Вест Хэм - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 31.08.2022

Чемпионат Англии, пятый тур

31 августа 2022. Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” 21:45 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Вест Хэм” в прошлом туре забил свой первый гол и набрал первые очки. С “Тоттенхэмом”, который научился в новом сезоне побеждать при плохой игре команде Дэвида Мойеса будет сложнее.

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Вест Хэм

“Вест Хэм” потратил на новых футболистов 163 миллиона фунтов. Руководство “хаммерс” решило поддержать Дэвида Мойеса трансферами во все линии и последним новичком “Вест Хэма” стал атакующий хавбек “Лиона” Лукас Пакета.

Пока сложно сказать, как в идеале должна выглядеть команда Дэвида Мойеса нового образца. Один из новичков, центрбек Агэрд, остается вне игры из-за травмы, а Джанлука Скамакка, Максвел Корне, Эмерсон и Тило Керер пока еще находятся в процессе адаптации к стилю и игре “хаммерс”.

“Вест Хэм” дважды победил датский “Виборг” в плей-офф Лиги конференций, но в чемпионате команда Дэвида Мойеса оставалась без очков и голов до матча прошлого тура с “Астон Виллой”.

К счастью для “Вест Хэма”, “Вилла” выдала ужасный старт, поэтому не создала больших проблем “хаммерс”. И все равно команда Дэвида Мойеса сыграла невыразительно, и с забитым голом (удар с рикошетом Форнальса) ей в значительной степени повезло.

Пакета еще не успел провести ни одной тренировки с “Вест Хэмом”, поэтому против “шпор” он не сыграет. Агэрд, Джонсон и Доусон травмированы.

Тоттенхэм

Десять очков из двенадцати возможных – более, чем хороший старт для “Тоттенхэма”, но все же в исполнении команды Антонио Конте хочется увидеть более убедительный футбол.

“Шпоры” легко разгромили “Саутгемптон” в первом туре (4:1), но в последующих матчах (“Челси” 2:2, “Вулверхэмптон” 1:0, “Ноттингем Форест” 2:0) команде Антонио Конте редко удавалось доминировать и показывать качественную игру в атаке.

Одна из главных проблем “шпор” – это отсутствие голов у Сон Хын Мина. У Конте на каждой пресс-конференции спрашивают, что он думает об игре корейца, но от какой-то прямой критики тренер “Тоттенхэма” отказывается, и наоборот всячески пытается подбодрить лучшего бомбардира прошлого сезона.

Но многие болельщики и эксперты призывают поставить в старт на матч с “Вест Хэмом” Ришарлисона, который пока удачно себя проявляет со скамейки запасных. В прошлом туре бразилец отметился красивым голевым пасом на Кейна.

Кристиан Ромеро и Оливер Скипп все еще восстанавливаются от своих повреждений, под вопросом Лукас Моура и Брайан Хиль.

Статистика команд, цифры и факты

“Вест Хэм” никогда еще не начинал чемпионат с трех подряд домашних поражений.

Сон Хын Мин поучаствовал в восьми голах в своих восьми матчах против “Вест Хэма”.

Майкл Антонио забил 12 голов в лондонских дерби, половину из них – в ворота “Тоттенхэма”.

“Тоттенхэм” не пропускал в пяти из семи последних выездных матчей в АПЛ.

Помимо “Тоттенхэма” в новом сезоне АПЛ не проигрывали только “Арсенал”, “Манчестер Сити” и “Ньюкасл”.

“Вест Хэм” – наименее результативная команда лиги (один забитый гол).

“Вест Хэм” пропускал по меньшей мере два гола в последних четырех домашних матчах АПЛ.

Последние пять матчей Вест Хэма и Тоттенхэма

Вест Хэм

28.08 “Астон Вилла” 1:0 (АПЛ)

24.08 “Виборг” 3:0 (Лига конференций)

21.08 “Брайтон” 0:2 (АПЛ)

18.08 “Виборг” 3:1 (Лига конференций)

14.08 “Ноттингем Форест” 0:1 (АПЛ)

Тоттенхэм

28.08 “Брентфорд” 2:0 (АПЛ)

20.08 “Вулверхэмптон” 1:0 (АПЛ)

14.08 “Челси” 2:2 (АПЛ)

06.08 “Саутгемптон” 4:1 (АПЛ)

30.07 “Рома” 0:1 (Товарищеский матч)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 4 4 0 0 11-3 +8 12 2 "Манчестер Сити" 4 3 1 0 13-5 +8 10 3 "Тоттенхэм" 4 3 1 0 9-3 +6 10 4 "Брайтон энд Хоув Альбион" 5 3 1 1 6-3 +3 10 5 "Лидс Юнайтед" 5 2 2 1 8-5 +3 8 6 "Фулхэм" 5 2 2 1 8-7 +1 8 7 "Саутгемптон" 5 2 1 2 7-9 -2 7 8 "Челси" 5 2 1 2 6-8 -2 7 9 "Брентфорд" 5 1 3 1 10-7 +3 6 10 "Ньюкасл" 4 1 3 0 6-4 +2 6 11 "Манчестер Юнайтед" 4 2 0 2 4-7 -3 6 12 "Ливерпуль" 4 1 2 1 13-5 +8 5 13 "Кристал Пэлас" 5 1 2 2 7-9 -2 5 14 "Ноттингем Форест" 4 1 1 2 2-5 -3 4 15 "Эвертон" 5 0 3 2 4-6 -2 3 16 "Астон Вилла" 4 1 0 3 3-7 -4 3 17 "Вест Хэм Юнайтед" 4 1 0 3 1-5 -4 3 18 "Борнмут" 4 1 0 3 2-16 -14 3 19 "Вулверхэмптон" 4 0 2 2 2-4 -2 2 20 "Лестер Сити" 4 0 1 3 6-10 -4 1

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Личные встречи

“Вест Хэм” выиграл два последних домашних матчей АПЛ с “Тоттенхэмом”, но в целом в десяти последних поединках во всех турнирах “хаммерс” выиграли трижды и шесть раз проиграли, в том числе два раза в прошлом сезоне (вылет из Кубка лиги помимо гостевого поражения в чемпионате). Общая статистика АПЛ – 25 побед “Тоттенхэма”, 17 “Вест Хэма”, десять ничьих.

Ориентировочные составы

“Вест Хэм”: Фабианский – Керер, Зума, Крессуэлл – Цоуфал, Соучек, Райс, Эмерсон – Боуэн, Антонио, Форнальс

“Тоттенхэм”: Льорис – Санчес, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Хейбьерг, Биссума, Перишич – Кулусевски, Кейн, Ришарлсон

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Вест Хэм – Тоттенхэм от UA-Football

Обе лондонские команды пока далеки от своих идеалов, но “Тоттенхэм” все свои трансферы совершил ранее, и выглядит сыграннее, хотя и побеждает натужно. Серия домашних побед “хаммерс” над “шпорами” вероятно прервется. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.