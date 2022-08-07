Манчестер Юнайтед - Брайтон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 07.08.2022

Чемпионат Англии, первый тур

7 августа 2022. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” 16:00 “Брайтон”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Новый тренер, новые надежды. “Манчестер Юнайтед” назначил Эрика тен Хага новым главным тренером и надеется, что нидерландец сможет направить клуб на путь возвращения его былого вечилия. Матч с “Брайтоном” в первом туре – это маленький шаг в длинном путешествии.

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Манчестер Юнайтед

Эрик тен Хаг хотел сосредоточить свое внимание только на тренировочном процессе и работе с атмосферой команды, но еще до старта сезона столкнулся с двумя кризисами: желанием Роналду покинуть МЮ и неделанием Де Йонга покидать “Барселону”.

Эти две истории в какой-то степени затмили собой подготовку команды к новому сезону. МЮ выглядел очень прилично на сборах в Юго-Восточной Азии и Австралии, выиграл три матча и сыграл вничью, показывая местами хороший футбол. После возвращения в Европу, у МЮ было еще два матча – непростое соперничество с "Атлетико" (0:1) и игра дублем с "Райо Вальекано" (1:1).

Марсьяль, Санчо и Рэшфорд воспользовались отсутствие Роналду, чтобы проявить себя, и у МЮ появились отчетливые идеи в позиционном футболе. Но сага с Роналду и сага с Де Йонгом не просто отвлекала внимание клуба и общественности. Помимо Роналду и Марсьяля у МЮ больше нет нападающих, и так как француз получил травму перед первым туром, Роналду, сыгравший всего 45 минут в шести матчах, вероятно получит место в старте. А только недавно его отсчитывали все, от тен Хага до болельщиков, за то, что он покинул спарринг МЮ до его окончания. Что касается ситуации с Де Йонгом, из-за того, что “Юнайтед” зафиксирован на нидерландце, он не прорабатывает другие варианты на усиление важной позиции в центре поля.

Как бы там не было, МЮ все же пополнили такие футболисты как Эриксен, Мартинес, Маласиа, вероятно мы их всех сегодня увидим в игре с “Брайтоном”.

Брайтон

За пару дней до старта чемпионата “Брайтон” за рекордные для себя деньги продал в “Челси” универсального защитника Марка Кукурелью.

Можно только восхищаться тем, как “чайки” ведут бизнес. В конце июля Кукурелью пытался подписать “Манчестер Сити” и предлагал 24-летнего бека 30-40 млн фунтов. “Брайтон” отмахивался от этих предложений и занял выжидательную позицию, несмотря на настойчивость футболиста. И правильно сделал. Через несколько дней на “Брайтон” вышел “Челси”, отчаянно ищущий защитников, и “чайки” смогли выбить из лондонского клуба 55 млн + 7 млн возможных бонусов за переход Кукурельи.

Помимо Кукурельи, клуб из южного побережья продал и центрхава Ива Биссума в “Тоттенхэм”. Заменить их будет непросто и в клубе понимают, что после лучшего в их истории прошлого сезона (девятое место), “Брайтон” вероятно сделает пару шагов назад.

“Чайки” провели хорошую предсезонку – пять матчей, три победы, ничья и поражение. Игру с “Манчестер Юнайтед” из-за травмы пропустит только Якуб Модер.

Статистика команд, цифры и факты

“Брайтон” проиграл всего четыре выездных матчей АПЛ в прошлом сезоне, сыграл вничью в гостях с “Ливерпулем” и “Челси”, побеждал “Арсенал” и “Тоттенхэм”.

“Брайтон” ни разу не выигрывал на “Олд Траффорд”, проиграв 12 из 14 матчей на легендарном стадионе.

Лучшим бомбардиром на сборах “Брайтона” стал Леандро Троссард, но все свои три гола бельгиец забил в спарринге с “Эспаньолом”.

“Манчестер Юнайтед” забил 14 голов на предсезонных сборах, восемь из них в первых таймах, шесть после перерыва.

В последних девяти сезонах “Юнайтед” семь раз побеждал в первых турах и дважды проигрывал.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Брайтона

Манчестер Юнайтед

31.07 “Райо Вальекано” 1:1 (Товарищеский матч)

30.07 “Атлетико” Мадрид 0:1 (Товарищеский матч)

23.07 “Астон Вилла” 2:2 (Товарищеский матч)

19.07 “Кристал Пэлас” 3:1 (Товарищеский матч)

15.07 “Мельбурн” 4:1 (Товарищеский матч)

Брайтон

30.07 “Эспаньол” 5:1 (Товарищеский матч)

26.07 “Брентфорд” 0:1 (Товарищеский матч)

23.07 “Рединг” 2:1 (Товарищеский матч)

16.07 “Эшторил” 4:1 (Товарищеский матч)

09.07 “Юнион” 0:0 (Товарищеский матч)

Личные встречи

Поражение “Брайтону” 0:4 в 36-м туре прошлого сезона символизирует собой все то, что было не так с “Манчестер Юнайтед”. Но до вышеуказанной игры “МЮ” выигрывал у “чаек” в семи матчах подряд. Команды в рамках АПЛ еще ни разу не играли вничью.

Ориентировочные составы

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот, Магуайр, Мартинес, Маласиа – Фред, Мактомини – Санчо, Фернандеш, Рэшфорд – Роналду

“Брайтон”: Санчес – Уэбстер, Данк, Велтман – Лэмпти, Мвепу, Гросс, Марч – Троссард, Уэлбек, Мак Аллистер

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Брайтон от UA-Football

“Манчестер Юнайтед” продолжает адаптироваться к манере Эрика тен Хага, но первые впечатления от игры МЮ с новым тренером внушают сдержанный оптимизм фанам. “Юнайтед” в целом удачно начинает новый сезон и “Брайтон” будет удобным соперником для команды тен Хага. Трансферы Биссума и Кукурельи значительно ослабили “чаек”. Прогноз – победа “Манчестер Юнайтед” 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.