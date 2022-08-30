Саутгемптон - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 30.08.2022

Чемпионат Англии, пятый тур

30 августа 2022. Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” 21:45 “Челси”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Шесть месяцев назад “Челси” обыграл “Саутгемптон” на “Сент-Мэрис” со счетом 6:0. Пока “синие” не оставляют впечатление команды, способной повторить этот результат, но от двух клубов на старте сезоне можно ожидать чего угодно – стабильности пока нет у “Челси”, ни у “Сотона”.

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Саутгемптон

После первого тура Ральф Хазенхюттль считался первым кандидатом на увольнение. “Саутгемптон” проиграл “Тоттенхэму” 1:4 и в прессе сообщалось о недовольстве игроками методами австрийского тренера, его странном желании играть в пять защитников и на отбой.

Само собой, никто после первого матча не расстается с менеджерами, но походу игры с “Лидсом” действительно казалось, что в команде что-то не так. “Сотон” снова играл в пять беков, не все игроки действовали на своих позициях и команда проигрывала “Лидсу” 0:2. Но Хазенхюттль провел удачные замены, изменил схему, и “Саутгемптон” довел матч до ничьи – 2:2. В игре с “Лестером” в позапрошлом туре команда Хазенхюттля снова уступала, но австриец и здесь вовремя сделал необходимые корректировки – 2:1.

Повторить этот результат с “Манчестер Юнайтед” в прошлом туре не удалось, хотя “Саутгемптон” создал достаточно голевых моментов и не точно не заслуживал поражения. Прекрасно проявили себя новички – центрбек Белла-Котчап, центрхав Лавия и атакующий полузащитник Арибо.

Хазенхюттль остался доволен увиденным в поединке с “Манчестер Юнайтед”, и говорит, что если команда проявит такое же усилие и покажет качество игры против “Челси”, то можно надеяться на результат. Помимо Ливраменто, у “Саутгемптона” нет травмированных футболистов.

Челси

В двух турах подряд “Челси” доигрывал матчи не в полном составе. В поединке с “Лидсом” в позапрошлом туре поле досрочно покинул Кулибали, против “Лестера” еще в первом тайме перед собой красный свет увидел Галлахер.

И если удаление Кулибали случилось уже при счете 0:3, когда у “Челси” не было шансов отыграться, то Галлахер подвел свою команду в первом тайме. Тем не менее, играя вдесятером, “Челси” смог справиться с кризисным “Лестером” благодаря дублю Рахима Стерлинга.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Саутгемптон - Челсі Смотреть трансляцию

Томас Тухель раскритиковал своих футболистов, сказав, что они играли недостаточно хорошо, немецкому тренеру не нравилось как команда принимали решения, бездумно распоряжалась с мячом и не верила в свои силы.

Если оценивать четыре тура в целом, только в поединке с “Тоттенхэм” команда Тухеля сыграла действительно хорошо. Пока “Челси” нестабилен, в команде продолжается кадровая перестройка. До конца трансферного окна “синие” еще намерены провести две-три сделки и это ощутимо, что в проекте Тухеля нет завершенности.

Матч с “Саутгемптоном” из-за травмы пропустит Канте, Ковачичу еще рано играть все 90 минут, у Галлахера дисквалификация.

Статистика команд, цифры и факты

“Саутгемптон” выиграл два из последних 18 матчей с “Челси” в Премьер-лиге (пять ничьих, 11 поражений).

На своем поле “святые” взяли два очка из 27 возможных в последних девяти встречах с “Челси” в АПЛ.

“Челси” забивал по меньшей мере один в 17 последних гостевых поединков с “Саутгемптоном”.

Шесть из восьми пропущенных голов в АПЛ влетело в ворота “Саутгемптона” в первые 18 минут вторых таймов.

После четырех туров “Челси” одна из двух команд первой десятки АПЛ с негативной разницей мячей (вторая – “Манчестер Юнайтед”).

Последние пять матчей Саутгемптона и Челси

Саутгемптон

27.08 “Манчестер Юнайтед” 0:1 (АПЛ)

23.08 “Кэмбридж Юнайтед” 3:0 (Кубок лиги)

20.08 “Лестер” 2:1 (АПЛ)

13.08 “Лидс” 2:2 (АПЛ)

06.08 “Тоттенхэм” 1:4 (АПЛ)

Челси

27.08 “Лестер” 2:1 (АПЛ)

21.08 “Лидс” 0:3 (АПЛ)

14.08 “Тоттенхэм” 2:2 (АПЛ)

06.08 “Эвертон” 1:0 (АПЛ)

29.07 “Удинезе” 3:1 (Товарищеский матч)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 4 4 0 0 11-3 +8 12 2 "Манчестер Сити" 4 3 1 0 13-5 +8 10 3 "Тоттенхэм" 4 3 1 0 9-3 +6 10 4 "Брайтон энд Хоув Альбион" 4 3 1 0 5-1 +4 10 5 "Лидс Юнайтед" 4 2 1 1 7-4 +3 7 6 "Челси" 4 2 1 1 5-6 -1 7 7 "Ньюкасл" 4 1 3 0 6-4 +2 6 8 "Манчестер Юнайтед" 4 2 0 2 4-7 -3 6 9 "Ливерпуль" 4 1 2 1 13-5 +8 5 10 "Брентфорд" 4 1 2 1 9-6 +3 5 11 "Фулхэм" 4 1 2 1 6-6 0 5 12 "Кристал Пэлас" 4 1 1 2 6-8 -2 4 13 "Саутгемптон" 4 1 1 2 5-8 -3 4 14 "Ноттингем Форест" 4 1 1 2 2-5 -3 4 15 "Астон Вилла" 4 1 0 3 3-7 -4 3 16 "Вест Хэм Юнайтед" 4 1 0 3 1-5 -4 3 17 "Борнмут" 4 1 0 3 2-16 -14 3 18 Эвертон 4 0 2 2 3-5 -2 2 19 "Вулверхэмптон" 4 0 2 2 2-4 -2 2 20 "Лестер Сити" 4 0 1 3 6-10 -4 1

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Личные встречи

В прошлом сезоне “Челси” выиграл у “Саутгемптона” два матча в АПЛ (6:0 и 3:1), а также выбил “святых” из четвертого раунда Кубка лиги в серии пенальти. В позапрошлом сезоне команды дважды сыграли вничью (1:1 и 3:3).

Ориентировочные составы

“Саутгемптон”: Базуну – Уокер-Питерс, Белла-Котчап, Салису, Перро – Уорд-Проуз, Лавиа – Арибо, Эльюнусси, Адам Армстронг – Адамс

“Челси”: Менди – Аспиликуэта, Кулибали, Кукурелья – Джеймс, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Чилуэлл – Маунт, Хавертц, Стерлинг

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Саутгемптон – Челси от UA-Football

“Саутгемптон” выглядел неплохо против “Манчестер Юнайтед”, но сможет ли команда Хазенхюттля дважды за четыре дня провести хорошие матчи против грандов? В этом есть сомнение. “Челси” сам по себе нестабилен, в атаке команда Тухеля во многом зависит от действий Риса Джеймса, без Канте есть проблемы в центре поля. Но все же с “Саутгемптоном” “синие” справиться должны. Прогноз – победа “Челси” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.