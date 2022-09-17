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А украинцы на поле выйдут? Брентфорд – Арсенал. Анонс и прогноз матча 8-го тура АПЛ на 18.09.22

Англия
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UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "пчелами" и "канонирами" в рамках чемпионата Англии

А украинцы на поле выйдут? Брентфорд – Арсенал. Анонс и прогноз матча 8-го тура АПЛ на 18.09.22

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига. 8-й тур.

18 сентября. 14:00. Лондон. "Брентфорд Коммьюнити"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports, app.setantasports.com

К одному из лидеров чемпионата Англии приедет коллектив из середины турнирной таблицы. Из-за вынужденного переноса тура на прошлых выходных все команды из АПЛ получили дополнительное время на восстановление физических кондиций и проведение работы над ошибками. И у "Брентфорда", и у "Арсенала" есть свободное пространство для прогресса.

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"Брентфорд"

Команда Томаса Франка быстро перешла из разряда аутсайдеров новичков лиги в когорту добротных середняков. Свой первый более чем за полвека сезон в Высшем дивизионе Англии "пчелы" завершили на 13-й позиции. Четко видна тенденция – системные дебютанты для сохранения прописки в АПЛ делают ставку на мощный старт кампании. Накопленный запас очков уже позволил закрепиться в лиге не только "Брентфорду", но и "Лидс Юнайтед", "павлины" и вовсе задали данный тренд. Сейчас в подобном стиле действует лондонский "Фулхэм".

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Пока любимый для "Брентфорда" исход поединка в сезоне-2022/23 – это ничья. "Пчелы" сыграли 6 матчей в чемпионате Англии и в трех из них победитель выявлен не был. Правда, в этих поединках, с "Лестером" (2:2), "Эвертоном" (1:1) и "Кристал Пэлас" соответственно, команда Франка откровенно спасалась от поражений, голы ребята Томаса забивали на последних минутах. Матч с "Фулхэмом" тоже мог завершиться паритетом, но вместо "Брентфорда" на 90-й минуте победный мяч для "дачников" провел Митрович (3:2).

Вкус успеха "пчелы" в текущем розыгрыше тоже познали. Лондонцы в середине августа красиво и организованно разбили тогда еще очень кризисный "МЮ" (4:0). Также "Брентфорд" прошел в следующий раунд Кубка лиги, обыграв дублем "Колчестер Юнайтед" (0:2). Поединок с "Лидсом" тоже завершился уверенной победой, по итогам перестрелки на табло зажглись убедительные 5:2. Четыре гола в ворота Де Хеа и пять мячей в сетку Мелье существенно повысили показатели "Брентфорда" в графе ЗМ – за 6 туров чемпионата "пчелы" настреляли больше, чем тот же "Арсенал" (15 vs 14), и столько же, сколько и "Ливерпуль".

Конечно же, нам хотелось бы видеть еще больше выступлений украинских футболистов в основе европейских команд, однако в случае с Егором Ярмолюком требовать этого пока рановато. 18-летний экс-исполнитель СК "Днепр-1" играет за дубль "Брентфорда", хоть он и успел дебютировать за взрослую команду "пчел" в спарринге с "Брайтоном" в конце июля.

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"Арсенал"

"Канонирам" в текущей кампании уже выдали нескромное количество комплиментов. В целом, по делу, ведь команда Артеты существенно прибавила с точки зрения как качества игры, так и результатов, если сравнивать с прошлым сезоном. Летнее трансферное окно тоже вышло успешным – знакомые Микелю Александр Зинченко и Габриэл Жезус неплохо зарекомендовали себя на старте розыгрыша. Украинец провел 4 матча в АПЛ и отдал 1 ассист, а бразилец в чемпионате оформил 3+3 по системе "гол + пас".

"Арсенал" подходил к поединку с "Манчестер Юнайтед" очень уверенно, с пятью победами подряд. Тем не менее, "красные дьяволы" мало того, что успели оклематься после проваленного начала чемпионата, так еще и тоже ждали матча против "пушкарей" с тремя викториями к ряду в своем активе. Тен Хаг пожертвовал философией, включил режим контратак и переиграл Артету (3:1). Стоило только манкунианцам забить первыми (к слову, не обошлось без ошибки Зинченко) – и все, дальше "Арсенал" был вынужден сильно раскрываться, а Рашфорд по такому сценарию становится неудержимым, это ни для кого не секрет.

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Предъявить какие-то явные претензии "Арсеналу" за поражение на "Олд Траффорд" сложно. Уж слишком хороший матч провел "Юнайтед", Варан и Мартинес в обороне в частности. Опять же, если еще месяц назад мы ругали "пушкарей" за отсутствие ресурсов на вторые таймы, то в Манчестере такой проблемы не возникло. Глобально Артета прав: если "канониры" будут играть с позиции силы и в первую очередь отталкиваться от собственного стиля, то на дистанции провалов будет по минимуму.

Отметим, что 8 сентября "Арсенал" одолел на выезде "Цюрих" в Лиге Европы. Микель абсолютно точно держал в голове матч с "Эвертоном", поединок должен был состояться на прошлых выходных, поэтому испанец и дал многим ключевым игрокам возможность передохнуть. Как мы уже все прекрасно знаем, из-за смерти Королевы Елизаветы II 7-й тур перенесли. Тем не менее, даже неосновной состав лондонцев все равно смог увезти 3 очка из Швейцарии.

Также из-за нехватки полиции был перенесен куда-то на будущее матч "Арсенала" с "ПСВ" в той же ЛЕ. Мини-предсезонка получилась, не иначе.

Турнирная таблица

А украинцы на поле выйдут? Брентфорд – Арсенал. Анонс и прогноз матча 8-го тура АПЛ на 18.09.22 - изображение 1

Личные встречи

27.07.22 КТМ "Арсенал" – "Брентфорд" 1:2

19.02.22 АПЛ "Арсенал" – "Брентфорд" 2:1

01.09.21 КТМ "Арсенал" – "Брентфорд" 4:0

13.08.21 АПЛ "Брентфорд" – "Арсенал" 2:0

10.06.20 КТМ "Арсенал" – "Брентфорд" 2:3

Цифры и факты

– В последних 5 матчах "Арсенала" в АПЛ залетала ставка ТБ 2.5;

– "Брентфорд" не проигрывает уже 4 поединка к ряду во всех турнирах;

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Томас Франк не рассчитывает на Нергора, также под вопросом Канос и Пиннок. У "Арсенала" с травмами все немного сложнее. Недоступны Эль-Ненни, Нельсон и Смит-Роу, также непонятно, готовы ли играть Джака и Соареш.

"Брентфорд", 4-3-3: Райя – Хики, Янссон, Ми, Генри – Йенсен, Янельт, Годдос – Мбеумо, Тоуни, Висса

"Арсенал, 4-2-3-1: Рамздейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Тирни – Джака, Партей – Сака, Эдегор, Мартинелли – Жезус

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Ставки и коэффициенты на матч

Париматч
4.30
3.85
1.79
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Favbet
4.20
3.92
1.85
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VBET
4.15
3.75
1.72
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Прогноз на матч между "Брентфордом" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 1:2. "Брентфорд" просто так не сдастся на родной арене, тем более в матче с топ-клубом – статус соперника только мотивирует "пчел". Если хозяева еще и кураж поймают, то гостям будет очень трудно. "Арсенал" ждет крайне непростой матч, но выиграть гости точно в состоянии.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Арсенал (Лондон) анонс Английская Премьер-лига Чемпионат Англии букмекеры Микель Артета Брентфорд АПЛ прогноз UA-Футбол ставки Александр Зинченко Прогнозы Егор Ярмолюк Прогноз Томас Франк
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