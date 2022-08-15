Ливерпуль – Кристал Пэлас. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.08.2022

Английская Премьер-лига, второй тур

15 августа, 22:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Пол Тирни

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

"Ливерпуль" потерял очки в первом туре АПЛ, или даже можно сказать так, что завоевал один зачетный пункт, ведь дважды отыгрывался по ходу встречи против "Фулхэма", который только что поднялся из Чемпионшипа. Теперь подопечным Клоппа будет противостоять еще одна лондонская команда – “Кристал Пэлас”, которая вообще стартовала в сезоне с поражения. Кто же сегодня исправится перед своими болельщиками?

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Ливерпуль

“Мерсисайдцы” провели летом неплохое точечное усиление, хотя и потеряли одного из своих лидеров Садио Мане. Учитывая достаточно хорошие результаты прошлого сезона после тяжелых кризисных отрезков, факт определенной стабильности (выражающийся в том числе и в завоевании первого за долгое время Суперкубка Англии) должен был добавить подопечным Юргена Клоппа уверенности на пути к титулу АПЛ, однако осечка их постигла в первом же туре.

Это не страшно, ведь впереди еще 37 матчей чемпионата. Правда, факт является фактом: "Фулхэм" оказал достаточно мощное сопротивление "Ливерпулю" и заставил его дважды отыгрываться по ходу поединка. Также стоит отметить и дебют новичков в АПЛ за "мерсисайдцев" в этой встрече на замену вышли Карвалью и Нуньес. Особенно феерически это сделал последний, записав в свой актив гол+пас. Ввиду часто заполненного лазарета "Ливерпуля" (как показывает практика прошлых сезонов), хорошая скамейка запасных – это основная потребность Клоппа.

Кадры хозяев

Лазарет у "мерсисайдцев" далеко не пуст. Точно не сыграют сегодня Тьяго, Конате, Окслейд-Чемберлейн, Джонс и Келлехер. Также Клопп не вполне может рассчитывать на Жоту, Матипа и Цимикаса. К слову, Тьяго и Матип играли в первом туре, однако не принимают полноценного участия в подготовке к поединку против "стекольщиков".

Кристал Пэлас

Патрик Виейра в прошлом сезоне приятно удивил, ведь редко когда от в прошлом звездных футболистов можно ожидать сразу со старта хороших результатов в плане построения игры. Результат тоже был, ведь в итоге "стекольщики" прилично откатились от зоны вылета и были всего в нескольких очках от первой десятки. Даже полуфинал Кубка Англии был покорен! Однако достижение французского наставника в том, что он очень быстро переформатировал команду Ходжсона под свой стиль, и в большинстве матчей его подопечные прилично выглядели.

Однако это не помогло в стартовом туре текущего розыгрыша чемпионата. Несколько обновленный "Арсенал" уверенно одолел "Кристал Пэлас" со счетом 2:0. "Стекольщики" не уступили в количестве атак, да и не слишком проиграли во владении мячом, однако действия "канониров" были более качественные, благодаря чему они не дали получить "стекольщикам" хоть очко.

Кадры гостей

У "Кристал Пэлас" тоже есть проблемы с наполненностью лазарета. Там находятся Батленд, Макартур, Томкинс, Фергюсон и Олисе. Все они пропускали и первый тур чемпионата.

Последние пять матчей Ливерпуля и Кристал Пэлас

Последние пять встреч хозяев

06.08. Фулхэм – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

31.07. Ливерпуль – Страсбург 0:3 (ТМ)

30.07. Ливерпуль – Манчестер Сити 3:1 (Суперкубок Англии)

27.07. Зальцбург – Ливерпуль 1:0 (ТМ)

21.07. Лейпциг – Ливерпуль 0:5 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

05.08. Кристал Пэлас – Арсенал 0:2 (АПЛ)

30.07. Кристал Пэлас – Монпелье 4:2 (ТМ)

23.07. КПР – Кристал Пэлас 0:3 (ТМ)

22.07. Кристал Пэлас – Лидс 1:1 (ТМ)

19.07. Гиллингем – Кристал Пэлас 2:3 (ТМ)

Последние пять личных матчей между командами

15.07.22. Ливерпуль – Кристал Пэлас 2:0 (АПЛ)

23.01.22. Кристал Пэлас – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)

18.09.21. Ливерпуль – Кристал Пэлас 3:0 (АПЛ)

23.05.21. Ливерпуль – Кристал Пэлес 2:0 (АПЛ)

19.12.20. Кристал Пэлас – Ливерпуль 0:7 (АПЛ)

Цифры и факты

"Ливерпуль" победил в 12 подряд последних матчах против "Кристал Пэлас".

"Стекольщики" не забивают на "Энфилде" уже четыре поединка.

"Ливерпуль" на данный момент остается единственной командой АПЛ, которая не провела ни одного домашнего матча в текущем сезоне.

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Кристал Пэлас

Прогноз на матч Ливерпуль – Кристал Пэлас от UA-Футбол

Двум командам нужно исправляться перед своими болельщиками: "мерсисайдцам" побеждать, а "стекольщикам" получать хотя бы один зачетный пункт. В то же время, сегодняшним гостям будет очень тяжело хотя бы за что-то зацепиться, ведь статистика и их форма играет сейчас против них. Подопечным Клоппа эта победа дома перед своими болельщиками чрезвычайно нужна. А еще лучше, чтобы она была уверена. Прогноз: Сухая победа "Ливерпуля".