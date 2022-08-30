Манчестер Сити - Ноттингем Форест. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 31.08.2022

Чемпионат Англии, пятый тур

31 августа 2022. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 21:30 “Ноттингем Форест”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Шесть матчей за 18 дней – именно из-за такого плотного календаря клубы АПЛ в летнее трансферное окно старались качественно расширить состав своих команд. “Сити” в этом смысле всегда отставал, так как Гвардиола любит работать с ограниченным количеством футболистов.

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Манчестер Сити

“Манчестер Сити” пропустил пять голов в двух последних матчах, проигрывая два мяча по ходу встреч и “Ньюкаслу” и “Кристал Пэлас”. Но в итоге “горожане” в этих проблемных матчах взяли четыре очка.

“Нам нужно избегать таких ситуаций, – говорит Гвардиола. – Мы уже два раза продемонстрировали, что можем делать камбэки, но лучше не доходить до этого. Это риск. Однажды у нас это не получиться”.

“Манчестер Сити” проигрывал 0:2 после первого тайма “Кристал Пэлас”, но после перерыва благодаря гениальности Бернарду Силвы “горожане” отыграли один мяч, а затем Гвардиола сделал некоторые корректировки, больше свободы получил Эрлинг Холанд и норвежец сделал свой первый хет-трик в голубой футболке. После четырех туров у экс-форварда “Боруссии” шесть мячей и он лидирует в списке лучших бомбардиров.

“Манчестер Сити” сложно без травмированного Лапорта, невовремя выбил из-за повреждения и Аке, а Диаш пока еще не в лучшей форме. Возможно по этой причине “Сити” близок к трансферу центрбека Дортмунда Аканджи.

Помимо двух центрбеков, вне игры из-за травмы остается Калвин Филлипс, под вопросом Джек Грилиш.

Ноттингем Форест

Фулбек “Атлетико” Мадрид Ренан Лоди стал восемнадцатым новичком “Ноттингем Форест”, но трансферная кампания новичка лиги продолжается. В итоге количество новых футболистов может перевалить за двадцать. Стив Купер настаивает на том, что команде нужен глубокий состав для сохранения статуса клуба АПЛ.

Пока “Форест” выступает лучше, чем ожидалось. В прошлом туре команда Купера проиграла “Тоттенхэму”, но местами показывала хороший футбол и уверенно контролировал мяч, лишив “шпор” владения. Есть некоторые проблемы с созданием моментов в последней трети, но это побочный эффект отсутствия сыгранности.

Фактор “Сити Граунд” важен для новичка и на выезде против действующего чемпиона “Ноттингем Форест” будет очень не просто. Это признает и Стив Купер, говоря, что выезд против “Манчестер Сити” – самый сложный матч в футболе. Но как показал “Пэлас”, играть против чемпиона можно. Другое дело, что он все равно победит.

Защитники Ньякате и Ричардс остаются вне игры из-за травм.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Сити” выиграл двадцать последних матчей АПЛ в среду.

Кевин Де Брюйне поучаствовал в двадцати голах (семь мячей, 13 ассистов) в двадцати матчах с новичками лиги.

“Ноттингем Форест” не пропускал больше двух мячей в последних 73 выездных лиговых поединках.

После четырех туров “Манчестер Сити”, “Ливерпуль” и “Борнмут” – самые зрелищные команды лиги (18 голов). Правда у грандов АПЛ разница положительная (13-5), а у новичка – отрицательная (2-16).

“Манчестер Сити” на 30 августа имеет пять пропущенных голов. В прошлом сезоне “Сити” достиг этой отметки 30 октября (после десятого тура).

“Манчестер Сити” и “Ноттингем Форест” не встречались между собой в чемпионате двадцать лет.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Ноттингем Фореста

Манчестер Сити

27.08 “Кристал Пэлас” 4:2 (АПЛ)

24.08 “Барселона” 3:3 (Товарищеский матч)

21.08 “Ньюкасл” 3:3 (АПЛ)

13.08 “Борнмут” 4:0 (АПЛ)

07.08 “Вест Хэм” 2:0 (АПЛ)

Ноттингем Форест

28.08 “Брентфорд” 1:1 (АПЛ)

23.08 “Гримсби Таун” 3:0 (Кубок лиги)

20.08 “Эвертон” 1:1 (АПЛ)

14.08 “Вест Хэм” 1:0 (АПЛ)

06.08 “Ньюкасл” 0:2 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 4 4 0 0 11-3 +8 12 2 "Манчестер Сити" 4 3 1 0 13-5 +8 10 3 "Тоттенхэм" 4 3 1 0 9-3 +6 10 4 "Брайтон энд Хоув Альбион" 4 3 1 0 5-1 +4 10 5 "Лидс Юнайтед" 4 2 1 1 7-4 +3 7 6 "Челси" 4 2 1 1 5-6 -1 7 7 "Ньюкасл" 4 1 3 0 6-4 +2 6 8 "Манчестер Юнайтед" 4 2 0 2 4-7 -3 6 9 "Ливерпуль" 4 1 2 1 13-5 +8 5 10 "Брентфорд" 4 1 2 1 9-6 +3 5 11 "Фулхэм" 4 1 2 1 6-6 0 5 12 "Кристал Пэлас" 4 1 1 2 6-8 -2 4 13 "Саутгемптон" 4 1 1 2 5-8 -3 4 14 "Ноттингем Форест" 4 1 1 2 2-5 -3 4 15 "Астон Вилла" 4 1 0 3 3-7 -4 3 16 "Вест Хэм Юнайтед" 4 1 0 3 1-5 -4 3 17 "Борнмут" 4 1 0 3 2-16 -14 3 18 "Эвертон" 4 0 2 2 3-5 -2 2 19 "Вулверхэмптон" 4 0 2 2 2-4 -2 2 20 "Лестер Сити" 4 0 1 3 6-10 -4 1

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Личные встречи

В последний раз команды встречались в 2009 году – в третьем раунде Кубка Англии “Ноттингем Форест” выиграл со счетом 3:0. В АПЛ команды провели между собой шесть матчей: у “Фореста” две победы, у “Сити” одна, три ничьи.

Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу – Де Брюйне, Родри, Гюндоган – Марез, Холанд, Фоден

“Ноттингем Форест”: Хендерсон – Маккенна, Кук, Уоррэлл – Тоффоло, О’Брайен, Фройлер, Уильямс – Гиббз-Уайт, Джонсон – Деннис

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Сити – Ноттингем Форест от UA-Football

В прошлом сезоне Эрлинг Холанд пропустил достаточно матчей “Боруссии” Дортмунд из-за травм, и возможно Гвардиола несколько раз подумает, прежде чем выпускать своего бомбардира в нескольких турах подряд. Тем более ожидает своего шанса Альварес. Будет играть Холанд или нет, для “Фореста” это ничего не меняет. Команда Купера все еще учится играть вместе и какие-то бы впечатляющие сэйвы не делал Хендерсон, “горожане” в итоге заставят его вынимать мяч из сетки, и не раз. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 4:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.