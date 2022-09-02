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Эвертон - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 03.09.2022
Эвертон – Ливерпуль: Прогноз и анонс матча ⋉ 3 сентября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, шестой тур
3 сентября 2022. Ливерпуль, “Гудисон Парк”
“Эвертон” 14:30 “Ливерпуль”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Эвертон” остается одной из трех команд Премьер-лиги без побед. В субботу команда Фрэнка Лэмпарда играет в дерби с “Ливерпулем”, который больше не может позволить себе терять очки, чтобы не отставать от “Манчестер Сити”.
Эвертон
В последний день трансферного “Эвертон” вернул из “Пари Сен-Жермен” опорника Идрисса Гейе и подписал в “Манчестер Юнайтед” талантливого центрхава Джеймса Гарнера. Все они готовы сыграть в матче с “Ливерпулем”. Как и экс-нападающий “Брайтона” Нил Мопе, который пропустил игру с “Лидсом” из-за странных бюрократических препятствий.
Выезд на “Элланд Роуд” закончился для “Эвертона” ничьей 1:1, третьей в сезоне. Во втором матче подряд “ириски” вышли вперед после гола Гордона, но позволили отыграться сопернику во втором тайме.
Гордона хотел подписать “Челси”, но две стороны не сошлись в оценке стоимости игрока. “Ирискам” ни при каких обстоятельствах нельзя было продавать своего воспитанника, учитывая, что форвард Доминик Калверт-Льюин вновь травмирован.
Помимо Калверт-Льюина матч с “Ливерпулем” пропустят Дукуре, Холгейт, Мина, Годфри и Таунсенд.
Нельзя сказать, что Фрэнк Лэмпард находится под угрозой увольнения, но рано или поздно “ирискам” нужно будет давать результат. “Эвертон” немного прибавлял от матча к матчу, но у “ирисок” очень сложный календарь – в следующих шести турах поединки против “Ливерпуля”, “Арсенала”, “Вест Хэма”, Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхэма”. Сложно сказать, когда у “Эвертона” наконец-то будет первая победа.
Ливерпуль
Если бы не гол Карвалью на 90+8 минуте в матче с “Ньюкаслом”, у “Ливерпуля” было бы всего одна победа в пяти турах, да и та над безнадежным аутсайдером лиги “Борнмут”. Но 20-летнему португальцу удалось протолкнуть мяч в ворота после углового и у “красных” добавилось немного оптимизма.
Юрген Клопп признает, что так продолжаться не может – его команде следует играть лучше. “Мы знаем, что нам нужно добавить. Мы действительно это знаем”.
За исключением матча с “Борнмутом”, “Ливерпуль” пропускал первым в каждом туре АПЛ и ему приходилось делать камбэки. В матче с “Манчестер Юнайтед” отыграться “красным” не удалось. Из-за отсутствия побед в стартовых трех турах “Ливерпуль” уже отстает на пять очков от “Манчестер Сити” и на семь от “Арсенала”. Количество ошибок нужно свести к минимуму.
“Ливерпулю” было непросто из-за многочисленных травм и дисквалификации Нуньеса. Уругваец наконец-то готов вернуться в игру, но во время его отсутствия забил три гола и сделал три ассиста Роберто Фирмино. Им составит конкуренцию и Диогу Жота, который наконец-то восстановился от травмы. Все ще повреждены Кейта, Окслейд-Чемберлен, Тьяго Алькантара, Конате, Рэмзи, новичок Артур Мело, получил небольшую травму в последней игре и Джордан Хендерсон.
Статистика команд, цифры и факты
- “Эвертон” выиграл всего восемь из 38 последних матчей Премьер-лиги.
- “Эвертон” сделал только один клиншит в десяти последних матчах АПЛ.
- Не лучше ситуация с клиншитами и у “Ливерпуля” – только один в текущем сезоне.
- Фрэнк Лэмпард в качестве тренера проиграл четыре из четырех матчей Премьер-лиги против “Ливерпуля” Юргена Клоппа.
- Три из четырех голов в ворота “Эвертона” Мохамед Салах забил на “Гудисон Парке”.
- “Ливерпуль” проиграл всего один из последних 23 матчей против “Эвертона” в АПЛ. На “Гудисон Парк” “красные” не проигрывают с 2010 года.
- В четырех из пяти туров АПЛ 2022/23 “Ливерпуль” пропускал голы от соперника в первом тайме.
- “Ливерпуль” не проигрывает в выездных матчах с “Эвертоном” в 11 поединках подряд (три победы, восемь ничьих).
Последние пять матчей Эвертона и Ливерпуля
Эвертон
- 30.08 “Лидс” 1:1 (АПЛ)
- 27.08 “Брентфорд” 1:1 (АПЛ)
- 23.08 “Флитвуд Таун” 1:0 (Кубок лиги)
- 20.08 “Ноттингем Форест” 1:1 (АПЛ)
- 13.08 “Астон Вилла” 1:2 (АПЛ)
Ливерпуль
- 31.08 “Ньюкасл” 2:1 (АПЛ)
- 27.08 “Борнмут” 9:0 (АПЛ)
- 22.08 “Манчестер Юнайтед” 1:2 (АПЛ)
- 15.08 “Кристал Пэлас” 1:1 (АПЛ)
- 06.08 “Фулхэм” 2:2 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|5
|5
|0
|0
|13-4
|+9
|15
|2
|"Манчестер Сити"
|5
|4
|1
|0
|19-5
|+14
|13
|3
|"Тоттенхэм"
|5
|3
|2
|0
|10-4
|+6
|11
|4
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|5
|3
|1
|1
|6-3
|+3
|10
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|5
|3
|0
|2
|5-7
|-2
|9
|6
|"Ливерпуль"
|5
|2
|2
|1
|15-6
|+9
|8
|7
|"Лидс Юнайтед"
|5
|2
|2
|1
|8-5
|+3
|8
|8
|"Фулхэм"
|5
|2
|2
|1
|8-7
|+1
|8
|9
|"Саутгемптон"
|5
|2
|1
|2
|7-9
|-2
|7
|10
|"Челси"
|5
|2
|1
|2
|6-8
|-2
|7
|11
|"Брентфорд"
|5
|1
|3
|1
|10-7
|+3
|6
|12
|"Ньюкасл"
|5
|1
|3
|1
|7-6
|+1
|6
|13
|"Кристал Пэлас"
|5
|1
|2
|2
|7-9
|-2
|5
|14
|"Вест Хэм Юнайтед"
|5
|1
|1
|3
|2-6
|-4
|4
|15
|"Ноттингем Форест"
|5
|1
|1
|3
|2-11
|-9
|4
|16
|"Борнмут"
|5
|1
|1
|3
|2-16
|-14
|4
|17
|"Эвертон"
|5
|0
|3
|2
|4-6
|-2
|3
|18
|"Вулверхэмптон"
|5
|0
|3
|2
|2-4
|-2
|3
|19
|"Астон Вилла"
|5
|1
|0
|4
|4-9
|-5
|3
|20
|"Лестер Сити"
|5
|0
|1
|4
|6-11
|-5
|1
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Личные встречи
"Ливерпуль" в прошлом сезоне выиграл у “Эвертона” два матча, разгромив соперника на “Гудисон Парк” со счетом 4:1. Но этот результат выбивается из общего ряда. В предыдущих восьми дерби на стадионе “Эвертона” это была всего лишь одна из двух побед “Ливерпуля”. Пять раз команды сыграли 0:0. Общая статистика в АПЛ – 26 побед “Ливерпуля”, десять “Эвертона”, 24 ничьи.
Ориентировочные составы
“Эвертон”: Пикфорд – Паттерсон, Тарковски, Коуди, Миколенко – Онана, Гейе, Ивоби – Макнил, Мопе, Гордон
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Эллиотт, Фабиньо, Милнер – Салах, Фирмино, Диас
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Эвертон – Ливерпуль от UA-Football
“Эвертон” и “Ливерпуль” пропускали и забивали в четырех из пяти туров нынешнего сезона. Учитывая, что обе команды имеют заметные проблемой с защитой, ставка “обе забьют” должна сработать. “Эвертон” пока не удается побеждать, но команда Лэмпарда умеет разочаровывать соперников. В прошлом туре “Ливерпулю” было очень непросто с “Ньюкаслом”, без Тьяго в центре поля “красным” сложно играть против закрытых соперников. У “Эвертона” есть шанс и ничья не будет сюрпризом. Но все же с возвращением Нуньеса и Жоты у “Ливерпуля” больше шансов. Прогноз – победа “Ливерпуля” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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