  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Ноттингем Форест - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.08.2022
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ноттингем Форест - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.08.2022

Англия
(1 голосов)

Ноттингем Форест – Тоттенхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 28 августа 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Ноттингем Форест - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.08.2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, четвертый тур

28 августа 2022. Уэст-Бриджфорд, “Сити Граунд”

“Ноттингем Форест” 18:30 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

В первом матче после возвращения в АПЛ на “Сити Граунд” была прекрасная атмосфера и “Ноттингем Форест” переиграл “Вест Хэм”. С “Тоттенхэмом” этот трюк повторить будет сложнее.

1xbet
3000 ₴
До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Ноттингем Форест

“Ноттингем Форест” слабо выглядел в матче первого тура с “Ньюкаслом” и закономерно проиграл, но в двух последующих матчах команда Стива Купера взяла четыре очка.

Победа над “Вест Хэмом” (1:0) и ничья с “Эвертоном” (1:1) – это хорошие результаты сами по себе, но очевидно, что Купер еще находится в процессе строительства новой команды. “Форест” подписал полтора десятка новых футболистов, по тратам входит в пятерку всех клубов Европы, но Купер продолжает говорить, что ему все еще нужны новые игроки.

“Вест Хэм” не реализовал несколько очень хороших шансов, в частности Деклан Райс не забил пенальти, пару раз игроки “Фореста” буквально выбивали мяч с линии ворот. Что касается игры с “Эвертоном”, то команда Лэмпарда одна из самых проблемных в лиге в плане атакующей игры, и один пропущенный гол от нее – это не достижение. Из всех многочисленных новичков “Ноттингем Фореста” пока ярче всех проявляет себя арендованный у “Манчестер Юнайтед” вратарь Дин Хендерсон.

Но у “Фореста” и его владельцев большие амбиции и будет крайне любопытно наблюдать за тем, как Купер будет лепить что-то внятное из этой команды. В игре с “Тоттенхэмом” два новых игрока не сыграют – речь идет о защитниках Ричардсе и Ньякате.

Тоттенхэм

Во второй половине прошлого сезона “Тоттенхэм” не взял ни одного очка в матчах АПЛ с “Саутгемптоном”, “Челси” и “Вулверхэмптоном”. Именно эти три команды были соперниками “шпор” в первых трех турах. Результат – семь очков. Прогресс на лицо.

От “Тоттенхэма” ожидали более интересного футбола в этих матчах, и очевидно, что “шпорам” еще есть куда прибавлять. Ришарлисон и Биссума еще не оказывают серьезного влияния на игру команды, из новичков быстрее всех пробился в основу Перишич, но это было ожидаемо.

“Тоттенхэм” дает результат, и это не может радовать Конте. Команда наконец-то может брать очки на характере, как это было в игре с “Челси”. И в лондонском дерби, и в поединке последнего тура с “Вулверхэмптоном” “шпоры” забивали решающие голы после угловых – сказывается приглашение в тренерский штаб Конте специалиста по стандартам Джанни Вио.

Игру с “Ноттингем Форест” из-за травмы пропустит основной центрбек Ромеро и хавбек Оливер Скипп. Под вопросом Моура и Хиль.

Статистика команд, цифры и факты

  • В прошлом сезоне Харри Кейн забил первый гол в АПЛ в восьмом туре, ныне у него два мяча после трех сыгранных поединков.
  • К слову, Кейн забивал голы 30 из 31 командам АПЛ, против которых он играл. От форварда сборной Англии пока в лиге не пропускал только “Брентфорд”.
  • По воротам “Ноттингем Фореста” соперники нанесли 61 удар – это наибольший показатель в АПЛ.
  • Антонио Конте проиграл только один из 17 матчей АПЛ новичкам чемпионата (13 побед, три ничьи).
  • “Ноттингем Форест” выиграл все восемь последних домашних лиговых матчей, но семь из них – в Чемпионшипе.
  • В двух последних матчах АПЛ “Тоттенхэм” забивал свои голы после перерыва.

Последние пять матчей Ноттингем Форест и Тоттенхэма

Ноттингем Форест

  • 23.08 “Гримсби Таун” 3:0 (Кубок лиги)
  • 20.08 “Эвертон” 1:1 (АПЛ)
  • 14.08 “Вест Хэм” 1:0 (АПЛ)
  • 06.08 “Ньюкасл” 0:2 (АПЛ)
  • 30.07 “Валенсия” 1:1 (Товарищеский матч)

Тоттенхэм

  • 20.08 “Вулверхэмптон” 1:0 (АПЛ)
  • 14.08 “Челси” 2:2 (АПЛ)
  • 06.08 “Саутгемптон” 4:1 (АПЛ)
  • 30.07 “Рома” 0:1 (Товарищеский матч)
  • 23.07 “Рейнджерс” 2:1 (Товарищеский матч)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Арсенал" 4 4 0 0 11-3 +8 12
2 "Манчестер Сити" 4 3 1 0 13-5 +8 10
3 "Брайтон энд Хоув Альбион" 4 3 1 0 5-1 +4 10
4 "Тоттенхэм" 3 2 1 0 7-3 +4 7
5 "Лидс Юнайтед" 4 2 1 1 7-4 +3 7
6 "Челси" 4 2 1 1 5-6 -1 7
7 "Манчестер Юнайтед" 4 2 0 2 4-7 -3 6
8 "Ливерпуль" 4 1 2 1 13-5 +8 5
9 "Брентфорд" 4 1 2 1 9-6 +3 5
10 "Ньюкасл" 3 1 2 0 5-3 +2 5
11 "Фулхэм" 4 1 2 1 6-6 0 5
12 "Ноттингем Форест" 3 1 1 1 2-3 -1 4
13 "Кристал Пэлас" 4 1 1 2 6-8 -2 4
14 "Саутгемптон" 4 1 1 2 5-8 -3 4
15 "Астон Вилла" 3 1 0 2 3-6 -3 3
16 "Борнмут" 4 1 0 3 2-16 -14 3
17 "Эвертон" 4 0 2 2 3-5 -2 2
18 "Вулверхэмптон" 3 0 1 2 1-3 -2 1
19 "Лестер Сити" 4 0 1 3 6-10 -4 1
20 "Вест Хэм Юнайтед" 3 0 0 3 0-5 -5 0

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Личные встречи

В последний раз “Ноттингем Форест” и “Тоттенхэм” встречались друг с другом в 2014 году, в третьем раунде Кубка лиги. “Шпоры” выиграли 3:1. В АПЛ команды успели провести в 90-х десять матчей: шесть побед “Тоттенхэма”, три “Фореста”, одна ничья.

Ориентировочные составы

“Ноттингем Форест”: Хендерсон – Уоррэлл, Кук, Маккенна – Уильямс, Мангаля, О’Брайен, Тоффоло – Лингард – Джонсон, Авонийи

“Тоттенхэм”: Льорис – Санчес, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Хейбьерг, Бентанкур, Перишич – Кулусевски, Сон – Кейн

Ставки и Коэффициенты на матч

1xbet
6.60
4.64
1.54
Сделать ставку
Favbet
6.60
4.50
1.52
Сделать ставку
VBET
6.70
4.60
1.522
Сделать ставку
Parimatch
6.60
4.50
1.51
Сделать ставку

Прогноз на матч Ноттингем Форест – Тоттенхэм от UA-Football

“Ноттингем Форест” очень часто позволяет бить соперникам по своим воротам, и нельзя надеяться на то, что в каждом матче Хендерсон будет творить чудеса. Игра “Тоттенхэма” в атаке пока не вызывает головокружение, в частности продолжает молчать Сон. Но когда-то корейского форварда должно прорвать. Вероятно, первый тайм команды завершат со счетом 0:0, но “шпоры” добавят после перерыва. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Антонио Конте Английская Премьер-лига Ноттингем Форрест Тоттенхэм (Лондон) АПЛ ставки Прогнозы Ноттингем Форест (Ноттингем)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде