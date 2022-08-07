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Вест Хэм - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 07.08.2022

Англия
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Вест Хэм – Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча ⋉ 7 августа 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Вест Хэм - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 07.08.2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, первый тур

7 августа 2022. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” 18:30 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Матч с “Манчестер Сити” станет самым посещаемым в 127-летний истории “Вест Хэма”. На игру с чемпионом Англии было продано 62500 мест на расширенном “Лондон Стэдиум”.

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Вест Хэм

Мойес, по его словам, строит из “Вест Хэма” европейский клуб. Седьмое место прошлого сезона и полуфинал Лиги Европы – это неплохие результаты, но шотландский тренер “хаммерс” хочет не столько сохранения статуса кво, но и движения вперед. Не сидят, сложа руки, и конкуренты.

Поэтому “Вест Хэм” был достаточно активен на трансферном рынке. Ключевое приобретение – 40-миллионный форвард сборной Италии Джанлука Скаммака. Правда 23-летний нападающий пока еще не сыграл за “хаммерс” ни одной минуты, ему нужно немного времени, чтобы поработать с командой, прежде чем выходить на такие ответственные матчи как с “Сити”.

Пропустит игру с “Сити” и еще один новичок, марокканский центрбек Найер Агерд, получивший травму в одном из спаррингов. Экс-вингер “Бернли” Максвелл Корне присоединился к “хаммерс” пару дней назад, поэтому тоже не сыграет. Как и центрбек Огбонна.

В игре с “Сити” Мойес будет полагаться на всех старых знакомых, в том числе и на Деклара Райса и Джаррода Боуэна, которые по своему уровню могли бы играть в команде Лиги чемпионов, но пока остаются с “Вест Хэмом”.

Манчестер Сити

Пепу Гвардиоле нравится работать с маленькими составами и он не видит проблемы в том, что у “Сити” осталось всего лишь 20 игроков первой команды. “Горожане” продали Зинченко, Жезуса и Стерлинга, в Бразилию вернулся Фернандиньо, ряд игроков молодежной команды отправились в аренды. “Сити” подписал двух форвард (Холанда и Альвареса), центрхава Филлипса и вратаря Штефана Ортегу. Неукомплектованными остаются позиции флангових защитников – фактически Кайлу Уокеру и Жоау Канселу нет альтернатив, помимо центрбеков Стоунза и Аке, которые могут сыграть на флангах.

Самый интригующий новичок “Сити” Эрлинг Холанд провел не самый внятный матч против “Ливерпуля” в Коммьюнити Шилд, не реализовав очень хороший момент на последних секундах.

Гвардиоле очень хорошо отзывается о норвежце и не видит ничего страшного в том, что и команде и Холанду понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть друг к другу. Радует тренера “Сити” и Хулиан Альварес, который в матче за Суперкубок отметился забитым голом.

Из травмированных у “Сити” только Эмерик Лапорт. Фоден может заменить в старте Грилиша, провалившего игру с “Ливерпулем”.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Манчестер Сити” три раза победил и трижды проиграл в первых турах последних шести сезонах.
  • В сезоне АПЛ 2021/22 “Манчестер Сити” не проиграл ни одного матча на выезде после проигрыша “Тоттенхэму” в первом туре.
  • В четырех последних матчах между “Манчестер Сити” и “Вест Хэмом” забивали обе команды.
  • Лидер “Сити” Кевин Де Брюйне показывал фантастические результаты в конце прошлого сезона, забив восемь голов и сделав шесть ассистов в десяти матчах.
  • “Вест Хэм” ранее трижды начал сезон матчем с “Манчестер Сити” и каждый раз проигрывал. Общий счет этих поединков – 11:0 в пользу “горожан”.
  • В последний раз “Вест Хэм” побеждал действующего чемпиона в 2017 году.

Последние пять матчей Вест Хэма и Манчестер Сити

Вест Хэм

  • 30.07 “Ланс” 0:0 (Товарищеский матч)
  • 23.07 “Лутон Таун” 1:1 (Товарищеский матч)
  • 19.07 “Рейнджерс” 1:3 (Товарищеский матч)
  • 16.07 “Рединг” 1:1 (Товарищеский матч)
  • 12.07 “Ипсвич Таун” 2:1 (Товарищеский матч)

Манчестер Сити

  • 30.07 “Ливерпуль” 1:3 (Суперкубок Англии)
  • 24.07 “Бавария” 1:0 (Товарищеский матч)
  • 21.07 “Клуб Америка” 1:0 (Товарищеский матч)
  • 22.05 “Астон Вилла” 3:2 (АПЛ)
  • 15.05 “Вест Хэм” 2:2 (АПЛ)

Личные встречи

В предпоследнем туре прошлого сезона “Сити” драматически удалось сделать камбэк в игре с “Вест Хэмом” (0:2 в первом тайме, 2:2 в итоге), в первом круге команда Гвардиолы выиграла 2:1. Сезоном ранее была похожая история – ничья в Лондоне (1:1) и победа “горожан” в Манчестере (2:1). Общая история встреч в АПЛ – 25 побед “Сити”, девять “Вест Хэма”, восемь ничьих.

Ориентировочные составы

“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал, Зума, Доусон, Крессуэлл – Райс, Соучек – Боуэн, Форнальс, Бенрахма – Антонио

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Стоунз, Канселу – Де Брюйне, Родри, Силва – Марез, Холанд, Фоден

Ставки и Коэффициенты на матч

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5.50
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8.30
5.20
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Прогноз на матч Вест Хэм – Манчестер Сити от UA-Football

“Вест Хэм” в прошлом сезоне показал себя неуступчивым соперником, и отбирал очки у “Сити”, “Ливерпуля” и “Челси”. Команда Мойеса сохранила свой состав, а сборы, в отличие от грандов АПЛ, проводила в Англии. “Сити” едва ли не меньше среди всех клубов АПЛ провел спаррингов и медленно вкатывается в сезон. Однако букмекеры убеждены в уверенной победе “Сити”. Наконец-то сыграет фактор Холанда? Сопутствующие факторы указывают на то, что сенсация возможна, но все же не будет забывать об уровне “горожан”. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Сити ставки Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Прогнозы Эрлинг Холанд
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