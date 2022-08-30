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Манчестер Сити - Ноттингем Форест. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 31.08.2022
Манчестер Сити – Ноттингем Форест: Прогноз и анонс матча ⋉ 31 августа 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, пятый тур
31 августа 2022. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” 21:30 “Ноттингем Форест”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Шесть матчей за 18 дней – именно из-за такого плотного календаря клубы АПЛ в летнее трансферное окно старались качественно расширить состав своих команд. “Сити” в этом смысле всегда отставал, так как Гвардиола любит работать с ограниченным количеством футболистов.
Манчестер Сити
“Манчестер Сити” пропустил пять голов в двух последних матчах, проигрывая два мяча по ходу встреч и “Ньюкаслу” и “Кристал Пэлас”. Но в итоге “горожане” в этих проблемных матчах взяли четыре очка.
“Нам нужно избегать таких ситуаций, – говорит Гвардиола. – Мы уже два раза продемонстрировали, что можем делать камбэки, но лучше не доходить до этого. Это риск. Однажды у нас это не получиться”.
“Манчестер Сити” проигрывал 0:2 после первого тайма “Кристал Пэлас”, но после перерыва благодаря гениальности Бернарду Силвы “горожане” отыграли один мяч, а затем Гвардиола сделал некоторые корректировки, больше свободы получил Эрлинг Холанд и норвежец сделал свой первый хет-трик в голубой футболке. После четырех туров у экс-форварда “Боруссии” шесть мячей и он лидирует в списке лучших бомбардиров.
“Манчестер Сити” сложно без травмированного Лапорта, невовремя выбил из-за повреждения и Аке, а Диаш пока еще не в лучшей форме. Возможно по этой причине “Сити” близок к трансферу центрбека Дортмунда Аканджи.
Помимо двух центрбеков, вне игры из-за травмы остается Калвин Филлипс, под вопросом Джек Грилиш.
Ноттингем Форест
Фулбек “Атлетико” Мадрид Ренан Лоди стал восемнадцатым новичком “Ноттингем Форест”, но трансферная кампания новичка лиги продолжается. В итоге количество новых футболистов может перевалить за двадцать. Стив Купер настаивает на том, что команде нужен глубокий состав для сохранения статуса клуба АПЛ.
Пока “Форест” выступает лучше, чем ожидалось. В прошлом туре команда Купера проиграла “Тоттенхэму”, но местами показывала хороший футбол и уверенно контролировал мяч, лишив “шпор” владения. Есть некоторые проблемы с созданием моментов в последней трети, но это побочный эффект отсутствия сыгранности.
Фактор “Сити Граунд” важен для новичка и на выезде против действующего чемпиона “Ноттингем Форест” будет очень не просто. Это признает и Стив Купер, говоря, что выезд против “Манчестер Сити” – самый сложный матч в футболе. Но как показал “Пэлас”, играть против чемпиона можно. Другое дело, что он все равно победит.
Защитники Ньякате и Ричардс остаются вне игры из-за травм.
Статистика команд, цифры и факты
- “Манчестер Сити” выиграл двадцать последних матчей АПЛ в среду.
- Кевин Де Брюйне поучаствовал в двадцати голах (семь мячей, 13 ассистов) в двадцати матчах с новичками лиги.
- “Ноттингем Форест” не пропускал больше двух мячей в последних 73 выездных лиговых поединках.
- После четырех туров “Манчестер Сити”, “Ливерпуль” и “Борнмут” – самые зрелищные команды лиги (18 голов). Правда у грандов АПЛ разница положительная (13-5), а у новичка – отрицательная (2-16).
- “Манчестер Сити” на 30 августа имеет пять пропущенных голов. В прошлом сезоне “Сити” достиг этой отметки 30 октября (после десятого тура).
- “Манчестер Сити” и “Ноттингем Форест” не встречались между собой в чемпионате двадцать лет.
Последние пять матчей Манчестер Сити и Ноттингем Фореста
Манчестер Сити
- 27.08 “Кристал Пэлас” 4:2 (АПЛ)
- 24.08 “Барселона” 3:3 (Товарищеский матч)
- 21.08 “Ньюкасл” 3:3 (АПЛ)
- 13.08 “Борнмут” 4:0 (АПЛ)
- 07.08 “Вест Хэм” 2:0 (АПЛ)
Ноттингем Форест
- 28.08 “Брентфорд” 1:1 (АПЛ)
- 23.08 “Гримсби Таун” 3:0 (Кубок лиги)
- 20.08 “Эвертон” 1:1 (АПЛ)
- 14.08 “Вест Хэм” 1:0 (АПЛ)
- 06.08 “Ньюкасл” 0:2 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|4
|4
|0
|0
|11-3
|+8
|12
|2
|"Манчестер Сити"
|4
|3
|1
|0
|13-5
|+8
|10
|3
|"Тоттенхэм"
|4
|3
|1
|0
|9-3
|+6
|10
|4
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|4
|3
|1
|0
|5-1
|+4
|10
|5
|"Лидс Юнайтед"
|4
|2
|1
|1
|7-4
|+3
|7
|6
|"Челси"
|4
|2
|1
|1
|5-6
|-1
|7
|7
|"Ньюкасл"
|4
|1
|3
|0
|6-4
|+2
|6
|8
|"Манчестер Юнайтед"
|4
|2
|0
|2
|4-7
|-3
|6
|9
|"Ливерпуль"
|4
|1
|2
|1
|13-5
|+8
|5
|10
|"Брентфорд"
|4
|1
|2
|1
|9-6
|+3
|5
|11
|"Фулхэм"
|4
|1
|2
|1
|6-6
|0
|5
|12
|"Кристал Пэлас"
|4
|1
|1
|2
|6-8
|-2
|4
|13
|"Саутгемптон"
|4
|1
|1
|2
|5-8
|-3
|4
|14
|"Ноттингем Форест"
|4
|1
|1
|2
|2-5
|-3
|4
|15
|"Астон Вилла"
|4
|1
|0
|3
|3-7
|-4
|3
|16
|"Вест Хэм Юнайтед"
|4
|1
|0
|3
|1-5
|-4
|3
|17
|"Борнмут"
|4
|1
|0
|3
|2-16
|-14
|3
|18
|"Эвертон"
|4
|0
|2
|2
|3-5
|-2
|2
|19
|"Вулверхэмптон"
|4
|0
|2
|2
|2-4
|-2
|2
|20
|"Лестер Сити"
|4
|0
|1
|3
|6-10
|-4
|1
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Личные встречи
В последний раз команды встречались в 2009 году – в третьем раунде Кубка Англии “Ноттингем Форест” выиграл со счетом 3:0. В АПЛ команды провели между собой шесть матчей: у “Фореста” две победы, у “Сити” одна, три ничьи.
Ориентировочные составы
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Марез, Холанд, Фоден
“Ноттингем Форест”: Хендерсон – Маккенна, Кук, Уоррэлл – Тоффоло, О’Брайен, Фройлер, Уильямс – Гиббз-Уайт, Джонсон – Деннис
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Манчестер Сити – Ноттингем Форест от UA-Football
В прошлом сезоне Эрлинг Холанд пропустил достаточно матчей “Боруссии” Дортмунд из-за травм, и возможно Гвардиола несколько раз подумает, прежде чем выпускать своего бомбардира в нескольких турах подряд. Тем более ожидает своего шанса Альварес. Будет играть Холанд или нет, для “Фореста” это ничего не меняет. Команда Купера все еще учится играть вместе и какие-то бы впечатляющие сэйвы не делал Хендерсон, “горожане” в итоге заставят его вынимать мяч из сетки, и не раз. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 4:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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