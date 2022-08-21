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Манчестер Юнайтед - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 22.08.2022
Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: Прогноз и анонс матча ⋉ 22 августа 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, третий тур
22 августа 2022. Манчестер, “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” 22:00 “Ливерпуль”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Крупнейшие английские клубы начали новый сезон не очень удачно – “Ливерпуль” в двух турах дважды сыграл вничью, а “Манчестер Юнайтед” и вовсе остается без набранных очков.
Манчестер Юнайтед
Поражение “Манчестер Юнайтед” “Брентфорду” в прошлом туре навсегда войдет в историю английского футбола. “Юнайтед” в прошлом сезоне приучил нас к бесславным поражениям, но то, как команда тен Хага действовала в первом тайме с трудом поддается описанию. Это было плохо, очень плохо на всех уровнях, начиная с Де Хеа, который каждый раз паниковал, когда к нему попадал мяч, продолжая медленными и неуклюжими действиями защитников, технически ограниченными хавбеками и заканчивая невидимыми игроками группы атаки.
Что тен Хаг мог исправить за неделю? И как ему строить игру команду в матче против “Ливерпуля”, который в прошлом сезоне дважды обыграл “Юнайтед” с общим счетом 9:0?
С одной стороны, тен Хаг может выбрать прагматизм и ради достижения краткосрочной цели (первые очки) откажется от навязывания команде своего стиля. Состав “Юнайтед” собран под контратакующий футбол, и если восстановившийся Марсьяль готов выйти в старте, МЮ нужно сесть глубоко и рассчитывать на быстрые прорывы. Делать так, как Сульшер в свои лучшие годы.
Но с другой стороны, ради чего тогда приглашали тен Хага? В идеале он должен научить “Юнайтед” играть в современный прогрессивный футбол, ошибки на этом пути неизбежны, и если тренер МЮ хочет всегда быть верным своим принципам, то в таких играх с “Ливерпулем” он тем более не должен от них отказываться.
По словам нидерландца, он ожидает от игроков прогресса в базовых вещах, в таких как боевой дух, тяжелая работа, выполнение инструкций. Только тогда можно будет говорить о какой-то философии.
Марсьяль присоединился к общей группе после пропуска стартовых двух туров, но вне игры остается центрбек Виктор Линделеф, для дебюта Каземиро еще рано.
Ливерпуль
Ни с того ни с сего на “Ливерпуль” обрушились большие кадровые проблемы и перед игрой с “Кристал Пэлас”, Юрген Клопп, то ли в шутку, то ли всерьез, предположил, что на тренировочной базе “красных” завелась ведьма.
Фирмино и Кейта, на радость Клоппу, восстановились от повреждений к матчу с “Юнайтед”, но вне игры остаются Матип, Конате, Тьяго Алькантара, Джонс, Окслейд-Чемберлен, Жота, Рэмзи и Келлехер. Начудил и Дарвин Нуньес. Уругвайский форвард “красных” купился на провокации центрбека “Пэлас” Андерсена и получил прямую красную карточку. Автоматическая дисквалификация на три игры.
“Ливерпуль”, играя вдесятером, смог отыграть один мяч, и в целом Клопп остался доволен тем, как его команда действовала против “Пэлас”. И действительно, прогресс, по сравнению с матчем первого тура с “Фулхэмом”, был заметен. Но все равно, уже в который раз “Ливерпуль” пропускает первым, и реализация “красных” оставляет желать лучшего.
Клопп говорит, что он бы предпочел играть против “Юнайтед”, который выиграл бы в прошлом туре 5:0, а не проиграл. Но и игроки “Ливерпуля” предельно мотивированы после двух подряд ничьих. На победу будут играть две команды.
Статистика команд, цифры и факты
- “Ливерпуль” не выигрывал у “Манчестер Юнайтед” четыре матча подряд с 2002 года.
- “Манчестер Юнайтед” выиграл только один из последних 12 матчей против “Ливерпуля” (шесть поражений, пять ничьих).
- “Манчестер Юнайтед” не проигрывал подряд пять матчей лиги последние 50 лет.
- Ни один тренер “Манчестер Юнайтед” с 1921 года не начинал работу в клубе с трех поражений подряд.
- “Ливерпуль” пропускал первым в последних шести матчах АПЛ, но не проиграл ни одного из них. “Красные” не проигрывают в лиге 21 поединок подряд.
- Мохамед Салах забил восемь голов в последних четырех матчах с “Манчестер Юнайтед”.
- “Ливерпуль” забивал по меньшей мере два гола в шести из семи последних поединков АПЛ.
- “Манчестер Юнайтед” проигрывал после первого тайма и финального свистка в шести из восьми последних поединков лиги.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ливерпуля
Манчестер Юнайтед
- 13.08 “Брентфорд” 0:4 (АПЛ)
- 07.08 “Брайтон” 1:2 (АПЛ)
- 31.07 “Райо Вальекано” 1:1 (Товарищеский матч)
- 30.07 “Атлетико” Мадрид 0:1 (Товарищеский матч)
- 23.07 “Астон Вилла” 2:2 (Товарищеский матч)
Ливерпуль
- 15.08 “Кристал Пэлас” 1:1 (АПЛ)
- 06.08 “Фулхэм” 2:2 (АПЛ)
- 31.07 “Страсбур” 0:3 (Товарищеский матч)
- 30.07 “Манчестер Сити” 3:1 (Суперкубок Англии)
- 27.07 “Ред Булл Зальцбург” 0:1 (Товарищеский матч)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|3
|3
|0
|0
|9-2
|+7
|9
|2
|"Манчестер Сити"
|3
|2
|1
|0
|9-3
|+6
|7
|3
|"Лидс Юнайтед"
|3
|2
|1
|0
|7-3
|+4
|7
|4
|"Тоттенхэм"
|3
|2
|1
|0
|7-3
|+4
|7
|5
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|3
|2
|1
|0
|4-1
|+3
|7
|6
|"Ньюкасл"
|3
|1
|2
|0
|5-3
|+2
|5
|7
|"Фулхэм"
|3
|1
|2
|0
|5-4
|+1
|5
|8
|"Брентфорд"
|3
|1
|1
|1
|8-5
|+3
|4
|9
|"Кристал Пэлас"
|3
|1
|1
|1
|4-4
|0
|4
|10
|"Ноттингем Форест"
|3
|1
|1
|1
|2-3
|-1
|4
|11
|"Саутгемптон"
|3
|1
|1
|1
|5-7
|-2
|4
|12
|"Челси"
|3
|1
|1
|1
|3-5
|-2
|4
|13
|"Астон Вилла"
|3
|1
|0
|2
|3-6
|-3
|3
|14
|"Борнмут"
|3
|1
|0
|2
|2-7
|-5
|3
|15
|"Ливерпуль"
|2
|0
|2
|0
|3-3
|0
|2
|16
|"Эвертон"
|3
|0
|1
|2
|2-4
|-2
|1
|17
|"Вулверхэмптон"
|3
|0
|1
|2
|1-3
|-2
|1
|18
|"Лестер Сити"
|3
|0
|1
|2
|5-8
|-3
|1
|19
|"Манчестер Юнайтед"
|2
|0
|0
|2
|1-6
|-5
|0
|20
|"Вест Хэм Юнайтед"
|3
|0
|0
|3
|0-5
|-5
|0
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Личные встречи
5:0 и 4:0 в прошлом сезоне в пользу “Ливерпуля” в прошлом сезоне. Сезоном ранее “Ливерпуль” выиграл на “Олд Траффорд” 4:2, на его поле была зафиксирована ничья 0:0, а в кубковой игре выиграл “Юнайтед” 3:2.. Общая история встреч в АПЛ – 28 побед “Манчестер Юнайтед”, 18 “Ливерпуля”, 14 ничьих.
Ориентировочные составы
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот, Варан, Магуайр, Маласиа – Фернандеш, Фред, Эриксен – Санчо, Роналду, Рэшфорд
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Эллиотт, Фабиньо, Хендерсон – Салах, Фирмино, Диас
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль от UA-Football
После матча с “Брентфордом” казалось, что “Юнайтед” способна обыграть любая команда АПЛ. Гари Невилл и вовсе предположил, что МЮ закончит сезон во второй половине турнирной таблицы. Но и у “Ливерпуля” есть свои проблемы. Без Тьяго полузащита “красных” выглядит не так изысканно, Гомес только четвертый в списке центрбеков, в физическом противостоянии с защитниками МЮ Нуньес был бы полезнее, чем Фирмино. Но все же “Ливерпуль” для нынешнего “Юнайтед” – команда другой весовой категории. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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