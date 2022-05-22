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Норвич - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 22.05.2022
Норвич – Тоттенхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 22 мая 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 38-й тур
22 мая 2022. Норидж, “Кэрроу Роуд”
“Норвич” 18:00 “Тоттенхэм”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
"Тоттенхэму" достаточно сыграть вничью с последней командой лиги, чтобы остаться на четвертом месте и отпраздновать возвращение в Лигу чемпионов. Задача не из самых сложных.
Норвич
В прошлом туре "Норвич" прервал свою серию из пяти поражений подряд, сыграв вничью с "Вудверхэмптоном" (1:1), тем самым лишив "вулвз" шансов на еврокубки. Пусть у "Норвича" турнирных задач больше нет, у команды все же есть гордость и желание показать себя перед вылетом в Чемпионшип.
Правда нельзя говорить, что "канарейки" совсем уж ничего не могут изменить в турнирной таблице – команда Дина Смита теоретически может подняться с двадцатой на девятнадцатую позицию, если переиграет "Тоттенхэм", а "Уотфорд" уступит "Челси".
По словам Дина Смита, его не интересует борьба за топ-4. "Мне приходят сообщения как от болельщиков "Арсенала", так и "Тоттенхэма", но я никого не поддерживаю из этих сторон. Для нас это просто последний матч сезона. Мы хотим его выиграть, чтобы набрать три очка, это наша единственная мотивация".
Матч с "Тоттенхэмом" из-за повреждений могут пропустить Бен Гибсон и Билли Гилмор.
Тоттенхэм
После назначения Антонио Конте вероятно мало кто в "Тоттенхэме" рассчитывал, что итальянец в первом же сезоне сможет вывести клуб в Лигу чемпионов, да и сам 52-летний специалист в особо сложные отрезки кампании говорил, что у "шпоров" шансов на топ-4 не так много.
Но в самом конце сезона "Тоттенхэму" удалось переломить ситуацию в свою пользу. Уверенная победа над "Арсеналом" в дерби, менее зрелищные, но не менее важные три очка в поединке с "Бернли", и поражение "канониров" "Ньюкаслу" на следующий день фактически отправили команду Антонио Конте в ЛЧ.
В последнем туре нужно всего лишь не проиграть "Норвичу", худшей команде чемпионата по большинству статичетиских показателей.
Как бы не случилось чего-то экстраордиарного. Например, массового пищевого отравления, как в 2006 году.
По странному стечению обстоятельств, перед игрой прошлого тура с "Бернли" проблемы с желудком случились у четырех игроков "шпор", в частости у Деяна Кулушевски. По этой же причине под вопросом перед игрой с "Норвичем" и Харри Кейн, но Конте выразил надежду, что лидер команды сможет восстановиться.
Из-за травм матч с "Норвичем" точно пропустят Ромеро, Доэрти, Регилон, Скипп и Танганга.
Статистика команд, цифры и факты
- "Норвич" больше любой команды АПЛ пропустил голов с пенальти (12). В двух последних турах форвард "шпор" Харри Кейн забивал голы с 11 метров.
- "Тоттенхэм" проиграл всего один из десяти последних выездных матчей с "Норвичем" (шесть побед, три ничьи).
- "Тоттенхэм" в шестой раз играет в последнем туре АПЛ с вылетевшей командой (две победы, три поражения).
-
Харри Кейн и Сон Хын Мин поучаствовали в 34 голах в последних 15 матчах "Тоттенхэма".
-
"Шпоры" пропустили пять голов в последних десяти матчах.
-
"Тоттенхэм" выиграл семь из десяти последних матчей АПЛ.
-
"Норвич" не выигрывает шесть туров подряд, всего у "канареек" пять побед в Премьер-лиге – худший показатель среди всех команд.
Последние пять матчей Норвича и Тоттенхэма
Норвич
- 15.05 "Вулверхэмптон" 1:1 (АПЛ)
- 11.05 "Лестер" 0:3 (АПЛ)
- 08.05 "Вест Хэм" 0:4 (АПЛ)
- 30.04 "Астон Вилла" 0:2 (АПЛ)
- 23.04 "Ньюкасл" 0:3 (АПЛ)
Тоттенхэм
- 15.05 "Бернли" 1:0 (АПЛ)
- 12.05 "Арсенал" 3:0 (АПЛ)
- 07.05 "Ливерпуль" 1:1 (АПЛ)
- 01.05 "Лестер" 3:1 (АПЛ)
- 23.04 "Брентфорд" 0:0 (АПЛ)
Личные встречи
В первом круге на своем поле "Тоттенхэм" переиграл "Норвич" со счетом 3:0. В позапрошлом сезоне команды встречались трижды: ничья 1:1 и победа в серии пенальти "Норвича" в Кубке Англии, победа "шпор" 2:1 во втором круге АПЛ, ничья 2:2 в первом. Общая история встреч в АПЛ – 11 побед "Тоттенхэма", пять ничьих, три победы "Норвича".
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|37
|28
|6
|3
|96-24
|+72
|90
|2
|"Ливерпуль"
|37
|27
|8
|2
|91-25
|+66
|89
|3
|"Челси"
|37
|20
|11
|6
|74-32
|+42
|71
|4
|"Тоттенхэм"
|37
|21
|5
|11
|64-40
|+24
|68
|5
|"Арсенал"
|37
|21
|3
|13
|56-47
|+9
|66
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|37
|16
|10
|11
|57-56
|+1
|58
|7
|"Вест Хэм Юнайтед"
|37
|16
|8
|13
|59-48
|+11
|56
|8
|"Вулверхэмптон"
|37
|15
|6
|16
|37-40
|-3
|51
|9
|"Лестер Сити"
|37
|13
|10
|14
|58-58
|0
|49
|10
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|37
|11
|15
|11
|39-43
|-4
|48
|11
|"Брентфорд"
|37
|13
|7
|17
|47-54
|-7
|46
|12
|"Ньюкасл"
|37
|12
|10
|15
|43-61
|-18
|46
|13
|"Кристал Пэлас"
|37
|10
|15
|12
|49-46
|+3
|45
|14
|"Астон Вилла"
|37
|13
|6
|18
|50-51
|-1
|45
|15
|"Саутгемптон"
|37
|9
|13
|15
|42-64
|-22
|40
|16
|"Эвертон"
|37
|11
|6
|20
|42-61
|-19
|39
|17
|"Бернли"
|37
|7
|14
|16
|33-51
|-18
|35
|18
|"Лидс Юнайтед"
|37
|8
|11
|18
|40-78
|-38
|35
|19
|"Уотфорд"
|37
|6
|5
|26
|33-75
|-42
|23
|20
|"Норвич Сити"
|37
|5
|7
|25
|23-79
|-56
|22
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Ориентировочные составы
"Норвич": Ганн – Байрэм, Хэнли, Гибсон – Ааронс, Норманн, Рупп, Яннулис – Ле-Мелу, Дауэлл – Пукки
"Тоттенхэм": Льорис – Дэвис, Дайер, Санчес – Сессеньон, Хейбьерг, Бентанкур, Эмерсон – Сон, Кейн, Кулусевский
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Норвич – Тоттенхэм от UA-Football
От "Тоттенхэма" можно всегда ожидать всего угодно, но с каждым туром все больше кажется, что Антонио Конте удается менять "шпор" не только в игровом плане, но и психологическом. "Тоттенхэм" приучен действовать в разных игровых стилях, способен как эффективно защищаться, так и атаковать. В игре с "Норвичем" нужно будет делать второе. Прогноз – победа "Тоттенхэма" 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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