Украины прогнозе от NYT: Мы знаем, за что бьемся. Именно поэтому мы победим
- За минувшие сутки уничтожена 61 единица вражеской техники – Генштаб ВСУ
- Сенатор Макконнелл: Новый пакет вооружений составлен таким образом, чтобы снова открыть порт в Одессе
- Последний шаг к спасению? Эвертон – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.05.22
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
Новости по теме
- 09:00 Прогнозы на футбол Джеррард против родной команды. Астон Вилла – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 10.05.2022
- 09:45 Прогнозы на футбол Астон Вилла - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 09.04.2022
- 07:16 Прогнозы на футбол Вест Хэм - Астон Вилла. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 13.03.2022