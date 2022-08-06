Тоттенхэм - Саутгемптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 06.08.2022

Чемпионат Англии, первый тур

6 августа 2022. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” 17:00 “Саутгемптон”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Антонио Конте оптимистично настроен на новый сезон после удачной летней трансферной кампании, где “шпорам” удалось усилить все линии. Первый тест – домашний матч с “Саутгемптоном”.

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Тоттенхэм

Так уж получилось, что “Тоттенхэм” подписал летом шесть футболистов, но вероятно, что мы никого из них не увидим в стартовой игре “шпор” нового сезона. У Ришарлисона дисквалификация на один матч, Перишич и Биссума имеют небольшие повреждения, Форстер, Спенс и Ленгле – это игроки для ротации и сложных календарных испытаний впереди. Из всей шестерке наилучший шанс появиться на поле у Ленгле, так как Бен Дэвис только недавно вернулся в общую группу. Пропустит матч с “Саутгемптоном” из-за травмы хавбек Оливер Скипп.

“Тоттенхэм” провел четыре спарринга во время летних сборов, выиграл дважды, одна ничья и одно поражение (“Роме” Жозе Моуриньо). Конте всерьез занялся физической подготовкой футболистов и на сборе в Корее ряду игроков “шпор” было крайне непросто выдержать нагрузки.

По словам Конте, он с нетерпением ожидает нового сезона. Максималиста Конте удовлетворить очень трудно и сложно предугадать как долго тренер “шпор” будет в хорошем настроении.

Саутгемптон

“Саутгемптон” провел очень интересную трансферную кампанию, сосредотившись на переходах молодых футболистов. Самым опытном новичком стал 26-летний экс-форвард “Рейнджерса” Джо Арибо, забивший супергол в ворота “Вильярреала”. Арибо может сразу претендовать на место в старте, но другим новичкам, таким как Базуну, Белла-Котчап, Лавиа, Мара может понадобится время на адаптацию и об этом открыто говорит тренер “святых” Ральф Хюзенхюттль.

“Саутгемптон” провел пять спаррингов, и выиграл всего раз, переиграв “Монако” 3:1. “Вильярреалу” и “РБ Лейпциг” команда Хюзенхюттля уступила, в матчах с “Уотфордом” и “Аустрией” Клагенфюрт были зафиксированы безголевые ничьи.

Матч с “Тоттенхэмом” из-за травмы пропустит один из самых заметных игроков “Саутгемптона” прошлого сезона Тино Ливраменто, травмированы Тео Уолкотт с Натаном Теллой.

Статистика команд, цифры и факты

“Саутгемптон” – один из любимых соперников Харри Кейн. В ворота “святых” бомбардир “Тоттенхэма” забил 11 голов. На один мяч меньше у Сона.

Начиная с сезона 2013/14, “Тоттенхэм” выиграл в шести из девяти стартовых туров АПЛ.

“Саутгемптон” не может выиграть в первом туре Премьер-лиги с 2014 года (четыре ничьи, четыре поражения), с Хюзенхюттлем на первый день только поражения.

“Тоттенхэм” выиграл 15 из 20 домашних матчей с “Саутгемптоном” в АПЛ.

“Саутгемптон” тяжело заканчивал прошлый сезон Премьер-лиги, проиграв девять из 12 последних матчей.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Саутгемптона

Тоттенхэм

30.07 “Рома” 0:1 (Товарищеский матч)

23.07 “Рейнджерс” 2:1 (Товарищеский матч)

16.07 “Севилья” 1:1 (Товарищеский матч)

13.07 “сборная звезд K-лиги” 6:3 (Товарищеский матч)

22.05 “Норвич” 5:0 (АПЛ)

Саутгемптон

30.07 “Вильярреал” 1:2 (Товарищеский матч)

27.07 “Монако” 3:1 (Товарищеский матч)

23.07 “Уотфорд” 0:0 (Товарищеский матч)

18.07 “Аустрия Клагенфурт” 0:0 (Товарищеский матч)

16.07 “РБ Лейпциг” 1:3 (Товарищеский матч)

Личные встречи

В прошлом сезоне “Саутгемптон” взял четыре очка в матчах с “Тоттенхэмом”, победив в гостях 3:2, на “Сент-Мэрис” была ничья 1:1. Сезоном ранее два матча выиграли “шпоры” (2:1 и 5:2). Общая история встреч в АПЛ – 24 победы “Тоттенхэма”, 14 “Сотона”, восемь ничьих.

Ориентировочные составы

“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Хейбьерг, Бентанкур, Сессеньон – Кулусевски, Кейн, Сон

“Саутгемптон”: Маккарти – Перро, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс – Эльюнусси, Ромеу, Уорд-Проуз, Стюарт Армстронг – Арибо, Адам Армстронг

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Тоттенхэм – Саутгемптон от UA-Football

Шансы “Тоттенхэма” на победу очень высокие. Команда Антонио Конте, по его словам, хорошо готова к сезону, ключевые футболисты в полном порядке, “Саутгемптон” из тех соперников, которые позволяют играть. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.