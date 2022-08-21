Манчестер Юнайтед - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 22.08.2022

Чемпионат Англии, третий тур

22 августа 2022. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” 22:00 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Крупнейшие английские клубы начали новый сезон не очень удачно – “Ливерпуль” в двух турах дважды сыграл вничью, а “Манчестер Юнайтед” и вовсе остается без набранных очков.

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Манчестер Юнайтед

Поражение “Манчестер Юнайтед” “Брентфорду” в прошлом туре навсегда войдет в историю английского футбола. “Юнайтед” в прошлом сезоне приучил нас к бесславным поражениям, но то, как команда тен Хага действовала в первом тайме с трудом поддается описанию. Это было плохо, очень плохо на всех уровнях, начиная с Де Хеа, который каждый раз паниковал, когда к нему попадал мяч, продолжая медленными и неуклюжими действиями защитников, технически ограниченными хавбеками и заканчивая невидимыми игроками группы атаки.

Что тен Хаг мог исправить за неделю? И как ему строить игру команду в матче против “Ливерпуля”, который в прошлом сезоне дважды обыграл “Юнайтед” с общим счетом 9:0?

С одной стороны, тен Хаг может выбрать прагматизм и ради достижения краткосрочной цели (первые очки) откажется от навязывания команде своего стиля. Состав “Юнайтед” собран под контратакующий футбол, и если восстановившийся Марсьяль готов выйти в старте, МЮ нужно сесть глубоко и рассчитывать на быстрые прорывы. Делать так, как Сульшер в свои лучшие годы.

Но с другой стороны, ради чего тогда приглашали тен Хага? В идеале он должен научить “Юнайтед” играть в современный прогрессивный футбол, ошибки на этом пути неизбежны, и если тренер МЮ хочет всегда быть верным своим принципам, то в таких играх с “Ливерпулем” он тем более не должен от них отказываться.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Манчестер Юнайтед - Ліверпуль Смотреть трансляцию

По словам нидерландца, он ожидает от игроков прогресса в базовых вещах, в таких как боевой дух, тяжелая работа, выполнение инструкций. Только тогда можно будет говорить о какой-то философии.

Марсьяль присоединился к общей группе после пропуска стартовых двух туров, но вне игры остается центрбек Виктор Линделеф, для дебюта Каземиро еще рано.

Ливерпуль

Ни с того ни с сего на “Ливерпуль” обрушились большие кадровые проблемы и перед игрой с “Кристал Пэлас”, Юрген Клопп, то ли в шутку, то ли всерьез, предположил, что на тренировочной базе “красных” завелась ведьма.

Фирмино и Кейта, на радость Клоппу, восстановились от повреждений к матчу с “Юнайтед”, но вне игры остаются Матип, Конате, Тьяго Алькантара, Джонс, Окслейд-Чемберлен, Жота, Рэмзи и Келлехер. Начудил и Дарвин Нуньес. Уругвайский форвард “красных” купился на провокации центрбека “Пэлас” Андерсена и получил прямую красную карточку. Автоматическая дисквалификация на три игры.

“Ливерпуль”, играя вдесятером, смог отыграть один мяч, и в целом Клопп остался доволен тем, как его команда действовала против “Пэлас”. И действительно, прогресс, по сравнению с матчем первого тура с “Фулхэмом”, был заметен. Но все равно, уже в который раз “Ливерпуль” пропускает первым, и реализация “красных” оставляет желать лучшего.

Клопп говорит, что он бы предпочел играть против “Юнайтед”, который выиграл бы в прошлом туре 5:0, а не проиграл. Но и игроки “Ливерпуля” предельно мотивированы после двух подряд ничьих. На победу будут играть две команды.

Статистика команд, цифры и факты

“Ливерпуль” не выигрывал у “Манчестер Юнайтед” четыре матча подряд с 2002 года.

“Манчестер Юнайтед” выиграл только один из последних 12 матчей против “Ливерпуля” (шесть поражений, пять ничьих).

“Манчестер Юнайтед” не проигрывал подряд пять матчей лиги последние 50 лет.

Ни один тренер “Манчестер Юнайтед” с 1921 года не начинал работу в клубе с трех поражений подряд.

“Ливерпуль” пропускал первым в последних шести матчах АПЛ, но не проиграл ни одного из них. “Красные” не проигрывают в лиге 21 поединок подряд.

Мохамед Салах забил восемь голов в последних четырех матчах с “Манчестер Юнайтед”.

“Ливерпуль” забивал по меньшей мере два гола в шести из семи последних поединков АПЛ.

“Манчестер Юнайтед” проигрывал после первого тайма и финального свистка в шести из восьми последних поединков лиги.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ливерпуля

Манчестер Юнайтед

13.08 “Брентфорд” 0:4 (АПЛ)

07.08 “Брайтон” 1:2 (АПЛ)

31.07 “Райо Вальекано” 1:1 (Товарищеский матч)

30.07 “Атлетико” Мадрид 0:1 (Товарищеский матч)

23.07 “Астон Вилла” 2:2 (Товарищеский матч)

Ливерпуль

15.08 “Кристал Пэлас” 1:1 (АПЛ)

06.08 “Фулхэм” 2:2 (АПЛ)

31.07 “Страсбур” 0:3 (Товарищеский матч)

30.07 “Манчестер Сити” 3:1 (Суперкубок Англии)

27.07 “Ред Булл Зальцбург” 0:1 (Товарищеский матч)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 3 3 0 0 9-2 +7 9 2 "Манчестер Сити" 3 2 1 0 9-3 +6 7 3 "Лидс Юнайтед" 3 2 1 0 7-3 +4 7 4 "Тоттенхэм" 3 2 1 0 7-3 +4 7 5 "Брайтон энд Хоув Альбион" 3 2 1 0 4-1 +3 7 6 "Ньюкасл" 3 1 2 0 5-3 +2 5 7 "Фулхэм" 3 1 2 0 5-4 +1 5 8 "Брентфорд" 3 1 1 1 8-5 +3 4 9 "Кристал Пэлас" 3 1 1 1 4-4 0 4 10 "Ноттингем Форест" 3 1 1 1 2-3 -1 4 11 "Саутгемптон" 3 1 1 1 5-7 -2 4 12 "Челси" 3 1 1 1 3-5 -2 4 13 "Астон Вилла" 3 1 0 2 3-6 -3 3 14 "Борнмут" 3 1 0 2 2-7 -5 3 15 "Ливерпуль" 2 0 2 0 3-3 0 2 16 "Эвертон" 3 0 1 2 2-4 -2 1 17 "Вулверхэмптон" 3 0 1 2 1-3 -2 1 18 "Лестер Сити" 3 0 1 2 5-8 -3 1 19 "Манчестер Юнайтед" 2 0 0 2 1-6 -5 0 20 "Вест Хэм Юнайтед" 3 0 0 3 0-5 -5 0

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Личные встречи

5:0 и 4:0 в прошлом сезоне в пользу “Ливерпуля” в прошлом сезоне. Сезоном ранее “Ливерпуль” выиграл на “Олд Траффорд” 4:2, на его поле была зафиксирована ничья 0:0, а в кубковой игре выиграл “Юнайтед” 3:2.. Общая история встреч в АПЛ – 28 побед “Манчестер Юнайтед”, 18 “Ливерпуля”, 14 ничьих.

Ориентировочные составы

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот, Варан, Магуайр, Маласиа – Фернандеш, Фред, Эриксен – Санчо, Роналду, Рэшфорд

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Эллиотт, Фабиньо, Хендерсон – Салах, Фирмино, Диас

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль от UA-Football

После матча с “Брентфордом” казалось, что “Юнайтед” способна обыграть любая команда АПЛ. Гари Невилл и вовсе предположил, что МЮ закончит сезон во второй половине турнирной таблицы. Но и у “Ливерпуля” есть свои проблемы. Без Тьяго полузащита “красных” выглядит не так изысканно, Гомес только четвертый в списке центрбеков, в физическом противостоянии с защитниками МЮ Нуньес был бы полезнее, чем Фирмино. Но все же “Ливерпуль” для нынешнего “Юнайтед” – команда другой весовой категории. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.