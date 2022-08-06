  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Тоттенхэм - Саутгемптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 06.08.2022
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм - Саутгемптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 06.08.2022

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Тоттенхэм – Саутгемптон: Прогноз и анонс матча ⋉ 6 августа 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Тоттенхэм - Саутгемптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 06.08.2022

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, первый тур

6 августа 2022. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” 17:00 “Саутгемптон”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Антонио Конте оптимистично настроен на новый сезон после удачной летней трансферной кампании, где “шпорам” удалось усилить все линии. Первый тест – домашний матч с “Саутгемптоном”.

1xbet
3000 ₴
До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Тоттенхэм

Так уж получилось, что “Тоттенхэм” подписал летом шесть футболистов, но вероятно, что мы никого из них не увидим в стартовой игре “шпор” нового сезона. У Ришарлисона дисквалификация на один матч, Перишич и Биссума имеют небольшие повреждения, Форстер, Спенс и Ленгле – это игроки для ротации и сложных календарных испытаний впереди. Из всей шестерке наилучший шанс появиться на поле у Ленгле, так как Бен Дэвис только недавно вернулся в общую группу. Пропустит матч с “Саутгемптоном” из-за травмы хавбек Оливер Скипп.

“Тоттенхэм” провел четыре спарринга во время летних сборов, выиграл дважды, одна ничья и одно поражение (“Роме” Жозе Моуриньо). Конте всерьез занялся физической подготовкой футболистов и на сборе в Корее ряду игроков “шпор” было крайне непросто выдержать нагрузки.

По словам Конте, он с нетерпением ожидает нового сезона. Максималиста Конте удовлетворить очень трудно и сложно предугадать как долго тренер “шпор” будет в хорошем настроении.

Саутгемптон

“Саутгемптон” провел очень интересную трансферную кампанию, сосредотившись на переходах молодых футболистов. Самым опытном новичком стал 26-летний экс-форвард “Рейнджерса” Джо Арибо, забивший супергол в ворота “Вильярреала”. Арибо может сразу претендовать на место в старте, но другим новичкам, таким как Базуну, Белла-Котчап, Лавиа, Мара может понадобится время на адаптацию и об этом открыто говорит тренер “святых” Ральф Хюзенхюттль.

“Саутгемптон” провел пять спаррингов, и выиграл всего раз, переиграв “Монако” 3:1. “Вильярреалу” и “РБ Лейпциг” команда Хюзенхюттля уступила, в матчах с “Уотфордом” и “Аустрией” Клагенфюрт были зафиксированы безголевые ничьи.

Матч с “Тоттенхэмом” из-за травмы пропустит один из самых заметных игроков “Саутгемптона” прошлого сезона Тино Ливраменто, травмированы Тео Уолкотт с Натаном Теллой.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Саутгемптон” – один из любимых соперников Харри Кейн. В ворота “святых” бомбардир “Тоттенхэма” забил 11 голов. На один мяч меньше у Сона.
  • Начиная с сезона 2013/14, “Тоттенхэм” выиграл в шести из девяти стартовых туров АПЛ.
  • “Саутгемптон” не может выиграть в первом туре Премьер-лиги с 2014 года (четыре ничьи, четыре поражения), с Хюзенхюттлем на первый день только поражения.
  • “Тоттенхэм” выиграл 15 из 20 домашних матчей с “Саутгемптоном” в АПЛ.
  • “Саутгемптон” тяжело заканчивал прошлый сезон Премьер-лиги, проиграв девять из 12 последних матчей.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Саутгемптона

Тоттенхэм

  • 30.07 “Рома” 0:1 (Товарищеский матч)
  • 23.07 “Рейнджерс” 2:1 (Товарищеский матч)
  • 16.07 “Севилья” 1:1 (Товарищеский матч)
  • 13.07 “сборная звезд K-лиги” 6:3 (Товарищеский матч)
  • 22.05 “Норвич” 5:0 (АПЛ)

Саутгемптон

  • 30.07 “Вильярреал” 1:2 (Товарищеский матч)
  • 27.07 “Монако” 3:1 (Товарищеский матч)
  • 23.07 “Уотфорд” 0:0 (Товарищеский матч)
  • 18.07 “Аустрия Клагенфурт” 0:0 (Товарищеский матч)
  • 16.07 “РБ Лейпциг” 1:3 (Товарищеский матч)

Личные встречи

В прошлом сезоне “Саутгемптон” взял четыре очка в матчах с “Тоттенхэмом”, победив в гостях 3:2, на “Сент-Мэрис” была ничья 1:1. Сезоном ранее два матча выиграли “шпоры” (2:1 и 5:2). Общая история встреч в АПЛ – 24 победы “Тоттенхэма”, 14 “Сотона”, восемь ничьих.

Ориентировочные составы

“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Хейбьерг, Бентанкур, Сессеньон – Кулусевски, Кейн, Сон

“Саутгемптон”: Маккарти – Перро, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс – Эльюнусси, Ромеу, Уорд-Проуз, Стюарт Армстронг – Арибо, Адам Армстронг

Ставки и Коэффициенты на матч

1xbet
1.375
5.55
9.10
Сделать ставку
Favbet
1.37
5.30
8.80
Сделать ставку
VBET
1.39
5.30
8.00
Сделать ставку
Parimatch
1.35
5.30
9.10
Сделать ставку

Прогноз на матч Тоттенхэм – Саутгемптон от UA-Football

Шансы “Тоттенхэма” на победу очень высокие. Команда Антонио Конте, по его словам, хорошо готова к сезону, ключевые футболисты в полном порядке, “Саутгемптон” из тех соперников, которые позволяют играть. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига Тоттенхэм (Лондон) АПЛ "Саутгемптон" ставки Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде