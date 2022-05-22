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Contra Spem Spero. Арсенал – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.05.22
"Канониры" еще имеют шанс на ЛЧ, хоть и призрачный
Фото: Sky Sports
Английская Премьер-лига, 38-й тур
22 мая, 18:00. "Эмирейтс" (Лондон)
Главный арбитр: Андре Марринер
Прямой телетрансляции на территории Украины не будет
Текстовый онлайн:
В прошлом матче "Эвертон" свою задачу на конец сезона выполнил, а вот "Арсенал" почти свел на нет все свои старания. Конечно, у "канониров" шансы на топ-4 еще остаются, однако они призрачны. Но "без надежды надеяться" можно.
"Арсенал" (Лондон)
На старте сезона подопечным Артеты было счастье вырваться со дна турнирной таблицы. После большой проделанной работы "канониры" перевернули свое положение с ног на голову и в конце чемпионата были главными претендентами на последнее четвертое место в зоне Лиги чемпионов. И эти планы даже серия из трех поражений подряд в апреле не способна была испортить, пока…
Пока “Арсенал” не проиграл сначала в личной встрече Тоттенхэму, а потом еще и уступил “Ньюкаслу”. И эти два поражения были в двух последних матчах. Теперь, перед финальным туром, "шпоры" на два очка опережают "канониров", имея еще и игру с "Норвичем". Практически проигрышная ситуация для подопечных Артеты – им нужно надеяться на победу “канарок”, или ничью в том матче и собственную победу с разницей в… семь голов. Тут даже Леся Украинка не поможет.
Кадры хозяев
Трое игроков уже досрочно завершили сезон: Томас, Томьясу и Тирни не сыграют в завершающем матче чемпионата. По сути, в последнее время они часто находились в лазарете, так что для Артеты это не новинка.
"Эвертон" (Ливерпуль)
Сами себе "ириски" создали угрозу вылета из АПЛ, сами и вышли из нее победителями. Трудно объяснить, почему столь хороший подбор игроков находился на таком дне, но кризис бывает у всех. Правда, у “ирисок” он затянулся, и, чтобы выйти из него, нужен четкий план – он еще будет выстраиваться в будущем.
Сегодня будет завершающий матч в сезоне, который для "Эвертона" сыграет роль товарищеского. Вряд ли получится весь основной состав, ведь Лэмпард позволит резервистам показать себя. В последних встречах практически сформировалась стартовая 11-ка (в которую, кстати, регулярно входил и Миколенко) с тремя ЦЗ. Если Лэмпард все же останется, интересно будет наблюдать за трансформацией личного состава команды. Но пока это только на бумаге.
Кадры гостей
Точно не сыграет сразу четверка игроков: Делф, Паттерсон, Рондон и Таунсенд. Участие Мины под вопросом – для него этот сезон получился слишком травматичным. Что касается Миколенко, то он может не появиться в старте – Лэмпард может выпустить его резервиста Кенни.
Последние пять матчей Арсенала и Эвертона
Последние пять встреч хозяев
- 16.05. Ньюкасл – Арсенал 2:0 (АПЛ)
- 12.05. Тоттенхэм – Арсенал 3:0 (АПЛ)
- 08.05. Арсенал – Лидс 2:1 (АПЛ)
- 01.05. Вест Хэм – Арсенал 1:2 (АПЛ)
- 23.04. Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 19.05. Эвертон – Кристал Пэлас 3:2 (АПЛ)
- 15.05. Эвертон – Брентфорд 2:3 (АПЛ)
- 11.05. Уотфорд – Эвертон 0:0 (АПЛ)
- 08.05. Лестер – Эвертон 1:2 (АПЛ)
- 01.05. Эвертон – Челси 1:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|37
|28
|6
|3
|96 - 24
|90
|2
|Ливерпуль
|37
|27
|8
|2
|91 - 25
|89
|3
|Челси
|37
|20
|11
|6
|74 - 32
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|21
|5
|11
|64 - 40
|68
|5
|Арсенал
|37
|21
|3
|13
|56 - 47
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|16
|10
|11
|57 - 56
|58
|7
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|16
|8
|13
|59 - 48
|56
|8
|Вулверхэмптон
|37
|15
|6
|16
|37 - 40
|51
|9
|Лестер Сити
|37
|13
|10
|14
|58 - 58
|49
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|37
|11
|15
|11
|39 - 43
|48
|11
|Брентфорд
|37
|13
|7
|17
|47 - 54
|46
|12
|Ньюкасл
|37
|12
|10
|15
|43 - 61
|46
|13
|Кристал Пэлас
|37
|10
|15
|12
|49 - 46
|45
|14
|Астон Вилла
|37
|13
|6
|18
|50 - 51
|45
|15
|Саутгемптон
|37
|9
|13
|15
|42 - 64
|40
|16
|Эвертон
|37
|11
|6
|20
|42 - 61
|39
|17
|Бернли
|37
|7
|14
|16
|33 - 51
|35
|18
|Лидс Юнайтед
|37
|8
|11
|18
|40 - 78
|35
|19
|Уотфорд
|37
|6
|5
|26
|33 - 75
|23
|20
|Норвич Сити
|37
|5
|7
|25
|23 - 79
|22
Личные встречи между командами
06.12.21. Эвертон – Арсенал 2:1 (АПЛ)
23.04.21. Арсенал – Эвертон 0:1 (АПЛ)
19.12.20. Эвертон – Арсенал 2:1 (АПЛ)
23.02.20. Арсенал – Эвертон 3:2 (АПЛ)
21.12.19. Эвертон – Арсенал 0:0 (АПЛ)
Цифры и факты
- В этом сезоне "Эвертон" в чемпионате набрал меньше очков в гостях на пару с "Норвичем" - по 10.
- Лучший бомбардир среди двух команд в АПЛ – Букайо Сака (11 голов).
- В последних трех матчах между "канонирами" и "ирисками" победу праздновали именно вторые. Лондонцы только однажды взяли верх над "Эвертоном" за последние шесть встреч.
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Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Эвертон
Прогноз на матч Арсенал – Эвертон от UA-Football
Хоть и канонирам нужно непременно побеждать, но Эвертон вряд ли отдаст победу просто так. Только дважды в последних 11 встречах "ириски" не забивали "Арсеналу" в личных встречах. В то же время, подопечные Артеты просто не имеют права уйти с поля без гола. Прогноз: Обе забьют (КФ 1,83).
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