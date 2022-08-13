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Милитаризация VS Демилитаризация. Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 13.08.22

Англия
(2 голосов)

UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "канонирами" и "лисами" в рамках чемпионата Англии

Милитаризация VS Демилитаризация. Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 13.08.22

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 2-й тур.

13 августа. 17:00. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"

Главный судья: Даррен Инглэнд (Англия)

Телетрансляция: app.setantasports.com

В рамках второго временного слота в субботу вполне традиционно состоится самое большое количество матчей в туре. Из пяти запланированных поединков, пожалуй, самой интересной вывеской является встреча "Арсенала" и "Лестер Сити". Команды подходят к очной дуэли в полярных настроениях и кондициях, во многом на это повлияла предсезонная подготовка и трансферная кампания. Если "канониры" не заметили оппонентов в летних спаррингах (5 уверенных побед в 5 матчах) и точечно грамотно усилились, то у "лисов" товарняки вышли недемонстративными, плюс на рынке они пока работают в основном "на выход".

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"Арсенал"

Чувствуется, что лондонский клуб чуть ли не впервые после ухода Арсена Венгера с должности менеджера получил качественный prescription к выздоровлению. Микель Артета не только хороший тактик, ранее работавший главным помощником у Пепа Гвардиолы, но и отличный психолог, умеющий мотивировать футболистов в раздевалке. Рекомендуем посмотреть свежий документальный сериал из серии "All or Nothing" про "Арсенал". Ранее компания Amazon сняла закулисья "Манчестер "Сити", "Тоттенхэма" и "Ювентуса", теперь добралась и до "пушкарей". Как правило, в поле зрения американской студии в основном попадают достойные внимания проекты.

В каденцию Артеты у "Арсенала" наконец-то четко проявился курс на комбинационный приятный футбол. Да, в первое время "канонирам" приходилось часто подстраиваться под соперников, с коллективами уровня "Ливерпуля" или "Сити" у лондонцев банально не выходило гнуть свою линию. Правда, даже так Микель в свой первый сезон все равно дал результат – выиграл Кубок и Суперкубок Англии. Да и уже каких-то полгода назад в чемпионате Артета 60 минут из 90 реально кошмарил Гвардиолу его же стилем, а проиграл он тогда лишь из-за несчастья, состоявшего из пенальти и удаления.

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Постепенно "Арсенал" расчистил состав: чего стоят хотя бы продажи Колашинаца, Мустафи, Гендузи; приобретения талантливого Эдегора, куражного Рамздейла, подтягивание к основе Сака и Смита-Роу. Из совсем свежего, как мы все прекрасно знаем, состоялись покупки Фабиу Виейра, Габриэла Жезуса и Александра Зинченко. Двое последних уже работали с Артетой и знакомы с его требованиями. Кстати, бразильский форвард стал самым популярным игроком в истории Fantasy EPL (более 75% менеджеров отдали Габи свое предпочтение в преддверии нового сезона), а украинец как влитой занял знакомую позицию на левом фланге обороны и успел отдать результативную передачу в 1-м туре против "Кристал Пэлас" (2:0). Есть стойкое ощущение: пока Артета в "Арсенале", Зинченко волноваться не о чем. А там еще, даст бог, и в центре поля Александра увидим.

Со "стекольщиками" лондонцы разобрались вполне уверенно. Второй тайм, точнее, последние полчаса игры показали, что подопечным Артеты необходимо продолжать работать над улучшением физических кондиций. Впрочем, как и большинству команд Премьер-лиги прямо сейчас, тут без откровений.

"Лестер"

В прошлом сезоне "лисы" пролетели мимо всех еврокубков; печально, но команда плавно начинает трансформацию в простого середняка лиги. Клуб отпустил в "Ниццу" Каспера Шмейхеля – лидера коллектива как на поле, так и в раздевалке, чемпиона АПЛ и просто добротного голкипера. Видимо, основным вратарем "Лестера" теперь будет Дэнни Уорд, а подстраховкой ему станет известный благодаря серии симулятора FIFA Алекс Смитис, это единственное приобретение клуба в текущее трансферное окно. В свои 20-22 в режиме "Карьера" рейтинг англичанина по-читерски быстро развивался до 90 баллов. Сегодня же, в 32, Смитис приходит, скорее, в качестве дублера для вратаря сборной Уэльса. Сам Алекс свои лучшие годы отдал "Хаддерсфилду", "КПР" и "Кардиффу". Хотя в 2012-м эксперты пророчили ему карьеру в стане гранда.

Также с немаленькой долей вероятности центрбек Фофана станет самым дорогим защитником в истории футбола ("Harry Maguire! Been spendin' most their lives livin' in the gangsta's paradise…") и перейдет в "Челси". Джейми Варди попал в категорию "уже не тот" еще в предыдущей кампании. Если еще и Мэддисона "Лестер" потеряет, то вообще пиши пропало, а слухи как раз имеются.

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Предсезонка у "Лестера" вышла непоказательной. Проигрыш "Ноттс Каунти" (1:2), ничья с "Ауд-Хеверлее" (3:3), победы над "Халлом" (0:4), "Дерби" (1:3), "Престоном (1:2) и "Севильей" (1:0).

В рамках старта АПЛ неделю назад команда Роджерса конкретно облажалась. Ведя в счете 2:0 к началу второго тайма в домашней игре против "Брентфорда", "лисы" умудрились растерять преимущество и позволить гостям сравнять цифры на табло (2:2). Полный провал, тем более, серьезных моментов у ворот Уорда было от силы 2-3.

Турнирная таблица

Милитаризация VS Демилитаризация. Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 13.08.22 - изображение 1

Личные встречи

13.03.22 АПЛ "Арсенал" – "Лестер" 2:0

30.10.21 АПЛ "Лестер" – "Арсенал" 0:2

28.02.21 АПЛ "Лестер" – "Арсенал" 1:3

25.10.20 АПЛ "Арсенал" – "Лестер" 0:1

23.09.20 EFL "Лестер" – "Арсенал" 0:2

Цифры и факты

– С учетом товарищеских поединков победная серия "канониров" насчитывает уже 7 матчей;

– "Арсенал" в 5 предыдущих матчах против "Лестера" одержал 4 победы;

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В матче с "Брентфордом" Брендан Роджерс использовал одну замену из пяти доступных. Минималистично и красноречиво одновременно. Барнс, как и Райан Бертранд, лечит колено и должен скоро вернуться, но на матч с "Арсеналом" Харви недоступен. Намного хуже ситуация обстоит у Рикарду Перейры. В спарринге с "Севильей" португалец порвал ахиллово сухожилие и вылетел на полгода. С марта 2020-го после разрыва крестообразной связки правого колена 28-летний Перейра почти не покидает лазарет.

В свою очередь у Микеля Артеты кадровый размах намного шире, в случае чего испанец сумеет обойтись без Фабиу Виейры и Смита-Роу, оба с небольшими повреждениями, поэтому и под вопросом. Вряд ли менеджер лондонцев поменяет стартовый состав. В общем-то, как и Роджерс.

"Арсенал", 4-2-3-1: Рамздейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Жезус

"Лестер", 3-5-1-1: Уорд – Фофана, Эванс, Амарти – Кастань, Тилеманс, Ндиди, Дьюсбери-Холл, Джастин – Мэддисон – Варди

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Ставки и коэффициенты на матч

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4.54
6.31
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Parimatch
1.54
5.01
5.99
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Милитаризация VS Демилитаризация. Арсенал – Лестер. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 13.08.22 - изображение 2

Прогноз на матч между "Арсеналом" и "Лестер Сити" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 3:1. Исходя из всего вышеизложенного, полярно иному результату после финального свистка стоит очень сильно удивиться. Никто не отменял фактор случайности, красной карточки или еще чего-то такого экстраординарного, однако при нормальных обстоятельствах хозяева наверняка уверенно обыграют своих гостей.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Арсенал (Лондон) анонс Английская Премьер-лига Чемпионат Англии букмекеры АПЛ прогноз UA-Футбол ставки Александр Зинченко Лестер Сити Прогнозы Прогноз
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