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Ноттингем Форест - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.08.2022
Ноттингем Форест – Тоттенхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 28 августа 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, четвертый тур
28 августа 2022. Уэст-Бриджфорд, “Сити Граунд”
“Ноттингем Форест” 18:30 “Тоттенхэм”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
В первом матче после возвращения в АПЛ на “Сити Граунд” была прекрасная атмосфера и “Ноттингем Форест” переиграл “Вест Хэм”. С “Тоттенхэмом” этот трюк повторить будет сложнее.
Ноттингем Форест
“Ноттингем Форест” слабо выглядел в матче первого тура с “Ньюкаслом” и закономерно проиграл, но в двух последующих матчах команда Стива Купера взяла четыре очка.
Победа над “Вест Хэмом” (1:0) и ничья с “Эвертоном” (1:1) – это хорошие результаты сами по себе, но очевидно, что Купер еще находится в процессе строительства новой команды. “Форест” подписал полтора десятка новых футболистов, по тратам входит в пятерку всех клубов Европы, но Купер продолжает говорить, что ему все еще нужны новые игроки.
“Вест Хэм” не реализовал несколько очень хороших шансов, в частности Деклан Райс не забил пенальти, пару раз игроки “Фореста” буквально выбивали мяч с линии ворот. Что касается игры с “Эвертоном”, то команда Лэмпарда одна из самых проблемных в лиге в плане атакующей игры, и один пропущенный гол от нее – это не достижение. Из всех многочисленных новичков “Ноттингем Фореста” пока ярче всех проявляет себя арендованный у “Манчестер Юнайтед” вратарь Дин Хендерсон.
Но у “Фореста” и его владельцев большие амбиции и будет крайне любопытно наблюдать за тем, как Купер будет лепить что-то внятное из этой команды. В игре с “Тоттенхэмом” два новых игрока не сыграют – речь идет о защитниках Ричардсе и Ньякате.
Тоттенхэм
Во второй половине прошлого сезона “Тоттенхэм” не взял ни одного очка в матчах АПЛ с “Саутгемптоном”, “Челси” и “Вулверхэмптоном”. Именно эти три команды были соперниками “шпор” в первых трех турах. Результат – семь очков. Прогресс на лицо.
От “Тоттенхэма” ожидали более интересного футбола в этих матчах, и очевидно, что “шпорам” еще есть куда прибавлять. Ришарлисон и Биссума еще не оказывают серьезного влияния на игру команды, из новичков быстрее всех пробился в основу Перишич, но это было ожидаемо.
“Тоттенхэм” дает результат, и это не может радовать Конте. Команда наконец-то может брать очки на характере, как это было в игре с “Челси”. И в лондонском дерби, и в поединке последнего тура с “Вулверхэмптоном” “шпоры” забивали решающие голы после угловых – сказывается приглашение в тренерский штаб Конте специалиста по стандартам Джанни Вио.
Игру с “Ноттингем Форест” из-за травмы пропустит основной центрбек Ромеро и хавбек Оливер Скипп. Под вопросом Моура и Хиль.
Статистика команд, цифры и факты
- В прошлом сезоне Харри Кейн забил первый гол в АПЛ в восьмом туре, ныне у него два мяча после трех сыгранных поединков.
- К слову, Кейн забивал голы 30 из 31 командам АПЛ, против которых он играл. От форварда сборной Англии пока в лиге не пропускал только “Брентфорд”.
- По воротам “Ноттингем Фореста” соперники нанесли 61 удар – это наибольший показатель в АПЛ.
- Антонио Конте проиграл только один из 17 матчей АПЛ новичкам чемпионата (13 побед, три ничьи).
- “Ноттингем Форест” выиграл все восемь последних домашних лиговых матчей, но семь из них – в Чемпионшипе.
- В двух последних матчах АПЛ “Тоттенхэм” забивал свои голы после перерыва.
Последние пять матчей Ноттингем Форест и Тоттенхэма
Ноттингем Форест
- 23.08 “Гримсби Таун” 3:0 (Кубок лиги)
- 20.08 “Эвертон” 1:1 (АПЛ)
- 14.08 “Вест Хэм” 1:0 (АПЛ)
- 06.08 “Ньюкасл” 0:2 (АПЛ)
- 30.07 “Валенсия” 1:1 (Товарищеский матч)
Тоттенхэм
- 20.08 “Вулверхэмптон” 1:0 (АПЛ)
- 14.08 “Челси” 2:2 (АПЛ)
- 06.08 “Саутгемптон” 4:1 (АПЛ)
- 30.07 “Рома” 0:1 (Товарищеский матч)
- 23.07 “Рейнджерс” 2:1 (Товарищеский матч)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|4
|4
|0
|0
|11-3
|+8
|12
|2
|"Манчестер Сити"
|4
|3
|1
|0
|13-5
|+8
|10
|3
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|4
|3
|1
|0
|5-1
|+4
|10
|4
|"Тоттенхэм"
|3
|2
|1
|0
|7-3
|+4
|7
|5
|"Лидс Юнайтед"
|4
|2
|1
|1
|7-4
|+3
|7
|6
|"Челси"
|4
|2
|1
|1
|5-6
|-1
|7
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|4
|2
|0
|2
|4-7
|-3
|6
|8
|"Ливерпуль"
|4
|1
|2
|1
|13-5
|+8
|5
|9
|"Брентфорд"
|4
|1
|2
|1
|9-6
|+3
|5
|10
|"Ньюкасл"
|3
|1
|2
|0
|5-3
|+2
|5
|11
|"Фулхэм"
|4
|1
|2
|1
|6-6
|0
|5
|12
|"Ноттингем Форест"
|3
|1
|1
|1
|2-3
|-1
|4
|13
|"Кристал Пэлас"
|4
|1
|1
|2
|6-8
|-2
|4
|14
|"Саутгемптон"
|4
|1
|1
|2
|5-8
|-3
|4
|15
|"Астон Вилла"
|3
|1
|0
|2
|3-6
|-3
|3
|16
|"Борнмут"
|4
|1
|0
|3
|2-16
|-14
|3
|17
|"Эвертон"
|4
|0
|2
|2
|3-5
|-2
|2
|18
|"Вулверхэмптон"
|3
|0
|1
|2
|1-3
|-2
|1
|19
|"Лестер Сити"
|4
|0
|1
|3
|6-10
|-4
|1
|20
|"Вест Хэм Юнайтед"
|3
|0
|0
|3
|0-5
|-5
|0
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Личные встречи
В последний раз “Ноттингем Форест” и “Тоттенхэм” встречались друг с другом в 2014 году, в третьем раунде Кубка лиги. “Шпоры” выиграли 3:1. В АПЛ команды успели провести в 90-х десять матчей: шесть побед “Тоттенхэма”, три “Фореста”, одна ничья.
Ориентировочные составы
“Ноттингем Форест”: Хендерсон – Уоррэлл, Кук, Маккенна – Уильямс, Мангаля, О’Брайен, Тоффоло – Лингард – Джонсон, Авонийи
“Тоттенхэм”: Льорис – Санчес, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Хейбьерг, Бентанкур, Перишич – Кулусевски, Сон – Кейн
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Ноттингем Форест – Тоттенхэм от UA-Football
“Ноттингем Форест” очень часто позволяет бить соперникам по своим воротам, и нельзя надеяться на то, что в каждом матче Хендерсон будет творить чудеса. Игра “Тоттенхэма” в атаке пока не вызывает головокружение, в частности продолжает молчать Сон. Но когда-то корейского форварда должно прорвать. Вероятно, первый тайм команды завершат со счетом 0:0, но “шпоры” добавят после перерыва. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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