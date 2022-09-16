Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вулверхэмптон - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 17.09.2022
Вулверхэмптон – Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча ⋉ 17 сентября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, восьмой тур
17 сентября 2022. Вулверхэмптон, “Молинью”
“Вулверхэмптон” 14:30 “Манчестер Сити”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Манчестер Сити” не выигрывал в двух последних выездных матчах АПЛ. Прервать серию без побед в гостях команда Гвардиолы постарается с “Вулверхэмптоном”, наименее зрелищным клубом лиги.
Вулверхэмптон
В последнем туре перед вынужденным перерывом на прошлых выходных “Вулверхэмптон” добыл свою первую победу в новом сезоне, минимально переиграв “Саутгемптон” (1:0).
“Вулверхэмптон” пока способен забивать не больше одного гола за мяч и с общим показателем в три забитых мяча “вулвз” последние лиге вместе с “Вест Хэмом”. Но при этом “Вулверхэмптон” пропустит меньше всех в чемпионате – всего четыре гола в шести турах.
В матче с “Саутгемптоном” травму колена получил австрийский форвард “вулвз” Саша Калайджич. Новичок пропустит шесть месяцев. Травмы преследуют и основного форварда “Вулверхэмптона” Рауля Хименеса. Из-за сложной кадровой обстановки “Вулвз” решились на неординарный шаг – в качестве свободного агента был подписан легенда “Челси” Диего Коста.
Сложно сказать в каком состоянии находится 33-летний бомбардир. В 2022 году Коста не сыграл ни одного матча.
It's official. ✍️ pic.twitter.com/FXcgReSlsr— Wolves (@Wolves) September 12, 2022
Помимо Калайджича и Хименеса матч с “Манчестер Сити” пропустит Шикинью.
Манчестер Сити
В среду “Манчестер Сити” добился очередной победы в Лиге чемпионов, взяв три очка в игре с “Боруссией” Дортмунд. Свой очередной гол забил Эрлинг Холанд. Гол норвежца был призван лучшим в туре ЛЧ и бомбардир “Сити” услышал от Гвардиолы на свой счет сравнения с Кройфом.
Но если Холанд заслуживает комплиментов, то в целом “Манчестер Сити” – нет. “Мы не играли хорошо. Лига чемпионов не простит нам этого в следующий раз. Надеюсь, что эта игра послужит нам уроком перед встречей с “Вулверхэмптоном” в субботу, одним из самых непростых для нас соперников”.
В чем выражались проблемы “Сити”? Большинство обозревателей сходятся во мнение, что “горожанам” просто нельзя одновременно начинать матч с Грилишом и Марезом на двух флангах, так как эти футболисты прежде всего понимают игру и действует на нее с помощью мяча, а не без него. Они не склонны к работе в атаке без мяча, и из-за этого атака “Сити” выглядела пресно и предсказуемо. В игре с “Вулвз” наверняка вернутся в стартовый состав Фоден и Силва.
Вне игры из-за травмы остается Лапорт, под вопросом остается Кайл Уокер.
Статистика команд, цифры и факты
- Победа над “Саутгемптоном” стала первой в АПЛ для “Вулверхэмптона” с второго апреля.
- “Манчестер Сити” выиграл последние четыре матча у “Вулверхэмптона” с общим счетом 13-3.
- “Сити” не побеждает на выезде в Премьер-лиге с седьмого августа (две ничьи). Всего в гостевых матчах АПЛ “горожане” не проигрывает 21 игру подряд.
- Все свои три гола в АПЛ “Вулверхэмптон” забил в первом тайме, три из четырех в свои ворота “вулвз” получили после перерыва.
- Новичок “Вулверхэмптона” Диего Коста в свое время забил за “Челси” 52 гола в 89 матчах чемпионата Англии.
- “Вулверхэмптон” не забивает больше одного гола за 90 минут в последних девяти поединках АПЛ.
- Эрлинг Холанд забивал голы во всех трех выездных матчах “Сити” в Премьер-лиге.
Последние пять матчей Вулверхэмптона и Манчестер Сити
Вулверхэмптон
- 03.09 “Саутгемптон” 1:0 (АПЛ)
- 31.08 “Борнмут” 0:0 (АПЛ)
- 28.08 “Ньюкасл” 1:1 (АПЛ)
- 23.08 “Престон Норт Энд” 2:1 (Кубок лиги)
- 20.08 “Тоттенхэм” 0:1 (АПЛ)
Манчестер Сити
- 14.09 “Боруссия” Дортмунд 2:1 (Лига чемпионов)
- 08.09 “Севилья” 0:4 (Лига чемпионов)
- 03.09 “Астон Вилла” 1:1 (АПЛ)
- 31.08 “Ноттингем Форест” 6:0 (АПЛ)
- 27.08 “Кристал Пэлас” 4:2 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|6
|5
|0
|1
|14-7
|+7
|15
|2
|"Манчестер Сити"
|6
|4
|2
|0
|20-6
|+14
|14
|3
|"Тоттенхэм"
|6
|4
|2
|0
|12-5
|+7
|14
|4
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|6
|4
|1
|1
|11-5
|+6
|13
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|6
|4
|0
|2
|8-8
|0
|12
|6
|"Челси"
|6
|3
|1
|2
|8-9
|-1
|10
|7
|"Ливерпуль"
|6
|2
|3
|1
|15-6
|+9
|9
|8
|"Брентфорд"
|6
|2
|3
|1
|15-9
|+6
|9
|9
|"Лидс Юнайтед"
|6
|2
|2
|2
|10-10
|0
|8
|10
|"Фулхэм"
|6
|2
|2
|2
|9-9
|0
|8
|11
|"Ньюкасл"
|6
|1
|4
|1
|7-6
|+1
|7
|12
|"Саутгемптон"
|6
|2
|1
|3
|7-10
|-3
|7
|13
|"Борнмут"
|6
|2
|1
|3
|5-18
|-13
|7
|14
|"Вулверхэмптон"
|6
|1
|3
|2
|3-4
|-1
|6
|15
|"Кристал Пэлас"
|6
|1
|3
|2
|7-9
|-2
|6
|16
|"Эвертон"
|6
|0
|4
|2
|4-6
|-2
|4
|17
|"Астон Вилла"
|6
|1
|1
|4
|5-10
|-5
|4
|18
|"Вест Хэм Юнайтед"
|6
|1
|1
|4
|3-8
|-5
|4
|19
|"Ноттингем Форест"
|6
|1
|1
|4
|4-14
|-10
|4
|20
|"Лестер Сити"
|6
|0
|1
|5
|8-16
|-8
|1
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
Личные встречи
В сезоне 2019/2020 “Вулверхэмптон” выиграл оба матча у “Манчестер Сити”, но с тех пор побеждают только “горожане”: четыре победы с общим счетом 13-3. В 33-м туре прошлого сезона “Сити” переиграл “вулвз” на выезде 5:1, четыре гола забил Де Брюйне. Общая статистика в АПЛ – десять побед “Манчестер Сити”, четыре “Вулверхэмптона”, две ничьи.
Где смотреть матч Вулверхэмптон – Манчестер Сити
Ориентировочные составы
“Вулверхэмптон”: Са – Хонни, Коллинз, Килман, Аит-Нури – Нуньеш, Невеш, Моутинью – Нету, Хван, Поденсе
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Аке, Диаш, Стоунз – Гюндоган, Родри, Де Брюйне – Фоден, Холанд, Силва
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Вулверхэмптон – Манчестер Сити от UA-Football
“Вулверхэмптон” еще ни разу не проиграл на своем поле в новом сезоне, а “Сити” не выиграл два последних выездных матча АПЛ. Учитывая хорошие показатели “Вулзв” в защите, и недавние впечатления от слабой атакующей игры “Сити” против Дортмунда, есть соблазн предположить, что “горожане” потеряют очки. Однако это бывает крайне редко, чтобы команда Гвардиолы слабо провела два матча подряд. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Долго не запрягал. Назван лучший игрок чемпионата Англии в августе
- В Белгородской области рф целый город остался без света, россияне заявили о прилете 20 ракет и погибшего
- Ассист Ярмоленко не помог Аль-Айну избежать поражения
- Мудрик впечатлил скаутов Реала: трансфер будет зависеть от матчей ЛЧ
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО