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Челси - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 14.08.202
Челси – Тоттенхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 14 августа 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, второй тур
14 августа 2022. Лондон, “Стэмфорд Бридж”
“Челси” 18:00 “Тоттенхэм”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Первый топ-матч нового сезона Премьер-лиги состоится уже во втором туре. “Челси” Томаса Тухеля будет противостоять “Тоттенхэму” Антонио Конте. “Шпоры” считаются главными конкурентами “синих” за третье место в лиге.
Челси
“Челси” начал новый сезон победой над “Эвертоном”. Дебютный официальный матч за “синих” провели Рахим Стерлинг и Калиду Кулибали, несколько минут получили Марк Кукурелья и вернувшийся из успешных аренд Конор Галлахер и Армандо Броя. Но героями встречи были старые лица. Менди сделал клиншит, Тьяго Силва действовал безупречно в защите, Чилуэлл заработал пенальти, Жоржиньо уверенно его реализовал.
Тухель признает, что конкуренты его команды в топ-6 (за исключением “Манчестер Юнайтед”) раньше провели свои трансферы и лучше готовы к сезону. Но тренера “синих” это не расстраивает. Новые владельцы “Челси” полностью доверяют Тухелю, у него есть время, чтобы адаптировать новичков, кроме того получает поддержку немецкий тренер и в трансферах на выход – вслед за Лукаку “Стэмфорд Бридж” покинул и Тимо Вернер.
“Челси” продолжает вкатываться в сезон и против “Эвертона” команда Тухеля действовала не очень интересно и изобретательно в атаке. “Челси” слишком зависит от креативных действий своих фулбеков, от других игроков передней линии пользы пока мало.
Матч с “Тоттенхэмом” пропустит центрхав Матео Ковачич, все остальные игроки “Челси” в порядке.
Тоттенхэм
Джейми Каррагер призывает не переоценивать победу “Тоттенхэма” над “Саутгемптоном” в первом туре. В этой игре многочисленные новички “шпор” появились на поле только когда уже результат встречи был предрешен, да и сам “Сотон” находится в переходном состоянии.
Но тем не менее “Тоттенхэм” выглядел сильно, показательно, что из четырех мячей в ворота “Саутгемптона” ни один не забил Сон или Кейн. Это показывает запас мощности “шпор”. “Тоттенхэм” забивал свои голы после стандартов, позиционный атак и контратак. Конте много работает над тем, чтобы его команда действовала вариативно.
В прошлом сезоне “Тоттенхэм” Конте провел три неудачных матча против “Челси” и итальянец много говорил об огромной пропасти между его нынешней и бывшей командой. Воскресная игра должна показать изменилось ли соотношение сил.
Полузащитник Оливер Скипп продолжает восстановление, пропустит игру против “Челси” и Клеман Ленгле.
Статистика команд, цифры и факты
- “Челси” не проигрывает “Тоттенхэму” в семи матчах АПЛ подряд (шесть побед, одна ничья), пропустив при этом всего один мяч.
- “Тоттенхэм” выиграл всего один из 37 последних поединков на “Стэмфорд Бридж” во всех турнирах (это случилось в апреле 2018).
- “Челси” забивал по меньшей мере два гола в последних 13 из 15 домашних поединков с “Тоттенхэмом”.
- “Челси” не пропускал в шести из семи последних поединков со “шпорами” во всех турнирах.
- “Тоттенхэм” выигрывает после первого тайма и финального свистка четыре своих последних поединков АПЛ.
- “Челси” не проигрывает “Тоттенхэму” 13 матчей подряд во всех турнирах.
- “Тоттенхэм” не пропускал в пяти из семи последних поединков АПЛ.
Последние пять матчей Челси и Тоттенхэма
Челси
- 06.08 “Эвертон” 1:0 (АПЛ)
- 29.07 “Удинезе” 3:1 (Товарищеский матч)
- 24.07 “Арсенал” 0:4 (Товарищеский матч)
- 21.07 “Шарлотт” 1:1 (Товарищеский матч)
- 17.07 “Клуб Америка” 2:1 (Товарищеский матч)
Тоттенхэм
- 06.08 “Саутгемптон” 4:1 (АПЛ)
- 30.07 “Рома” 0:1 (Товарищеский матч)
- 23.07 “Рейнджерс” 2:1 (Товарищеский матч)
- 16.07 “Севилья” 1:1 (Товарищеский матч)
- 13.07 “звезды K-лиги” 1:0 (Товарищеский матч)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Тоттенхэм"
|1
|1
|0
|0
|4-1
|+3
|3
|2
|"Арсенал"
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|3
|"Манчестер Сити"
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|4
|"Ньюкасл"
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|5
|"Борнмут"
|1
|1
|0
|0
|2-0
|+2
|3
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|7
|"Лидс Юнайтед"
|1
|1
|0
|0
|2-1
|+1
|3
|8
|"Челси"
|1
|1
|0
|0
|1-0
|+1
|3
|9
|"Ливерпуль"
|1
|0
|1
|0
|2-2
|0
|1
|10
|"Брентфорд"
|1
|0
|1
|0
|2-2
|0
|1
|11
|"Фулхэм"
|1
|0
|1
|0
|2-2
|0
|1
|12
|"Лестер Сити"
|1
|0
|1
|0
|2-2
|0
|1
|13
|"Вулверхэмптон"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|14
|"Манчестер Юнайтед"
|1
|0
|0
|1
|1-2
|-1
|0
|15
|"Эвертон"
|1
|0
|0
|1
|0-1
|-1
|0
|16
|"Кристал Пэлас"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|17
|"Ноттингем Форест"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|18
|"Вест Хэм Юнайтед"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|19
|"Астон Вилла"
|1
|0
|0
|1
|0-2
|-2
|0
|20
|"Саутгемптон"
|1
|0
|0
|1
|1-4
|-3
|0
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Личные встречи
3:0, 2:0, 1:0, 2:0 – “Челси” в прошлом сезоне выиграл все матчи у “Тоттенхэма”, два в чемпионате, два в полуфинале Кубка лиги. Три поражения “шпор” случились уже после назначения Антонио Конте. В чемпионате “Тоттенхэм” переигрывал “Челси” в последний раз в ноябре 2018 года. Общая история встреч в АПЛ – 33 победы “Челси”, семь “Тоттенхэма”, 20 ничьих.
Ориентировочные составы
“Челси”: Менди – Аспиликуэта, Силва, Кулибали – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл – Маунт, Хавертц, Стерлинг
“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Хейбьерг, Бентанкур, Сессеньон – Кулусевски, Кейн, Сон
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Челси – Тоттенхэм от UA-Football
Показатели “Тоттенхэма” на “Стэмфорд Бридж” говорят сами за себя. По историческим и тактическим соображениям “Челси” неудобный соперник для “шпор”, но по общему настроению и физической готовности команда Антонио Конте сейчас выглядит предпочтительнее. Два фактора бьют один другого. Прогноз – ничья 2:2.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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