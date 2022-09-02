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Эвертон - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 03.09.2022

Англия
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Эвертон – Ливерпуль: Прогноз и анонс матча ⋉ 3 сентября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Эвертон - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 03.09.2022

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, шестой тур

3 сентября 2022. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” 14:30 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Эвертон” остается одной из трех команд Премьер-лиги без побед. В субботу команда Фрэнка Лэмпарда играет в дерби с “Ливерпулем”, который больше не может позволить себе терять очки, чтобы не отставать от “Манчестер Сити”.

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Эвертон

В последний день трансферного “Эвертон” вернул из “Пари Сен-Жермен” опорника Идрисса Гейе и подписал в “Манчестер Юнайтед” талантливого центрхава Джеймса Гарнера. Все они готовы сыграть в матче с “Ливерпулем”. Как и экс-нападающий “Брайтона” Нил Мопе, который пропустил игру с “Лидсом” из-за странных бюрократических препятствий.

Выезд на “Элланд Роуд” закончился для “Эвертона” ничьей 1:1, третьей в сезоне. Во втором матче подряд “ириски” вышли вперед после гола Гордона, но позволили отыграться сопернику во втором тайме.

Гордона хотел подписать “Челси”, но две стороны не сошлись в оценке стоимости игрока. “Ирискам” ни при каких обстоятельствах нельзя было продавать своего воспитанника, учитывая, что форвард Доминик Калверт-Льюин вновь травмирован.

Помимо Калверт-Льюина матч с “Ливерпулем” пропустят Дукуре, Холгейт, Мина, Годфри и Таунсенд.

Нельзя сказать, что Фрэнк Лэмпард находится под угрозой увольнения, но рано или поздно “ирискам” нужно будет давать результат. “Эвертон” немного прибавлял от матча к матчу, но у “ирисок” очень сложный календарь – в следующих шести турах поединки против “Ливерпуля”, “Арсенала”, “Вест Хэма”, Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхэма”. Сложно сказать, когда у “Эвертона” наконец-то будет первая победа.

Ливерпуль

Если бы не гол Карвалью на 90+8 минуте в матче с “Ньюкаслом”, у “Ливерпуля” было бы всего одна победа в пяти турах, да и та над безнадежным аутсайдером лиги “Борнмут”. Но 20-летнему португальцу удалось протолкнуть мяч в ворота после углового и у “красных” добавилось немного оптимизма.

Юрген Клопп признает, что так продолжаться не может – его команде следует играть лучше. “Мы знаем, что нам нужно добавить. Мы действительно это знаем”.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Евертон - Ліверпуль
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За исключением матча с “Борнмутом”, “Ливерпуль” пропускал первым в каждом туре АПЛ и ему приходилось делать камбэки. В матче с “Манчестер Юнайтед” отыграться “красным” не удалось. Из-за отсутствия побед в стартовых трех турах “Ливерпуль” уже отстает на пять очков от “Манчестер Сити” и на семь от “Арсенала”. Количество ошибок нужно свести к минимуму.

“Ливерпулю” было непросто из-за многочисленных травм и дисквалификации Нуньеса. Уругваец наконец-то готов вернуться в игру, но во время его отсутствия забил три гола и сделал три ассиста Роберто Фирмино. Им составит конкуренцию и Диогу Жота, который наконец-то восстановился от травмы. Все ще повреждены Кейта, Окслейд-Чемберлен, Тьяго Алькантара, Конате, Рэмзи, новичок Артур Мело, получил небольшую травму в последней игре и Джордан Хендерсон.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Эвертон” выиграл всего восемь из 38 последних матчей Премьер-лиги.
  • “Эвертон” сделал только один клиншит в десяти последних матчах АПЛ.
  • Не лучше ситуация с клиншитами и у “Ливерпуля” – только один в текущем сезоне.
  • Фрэнк Лэмпард в качестве тренера проиграл четыре из четырех матчей Премьер-лиги против “Ливерпуля” Юргена Клоппа.
  • Три из четырех голов в ворота “Эвертона” Мохамед Салах забил на “Гудисон Парке”.
  • “Ливерпуль” проиграл всего один из последних 23 матчей против “Эвертона” в АПЛ. На “Гудисон Парк” “красные” не проигрывают с 2010 года.
  • В четырех из пяти туров АПЛ 2022/23 “Ливерпуль” пропускал голы от соперника в первом тайме.
  • “Ливерпуль” не проигрывает в выездных матчах с “Эвертоном” в 11 поединках подряд (три победы, восемь ничьих).

Последние пять матчей Эвертона и Ливерпуля

Эвертон

  • 30.08 “Лидс” 1:1 (АПЛ)
  • 27.08 “Брентфорд” 1:1 (АПЛ)
  • 23.08 “Флитвуд Таун” 1:0 (Кубок лиги)
  • 20.08 “Ноттингем Форест” 1:1 (АПЛ)
  • 13.08 “Астон Вилла” 1:2 (АПЛ)

Ливерпуль

  • 31.08 “Ньюкасл” 2:1 (АПЛ)
  • 27.08 “Борнмут” 9:0 (АПЛ)
  • 22.08 “Манчестер Юнайтед” 1:2 (АПЛ)
  • 15.08 “Кристал Пэлас” 1:1 (АПЛ)
  • 06.08 “Фулхэм” 2:2 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Арсенал" 5 5 0 0 13-4 +9 15
2 "Манчестер Сити" 5 4 1 0 19-5 +14 13
3 "Тоттенхэм" 5 3 2 0 10-4 +6 11
4 "Брайтон энд Хоув Альбион" 5 3 1 1 6-3 +3 10
5 "Манчестер Юнайтед" 5 3 0 2 5-7 -2 9
6 "Ливерпуль" 5 2 2 1 15-6 +9 8
7 "Лидс Юнайтед" 5 2 2 1 8-5 +3 8
8 "Фулхэм" 5 2 2 1 8-7 +1 8
9 "Саутгемптон" 5 2 1 2 7-9 -2 7
10 "Челси" 5 2 1 2 6-8 -2 7
11 "Брентфорд" 5 1 3 1 10-7 +3 6
12 "Ньюкасл" 5 1 3 1 7-6 +1 6
13 "Кристал Пэлас" 5 1 2 2 7-9 -2 5
14 "Вест Хэм Юнайтед" 5 1 1 3 2-6 -4 4
15 "Ноттингем Форест" 5 1 1 3 2-11 -9 4
16 "Борнмут" 5 1 1 3 2-16 -14 4
17 "Эвертон" 5 0 3 2 4-6 -2 3
18 "Вулверхэмптон" 5 0 3 2 2-4 -2 3
19 "Астон Вилла" 5 1 0 4 4-9 -5 3
20 "Лестер Сити" 5 0 1 4 6-11 -5 1

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Личные встречи

"Ливерпуль" в прошлом сезоне выиграл у “Эвертона” два матча, разгромив соперника на “Гудисон Парк” со счетом 4:1. Но этот результат выбивается из общего ряда. В предыдущих восьми дерби на стадионе “Эвертона” это была всего лишь одна из двух побед “Ливерпуля”. Пять раз команды сыграли 0:0. Общая статистика в АПЛ – 26 побед “Ливерпуля”, десять “Эвертона”, 24 ничьи.

Ориентировочные составы

“Эвертон”: Пикфорд – Паттерсон, Тарковски, Коуди, Миколенко – Онана, Гейе, Ивоби – Макнил, Мопе, Гордон

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Эллиотт, Фабиньо, Милнер – Салах, Фирмино, Диас

Ставки и Коэффициенты на матч

1xbet
8.20
5.30
1.416
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8.40
5.40
1.43
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8.30
5.20
1.40
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Parimatch
8.00
5.30
1.38
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Прогноз на матч Эвертон – Ливерпуль от UA-Football

“Эвертон” и “Ливерпуль” пропускали и забивали в четырех из пяти туров нынешнего сезона. Учитывая, что обе команды имеют заметные проблемой с защитой, ставка “обе забьют” должна сработать. “Эвертон” пока не удается побеждать, но команда Лэмпарда умеет разочаровывать соперников. В прошлом туре “Ливерпулю” было очень непросто с “Ньюкаслом”, без Тьяго в центре поля “красным” сложно играть против закрытых соперников. У “Эвертона” есть шанс и ничья не будет сюрпризом. Но все же с возвращением Нуньеса и Жоты у “Ливерпуля” больше шансов. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Английская Премьер-лига Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Ливерпуль Мохамед Салах ставки Прогнозы Виталий Миколенко
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