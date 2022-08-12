Астон Вилла - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 13.08.2022

Чемпионат Англии, второй тур

13 августа 2022. Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” 14:30 “Эвертон”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард, два титана английского футбола, после первого тура остаются без побед. “Вилла” Джеррарда уступила новичку лиги “Борнмуту”, а “ириски” Лэмпарда проиграли “Челси”.

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Астон Вилла

“Очень разочаровывающий день и результат, – говорил Джеррард после игры с “Борнмутом”. – Мы получили то, что заслужили. Много внимания будет уделено тому, что мы пропустили два гола после стандартов, но если говорить в целом, то мы не показали качественную игру”.

У “Виллы” были владение (66%) и удары (15), но голевые моменты гостям создавать не удалось, что признает Джеррард. “У нас был контроль и мы доходили до их штрафной, но не создавали ничего в последней трети”.

У Джеррарда неплохой подбор футболистов в атаке, но создается впечатление, что тренер “Виллы” до сих пор не знает, кто заслуживает места в старте (Коутиньо или Буэндиа, Ингз или Уоткинс, Бэйли или Арчер) и как разместить на поле атакующую группу.

Матч с “Эвертоном” станет для Джеррарда тридцатым в “Астон Вилле”. Пока у него больше поражений, чем побед (14 против десяти).

Эвертон

В отличие от Джеррарда, Лэмпард остался доволен игрой своей команды. Матч с “Челси” непросто складывался для “ирисок” – еще до игры очередную травму получил единственный форвард в команде Доминик Калверт-Льюин, а во время самого матча повреждения получили центральные защитники Годфри и Мина.

“Эвертон” практически ничего не дал создать “Челси”, за исключением эпизода с пенальти после которого команда Томаса Тухеля забила свой единственный гол в матче.

“Ириски” ограничили атакующие возможности “Челси”, но и сами выглядели довольно-таки беззубо в атаке. Энтони Гордон очень хороший и талантливый футболист, но он точно не форвард. “Эвертону” нужно действовать изобретательнее, а не использовать вингера как таргетмена.

Травмированного Мину вероятно заменит центрбек сборной Англии Конор Коуди, арендованный в “Вулверхэмптоне”. Также “Эвертон” серьезно потратился на мощного центрхава “Лилля” Амаду Онана. Но позиция центрфорварда остается не усиленной.

Калверт-Льюин, Мина и Годфри, как и Таунсенд, Гомеш и Рондон против “Виллы” не сыграют.

Статистика команд, цифры и факты

После возвращения в Премьер-лигу в 2019 году, “Астон Вилла” еще не проиграла ни одного матча “Эвертону” (четыре победы, две ничьи).

“Астон Вилла” выиграла два из 12 последних матчей в Премьер-лиге (три ничьи, семь поражений).

В прошлом сезоне “Эвертон” был худшей выездной командой, победив в гостях всего дважды (при 13 поражениях). Но интересно, что “ириски” не проигрывают свой первый выездной матч уже 11 сезонов подряд.

“Эвертон” не может забить в трех подряд матчах лиги на “Вилла Парк”, нанеся при этом 38 ударов.

Помимо “Астон Виллы” и “Эвертона” в первом туре АПЛ не удалось отметиться голами также “Кристал Пэлас”, “Ноттингем Форест” и “Вест Хэму”.

Последние пять матчей Астон Виллы и Эвертона

Астон Вилла

06.08 “Борнмут” 0:2 (АПЛ)

30.07 “Ренн” 2:1 (Товарищеский матч)

23.07 “Манчестер Юнайтед” 2:2 (Товарищеский матч)

20.07 “Брисбен Роар” 1:0 (Товарищеский матч)

17.07 “Лидс” 1:0 (Товарищеский матч)

Эвертон

06.08 “Челси” 0:1 (АПЛ)

29.07 “Динамо” Киев 2:0 (Товарищеский матч)

24.07 “Блэкпул” 4:2 (Товарищеский матч)

21.07 “Миннесота Юнайтед” 0:4 (Товарищеский матч)

17.07 “Арсенал” 0:2 (Товарищеский матч)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Тоттенхэм" 1 1 0 0 4-1 +3 3 2 "Арсенал" 1 1 0 0 2-0 +2 3 3 "Манчестер Сити" 1 1 0 0 2-0 +2 3 4 "Ньюкасл" 1 1 0 0 2-0 +2 3 5 "Борнмут" 1 1 0 0 2-0 +2 3 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 1 1 0 0 2-1 +1 3 7 "Лидс Юнайтед" 1 1 0 0 2-1 +1 3 8 "Челси" 1 1 0 0 1-0 +1 3 9 "Ливерпуль" 1 0 1 0 2-2 0 1 10 "Брентфорд" 1 0 1 0 2-2 0 1 11 "Фулхэм" 1 0 1 0 2-2 0 1 12 "Лестер Сити" 1 0 1 0 2-2 0 1 13 "Вулверхэмптон" 1 0 0 1 1-2 -1 0 14 "Манчестер Юнайтед" 1 0 0 1 1-2 -1 0 15 "Эвертон" 1 0 0 1 0-1 -1 0 16 "Кристал Пэлас" 1 0 0 1 0-2 -2 0 17 "Ноттингем Форест" 1 0 0 1 0-2 -2 0 18 "Вест Хэм Юнайтед" 1 0 0 1 0-2 -2 0 19 "Астон Вилла" 1 0 0 1 0-2 -2 0 20 "Саутгемптон" 1 0 0 1 1-4 -3 0

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Личные встречи

В последний раз “Эвертон” побеждал “Астон Виллу” в 2016 году. Последние шесть матчей – четыре победы “Виллы” и две ничьи.

Ориентировочные составы

“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш, Конса, Карлос, Динь – Макгинн, Камара, Луис – Бэйли, Коутиньо – Уоткинс

“Эвертон”: Пикфорд – Тарковски, Коуди, Холгейт – Миколенко, Онана, Дукуре, Паттерсон – Грэй, Гордон, Ивоби

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Астон Вилла – Эвертон от UA-Football

“Астон Вилла” и “Эвертон” имели заметные проблемы с атакой в первом туре и просто так за неделю они (проблемы) не исчезнут. Кроме того, Джеррард и Лэмпард очень не хотели бы иметь поражение во втором матче подряд. Прежде всего обе команды постараются не пропустить, но им это не удастся. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.