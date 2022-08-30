  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Манчестер Сити - Ноттингем Форест. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 31.08.2022
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити - Ноттингем Форест. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 31.08.2022

Англия
(1 голосов)

Манчестер Сити – Ноттингем Форест: Прогноз и анонс матча ⋉ 31 августа 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Манчестер Сити - Ноттингем Форест. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 31.08.2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, пятый тур

31 августа 2022. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 21:30 “Ноттингем Форест”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Шесть матчей за 18 дней – именно из-за такого плотного календаря клубы АПЛ в летнее трансферное окно старались качественно расширить состав своих команд. “Сити” в этом смысле всегда отставал, так как Гвардиола любит работать с ограниченным количеством футболистов.

1xbet
3000 ₴
До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Манчестер Сити

“Манчестер Сити” пропустил пять голов в двух последних матчах, проигрывая два мяча по ходу встреч и “Ньюкаслу” и “Кристал Пэлас”. Но в итоге “горожане” в этих проблемных матчах взяли четыре очка.

“Нам нужно избегать таких ситуаций, – говорит Гвардиола. – Мы уже два раза продемонстрировали, что можем делать камбэки, но лучше не доходить до этого. Это риск. Однажды у нас это не получиться”.

“Манчестер Сити” проигрывал 0:2 после первого тайма “Кристал Пэлас”, но после перерыва благодаря гениальности Бернарду Силвы “горожане” отыграли один мяч, а затем Гвардиола сделал некоторые корректировки, больше свободы получил Эрлинг Холанд и норвежец сделал свой первый хет-трик в голубой футболке. После четырех туров у экс-форварда “Боруссии” шесть мячей и он лидирует в списке лучших бомбардиров.

“Манчестер Сити” сложно без травмированного Лапорта, невовремя выбил из-за повреждения и Аке, а Диаш пока еще не в лучшей форме. Возможно по этой причине “Сити” близок к трансферу центрбека Дортмунда Аканджи.

Помимо двух центрбеков, вне игры из-за травмы остается Калвин Филлипс, под вопросом Джек Грилиш.

Ноттингем Форест

Фулбек “Атлетико” Мадрид Ренан Лоди стал восемнадцатым новичком “Ноттингем Форест”, но трансферная кампания новичка лиги продолжается. В итоге количество новых футболистов может перевалить за двадцать. Стив Купер настаивает на том, что команде нужен глубокий состав для сохранения статуса клуба АПЛ.

Пока “Форест” выступает лучше, чем ожидалось. В прошлом туре команда Купера проиграла “Тоттенхэму”, но местами показывала хороший футбол и уверенно контролировал мяч, лишив “шпор” владения. Есть некоторые проблемы с созданием моментов в последней трети, но это побочный эффект отсутствия сыгранности.

Фактор “Сити Граунд” важен для новичка и на выезде против действующего чемпиона “Ноттингем Форест” будет очень не просто. Это признает и Стив Купер, говоря, что выезд против “Манчестер Сити” – самый сложный матч в футболе. Но как показал “Пэлас”, играть против чемпиона можно. Другое дело, что он все равно победит.

Защитники Ньякате и Ричардс остаются вне игры из-за травм.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Манчестер Сити” выиграл двадцать последних матчей АПЛ в среду.
  • Кевин Де Брюйне поучаствовал в двадцати голах (семь мячей, 13 ассистов) в двадцати матчах с новичками лиги.
  • “Ноттингем Форест” не пропускал больше двух мячей в последних 73 выездных лиговых поединках.
  • После четырех туров “Манчестер Сити”, “Ливерпуль” и “Борнмут” – самые зрелищные команды лиги (18 голов). Правда у грандов АПЛ разница положительная (13-5), а у новичка – отрицательная (2-16).
  • “Манчестер Сити” на 30 августа имеет пять пропущенных голов. В прошлом сезоне “Сити” достиг этой отметки 30 октября (после десятого тура).
  • “Манчестер Сити” и “Ноттингем Форест” не встречались между собой в чемпионате двадцать лет.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Ноттингем Фореста

Манчестер Сити

  • 27.08 “Кристал Пэлас” 4:2 (АПЛ)
  • 24.08 “Барселона” 3:3 (Товарищеский матч)
  • 21.08 “Ньюкасл” 3:3 (АПЛ)
  • 13.08 “Борнмут” 4:0 (АПЛ)
  • 07.08 “Вест Хэм” 2:0 (АПЛ)

Ноттингем Форест

  • 28.08 “Брентфорд” 1:1 (АПЛ)
  • 23.08 “Гримсби Таун” 3:0 (Кубок лиги)
  • 20.08 “Эвертон” 1:1 (АПЛ)
  • 14.08 “Вест Хэм” 1:0 (АПЛ)
  • 06.08 “Ньюкасл” 0:2 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Арсенал" 4 4 0 0 11-3 +8 12
2 "Манчестер Сити" 4 3 1 0 13-5 +8 10
3 "Тоттенхэм" 4 3 1 0 9-3 +6 10
4 "Брайтон энд Хоув Альбион" 4 3 1 0 5-1 +4 10
5 "Лидс Юнайтед" 4 2 1 1 7-4 +3 7
6 "Челси" 4 2 1 1 5-6 -1 7
7 "Ньюкасл" 4 1 3 0 6-4 +2 6
8 "Манчестер Юнайтед" 4 2 0 2 4-7 -3 6
9 "Ливерпуль" 4 1 2 1 13-5 +8 5
10 "Брентфорд" 4 1 2 1 9-6 +3 5
11 "Фулхэм" 4 1 2 1 6-6 0 5
12 "Кристал Пэлас" 4 1 1 2 6-8 -2 4
13 "Саутгемптон" 4 1 1 2 5-8 -3 4
14 "Ноттингем Форест" 4 1 1 2 2-5 -3 4
15 "Астон Вилла" 4 1 0 3 3-7 -4 3
16 "Вест Хэм Юнайтед" 4 1 0 3 1-5 -4 3
17 "Борнмут" 4 1 0 3 2-16 -14 3
18 "Эвертон" 4 0 2 2 3-5 -2 2
19 "Вулверхэмптон" 4 0 2 2 2-4 -2 2
20 "Лестер Сити" 4 0 1 3 6-10 -4 1

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Личные встречи

В последний раз команды встречались в 2009 году – в третьем раунде Кубка Англии “Ноттингем Форест” выиграл со счетом 3:0. В АПЛ команды провели между собой шесть матчей: у “Фореста” две победы, у “Сити” одна, три ничьи.

Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Марез, Холанд, Фоден

“Ноттингем Форест”: Хендерсон – Маккенна, Кук, Уоррэлл – Тоффоло, О’Брайен, Фройлер, Уильямс – Гиббз-Уайт, Джонсон – Деннис

Ставки и Коэффициенты на матч

1xbet
1.096
14.0
30.0
Сделать ставку
Favbet
1.10
12.0
24.0
Сделать ставку
VBET
1.08
14.0
34.0
Сделать ставку
Parimatch
1.09
12.50
28.0
Сделать ставку

Прогноз на матч Манчестер Сити – Ноттингем Форест от UA-Football

В прошлом сезоне Эрлинг Холанд пропустил достаточно матчей “Боруссии” Дортмунд из-за травм, и возможно Гвардиола несколько раз подумает, прежде чем выпускать своего бомбардира в нескольких турах подряд. Тем более ожидает своего шанса Альварес. Будет играть Холанд или нет, для “Фореста” это ничего не меняет. Команда Купера все еще учится играть вместе и какие-то бы впечатляющие сэйвы не делал Хендерсон, “горожане” в итоге заставят его вынимать мяч из сетки, и не раз. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 4:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ноттингем Форрест Манчестер Сити ставки Прогнозы Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде