А украинцы на поле выйдут? Брентфорд – Арсенал. Анонс и прогноз матча 8-го тура АПЛ на 18.09.22

Английская Премьер-лига. 8-й тур.

18 сентября. 14:00. Лондон. "Брентфорд Коммьюнити"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports, app.setantasports.com

К одному из лидеров чемпионата Англии приедет коллектив из середины турнирной таблицы. Из-за вынужденного переноса тура на прошлых выходных все команды из АПЛ получили дополнительное время на восстановление физических кондиций и проведение работы над ошибками. И у "Брентфорда", и у "Арсенала" есть свободное пространство для прогресса.

Команда Томаса Франка быстро перешла из разряда аутсайдеров новичков лиги в когорту добротных середняков. Свой первый более чем за полвека сезон в Высшем дивизионе Англии "пчелы" завершили на 13-й позиции. Четко видна тенденция – системные дебютанты для сохранения прописки в АПЛ делают ставку на мощный старт кампании. Накопленный запас очков уже позволил закрепиться в лиге не только "Брентфорду", но и "Лидс Юнайтед", "павлины" и вовсе задали данный тренд. Сейчас в подобном стиле действует лондонский "Фулхэм".

Пока любимый для "Брентфорда" исход поединка в сезоне-2022/23 – это ничья. "Пчелы" сыграли 6 матчей в чемпионате Англии и в трех из них победитель выявлен не был. Правда, в этих поединках, с "Лестером" (2:2), "Эвертоном" (1:1) и "Кристал Пэлас" соответственно, команда Франка откровенно спасалась от поражений, голы ребята Томаса забивали на последних минутах. Матч с "Фулхэмом" тоже мог завершиться паритетом, но вместо "Брентфорда" на 90-й минуте победный мяч для "дачников" провел Митрович (3:2).

Вкус успеха "пчелы" в текущем розыгрыше тоже познали. Лондонцы в середине августа красиво и организованно разбили тогда еще очень кризисный "МЮ" (4:0). Также "Брентфорд" прошел в следующий раунд Кубка лиги, обыграв дублем "Колчестер Юнайтед" (0:2). Поединок с "Лидсом" тоже завершился уверенной победой, по итогам перестрелки на табло зажглись убедительные 5:2. Четыре гола в ворота Де Хеа и пять мячей в сетку Мелье существенно повысили показатели "Брентфорда" в графе ЗМ – за 6 туров чемпионата "пчелы" настреляли больше, чем тот же "Арсенал" (15 vs 14), и столько же, сколько и "Ливерпуль".

Конечно же, нам хотелось бы видеть еще больше выступлений украинских футболистов в основе европейских команд, однако в случае с Егором Ярмолюком требовать этого пока рановато. 18-летний экс-исполнитель СК "Днепр-1" играет за дубль "Брентфорда", хоть он и успел дебютировать за взрослую команду "пчел" в спарринге с "Брайтоном" в конце июля.

???? Yehor Yarmoliuk: "I'm feeling excited about this opportunity"



The youngster discusses his move to West London ⬇️#BrentfordB #BrentfordFC pic.twitter.com/2P687Ncfhz