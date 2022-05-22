Норвич - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 22.05.2022

Чемпионат Англии, 38-й тур

22 мая 2022. Норидж, “Кэрроу Роуд”

“Норвич” 18:00 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Тоттенхэму" достаточно сыграть вничью с последней командой лиги, чтобы остаться на четвертом месте и отпраздновать возвращение в Лигу чемпионов. Задача не из самых сложных.

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Норвич

В прошлом туре "Норвич" прервал свою серию из пяти поражений подряд, сыграв вничью с "Вудверхэмптоном" (1:1), тем самым лишив "вулвз" шансов на еврокубки. Пусть у "Норвича" турнирных задач больше нет, у команды все же есть гордость и желание показать себя перед вылетом в Чемпионшип.

Правда нельзя говорить, что "канарейки" совсем уж ничего не могут изменить в турнирной таблице – команда Дина Смита теоретически может подняться с двадцатой на девятнадцатую позицию, если переиграет "Тоттенхэм", а "Уотфорд" уступит "Челси".

По словам Дина Смита, его не интересует борьба за топ-4. "Мне приходят сообщения как от болельщиков "Арсенала", так и "Тоттенхэма", но я никого не поддерживаю из этих сторон. Для нас это просто последний матч сезона. Мы хотим его выиграть, чтобы набрать три очка, это наша единственная мотивация".

Матч с "Тоттенхэмом" из-за повреждений могут пропустить Бен Гибсон и Билли Гилмор.

Тоттенхэм

После назначения Антонио Конте вероятно мало кто в "Тоттенхэме" рассчитывал, что итальянец в первом же сезоне сможет вывести клуб в Лигу чемпионов, да и сам 52-летний специалист в особо сложные отрезки кампании говорил, что у "шпоров" шансов на топ-4 не так много.

Но в самом конце сезона "Тоттенхэму" удалось переломить ситуацию в свою пользу. Уверенная победа над "Арсеналом" в дерби, менее зрелищные, но не менее важные три очка в поединке с "Бернли", и поражение "канониров" "Ньюкаслу" на следующий день фактически отправили команду Антонио Конте в ЛЧ.

В последнем туре нужно всего лишь не проиграть "Норвичу", худшей команде чемпионата по большинству статичетиских показателей.

Как бы не случилось чего-то экстраордиарного. Например, массового пищевого отравления, как в 2006 году.

По странному стечению обстоятельств, перед игрой прошлого тура с "Бернли" проблемы с желудком случились у четырех игроков "шпор", в частости у Деяна Кулушевски. По этой же причине под вопросом перед игрой с "Норвичем" и Харри Кейн, но Конте выразил надежду, что лидер команды сможет восстановиться.

Из-за травм матч с "Норвичем" точно пропустят Ромеро, Доэрти, Регилон, Скипп и Танганга.

Статистика команд, цифры и факты

"Норвич" больше любой команды АПЛ пропустил голов с пенальти (12). В двух последних турах форвард "шпор" Харри Кейн забивал голы с 11 метров.

"Тоттенхэм" проиграл всего один из десяти последних выездных матчей с "Норвичем" (шесть побед, три ничьи).

"Тоттенхэм" в шестой раз играет в последнем туре АПЛ с вылетевшей командой (две победы, три поражения).

Харри Кейн и Сон Хын Мин поучаствовали в 34 голах в последних 15 матчах "Тоттенхэма".

"Шпоры" пропустили пять голов в последних десяти матчах.

"Тоттенхэм" выиграл семь из десяти последних матчей АПЛ.

"Норвич" не выигрывает шесть туров подряд, всего у "канареек" пять побед в Премьер-лиге – худший показатель среди всех команд.

Последние пять матчей Норвича и Тоттенхэма

Норвич

15.05 "Вулверхэмптон" 1:1 (АПЛ)

11.05 "Лестер" 0:3 (АПЛ)

08.05 "Вест Хэм" 0:4 (АПЛ)

30.04 "Астон Вилла" 0:2 (АПЛ)

23.04 "Ньюкасл" 0:3 (АПЛ)

Тоттенхэм

15.05 "Бернли" 1:0 (АПЛ)

12.05 "Арсенал" 3:0 (АПЛ)

07.05 "Ливерпуль" 1:1 (АПЛ)

01.05 "Лестер" 3:1 (АПЛ)

23.04 "Брентфорд" 0:0 (АПЛ)

Личные встречи

В первом круге на своем поле "Тоттенхэм" переиграл "Норвич" со счетом 3:0. В позапрошлом сезоне команды встречались трижды: ничья 1:1 и победа в серии пенальти "Норвича" в Кубке Англии, победа "шпор" 2:1 во втором круге АПЛ, ничья 2:2 в первом. Общая история встреч в АПЛ – 11 побед "Тоттенхэма", пять ничьих, три победы "Норвича".

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 37 28 6 3 96-24 +72 90 2 "Ливерпуль" 37 27 8 2 91-25 +66 89 3 "Челси" 37 20 11 6 74-32 +42 71 4 "Тоттенхэм" 37 21 5 11 64-40 +24 68 5 "Арсенал" 37 21 3 13 56-47 +9 66 6 "Манчестер Юнайтед" 37 16 10 11 57-56 +1 58 7 "Вест Хэм Юнайтед" 37 16 8 13 59-48 +11 56 8 "Вулверхэмптон" 37 15 6 16 37-40 -3 51 9 "Лестер Сити" 37 13 10 14 58-58 0 49 10 "Брайтон энд Хоув Альбион" 37 11 15 11 39-43 -4 48 11 "Брентфорд" 37 13 7 17 47-54 -7 46 12 "Ньюкасл" 37 12 10 15 43-61 -18 46 13 "Кристал Пэлас" 37 10 15 12 49-46 +3 45 14 "Астон Вилла" 37 13 6 18 50-51 -1 45 15 "Саутгемптон" 37 9 13 15 42-64 -22 40 16 "Эвертон" 37 11 6 20 42-61 -19 39 17 "Бернли" 37 7 14 16 33-51 -18 35 18 "Лидс Юнайтед" 37 8 11 18 40-78 -38 35 19 "Уотфорд" 37 6 5 26 33-75 -42 23 20 "Норвич Сити" 37 5 7 25 23-79 -56 22

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Ориентировочные составы

"Норвич": Ганн – Байрэм, Хэнли, Гибсон – Ааронс, Норманн, Рупп, Яннулис – Ле-Мелу, Дауэлл – Пукки

"Тоттенхэм": Льорис – Дэвис, Дайер, Санчес – Сессеньон, Хейбьерг, Бентанкур, Эмерсон – Сон, Кейн, Кулусевский

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Норвич – Тоттенхэм от UA-Football

От "Тоттенхэма" можно всегда ожидать всего угодно, но с каждым туром все больше кажется, что Антонио Конте удается менять "шпор" не только в игровом плане, но и психологическом. "Тоттенхэм" приучен действовать в разных игровых стилях, способен как эффективно защищаться, так и атаковать. В игре с "Норвичем" нужно будет делать второе. Прогноз – победа "Тоттенхэма" 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.