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Манчестер Сити - Борнмут. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 13.08.2022
Манчестер Сити – Борнмут: Прогноз и анонс матча ⋉ 13 августа 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, второй тур
13 августа 2022. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” 17:00 “Борнмут”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
После победы над “Вест Хэм” в первом туре “Манчестер Сити” испытает на прочность новичка лиги “Борнмут”, который неожиданно переиграл в первом туре “Астон Виллу”.
Манчестер Сити
Эрлинг Холанд сделал дубль в первом туре с “Вест Хэм”, но этим фактом выводы об игре “горожан” далеко не исчерпываются. Команда Пепа Гвардиолы сыграла просто идеально и у “Вест Хэма” не было шансов.
Тренер “Сити” удивил Дэвида Мойеса своей тактикой с двумя инвертированными фулбеками и шотландец так и не сумел найти ответа. Доминирование и контроль “Сити” были подавляющими, хотя моментов у гостей было не так много.
“Манчестер Сити” наконец-то подписал левого фулбека, но предсказать, когда Серхио Гомес сможет претендовать на место в основе, не берется никто. У “горожан” по-прежнему одна из самый коротких скамейка запасных в лиге, и она будет неполной в игре против “Борнмута”. К травмированному Лапорту присоединились новичок Калвин Филлипс и Коул Палмер.
Борнмут
“Борнмут” сразу же все записали в аутсайдеры из-за скромной работы новичка лиги на трансферном рынке. Даже Скотт Паркер недавно говорил, что состав его команды стал слабее по сравнению с прошлым сезоном.
Но в первом туре “вишенки” превзошли все ожидания, переиграв на своем “Астон Виллу” и кое-какая работа по увеличению глубины состава все же ведется. В частности был подписал аргентинский центрбек Маркос Сенези и экс-вратарь “Барселоны” Нето.
“Борнмут” в игре с “Астон Виллой” показал, что он спокойно себя чувствует в игре без мяча и способен ужалить после стандарта. Но при всем уважении к “Вилле”, у нее нет таких футболистов как Де Брюйне и Холанд, способных создать голевой момент из ничего.
Матч с “Сити” пропустят новички команды Райан Фредерикс и Джо Ротуэлл.
Статистика команд, цифры и факты
- “Манчестер Сити” и “Борнмут” 16 раз встречались между собой в первом английском дивизионе (десять раз в АПЛ) и “Сити” выиграл все 16 матчей. “Борнмут” единственная команда против которой у “горожан” стопроцентный показатель. За все 16 поединков “Борнмут” был впереди только восемь минут.
- Всегда Пеп Гвардиола побеждал и Скотта Паркера – менеджера “Борнмута” тренер “Сити” переиграл четыре раза.
- “Манчестер Сити” выиграл 12 из 14 последних домашних матчей АПЛ.
- “Манчестер Сити” забивает по меньшей мере два гола в последних десяти матчах чемпионата Англии.
- “Сити” забивал не меньше двух голов в десяти из 11 последних поединков с “Борнмутом”.
Последние пять матчей Манчестер Сити и Борнмута
Манчестер Сити
- 07.08 “Вест Хэм” 2:0 (АПЛ)
- 30.07 “Ливерпуль” 1:3 (Суперкубок Англии)
- 24.07 “Бавария” 1:0 (Товарищеский матч)
- 21.07 “Клуб Америка” 2:1 (Товарищеский матч)
- 22.05 “Астон Вилла” 3:2 (АПЛ)
Борнмут
- 06.08 “Астон Вилла” 2:0 (АПЛ)
- 30.07 “Реал Сосьедад” 1:2 (Товарищеский матч)
- 23.07 “Бристоль Сити” 0:1 (Товарищеский матч)
- 07.05 “Миллуолл” 1:0 (Чемпионшип)
- 03.05 “Ноттингем Форест” 1:0 (Чемпионшип)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Тоттенхэм"
|1
|1
|0
|0
|4-1
|+3
|3
|2
|"Арсенал"
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|3
|"Манчестер Сити"
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|4
|"Ньюкасл"
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|5
|"Борнмут"
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|7
|"Лидс Юнайтед"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|8
|"Челси"
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|9
|"Ливерпуль"
|1
|0
|1
|0
|2-2
|0
|1
|10
|"Брентфорд"
|1
|0
|1
|0
|2-2
|0
|1
|11
|"Фулхэм"
|1
|0
|1
|0
|2-2
|0
|1
|12
|"Лестер Сити"
|1
|0
|1
|0
|2-2
|0
|1
|13
|"Вулверхэмптон"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|15
|"Эвертон"
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
|16
|"Кристал Пэлас"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|17
|"Ноттингем Форест"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|18
|"Вест Хэм Юнайтед"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|19
|"Астон Вилла"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|20
|"Саутгемптон"
|1
|0
|0
|1
|1-4
|-3
|0
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Личные встречи
16 матчей, 16 побед “Сити”. В сезоне 2019/2020 “горожане” выиграли 2:1 на своем поле и 3:1 на выезде, в сентябре 2020 команды встречались в третьем раунде Кубка лиги и “Манчестер Сити” выиграл 2:1.
Ориентировочные составы
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Диаш, Аке, Канселу – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Фоден, Холанд, Грилиш
“Борнмут”: Траверс – Смит, Лерма, Мифем, Келли, Земура – Тавернье, Кук, Биллинг, Соланке – Мур
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Манчестер Сити – Борнмут от UA-Football
“Борнмут” попытается сыграть глубоко и встречать “Сити” средненизким блоком. В прошлом сезоне так свои очки на “Этихаде” брали “Кристал Пэлас”, “Саутгемптон” и “Тоттенхэм”. Но эти команды прекрасно действовали и в переходных стадиях игры, от “Борнмута” пока ожидать этого не стоит. Вероятно “Манчестер Сити” забьет по голу в каждом из таймов и уверенно выиграет. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 4:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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