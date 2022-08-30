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Саутгемптон - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 30.08.2022
Саутгемптон – Челси: Прогноз и анонс матча ⋉ 30 августа 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, пятый тур
30 августа 2022. Саутгемптон, “Сент-Мэрис”
“Саутгемптон” 21:45 “Челси”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Шесть месяцев назад “Челси” обыграл “Саутгемптон” на “Сент-Мэрис” со счетом 6:0. Пока “синие” не оставляют впечатление команды, способной повторить этот результат, но от двух клубов на старте сезоне можно ожидать чего угодно – стабильности пока нет у “Челси”, ни у “Сотона”.
Саутгемптон
После первого тура Ральф Хазенхюттль считался первым кандидатом на увольнение. “Саутгемптон” проиграл “Тоттенхэму” 1:4 и в прессе сообщалось о недовольстве игроками методами австрийского тренера, его странном желании играть в пять защитников и на отбой.
Само собой, никто после первого матча не расстается с менеджерами, но походу игры с “Лидсом” действительно казалось, что в команде что-то не так. “Сотон” снова играл в пять беков, не все игроки действовали на своих позициях и команда проигрывала “Лидсу” 0:2. Но Хазенхюттль провел удачные замены, изменил схему, и “Саутгемптон” довел матч до ничьи – 2:2. В игре с “Лестером” в позапрошлом туре команда Хазенхюттля снова уступала, но австриец и здесь вовремя сделал необходимые корректировки – 2:1.
Повторить этот результат с “Манчестер Юнайтед” в прошлом туре не удалось, хотя “Саутгемптон” создал достаточно голевых моментов и не точно не заслуживал поражения. Прекрасно проявили себя новички – центрбек Белла-Котчап, центрхав Лавия и атакующий полузащитник Арибо.
Хазенхюттль остался доволен увиденным в поединке с “Манчестер Юнайтед”, и говорит, что если команда проявит такое же усилие и покажет качество игры против “Челси”, то можно надеяться на результат. Помимо Ливраменто, у “Саутгемптона” нет травмированных футболистов.
Челси
В двух турах подряд “Челси” доигрывал матчи не в полном составе. В поединке с “Лидсом” в позапрошлом туре поле досрочно покинул Кулибали, против “Лестера” еще в первом тайме перед собой красный свет увидел Галлахер.
И если удаление Кулибали случилось уже при счете 0:3, когда у “Челси” не было шансов отыграться, то Галлахер подвел свою команду в первом тайме. Тем не менее, играя вдесятером, “Челси” смог справиться с кризисным “Лестером” благодаря дублю Рахима Стерлинга.
Томас Тухель раскритиковал своих футболистов, сказав, что они играли недостаточно хорошо, немецкому тренеру не нравилось как команда принимали решения, бездумно распоряжалась с мячом и не верила в свои силы.
Если оценивать четыре тура в целом, только в поединке с “Тоттенхэм” команда Тухеля сыграла действительно хорошо. Пока “Челси” нестабилен, в команде продолжается кадровая перестройка. До конца трансферного окна “синие” еще намерены провести две-три сделки и это ощутимо, что в проекте Тухеля нет завершенности.
Матч с “Саутгемптоном” из-за травмы пропустит Канте, Ковачичу еще рано играть все 90 минут, у Галлахера дисквалификация.
Статистика команд, цифры и факты
- “Саутгемптон” выиграл два из последних 18 матчей с “Челси” в Премьер-лиге (пять ничьих, 11 поражений).
- На своем поле “святые” взяли два очка из 27 возможных в последних девяти встречах с “Челси” в АПЛ.
- “Челси” забивал по меньшей мере один в 17 последних гостевых поединков с “Саутгемптоном”.
- Шесть из восьми пропущенных голов в АПЛ влетело в ворота “Саутгемптона” в первые 18 минут вторых таймов.
- После четырех туров “Челси” одна из двух команд первой десятки АПЛ с негативной разницей мячей (вторая – “Манчестер Юнайтед”).
Последние пять матчей Саутгемптона и Челси
Саутгемптон
- 27.08 “Манчестер Юнайтед” 0:1 (АПЛ)
- 23.08 “Кэмбридж Юнайтед” 3:0 (Кубок лиги)
- 20.08 “Лестер” 2:1 (АПЛ)
- 13.08 “Лидс” 2:2 (АПЛ)
- 06.08 “Тоттенхэм” 1:4 (АПЛ)
Челси
- 27.08 “Лестер” 2:1 (АПЛ)
- 21.08 “Лидс” 0:3 (АПЛ)
- 14.08 “Тоттенхэм” 2:2 (АПЛ)
- 06.08 “Эвертон” 1:0 (АПЛ)
- 29.07 “Удинезе” 3:1 (Товарищеский матч)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|4
|4
|0
|0
|11-3
|+8
|12
|2
|"Манчестер Сити"
|4
|3
|1
|0
|13-5
|+8
|10
|3
|"Тоттенхэм"
|4
|3
|1
|0
|9-3
|+6
|10
|4
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|4
|3
|1
|0
|5-1
|+4
|10
|5
|"Лидс Юнайтед"
|4
|2
|1
|1
|7-4
|+3
|7
|6
|"Челси"
|4
|2
|1
|1
|5-6
|-1
|7
|7
|"Ньюкасл"
|4
|1
|3
|0
|6-4
|+2
|6
|8
|"Манчестер Юнайтед"
|4
|2
|0
|2
|4-7
|-3
|6
|9
|"Ливерпуль"
|4
|1
|2
|1
|13-5
|+8
|5
|10
|"Брентфорд"
|4
|1
|2
|1
|9-6
|+3
|5
|11
|"Фулхэм"
|4
|1
|2
|1
|6-6
|0
|5
|12
|"Кристал Пэлас"
|4
|1
|1
|2
|6-8
|-2
|4
|13
|"Саутгемптон"
|4
|1
|1
|2
|5-8
|-3
|4
|14
|"Ноттингем Форест"
|4
|1
|1
|2
|2-5
|-3
|4
|15
|"Астон Вилла"
|4
|1
|0
|3
|3-7
|-4
|3
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|4
|1
|0
|3
|1-5
|-4
|3
|17
|"Борнмут"
|4
|1
|0
|3
|2-16
|-14
|3
|18
|Эвертон
|4
|0
|2
|2
|3-5
|-2
|2
|19
|"Вулверхэмптон"
|4
|0
|2
|2
|2-4
|-2
|2
|20
|"Лестер Сити"
|4
|0
|1
|3
|6-10
|-4
|1
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Личные встречи
В прошлом сезоне “Челси” выиграл у “Саутгемптона” два матча в АПЛ (6:0 и 3:1), а также выбил “святых” из четвертого раунда Кубка лиги в серии пенальти. В позапрошлом сезоне команды дважды сыграли вничью (1:1 и 3:3).
Ориентировочные составы
“Саутгемптон”: Базуну – Уокер-Питерс, Белла-Котчап, Салису, Перро – Уорд-Проуз, Лавиа – Арибо, Эльюнусси, Адам Армстронг – Адамс
“Челси”: Менди – Аспиликуэта, Кулибали, Кукурелья – Джеймс, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Чилуэлл – Маунт, Хавертц, Стерлинг
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Саутгемптон – Челси от UA-Football
“Саутгемптон” выглядел неплохо против “Манчестер Юнайтед”, но сможет ли команда Хазенхюттля дважды за четыре дня провести хорошие матчи против грандов? В этом есть сомнение. “Челси” сам по себе нестабилен, в атаке команда Тухеля во многом зависит от действий Риса Джеймса, без Канте есть проблемы в центре поля. Но все же с “Саутгемптоном” “синие” справиться должны. Прогноз – победа “Челси” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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