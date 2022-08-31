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Вест Хэм - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 31.08.2022
Вест Хэм – Тоттенхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 31 августа 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, пятый тур
31 августа 2022. Лондон, “Лондон Стэдиум”
“Вест Хэм” 21:45 “Тоттенхэм”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Вест Хэм” в прошлом туре забил свой первый гол и набрал первые очки. С “Тоттенхэмом”, который научился в новом сезоне побеждать при плохой игре команде Дэвида Мойеса будет сложнее.
Вест Хэм
“Вест Хэм” потратил на новых футболистов 163 миллиона фунтов. Руководство “хаммерс” решило поддержать Дэвида Мойеса трансферами во все линии и последним новичком “Вест Хэма” стал атакующий хавбек “Лиона” Лукас Пакета.
Пока сложно сказать, как в идеале должна выглядеть команда Дэвида Мойеса нового образца. Один из новичков, центрбек Агэрд, остается вне игры из-за травмы, а Джанлука Скамакка, Максвел Корне, Эмерсон и Тило Керер пока еще находятся в процессе адаптации к стилю и игре “хаммерс”.
“Вест Хэм” дважды победил датский “Виборг” в плей-офф Лиги конференций, но в чемпионате команда Дэвида Мойеса оставалась без очков и голов до матча прошлого тура с “Астон Виллой”.
К счастью для “Вест Хэма”, “Вилла” выдала ужасный старт, поэтому не создала больших проблем “хаммерс”. И все равно команда Дэвида Мойеса сыграла невыразительно, и с забитым голом (удар с рикошетом Форнальса) ей в значительной степени повезло.
Пакета еще не успел провести ни одной тренировки с “Вест Хэмом”, поэтому против “шпор” он не сыграет. Агэрд, Джонсон и Доусон травмированы.
Тоттенхэм
Десять очков из двенадцати возможных – более, чем хороший старт для “Тоттенхэма”, но все же в исполнении команды Антонио Конте хочется увидеть более убедительный футбол.
“Шпоры” легко разгромили “Саутгемптон” в первом туре (4:1), но в последующих матчах (“Челси” 2:2, “Вулверхэмптон” 1:0, “Ноттингем Форест” 2:0) команде Антонио Конте редко удавалось доминировать и показывать качественную игру в атаке.
Одна из главных проблем “шпор” – это отсутствие голов у Сон Хын Мина. У Конте на каждой пресс-конференции спрашивают, что он думает об игре корейца, но от какой-то прямой критики тренер “Тоттенхэма” отказывается, и наоборот всячески пытается подбодрить лучшего бомбардира прошлого сезона.
Но многие болельщики и эксперты призывают поставить в старт на матч с “Вест Хэмом” Ришарлисона, который пока удачно себя проявляет со скамейки запасных. В прошлом туре бразилец отметился красивым голевым пасом на Кейна.
Кристиан Ромеро и Оливер Скипп все еще восстанавливаются от своих повреждений, под вопросом Лукас Моура и Брайан Хиль.
Статистика команд, цифры и факты
- “Вест Хэм” никогда еще не начинал чемпионат с трех подряд домашних поражений.
- Сон Хын Мин поучаствовал в восьми голах в своих восьми матчах против “Вест Хэма”.
- Майкл Антонио забил 12 голов в лондонских дерби, половину из них – в ворота “Тоттенхэма”.
- “Тоттенхэм” не пропускал в пяти из семи последних выездных матчей в АПЛ.
- Помимо “Тоттенхэма” в новом сезоне АПЛ не проигрывали только “Арсенал”, “Манчестер Сити” и “Ньюкасл”.
- “Вест Хэм” – наименее результативная команда лиги (один забитый гол).
- “Вест Хэм” пропускал по меньшей мере два гола в последних четырех домашних матчах АПЛ.
Последние пять матчей Вест Хэма и Тоттенхэма
Вест Хэм
- 28.08 “Астон Вилла” 1:0 (АПЛ)
- 24.08 “Виборг” 3:0 (Лига конференций)
- 21.08 “Брайтон” 0:2 (АПЛ)
- 18.08 “Виборг” 3:1 (Лига конференций)
- 14.08 “Ноттингем Форест” 0:1 (АПЛ)
Тоттенхэм
- 28.08 “Брентфорд” 2:0 (АПЛ)
- 20.08 “Вулверхэмптон” 1:0 (АПЛ)
- 14.08 “Челси” 2:2 (АПЛ)
- 06.08 “Саутгемптон” 4:1 (АПЛ)
- 30.07 “Рома” 0:1 (Товарищеский матч)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|4
|4
|0
|0
|11-3
|+8
|12
|2
|"Манчестер Сити"
|4
|3
|1
|0
|13-5
|+8
|10
|3
|"Тоттенхэм"
|4
|3
|1
|0
|9-3
|+6
|10
|4
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|5
|3
|1
|1
|6-3
|+3
|10
|5
|"Лидс Юнайтед"
|5
|2
|2
|1
|8-5
|+3
|8
|6
|"Фулхэм"
|5
|2
|2
|1
|8-7
|+1
|8
|7
|"Саутгемптон"
|5
|2
|1
|2
|7-9
|-2
|7
|8
|"Челси"
|5
|2
|1
|2
|6-8
|-2
|7
|9
|"Брентфорд"
|5
|1
|3
|1
|10-7
|+3
|6
|10
|"Ньюкасл"
|4
|1
|3
|0
|6-4
|+2
|6
|11
|"Манчестер Юнайтед"
|4
|2
|0
|2
|4-7
|-3
|6
|12
|"Ливерпуль"
|4
|1
|2
|1
|13-5
|+8
|5
|13
|"Кристал Пэлас"
|5
|1
|2
|2
|7-9
|-2
|5
|14
|"Ноттингем Форест"
|4
|1
|1
|2
|2-5
|-3
|4
|15
|"Эвертон"
|5
|0
|3
|2
|4-6
|-2
|3
|16
|"Астон Вилла"
|4
|1
|0
|3
|3-7
|-4
|3
|17
|"Вест Хэм Юнайтед"
|4
|1
|0
|3
|1-5
|-4
|3
|18
|"Борнмут"
|4
|1
|0
|3
|2-16
|-14
|3
|19
|"Вулверхэмптон"
|4
|0
|2
|2
|2-4
|-2
|2
|20
|"Лестер Сити"
|4
|0
|1
|3
|6-10
|-4
|1
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Личные встречи
“Вест Хэм” выиграл два последних домашних матчей АПЛ с “Тоттенхэмом”, но в целом в десяти последних поединках во всех турнирах “хаммерс” выиграли трижды и шесть раз проиграли, в том числе два раза в прошлом сезоне (вылет из Кубка лиги помимо гостевого поражения в чемпионате). Общая статистика АПЛ – 25 побед “Тоттенхэма”, 17 “Вест Хэма”, десять ничьих.
Ориентировочные составы
“Вест Хэм”: Фабианский – Керер, Зума, Крессуэлл – Цоуфал, Соучек, Райс, Эмерсон – Боуэн, Антонио, Форнальс
“Тоттенхэм”: Льорис – Санчес, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Хейбьерг, Биссума, Перишич – Кулусевски, Кейн, Ришарлсон
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Вест Хэм – Тоттенхэм от UA-Football
Обе лондонские команды пока далеки от своих идеалов, но “Тоттенхэм” все свои трансферы совершил ранее, и выглядит сыграннее, хотя и побеждает натужно. Серия домашних побед “хаммерс” над “шпорами” вероятно прервется. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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