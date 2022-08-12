Брентфорд - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 13.08.2022

Чемпионат Англии, второй тур

13 августа 2022. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” 19:30 “Манчестер Юнайтед”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Премьер-лига встретила Эрика тен Хага негостеприимно. “Брайтон” Грэма Поттера добыл красивую победу на “Олд Траффорд” в первом туре Премьер-лиги и нидерландский тренер МЮ в которой раз осознал сложность поставленных перед ним задач. Второй тест для тен Хага – выезд в Лондон на матч с “Брентфордом”.

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Брентфорд

В первом туре “Брентфорд” сыграл на выезде вничью с “Лестером” 2:2. Учитывая, что команда Томаса Франка проигрывала 0:2 на 46-й минуте это более чем хороший результат. Франк немного ошибся со стартовым составом, начав матч по схеме 4-3-3, что в некоторой степени не позволяло “пчелам” играть на их сильных качествах. “Брентфорд” пропустил по голу с углового и после дальнего удара.

Во втором тайме “пчелы” действовали по схеме 3-5-2, им удалось выровнять игру и забить два гола (Тоуни и Дасилва). Франк признал, что его команда провела не лучший матч с точки зрения качества, но похвалил своих футболистов за устойчивость и характер.

Посреди недели “Брентфорд” оформил еще один трансфер, подписав в “Сампдории” креативного датского полузащитника Миккеля Дамсгора. 22-летний футболист призван в какой-то степени заменить ушедшего в “Манчестер Юнайтед” Кристиана Эриксена.

Маловероятно, что Дамсгор начнет игру с МЮ в старте. По-прежнему травмированы Пиннок, Айер и Канос.

Манчестер Юнайтед

Чуда не произошло. Игра команды Эрика тен Хага на предсезонных сборах могла вызывать сдержанный оптимизм у болельщиков МЮ, но в первом же официальном матче с новым тренером “Юнайтед” проиграл, столкнувшись с сыгранной и тактически изощренной командой Грэма Поттера.

Тен Хаг после матча признал, что игра “Брайтона” стала для него сюрпризом. Очевидно, что нидерландскому специалисту понадобится еще немного времени, чтобы привыкнуть к лиге изнутри.

Но сколько времени есть еще в запасе у Фреда, Мактомини, Магуайра, Рэшфорда? Ряд игроков “Манчестер Юнайтед” продолжают демонстрировать посредственный уровень игры, но работа МЮ на трансферном рынке оставляет желать лучшего и у тен Хага нет альтернатив.

Так как Марсьяль остается травмированным, у Криштиану Роналду на позиции центрфорварда нет конкурентов – эксперимент с ложной девяткой получился неудачным. Продолжает восстановление и центрбек Виктор Линделеф.

Статистика команд, цифры и факты

В прошлом сезоне “Брентфорд” выиграл семь из 11 матчей, в которых принимал участие Кристиан Эриксен.

Только “Ливерпуль” (21) и “Тоттенхэм” (17) взяли больше очков с проигрышных позиций в прошлом сезоне, чем “Брентфорд” (16). Интересно, что все три команды проигрывали по ходу матчей и в первом туре, но избежали поражений.

“Манчестер Юнайтед” проиграл шесть последних выездных матчей АПЛ. Серия из семи подряд гостевых поражений в лиге у МЮ была в 1936 года, дважды на старте сезона “Юнайтед” не проигрывал с 1992 года.

“Манчестер Юнайтед” проигрывал после первого тайма и после финального свистка в шести последних гостевых поединков Премьер-лиги.

“Манчестер Юнайтед” в прошлом сезоне забил шесть голов в ворота “Брентфорда”, больше от МЮ в АПЛ пропустил только “Лидс” (девять).

“Брентфорд” пропускает как минимум два гола в последних трех поединках лиги.

Последние пять матчей Брентфорда и Манчестер Юнайтед

Брентфорд

07.08 “Лестер” 2:2 (АПЛ)

30.07 “Бетис” 1:0 (Товарищеский матч)

26.07 “Брайтон” 1:0 (Товарищеский матч)

23.07 “Вольфсбург” 0:4 (Товарищеский матч)

19.07 “Страсбур” 2:2 (Товарищеский матч)

Манчестер Юнайтед

07.08 “Брайтон” 1:2 (АПЛ)

31.07 “Райо Вальекано” 1:1 (Товарищеский матч)

30.07 “Атлетико” Мадрид 0:1 (Товарищеский матч)

23.07 “Астон Вилла” 2:2 (Товарищеский матч)

19.07 “Кристал Пэлас” 3:1 (Товарищеский матч)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Тоттенхэм" 1 1 0 0 4-1 +3 3 2 "Арсенал" 1 1 0 0 2-0 +2 3 3 "Манчестер Сити" 1 1 0 0 2-0 +2 3 4 "Ньюкасл" 1 1 0 0 2-0 +2 3 5 "Борнмут" 1 1 0 0 2-0 +2 3 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 1 1 0 0 2-1 +1 3 7 "Лидс Юнайтед" 1 1 0 0 2-1 +1 3 8 "Челси" 1 1 0 0 1-0 +1 3 9 "Ливерпуль" 1 0 1 0 2-2 0 1 10 "Брентфорд" 1 0 1 0 2-2 0 1 11 "Фулхэм" 1 0 1 0 2-2 0 1 12 "Лестер Сити" 1 0 1 0 2-2 0 1 13 "Вулверхэмптон" 1 0 0 1 1-2 -1 0 14 "Манчестер Юнайтед" 1 0 0 1 1-2 -1 0 15 "Эвертон" 1 0 0 1 0-1 -1 0 16 "Кристал Пэлас" 1 0 0 1 0-2 -2 0 17 "Ноттингем Форест" 1 0 0 1 0-2 -2 0 18 "Вест Хэм Юнайтед" 1 0 0 1 0-2 -2 0 19 "Астон Вилла" 1 0 0 1 0-2 -2 0 20 "Саутгемптон" 1 0 0 1 1-4 -3 0

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Личные встречи

“Брентфорд” в прошлом сезоне отбирал очки у “Ливерпуля”, “Арсенала”, “Челси”, “Тоттенхэма”, но “Манчестер Юнайтед” команда Томаса Франка проиграла дважды – 1:3 на своем поле и 0:3 на “Олд Траффорд”.

Ориентировочные составы

“Брентфорд”: Райя – Янссон, Ми, Соренсен – Хики, Нергор, Дасилва, Янельт, Генри – Тоуни, Мбемо

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот, Магуайр, Мартинес, Маласиа – Мактомини, Эриксен – Санчо, Фернандеш, Рэшфорд – Роналду

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Брентфорд – Манчестер Юнайтед от UA-Football

“Брайтон” грамотно выстроил свою игру и успешно реализовал просчеты тен Хага. Каждый новый матч будет опытом для нового тренера МЮ. Стиль “Брентфорда” более удобен МЮ, но команда Франка может навязать гостям борьбу в дуэлях один на один, или на отдельных участках поля. Тому же Мартинесу будет непросто с Тоуни. Недавняя история выездных встреч тоже не говорит в пользу “Манчестер Юнайтед”. Хороший вариант для ставки – “двойной шанс”: победа “Брентфорда” или ничья. Прогноз – ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.