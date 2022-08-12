Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брентфорд - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 13.08.2022
Брентфорд – Манчестер Юнайтед: Прогноз и анонс матча ⋉ 13 августа 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, второй тур
13 августа 2022. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”
“Брентфорд” 19:30 “Манчестер Юнайтед”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Премьер-лига встретила Эрика тен Хага негостеприимно. “Брайтон” Грэма Поттера добыл красивую победу на “Олд Траффорд” в первом туре Премьер-лиги и нидерландский тренер МЮ в которой раз осознал сложность поставленных перед ним задач. Второй тест для тен Хага – выезд в Лондон на матч с “Брентфордом”.
Брентфорд
В первом туре “Брентфорд” сыграл на выезде вничью с “Лестером” 2:2. Учитывая, что команда Томаса Франка проигрывала 0:2 на 46-й минуте это более чем хороший результат. Франк немного ошибся со стартовым составом, начав матч по схеме 4-3-3, что в некоторой степени не позволяло “пчелам” играть на их сильных качествах. “Брентфорд” пропустил по голу с углового и после дальнего удара.
Во втором тайме “пчелы” действовали по схеме 3-5-2, им удалось выровнять игру и забить два гола (Тоуни и Дасилва). Франк признал, что его команда провела не лучший матч с точки зрения качества, но похвалил своих футболистов за устойчивость и характер.
Посреди недели “Брентфорд” оформил еще один трансфер, подписав в “Сампдории” креативного датского полузащитника Миккеля Дамсгора. 22-летний футболист призван в какой-то степени заменить ушедшего в “Манчестер Юнайтед” Кристиана Эриксена.
Маловероятно, что Дамсгор начнет игру с МЮ в старте. По-прежнему травмированы Пиннок, Айер и Канос.
Манчестер Юнайтед
Чуда не произошло. Игра команды Эрика тен Хага на предсезонных сборах могла вызывать сдержанный оптимизм у болельщиков МЮ, но в первом же официальном матче с новым тренером “Юнайтед” проиграл, столкнувшись с сыгранной и тактически изощренной командой Грэма Поттера.
Тен Хаг после матча признал, что игра “Брайтона” стала для него сюрпризом. Очевидно, что нидерландскому специалисту понадобится еще немного времени, чтобы привыкнуть к лиге изнутри.
Но сколько времени есть еще в запасе у Фреда, Мактомини, Магуайра, Рэшфорда? Ряд игроков “Манчестер Юнайтед” продолжают демонстрировать посредственный уровень игры, но работа МЮ на трансферном рынке оставляет желать лучшего и у тен Хага нет альтернатив.
Так как Марсьяль остается травмированным, у Криштиану Роналду на позиции центрфорварда нет конкурентов – эксперимент с ложной девяткой получился неудачным. Продолжает восстановление и центрбек Виктор Линделеф.
Статистика команд, цифры и факты
- В прошлом сезоне “Брентфорд” выиграл семь из 11 матчей, в которых принимал участие Кристиан Эриксен.
- Только “Ливерпуль” (21) и “Тоттенхэм” (17) взяли больше очков с проигрышных позиций в прошлом сезоне, чем “Брентфорд” (16). Интересно, что все три команды проигрывали по ходу матчей и в первом туре, но избежали поражений.
- “Манчестер Юнайтед” проиграл шесть последних выездных матчей АПЛ. Серия из семи подряд гостевых поражений в лиге у МЮ была в 1936 года, дважды на старте сезона “Юнайтед” не проигрывал с 1992 года.
- “Манчестер Юнайтед” проигрывал после первого тайма и после финального свистка в шести последних гостевых поединков Премьер-лиги.
- “Манчестер Юнайтед” в прошлом сезоне забил шесть голов в ворота “Брентфорда”, больше от МЮ в АПЛ пропустил только “Лидс” (девять).
- “Брентфорд” пропускает как минимум два гола в последних трех поединках лиги.
Последние пять матчей Брентфорда и Манчестер Юнайтед
Брентфорд
- 07.08 “Лестер” 2:2 (АПЛ)
- 30.07 “Бетис” 1:0 (Товарищеский матч)
- 26.07 “Брайтон” 1:0 (Товарищеский матч)
- 23.07 “Вольфсбург” 0:4 (Товарищеский матч)
- 19.07 “Страсбур” 2:2 (Товарищеский матч)
Манчестер Юнайтед
- 07.08 “Брайтон” 1:2 (АПЛ)
- 31.07 “Райо Вальекано” 1:1 (Товарищеский матч)
- 30.07 “Атлетико” Мадрид 0:1 (Товарищеский матч)
- 23.07 “Астон Вилла” 2:2 (Товарищеский матч)
- 19.07 “Кристал Пэлас” 3:1 (Товарищеский матч)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Тоттенхэм"
|1
|1
|0
|0
|4-1
|+3
|3
|2
|"Арсенал"
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|3
|"Манчестер Сити"
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|4
|"Ньюкасл"
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|5
|"Борнмут"
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|7
|"Лидс Юнайтед"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|8
|"Челси"
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|9
|"Ливерпуль"
|1
|0
|1
|0
|2-2
|0
|1
|10
|"Брентфорд"
|1
|0
|1
|0
|2-2
|0
|1
|11
|"Фулхэм"
|1
|0
|1
|0
|2-2
|0
|1
|12
|"Лестер Сити"
|1
|0
|1
|0
|2-2
|0
|1
|13
|"Вулверхэмптон"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|15
|"Эвертон"
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
|16
|"Кристал Пэлас"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|17
|"Ноттингем Форест"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|18
|"Вест Хэм Юнайтед"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|19
|"Астон Вилла"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|20
|"Саутгемптон"
|1
|0
|0
|1
|1-4
|-3
|0
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
Личные встречи
“Брентфорд” в прошлом сезоне отбирал очки у “Ливерпуля”, “Арсенала”, “Челси”, “Тоттенхэма”, но “Манчестер Юнайтед” команда Томаса Франка проиграла дважды – 1:3 на своем поле и 0:3 на “Олд Траффорд”.
Ориентировочные составы
“Брентфорд”: Райя – Янссон, Ми, Соренсен – Хики, Нергор, Дасилва, Янельт, Генри – Тоуни, Мбемо
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот, Магуайр, Мартинес, Маласиа – Мактомини, Эриксен – Санчо, Фернандеш, Рэшфорд – Роналду
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Брентфорд – Манчестер Юнайтед от UA-Football
“Брайтон” грамотно выстроил свою игру и успешно реализовал просчеты тен Хага. Каждый новый матч будет опытом для нового тренера МЮ. Стиль “Брентфорда” более удобен МЮ, но команда Франка может навязать гостям борьбу в дуэлях один на один, или на отдельных участках поля. Тому же Мартинесу будет непросто с Тоуни. Недавняя история выездных встреч тоже не говорит в пользу “Манчестер Юнайтед”. Хороший вариант для ставки – “двойной шанс”: победа “Брентфорда” или ничья. Прогноз – ничья 2:2.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Козловский манипулирует разговорами о телеправах. Этим он загоняет наш футбол в совок
- ФИФА изменила дату начала чемпионата мира-2022 в Катаре
- Таблица коэффициентов УЕФА. Максимум от Динамо очень уместен, помощь других – как словно слезы
- Вылет Зари, соперник Днепра-1, интерес к Малиновскому в АПЛ. Главные новости за 11 августа
- Основатель Pink Floyd призвал Байдена заставить Зеленского капитулировать
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО