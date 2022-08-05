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Кристал Пэлас - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 05.08.2022

Англия
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Кристал Пэлас – Арсенал: Прогноз и анонс матча ⋉ 5 августа 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Кристал Пэлас - Арсенал. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 05.08.2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, первый тур

5 августа 2022. Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” 22:00 “Арсенал”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Пятница, вечер, огни маленького стадиона. Новый сезон Премьер-лиги вновь начинается гостевым матчем “Арсенала” с лондонской командой. В прошлом году коллектив Артеты с треском проиграл новичку лиги “Брентфорда” 0:2. В этот раз “канонирам” будет противостоять “Кристал Пэлас”.

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Кристал Пэлас

В прошлом сезоне “Кристал Пэлас” набрал в двух матчах с “Арсеналом” четыре очка, выиграв на “Селхерст Парк” 3:0. Для “канониров” эта игра точно не будет легкой прогулкой.

По словам Патрика Вийера, цель его команды – это развитие. В “Челси” вернулся Конор Галлахер, который был одной из главных звезд “Пэлас” прошлого сезона, но “орлы” неплохо поработали на трансферном рынке, подписав опорника “Ланса” Шейка Дукуре и защитника “Баварии” Криса Ричардса, который может сыграть в центре и на фланге. 18-летний Малком Эбиовей, выступавший в прошлом сезоне в “Дерби Каунти” Уэйна Руни, может стать еще одним бриллиантом в яркой атаке “Пэлас”.

“Пэлас” провел шесть спаррингов, выиграл три из них, и Виейра остался доволен подготовкой. Хотя первая ее часть получилась скомканной – в турне в Австралию полетело только полкоманды из ситуации с вакцинацией.

Матч с “Арсеналом” пропустят Макартур, Томкинс и Олисе.

Арсенал

В последнем матче перед стартом сезона “Арсенал” разгромил “Севилью” 6:0, неделей ранее в США біл разгромлен “Челси” со счетом 4:0. Не только эти результаты сами по себе, но и качество игры “канониров” позволяют болельщикам ожидать старта нового сезона с оптимизмом.

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Руководство “Арсенала” поддержало Артету серьезными трансферами, вложив более 100 млн фунтов в таких футболистов как Жезус, Зинченко, Виейра. Жезус забил несколько голов в предсезонке и уже производит впечатления ключевого игрока “канониров”. Очень уверенно при отсутствии Тирни себя показал и Александр Зинченко. Виейра из-за травмы мы пока не видели.

Как сказал Артета, три из четырех травмированных игроков (Томиясу, Смит-Роу, Тирни и Виейра) смогут попасть в заявку на игру с “Пэлас”. Но стартовая одиннадцатка, вероятно, предстанет в таком виде как и в игре с “Севильей”.

Статистика команд, цифры и факты

  • В пятый раз Премьер-лига начинает новый сезон матчем в пятницу. Предыдущие четыре раза побеждала домашняя команда, в том числе и “Арсенал” в сезоне 2017/18.
  • “Арсенал” выиграл всего один из восьми последних матчей с “Кристал Пэлас” в чемпионате (пять ничьих, два поражения).
  • “Кристал Пэлас” имел хорошие домашние показатели в конце прошлого сезона. В последних шести турах на “Селхерст Парк” “орлы” выиграли три матча, трижды сыграли вничью и сделали клиншит пять раз.
  • “Арсенал” забил 20 голов в пяти предсезонных матчах, семь из них на счету Жезуса.
  • “Арсенал” проиграл два последних гостевых поединка АПЛ сезона 2021/22 с общим счетом 0:5.

Последние пять матчей Кристал Пэлас и Арсенала

Кристал Пэлас

  • 30.07 “Монпелье” 4:2 (Товарищеский матч)
  • 23.07 “КПР” 3:0 (Товарищеский матч)
  • 22.07 “Лидс” 1:1 (Товарищеский матч)
  • 19.07 “Манчестер Юнайтед” 1:3 (Товарищеский матч)
  • 16.07 “Ипсвич” 4:2 (Товарищеский матч)

Арсенал

  • 30.07 “Севилья” 6:0 (Товарищеский матч)
  • 24.07 “Челси” 4:0 (Товарищеский матч)
  • 22.07 “Орландо” 3:1 (Товарищеский матч)
  • 17.07 “Эвертон” 2:0 (Товарищеский матч)
  • 08.07 “Нюрнберг” 5:3 (Товарищеский матч)

Личные встречи

Именно с гостевого поражения “Кристал Пэлас” в апреле у “канониров” начался неудачная серия из трех проигрышей подряд, которая подорвала шансы “Арсенала” на Лигу чемпионов. Близок к победе “Пэлас” был и в матче первого круга, но упустил три очка из-за гола Ляказетта на последних секундах (2:2). Общая история встреч в АПЛ – 14 побед “Арсенала”, восемь ничьих, четыре “Кристал Пэлас”.

Ориентировочные составы

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Уорд, Андерсен, Гэхи, Митчелл – Шлупп, Дукуре – Айю, Эзе, Заа – Эдуар

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Жезус

Ставки и Коэффициенты на матч

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Прогноз на матч Кристал Пэлас – Арсенал от UA-Football

Только три игрока "Арсенала", которые начинали матч в старте матч с “Брентфордом” 12 месяцев назад сыграют в основе и против “Кристал Пэлас”. “Канониры” очень хорошо готовы к сезону, и хотя “Пэлас” крайне непростой соперник, команда Микеля Артеты должна брать три очка. Прогноз – победа “Арсенала” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига АПЛ Кристал Пэлас (Лондон) ставки Прогнозы
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