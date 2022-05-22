Contra Spem Spero. Арсенал – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.05.22

Английская Премьер-лига, 38-й тур

22 мая, 18:00. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Андре Марринер

Прямой телетрансляции на территории Украины не будет

Текстовый онлайн: UA-Футбол

В прошлом матче "Эвертон" свою задачу на конец сезона выполнил, а вот "Арсенал" почти свел на нет все свои старания. Конечно, у "канониров" шансы на топ-4 еще остаются, однако они призрачны. Но "без надежды надеяться" можно.

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"Арсенал" (Лондон)

На старте сезона подопечным Артеты было счастье вырваться со дна турнирной таблицы. После большой проделанной работы "канониры" перевернули свое положение с ног на голову и в конце чемпионата были главными претендентами на последнее четвертое место в зоне Лиги чемпионов. И эти планы даже серия из трех поражений подряд в апреле не способна была испортить, пока…

Пока “Арсенал” не проиграл сначала в личной встрече Тоттенхэму, а потом еще и уступил “Ньюкаслу”. И эти два поражения были в двух последних матчах. Теперь, перед финальным туром, "шпоры" на два очка опережают "канониров", имея еще и игру с "Норвичем". Практически проигрышная ситуация для подопечных Артеты – им нужно надеяться на победу “канарок”, или ничью в том матче и собственную победу с разницей в… семь голов. Тут даже Леся Украинка не поможет.

Кадры хозяев

Трое игроков уже досрочно завершили сезон: Томас, Томьясу и Тирни не сыграют в завершающем матче чемпионата. По сути, в последнее время они часто находились в лазарете, так что для Артеты это не новинка.

"Эвертон" (Ливерпуль)

Сами себе "ириски" создали угрозу вылета из АПЛ, сами и вышли из нее победителями. Трудно объяснить, почему столь хороший подбор игроков находился на таком дне, но кризис бывает у всех. Правда, у “ирисок” он затянулся, и, чтобы выйти из него, нужен четкий план – он еще будет выстраиваться в будущем.

Сегодня будет завершающий матч в сезоне, который для "Эвертона" сыграет роль товарищеского. Вряд ли получится весь основной состав, ведь Лэмпард позволит резервистам показать себя. В последних встречах практически сформировалась стартовая 11-ка (в которую, кстати, регулярно входил и Миколенко) с тремя ЦЗ. Если Лэмпард все же останется, интересно будет наблюдать за трансформацией личного состава команды. Но пока это только на бумаге.

Кадры гостей

Точно не сыграет сразу четверка игроков: Делф, Паттерсон, Рондон и Таунсенд. Участие Мины под вопросом – для него этот сезон получился слишком травматичным. Что касается Миколенко, то он может не появиться в старте – Лэмпард может выпустить его резервиста Кенни.

Последние пять матчей Арсенала и Эвертона

Последние пять встреч хозяев

16.05. Ньюкасл – Арсенал 2:0 (АПЛ)

12.05. Тоттенхэм – Арсенал 3:0 (АПЛ)

08.05. Арсенал – Лидс 2:1 (АПЛ)

01.05. Вест Хэм – Арсенал 1:2 (АПЛ)

23.04. Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

19.05. Эвертон – Кристал Пэлас 3:2 (АПЛ)

15.05. Эвертон – Брентфорд 2:3 (АПЛ)

11.05. Уотфорд – Эвертон 0:0 (АПЛ)

08.05. Лестер – Эвертон 1:2 (АПЛ)

01.05. Эвертон – Челси 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Манчестер Сити 37 28 6 3 96 - 24 90 2 Ливерпуль 37 27 8 2 91 - 25 89 3 Челси 37 20 11 6 74 - 32 71 4 Тоттенхэм 37 21 5 11 64 - 40 68 5 Арсенал 37 21 3 13 56 - 47 66 6 Манчестер Юнайтед 37 16 10 11 57 - 56 58 7 Вест Хэм Юнайтед 37 16 8 13 59 - 48 56 8 Вулверхэмптон 37 15 6 16 37 - 40 51 9 Лестер Сити 37 13 10 14 58 - 58 49 10 Брайтон энд Хоув Альбион 37 11 15 11 39 - 43 48 11 Брентфорд 37 13 7 17 47 - 54 46 12 Ньюкасл 37 12 10 15 43 - 61 46 13 Кристал Пэлас 37 10 15 12 49 - 46 45 14 Астон Вилла 37 13 6 18 50 - 51 45 15 Саутгемптон 37 9 13 15 42 - 64 40 16 Эвертон 37 11 6 20 42 - 61 39 17 Бернли 37 7 14 16 33 - 51 35 18 Лидс Юнайтед 37 8 11 18 40 - 78 35 19 Уотфорд 37 6 5 26 33 - 75 23 20 Норвич Сити 37 5 7 25 23 - 79 22

Личные встречи между командами

06.12.21. Эвертон – Арсенал 2:1 (АПЛ)

23.04.21. Арсенал – Эвертон 0:1 (АПЛ)

19.12.20. Эвертон – Арсенал 2:1 (АПЛ)

23.02.20. Арсенал – Эвертон 3:2 (АПЛ)

21.12.19. Эвертон – Арсенал 0:0 (АПЛ)

Цифры и факты

В этом сезоне "Эвертон" в чемпионате набрал меньше очков в гостях на пару с "Норвичем" - по 10.

Лучший бомбардир среди двух команд в АПЛ – Букайо Сака (11 голов).

В последних трех матчах между "канонирами" и "ирисками" победу праздновали именно вторые. Лондонцы только однажды взяли верх над "Эвертоном" за последние шесть встреч.

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Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Эвертон

Прогноз на матч Арсенал – Эвертон от UA-Football

Хоть и канонирам нужно непременно побеждать, но Эвертон вряд ли отдаст победу просто так. Только дважды в последних 11 встречах "ириски" не забивали "Арсеналу" в личных встречах. В то же время, подопечные Артеты просто не имеют права уйти с поля без гола. Прогноз: Обе забьют (КФ 1,83).