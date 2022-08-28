Ноттингем Форест - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 28.08.2022

Чемпионат Англии, четвертый тур

28 августа 2022. Уэст-Бриджфорд, “Сити Граунд”

“Ноттингем Форест” 18:30 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

В первом матче после возвращения в АПЛ на “Сити Граунд” была прекрасная атмосфера и “Ноттингем Форест” переиграл “Вест Хэм”. С “Тоттенхэмом” этот трюк повторить будет сложнее.

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Ноттингем Форест

“Ноттингем Форест” слабо выглядел в матче первого тура с “Ньюкаслом” и закономерно проиграл, но в двух последующих матчах команда Стива Купера взяла четыре очка.

Победа над “Вест Хэмом” (1:0) и ничья с “Эвертоном” (1:1) – это хорошие результаты сами по себе, но очевидно, что Купер еще находится в процессе строительства новой команды. “Форест” подписал полтора десятка новых футболистов, по тратам входит в пятерку всех клубов Европы, но Купер продолжает говорить, что ему все еще нужны новые игроки.

“Вест Хэм” не реализовал несколько очень хороших шансов, в частности Деклан Райс не забил пенальти, пару раз игроки “Фореста” буквально выбивали мяч с линии ворот. Что касается игры с “Эвертоном”, то команда Лэмпарда одна из самых проблемных в лиге в плане атакующей игры, и один пропущенный гол от нее – это не достижение. Из всех многочисленных новичков “Ноттингем Фореста” пока ярче всех проявляет себя арендованный у “Манчестер Юнайтед” вратарь Дин Хендерсон.

Но у “Фореста” и его владельцев большие амбиции и будет крайне любопытно наблюдать за тем, как Купер будет лепить что-то внятное из этой команды. В игре с “Тоттенхэмом” два новых игрока не сыграют – речь идет о защитниках Ричардсе и Ньякате.

Тоттенхэм

Во второй половине прошлого сезона “Тоттенхэм” не взял ни одного очка в матчах АПЛ с “Саутгемптоном”, “Челси” и “Вулверхэмптоном”. Именно эти три команды были соперниками “шпор” в первых трех турах. Результат – семь очков. Прогресс на лицо.

От “Тоттенхэма” ожидали более интересного футбола в этих матчах, и очевидно, что “шпорам” еще есть куда прибавлять. Ришарлисон и Биссума еще не оказывают серьезного влияния на игру команды, из новичков быстрее всех пробился в основу Перишич, но это было ожидаемо.

“Тоттенхэм” дает результат, и это не может радовать Конте. Команда наконец-то может брать очки на характере, как это было в игре с “Челси”. И в лондонском дерби, и в поединке последнего тура с “Вулверхэмптоном” “шпоры” забивали решающие голы после угловых – сказывается приглашение в тренерский штаб Конте специалиста по стандартам Джанни Вио.

Игру с “Ноттингем Форест” из-за травмы пропустит основной центрбек Ромеро и хавбек Оливер Скипп. Под вопросом Моура и Хиль.

Статистика команд, цифры и факты

В прошлом сезоне Харри Кейн забил первый гол в АПЛ в восьмом туре, ныне у него два мяча после трех сыгранных поединков.

К слову, Кейн забивал голы 30 из 31 командам АПЛ, против которых он играл. От форварда сборной Англии пока в лиге не пропускал только “Брентфорд”.

По воротам “Ноттингем Фореста” соперники нанесли 61 удар – это наибольший показатель в АПЛ.

Антонио Конте проиграл только один из 17 матчей АПЛ новичкам чемпионата (13 побед, три ничьи).

“Ноттингем Форест” выиграл все восемь последних домашних лиговых матчей, но семь из них – в Чемпионшипе.

В двух последних матчах АПЛ “Тоттенхэм” забивал свои голы после перерыва.

Последние пять матчей Ноттингем Форест и Тоттенхэма

Ноттингем Форест

23.08 “Гримсби Таун” 3:0 (Кубок лиги)

20.08 “Эвертон” 1:1 (АПЛ)

14.08 “Вест Хэм” 1:0 (АПЛ)

06.08 “Ньюкасл” 0:2 (АПЛ)

30.07 “Валенсия” 1:1 (Товарищеский матч)

Тоттенхэм

20.08 “Вулверхэмптон” 1:0 (АПЛ)

14.08 “Челси” 2:2 (АПЛ)

06.08 “Саутгемптон” 4:1 (АПЛ)

30.07 “Рома” 0:1 (Товарищеский матч)

23.07 “Рейнджерс” 2:1 (Товарищеский матч)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 4 4 0 0 11-3 +8 12 2 "Манчестер Сити" 4 3 1 0 13-5 +8 10 3 "Брайтон энд Хоув Альбион" 4 3 1 0 5-1 +4 10 4 "Тоттенхэм" 3 2 1 0 7-3 +4 7 5 "Лидс Юнайтед" 4 2 1 1 7-4 +3 7 6 "Челси" 4 2 1 1 5-6 -1 7 7 "Манчестер Юнайтед" 4 2 0 2 4-7 -3 6 8 "Ливерпуль" 4 1 2 1 13-5 +8 5 9 "Брентфорд" 4 1 2 1 9-6 +3 5 10 "Ньюкасл" 3 1 2 0 5-3 +2 5 11 "Фулхэм" 4 1 2 1 6-6 0 5 12 "Ноттингем Форест" 3 1 1 1 2-3 -1 4 13 "Кристал Пэлас" 4 1 1 2 6-8 -2 4 14 "Саутгемптон" 4 1 1 2 5-8 -3 4 15 "Астон Вилла" 3 1 0 2 3-6 -3 3 16 "Борнмут" 4 1 0 3 2-16 -14 3 17 "Эвертон" 4 0 2 2 3-5 -2 2 18 "Вулверхэмптон" 3 0 1 2 1-3 -2 1 19 "Лестер Сити" 4 0 1 3 6-10 -4 1 20 "Вест Хэм Юнайтед" 3 0 0 3 0-5 -5 0

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Личные встречи

В последний раз “Ноттингем Форест” и “Тоттенхэм” встречались друг с другом в 2014 году, в третьем раунде Кубка лиги. “Шпоры” выиграли 3:1. В АПЛ команды успели провести в 90-х десять матчей: шесть побед “Тоттенхэма”, три “Фореста”, одна ничья.

Ориентировочные составы

“Ноттингем Форест”: Хендерсон – Уоррэлл, Кук, Маккенна – Уильямс, Мангаля, О’Брайен, Тоффоло – Лингард – Джонсон, Авонийи

“Тоттенхэм”: Льорис – Санчес, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Хейбьерг, Бентанкур, Перишич – Кулусевски, Сон – Кейн

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ноттингем Форест – Тоттенхэм от UA-Football

“Ноттингем Форест” очень часто позволяет бить соперникам по своим воротам, и нельзя надеяться на то, что в каждом матче Хендерсон будет творить чудеса. Игра “Тоттенхэма” в атаке пока не вызывает головокружение, в частности продолжает молчать Сон. Но когда-то корейского форварда должно прорвать. Вероятно, первый тайм команды завершат со счетом 0:0, но “шпоры” добавят после перерыва. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.