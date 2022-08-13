Челси - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 14.08.202

Чемпионат Англии, второй тур

14 августа 2022. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” 18:00 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Первый топ-матч нового сезона Премьер-лиги состоится уже во втором туре. “Челси” Томаса Тухеля будет противостоять “Тоттенхэму” Антонио Конте. “Шпоры” считаются главными конкурентами “синих” за третье место в лиге.

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Челси

“Челси” начал новый сезон победой над “Эвертоном”. Дебютный официальный матч за “синих” провели Рахим Стерлинг и Калиду Кулибали, несколько минут получили Марк Кукурелья и вернувшийся из успешных аренд Конор Галлахер и Армандо Броя. Но героями встречи были старые лица. Менди сделал клиншит, Тьяго Силва действовал безупречно в защите, Чилуэлл заработал пенальти, Жоржиньо уверенно его реализовал.

Тухель признает, что конкуренты его команды в топ-6 (за исключением “Манчестер Юнайтед”) раньше провели свои трансферы и лучше готовы к сезону. Но тренера “синих” это не расстраивает. Новые владельцы “Челси” полностью доверяют Тухелю, у него есть время, чтобы адаптировать новичков, кроме того получает поддержку немецкий тренер и в трансферах на выход – вслед за Лукаку “Стэмфорд Бридж” покинул и Тимо Вернер.

“Челси” продолжает вкатываться в сезон и против “Эвертона” команда Тухеля действовала не очень интересно и изобретательно в атаке. “Челси” слишком зависит от креативных действий своих фулбеков, от других игроков передней линии пользы пока мало.

Матч с “Тоттенхэмом” пропустит центрхав Матео Ковачич, все остальные игроки “Челси” в порядке.

Тоттенхэм

Джейми Каррагер призывает не переоценивать победу “Тоттенхэма” над “Саутгемптоном” в первом туре. В этой игре многочисленные новички “шпор” появились на поле только когда уже результат встречи был предрешен, да и сам “Сотон” находится в переходном состоянии.

Но тем не менее “Тоттенхэм” выглядел сильно, показательно, что из четырех мячей в ворота “Саутгемптона” ни один не забил Сон или Кейн. Это показывает запас мощности “шпор”. “Тоттенхэм” забивал свои голы после стандартов, позиционный атак и контратак. Конте много работает над тем, чтобы его команда действовала вариативно.

В прошлом сезоне “Тоттенхэм” Конте провел три неудачных матча против “Челси” и итальянец много говорил об огромной пропасти между его нынешней и бывшей командой. Воскресная игра должна показать изменилось ли соотношение сил.

Полузащитник Оливер Скипп продолжает восстановление, пропустит игру против “Челси” и Клеман Ленгле.

Статистика команд, цифры и факты

“Челси” не проигрывает “Тоттенхэму” в семи матчах АПЛ подряд (шесть побед, одна ничья), пропустив при этом всего один мяч.

“Тоттенхэм” выиграл всего один из 37 последних поединков на “Стэмфорд Бридж” во всех турнирах (это случилось в апреле 2018).

“Челси” забивал по меньшей мере два гола в последних 13 из 15 домашних поединков с “Тоттенхэмом”.

“Челси” не пропускал в шести из семи последних поединков со “шпорами” во всех турнирах.

“Тоттенхэм” выигрывает после первого тайма и финального свистка четыре своих последних поединков АПЛ.

“Челси” не проигрывает “Тоттенхэму” 13 матчей подряд во всех турнирах.

“Тоттенхэм” не пропускал в пяти из семи последних поединков АПЛ.

Последние пять матчей Челси и Тоттенхэма

Челси

06.08 “Эвертон” 1:0 (АПЛ)

29.07 “Удинезе” 3:1 (Товарищеский матч)

24.07 “Арсенал” 0:4 (Товарищеский матч)

21.07 “Шарлотт” 1:1 (Товарищеский матч)

17.07 “Клуб Америка” 2:1 (Товарищеский матч)

Тоттенхэм

06.08 “Саутгемптон” 4:1 (АПЛ)

30.07 “Рома” 0:1 (Товарищеский матч)

23.07 “Рейнджерс” 2:1 (Товарищеский матч)

16.07 “Севилья” 1:1 (Товарищеский матч)

13.07 “звезды K-лиги” 1:0 (Товарищеский матч)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Тоттенхэм" 1 1 0 0 4-1 +3 3 2 "Арсенал" 1 1 0 0 2-0 +2 3 3 "Манчестер Сити" 1 1 0 0 2-0 +2 3 4 "Ньюкасл" 1 1 0 0 2-0 +2 3 5 "Борнмут" 1 1 0 0 2-0 +2 3 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 1 1 0 0 2-1 +1 3 7 "Лидс Юнайтед" 1 1 0 0 2-1 +1 3 8 "Челси" 1 1 0 0 1-0 +1 3 9 "Ливерпуль" 1 0 1 0 2-2 0 1 10 "Брентфорд" 1 0 1 0 2-2 0 1 11 "Фулхэм" 1 0 1 0 2-2 0 1 12 "Лестер Сити" 1 0 1 0 2-2 0 1 13 "Вулверхэмптон" 1 0 0 1 1-2 -1 0 14 "Манчестер Юнайтед" 1 0 0 1 1-2 -1 0 15 "Эвертон" 1 0 0 1 0-1 -1 0 16 "Кристал Пэлас" 1 0 0 1 0-2 -2 0 17 "Ноттингем Форест" 1 0 0 1 0-2 -2 0 18 "Вест Хэм Юнайтед" 1 0 0 1 0-2 -2 0 19 "Астон Вилла" 1 0 0 1 0-2 -2 0 20 "Саутгемптон" 1 0 0 1 1-4 -3 0

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Личные встречи

3:0, 2:0, 1:0, 2:0 – “Челси” в прошлом сезоне выиграл все матчи у “Тоттенхэма”, два в чемпионате, два в полуфинале Кубка лиги. Три поражения “шпор” случились уже после назначения Антонио Конте. В чемпионате “Тоттенхэм” переигрывал “Челси” в последний раз в ноябре 2018 года. Общая история встреч в АПЛ – 33 победы “Челси”, семь “Тоттенхэма”, 20 ничьих.

Ориентировочные составы

“Челси”: Менди – Аспиликуэта, Силва, Кулибали – Джеймс, Канте, Жоржиньо, Чилуэлл – Маунт, Хавертц, Стерлинг

“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Хейбьерг, Бентанкур, Сессеньон – Кулусевски, Кейн, Сон

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Челси – Тоттенхэм от UA-Football

Показатели “Тоттенхэма” на “Стэмфорд Бридж” говорят сами за себя. По историческим и тактическим соображениям “Челси” неудобный соперник для “шпор”, но по общему настроению и физической готовности команда Антонио Конте сейчас выглядит предпочтительнее. Два фактора бьют один другого. Прогноз – ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.