Ливерпуль - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на Суперкубок Англии на 30.07.2022

Суперкубок Англии

30 июля 2022. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Ливерпуль” 19:00 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Юрген Клопп дал следующее определение Суперкубку Англии: “Если ты победишь в нем, это важный турнир, если проиграешь – нет”. Более точную характеристику “Комьюнити Шилд” и не придумаешь. “Ливерпуль” и “Манчестер Сити” продолжают подготовку к новому сезону и матч на “Кинг Пауэр Стэдиум” будет важным, но не определяющим тестом готовности к новой кампании.

3000 ₴ До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Ливерпуль

В среду “Ливерпуль” провел четвертый спарринг в межсезонье, проиграв “Зальцбургу”. В Австрии Юрген Клопп и его ассистенты нагрузили футболистов двойными тренировками и усталость в ногах игроков “Ливерпуля” была заметна. В первом тайме “красные” играли полудублем и Клопп остался недоволен действиями команды. “Мы часто ошибались, играли слишком открыто, широко, давали им пространство для контратак, а Дарвин не получал мяч”.

Основа, вышедшая на последние полчаса, не смогла переломить ход игры. “Красные” проиграли 0:1. Это было второе предсезонное поражение “Ливерпуля” после проигрыша “Манчестер Юнайтед” в Таиланде 0:4. Два раза “красные” победили, обыграв “РБ Лейпциг” 5:0 и “Кристал Пэлас” 2:0.

Клопп не скрывает, что игра чемпионата с “Фулхэмом” шестого августа для него важнее, и признает, что просто сыграть все 90 минут – это будет вызов для его команды.

Из-за травм матч с “Манчестер Сити” пропустит первый номер Алиссон, и его дублер Келлехер. Место в воротах займет номинально третий кипер Адриан. Также повреждения у Диогу Жоты и Окслейд-Чемберлена. Под вопросом Цимикас.

Манчестер Сити

“Манчестер Сити” едва ли не позже всех в Англии начал подготовку к новому сезону и сыграл всего лишь два спарринга. 21 июля благодаря дублю Де Брюйне был обыгран мексиканский “Клуб Америка” (2:1), а спустя три дня “Сити” в США переиграл “Баварию” (1:0). Единственный гол забил Эрлинг Холанд, игра несколько раз прерывалась из-за шторма.

Летом-2022 Гвардиоле наконец-то удалось совершить небольшую перестройку в команде о которой он так давно мечтал. “Сити” покинули такие знаковые фигуры как Фернандиньо, Зинченко, Жезус, Стерлинг, но к команде присоединились Филлипс, Альварес и Холанд.

По словам Гвардиолы, он не будет менять стиль игры. И действительно, почему “Сити” должен что-то менять после успехов последних сезонов. Но будет очень интересно, как Пепу удастся вписать норвежского бомбардира в игру “горожан”.

Матч с “Ливерпулем” пропустит Лапорт. Гюндоган, Фоден и Стоунз не участвовали в американском турне, но должны быть готовы к Суперкубку.

Статистика команд, цифры и факты

В прошлом сезоне “Манчестер Сити” противостоял в Суперкубке Англии “Лестеру” и проиграл команде Брендана Роджерса 0:1.

Для “Ливерпуля” это будет 24-й “Комьюнити Шилд”, для “Манчестер Сити” – 14-й. “Красные” брали трофей 15 раз, “горожане” – шесть.

Новичок “Ливерпуля” Дарвин Нуньес забил в межсезонье четыре гола, но все в одном матче. Новичок “Сити” Холанд отметился одним голом в одной сыгранной игре.

Все свои три гола на предсезонном сборе “Сити” забил в первом тайме.

“Ливерпуль” не забивал в проигранных спаррингах, но не пропускал в победных (0:4, 2:0, 5:0, 0:1).

Последние пять матчей Ливерпуля и Манчестер Сити

Ливерпуль

27.07 “Ред Булл Зальцбург” 0:1 (Товарищеский матч)

21.07 “РБ Лейпциг” 5:0 (Товарищеский матч)

15.07 “Кристал Пэлас” 2:0 (Товарищеский матч)

12.07 “Манчестер Юнайтед” 0:4 (Товарищеский матч)

28.05 “Реал” Мадрид 0:1 (Лига чемпионов)

Манчестер Сити

24.07 “Бавария” 1:0 (Товарищеский матч)

21.07 “Клуб Америка” 2:1 (Товарищеский матч)

22.05 “Астон Вилла” 3:2 (АПЛ)

15.05 “Вест Хэм” 2:2 (АПЛ)

11.05 “Вулверхэмптон” 5:1 (АПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне команды встречались трижды и все поединки получились результативными. В чемпионате “Сити” и “Ливерпуль” дважды сыграли по 2:2, в полуфинале Кубка Англии победила команда Юргена Клоппа – 3:2. Общая история встреч: 106 побед “Ливерпуля”, 58 “Сити”, 56 ничьих.

Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Адриан – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Тьяго – Салах, Фирмино, Диас

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке, Канселу – Де Брюйне, Родри, Силва – Марез, Холанд, Грилиш

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ливерпуль – Манчестер Сити от UA-Football

“Манчестер Сити” не набрал еще игровой ритм, впрочем команда Пепа Гвардиолы всегда медленно входит в сезон. “Ливерпуль” будет действовать на фоне усталости. В последних пяти матчах за Суперкубок команды на двоих не забивали больше двух голов, вряд ли будет результативным и предстоящий матч. Прогноз – ничья в основное время 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.