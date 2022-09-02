Встреча двух середняков из Лондона. Челси – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча 6-го тура АПЛ на 03.09.22

Английская Премьер-лига. 6-й тур.

3 сентября. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

Телетрансляция: app.setantasports.com

Конечно же, заголовок носит предельно шутливый характер, но зато он хорошо отражает текущее положение дел в турнирной таблице как у "синих" (10-е место), так и у "молотобойцев" (14-я позиция).

Действительно, пожалуй, самым интересным поединком второго временного слота в субботу станет лондонское дерби между "Челси" и "Вест Хэм Юнайтед". Хоть коллективы Тухеля и Мойеса находятся и не в самых лучших кондициях.

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"Челси"

Томас Тухель очень ждал окончания трансферного окна. Естественно, немецкий менеджер хотел укомплектовать состав и не иметь в нем дыр, но чуть ли не важнее было получить гарантии, что все игроки будут думать о том, как показать себя на все 100% именно в футболке "Челси". Поэтому теперь пенять на недостаточный уровень самоотдачи исполнителей не выйдет.

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"Синие" приемлемо начали кампанию: относительно уверенные три очка на "Гудисон Парк" в поединке против "Эвертона" (0:1), упущенная из-за обстоятельств победа на "Стэмфорд Бридж" в матче с "Тоттенхэмом" (2:2). Тем не менее, дальше "Челси" в основном только разочаровывал. Да, подопечные Тухеля в меньшинстве сумели обыграть "Лестер" (2:1), но вряд ли это огромное достижение – просто более мастеровитая команда в своих домашних стенах вышла и организованно сыграла во втором тайме против кризисного соперника. Напомним, сейчас "лисы" идут на последней строчке турнирной таблицы.

Зато максимально репрезентативными вышли гостевые провалы на "Элланд Роуд" и "Сент-Мэрис". "Челси" был прямолинеен, скучен, невнятен, неубедителен – этот список прилагательных с негативным окрасом можно при желании продлить. С "Лидсом" лондонцы бросили играть после результативной ошибки Менди (3:0), с "Саутгемптоном" пропустили в ответ и будто утратили веру в собственные силы (2:1). За оставшийся час "Челси" не создал ни одного интересного момента у ворот "святых". В общем, в субботу болельщики потребуют извинений.

"Вест Хэм Юнайтед"

У "молотобойцев" ситуация зеркальная – ни одного забитого мяча в первых трех турах. "Молотобойцы" не нашли аргументов в матче с "Манчестер Сити" (0:2), тут понятно, однако с новичком лиги "Ноттингемом Форест" (1:0) и авторским "Брайтоном" Грэма Поттера (0:2) команда Мойеса также провалилась. Окей, с "чайками" простых поединков почти ни у кого в АПЛ не бывает, но, блин, "Форест", серьезно?!

Постепенно "хаммерс" ожили: не заметили "Виборг" в Лиге конференций (3:1, 0:3), обыграли на выезде кризисную "Астон Виллу" (0:1) и почти вырвали победу у сонного "Тоттенхэма" (1:1)! "Шпоры" могли поплатиться за переход в энергосберегающий режим. "Вест Хэм" мало того, что отыгрался, так еще и чуть не забрал три очка на последних минутах. Видно, что дела у лондонцев постепенно налаживаются, торчать рядом с "Лестером" внизу они не собираются.

"Вест Хэм" тоже неплохо провел летнее трансферное окно. Особенно интересны приобретения Лукаса Пакета, Джанлуки Скамакки, Максвелла Корне, Эмерсона Палмери, Тило Керера и Альфонса Ареоля. Речь идет о достаточно качественных исполнителях. Рывок в ТОП-4, конечно же, с ними не сделать, однако маневрировать и чувствовать себя относительно уверенно в десятке лучших точно можно.

Турнирная таблица

Личные встречи

24.04.22 АПЛ "Челси" – "Вест Хэм" 1:0

04.12.21 АПЛ "Вест Хэм" – "Челси" 3:2

24.04.21 АПЛ "Вест Хэм" – "Челси" 0:1

21.12.20 АПЛ "Челси" – "Вест Хэм" 3:0

01.07.20 АПЛ "Вест Хэм" – "Челси" 3:2

Цифры и факты

– "Челси" не проигрывал в 16 последних домашних матчах из 17 против "Вест Хэма" во всех турнирах;

– В последних 4 поединках "синих" в АПЛ залетала ставка ТБ 2.5;

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Челси" не сыграют Н'Голо Канте, Пьер-Эмерик Обамеянг и Деннис Закария. Француз и габонец к дерби не готовы, а швейцарец еще не получил разрешение на работу в Англии. Рис Джеймс и Рубен Лофтус-Чик восстановились, рвутся в бой. Не факт, что сыграет Трево Чалоба, его беспокоит колено.

Возвращение Джеймса – очень хорошая новость для "Челси", без Риса правый фланг "пенсионеров" вообще не выглядит опасно. Также мы видим в старте Уэсли Фофана, так как опытному Тьяго Силве наверняка нужна передышка.

Дэвид Мойес сообщил, что Бен Джонсон пропустит матч из-за травмы внутренней поверхности бедра. Также в лазарет загремел новичок "молотобойцев" Найеф Агерд. Под вопросом у "Вест Хэма" Крейг Доусон и Джанлука Скамакка. По Аарону Крессуэллу тренер примет решение в день поединка.

"Челси", 4-4-2: Менди – Джеймс, Фофана, Кулибали, Кукурелья – Зиеш, Галлахер, Жоржиньо, Маунт – Хавертц, Стерлинг

"Вест Хэм", 4-2-3-1: Фабьяньский – Цоуфал, Керер, Зума, Эмерсон – Райс, Соучек – Боуэн, Пакета, Форнальс – Антонио

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Вест Хэмом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 2:2. Обе команды выложатся на 100%, но назвать "синих" здесь и сейчас явным фаворитом язык особо не поворачивается. Команда Тухеля точно не была убедительной в последних поединках, а вот коллектив Мойеса наоборот, улучшил свои показатели. И "Челси", и "Вест Хэм" откровенно плохо выглядят в обороне, вероятно, голов увидим немало.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.