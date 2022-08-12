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Манчестер Сити - Борнмут. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 13.08.2022

Англия
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Манчестер Сити – Борнмут: Прогноз и анонс матча ⋉ 13 августа 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Манчестер Сити - Борнмут. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 13.08.2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, второй тур

13 августа 2022. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 17:00 “Борнмут”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

После победы над “Вест Хэм” в первом туре “Манчестер Сити” испытает на прочность новичка лиги “Борнмут”, который неожиданно переиграл в первом туре “Астон Виллу”.

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Манчестер Сити

Эрлинг Холанд сделал дубль в первом туре с “Вест Хэм”, но этим фактом выводы об игре “горожан” далеко не исчерпываются. Команда Пепа Гвардиолы сыграла просто идеально и у “Вест Хэма” не было шансов.

Тренер “Сити” удивил Дэвида Мойеса своей тактикой с двумя инвертированными фулбеками и шотландец так и не сумел найти ответа. Доминирование и контроль “Сити” были подавляющими, хотя моментов у гостей было не так много.

“Манчестер Сити” наконец-то подписал левого фулбека, но предсказать, когда Серхио Гомес сможет претендовать на место в основе, не берется никто. У “горожан” по-прежнему одна из самый коротких скамейка запасных в лиге, и она будет неполной в игре против “Борнмута”. К травмированному Лапорту присоединились новичок Калвин Филлипс и Коул Палмер.

Борнмут

“Борнмут” сразу же все записали в аутсайдеры из-за скромной работы новичка лиги на трансферном рынке. Даже Скотт Паркер недавно говорил, что состав его команды стал слабее по сравнению с прошлым сезоном.

Но в первом туре “вишенки” превзошли все ожидания, переиграв на своем “Астон Виллу” и кое-какая работа по увеличению глубины состава все же ведется. В частности был подписал аргентинский центрбек Маркос Сенези и экс-вратарь “Барселоны” Нето.

“Борнмут” в игре с “Астон Виллой” показал, что он спокойно себя чувствует в игре без мяча и способен ужалить после стандарта. Но при всем уважении к “Вилле”, у нее нет таких футболистов как Де Брюйне и Холанд, способных создать голевой момент из ничего.

Матч с “Сити” пропустят новички команды Райан Фредерикс и Джо Ротуэлл.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Манчестер Сити” и “Борнмут” 16 раз встречались между собой в первом английском дивизионе (десять раз в АПЛ) и “Сити” выиграл все 16 матчей. “Борнмут” единственная команда против которой у “горожан” стопроцентный показатель. За все 16 поединков “Борнмут” был впереди только восемь минут.
  • Всегда Пеп Гвардиола побеждал и Скотта Паркера – менеджера “Борнмута” тренер “Сити” переиграл четыре раза.
  • “Манчестер Сити” выиграл 12 из 14 последних домашних матчей АПЛ.
  • “Манчестер Сити” забивает по меньшей мере два гола в последних десяти матчах чемпионата Англии.
  • “Сити” забивал не меньше двух голов в десяти из 11 последних поединков с “Борнмутом”.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Борнмута

Манчестер Сити

  • 07.08 “Вест Хэм” 2:0 (АПЛ)
  • 30.07 “Ливерпуль” 1:3 (Суперкубок Англии)
  • 24.07 “Бавария” 1:0 (Товарищеский матч)
  • 21.07 “Клуб Америка” 2:1 (Товарищеский матч)
  • 22.05 “Астон Вилла” 3:2 (АПЛ)

Борнмут

  • 06.08 “Астон Вилла” 2:0 (АПЛ)
  • 30.07 “Реал Сосьедад” 1:2 (Товарищеский матч)
  • 23.07 “Бристоль Сити” 0:1 (Товарищеский матч)
  • 07.05 “Миллуолл” 1:0 (Чемпионшип)
  • 03.05 “Ноттингем Форест” 1:0 (Чемпионшип)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Тоттенхэм" 1 1 0 0 4-1 +3 3
2 "Арсенал" 1 1 0 0 2-0 +2 3
3 "Манчестер Сити" 1 1 0 0 2-0 +2 3
4 "Ньюкасл" 1 1 0 0 2-0 +2 3
5 "Борнмут" 1 1 0 0 2-0 +2 3
6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 1 1 0 0 2-1 +1 3
7 "Лидс Юнайтед" 1 1 0 0 2-1 +1 3
8 "Челси" 1 1 0 0 1-0 +1 3
9 "Ливерпуль" 1 0 1 0 2-2 0 1
10 "Брентфорд" 1 0 1 0 2-2 0 1
11 "Фулхэм" 1 0 1 0 2-2 0 1
12 "Лестер Сити" 1 0 1 0 2-2 0 1
13 "Вулверхэмптон" 1 0 0 1 1-2 -1 0
14 "Манчестер Юнайтед" 1 0 0 1 1-2 -1 0
15 "Эвертон" 1 0 0 1 0-1 -1 0
16 "Кристал Пэлас" 1 0 0 1 0-2 -2 0
17 "Ноттингем Форест" 1 0 0 1 0-2 -2 0
18 "Вест Хэм Юнайтед" 1 0 0 1 0-2 -2 0
19 "Астон Вилла" 1 0 0 1 0-2 -2 0
20 "Саутгемптон" 1 0 0 1 1-4 -3 0

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Личные встречи

16 матчей, 16 побед “Сити”. В сезоне 2019/2020 “горожане” выиграли 2:1 на своем поле и 3:1 на выезде, в сентябре 2020 команды встречались в третьем раунде Кубка лиги и “Манчестер Сити” выиграл 2:1.

Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке, Канселу – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Фоден, Холанд, Грилиш

“Борнмут”: Траверс – Смит, Лерма, Мифем, Келли, Земура – Тавернье, Кук, Биллинг, Соланке – Мур

Ставки и Коэффициенты на матч

1xbet
1.072
16.0
44.0
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1.09
12.5
29.0
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1.08
13.0
36.0
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Parimatch
1.07
13.50
34.0
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Прогноз на матч Манчестер Сити – Борнмут от UA-Football

“Борнмут” попытается сыграть глубоко и встречать “Сити” средненизким блоком. В прошлом сезоне так свои очки на “Этихаде” брали “Кристал Пэлас”, “Саутгемптон” и “Тоттенхэм”. Но эти команды прекрасно действовали и в переходных стадиях игры, от “Борнмута” пока ожидать этого не стоит. Вероятно “Манчестер Сити” забьет по голу в каждом из таймов и уверенно выиграет. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 4:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Сити Борнмут (Англия) ставки Прогнозы Эрлинг Холанд
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