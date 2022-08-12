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Астон Вилла - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 13.08.2022
Астон Вилла – Эвертон: Прогноз и анонс матча ⋉ 13 августа 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, второй тур
13 августа 2022. Бирмингем, “Вилла Парк”
“Астон Вилла” 14:30 “Эвертон”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард, два титана английского футбола, после первого тура остаются без побед. “Вилла” Джеррарда уступила новичку лиги “Борнмуту”, а “ириски” Лэмпарда проиграли “Челси”.
Астон Вилла
“Очень разочаровывающий день и результат, – говорил Джеррард после игры с “Борнмутом”. – Мы получили то, что заслужили. Много внимания будет уделено тому, что мы пропустили два гола после стандартов, но если говорить в целом, то мы не показали качественную игру”.
У “Виллы” были владение (66%) и удары (15), но голевые моменты гостям создавать не удалось, что признает Джеррард. “У нас был контроль и мы доходили до их штрафной, но не создавали ничего в последней трети”.
У Джеррарда неплохой подбор футболистов в атаке, но создается впечатление, что тренер “Виллы” до сих пор не знает, кто заслуживает места в старте (Коутиньо или Буэндиа, Ингз или Уоткинс, Бэйли или Арчер) и как разместить на поле атакующую группу.
Матч с “Эвертоном” станет для Джеррарда тридцатым в “Астон Вилле”. Пока у него больше поражений, чем побед (14 против десяти).
Эвертон
В отличие от Джеррарда, Лэмпард остался доволен игрой своей команды. Матч с “Челси” непросто складывался для “ирисок” – еще до игры очередную травму получил единственный форвард в команде Доминик Калверт-Льюин, а во время самого матча повреждения получили центральные защитники Годфри и Мина.
“Эвертон” практически ничего не дал создать “Челси”, за исключением эпизода с пенальти после которого команда Томаса Тухеля забила свой единственный гол в матче.
“Ириски” ограничили атакующие возможности “Челси”, но и сами выглядели довольно-таки беззубо в атаке. Энтони Гордон очень хороший и талантливый футболист, но он точно не форвард. “Эвертону” нужно действовать изобретательнее, а не использовать вингера как таргетмена.
Травмированного Мину вероятно заменит центрбек сборной Англии Конор Коуди, арендованный в “Вулверхэмптоне”. Также “Эвертон” серьезно потратился на мощного центрхава “Лилля” Амаду Онана. Но позиция центрфорварда остается не усиленной.
Калверт-Льюин, Мина и Годфри, как и Таунсенд, Гомеш и Рондон против “Виллы” не сыграют.
Статистика команд, цифры и факты
- После возвращения в Премьер-лигу в 2019 году, “Астон Вилла” еще не проиграла ни одного матча “Эвертону” (четыре победы, две ничьи).
- “Астон Вилла” выиграла два из 12 последних матчей в Премьер-лиге (три ничьи, семь поражений).
- В прошлом сезоне “Эвертон” был худшей выездной командой, победив в гостях всего дважды (при 13 поражениях). Но интересно, что “ириски” не проигрывают свой первый выездной матч уже 11 сезонов подряд.
- “Эвертон” не может забить в трех подряд матчах лиги на “Вилла Парк”, нанеся при этом 38 ударов.
- Помимо “Астон Виллы” и “Эвертона” в первом туре АПЛ не удалось отметиться голами также “Кристал Пэлас”, “Ноттингем Форест” и “Вест Хэму”.
Последние пять матчей Астон Виллы и Эвертона
Астон Вилла
- 06.08 “Борнмут” 0:2 (АПЛ)
- 30.07 “Ренн” 2:1 (Товарищеский матч)
- 23.07 “Манчестер Юнайтед” 2:2 (Товарищеский матч)
- 20.07 “Брисбен Роар” 1:0 (Товарищеский матч)
- 17.07 “Лидс” 1:0 (Товарищеский матч)
Эвертон
- 06.08 “Челси” 0:1 (АПЛ)
- 29.07 “Динамо” Киев 2:0 (Товарищеский матч)
- 24.07 “Блэкпул” 4:2 (Товарищеский матч)
- 21.07 “Миннесота Юнайтед” 0:4 (Товарищеский матч)
- 17.07 “Арсенал” 0:2 (Товарищеский матч)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Тоттенхэм"
|1
|1
|0
|0
|4-1
|+3
|3
|2
|"Арсенал"
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|3
|"Манчестер Сити"
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|4
|"Ньюкасл"
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|5
|"Борнмут"
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|7
|"Лидс Юнайтед"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|8
|"Челси"
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|9
|"Ливерпуль"
|1
|0
|1
|0
|2-2
|0
|1
|10
|"Брентфорд"
|1
|0
|1
|0
|2-2
|0
|1
|11
|"Фулхэм"
|1
|0
|1
|0
|2-2
|0
|1
|12
|"Лестер Сити"
|1
|0
|1
|0
|2-2
|0
|1
|13
|"Вулверхэмптон"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|15
|"Эвертон"
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
|16
|"Кристал Пэлас"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|17
|"Ноттингем Форест"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|18
|"Вест Хэм Юнайтед"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|19
|"Астон Вилла"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|20
|"Саутгемптон"
|1
|0
|0
|1
|1-4
|-3
|0
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Личные встречи
В последний раз “Эвертон” побеждал “Астон Виллу” в 2016 году. Последние шесть матчей – четыре победы “Виллы” и две ничьи.
Ориентировочные составы
“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш, Конса, Карлос, Динь – Макгинн, Камара, Луис – Бэйли, Коутиньо – Уоткинс
“Эвертон”: Пикфорд – Тарковски, Коуди, Холгейт – Миколенко, Онана, Дукуре, Паттерсон – Грэй, Гордон, Ивоби
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Астон Вилла – Эвертон от UA-Football
“Астон Вилла” и “Эвертон” имели заметные проблемы с атакой в первом туре и просто так за неделю они (проблемы) не исчезнут. Кроме того, Джеррард и Лэмпард очень не хотели бы иметь поражение во втором матче подряд. Прежде всего обе команды постараются не пропустить, но им это не удастся. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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