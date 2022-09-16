Вулверхэмптон - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ  на 17.09.2022

Чемпионат Англии, восьмой тур

17 сентября 2022. Вулверхэмптон, “Молинью”

“Вулверхэмптон” 14:30 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Манчестер Сити” не выигрывал в двух последних выездных матчах АПЛ. Прервать серию без побед в гостях команда Гвардиолы постарается с “Вулверхэмптоном”, наименее зрелищным клубом лиги.

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Вулверхэмптон

В последнем туре перед вынужденным перерывом на прошлых выходных “Вулверхэмптон” добыл свою первую победу в новом сезоне, минимально переиграв “Саутгемптон” (1:0).

“Вулверхэмптон” пока способен забивать не больше одного гола за мяч и с общим показателем в три забитых мяча “вулвз” последние лиге вместе с “Вест Хэмом”. Но при этом “Вулверхэмптон” пропустит меньше всех в чемпионате – всего четыре гола в шести турах.

В матче с “Саутгемптоном” травму колена получил австрийский форвард “вулвз” Саша Калайджич. Новичок пропустит шесть месяцев. Травмы преследуют и основного форварда “Вулверхэмптона” Рауля Хименеса. Из-за сложной кадровой обстановки “Вулвз” решились на неординарный шаг – в качестве свободного агента был подписан легенда “Челси” Диего Коста.

Сложно сказать в каком состоянии находится 33-летний бомбардир. В 2022 году Коста не сыграл ни одного матча.

Помимо Калайджича и Хименеса матч с “Манчестер Сити” пропустит Шикинью.

Манчестер Сити

В среду “Манчестер Сити” добился очередной победы в Лиге чемпионов, взяв три очка в игре с “Боруссией” Дортмунд. Свой очередной гол забил Эрлинг Холанд. Гол норвежца был призван лучшим в туре ЛЧ и бомбардир “Сити” услышал от Гвардиолы на свой счет сравнения с Кройфом.

Но если Холанд заслуживает комплиментов, то в целом “Манчестер Сити” – нет. “Мы не играли хорошо. Лига чемпионов не простит нам этого в следующий раз. Надеюсь, что эта игра послужит нам уроком перед встречей с “Вулверхэмптоном” в субботу, одним из самых непростых для нас соперников”.

В чем выражались проблемы “Сити”? Большинство обозревателей сходятся во мнение, что “горожанам” просто нельзя одновременно начинать матч с Грилишом и Марезом на двух флангах, так как эти футболисты прежде всего понимают игру и действует на нее с помощью мяча, а не без него. Они не склонны к работе в атаке без мяча, и из-за этого атака “Сити” выглядела пресно и предсказуемо. В игре с “Вулвз” наверняка вернутся в стартовый состав Фоден и Силва.

Вне игры из-за травмы остается Лапорт, под вопросом остается Кайл Уокер.

Статистика команд, цифры и факты

Победа над “Саутгемптоном” стала первой в АПЛ для “Вулверхэмптона” с второго апреля.

“Манчестер Сити” выиграл последние четыре матча у “Вулверхэмптона” с общим счетом 13-3.

“Сити” не побеждает на выезде в Премьер-лиге с седьмого августа (две ничьи). Всего в гостевых матчах АПЛ “горожане” не проигрывает 21 игру подряд.

Все свои три гола в АПЛ “Вулверхэмптон” забил в первом тайме, три из четырех в свои ворота “вулвз” получили после перерыва.

Новичок “Вулверхэмптона” Диего Коста в свое время забил за “Челси” 52 гола в 89 матчах чемпионата Англии.

“Вулверхэмптон” не забивает больше одного гола за 90 минут в последних девяти поединках АПЛ.

Эрлинг Холанд забивал голы во всех трех выездных матчах “Сити” в Премьер-лиге.

Последние пять матчей Вулверхэмптона и Манчестер Сити

Вулверхэмптон

03.09 “Саутгемптон” 1:0 (АПЛ)

31.08 “Борнмут” 0:0 (АПЛ)

28.08 “Ньюкасл” 1:1 (АПЛ)

23.08 “Престон Норт Энд” 2:1 (Кубок лиги)

20.08 “Тоттенхэм” 0:1 (АПЛ)

Манчестер Сити

14.09 “Боруссия” Дортмунд 2:1 (Лига чемпионов)

08.09 “Севилья” 0:4 (Лига чемпионов)

03.09 “Астон Вилла” 1:1 (АПЛ)

31.08 “Ноттингем Форест” 6:0 (АПЛ)

27.08 “Кристал Пэлас” 4:2 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 6 5 0 1 14-7 +7 15 2 "Манчестер Сити" 6 4 2 0 20-6 +14 14 3 "Тоттенхэм" 6 4 2 0 12-5 +7 14 4 "Брайтон энд Хоув Альбион" 6 4 1 1 11-5 +6 13 5 "Манчестер Юнайтед" 6 4 0 2 8-8 0 12 6 "Челси" 6 3 1 2 8-9 -1 10 7 "Ливерпуль" 6 2 3 1 15-6 +9 9 8 "Брентфорд" 6 2 3 1 15-9 +6 9 9 "Лидс Юнайтед" 6 2 2 2 10-10 0 8 10 "Фулхэм" 6 2 2 2 9-9 0 8 11 "Ньюкасл" 6 1 4 1 7-6 +1 7 12 "Саутгемптон" 6 2 1 3 7-10 -3 7 13 "Борнмут" 6 2 1 3 5-18 -13 7 14 "Вулверхэмптон" 6 1 3 2 3-4 -1 6 15 "Кристал Пэлас" 6 1 3 2 7-9 -2 6 16 "Эвертон" 6 0 4 2 4-6 -2 4 17 "Астон Вилла" 6 1 1 4 5-10 -5 4 18 "Вест Хэм Юнайтед" 6 1 1 4 3-8 -5 4 19 "Ноттингем Форест" 6 1 1 4 4-14 -10 4 20 "Лестер Сити" 6 0 1 5 8-16 -8 1

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Личные встречи

В сезоне 2019/2020 “Вулверхэмптон” выиграл оба матча у “Манчестер Сити”, но с тех пор побеждают только “горожане”: четыре победы с общим счетом 13-3. В 33-м туре прошлого сезона “Сити” переиграл “вулвз” на выезде 5:1, четыре гола забил Де Брюйне. Общая статистика в АПЛ – десять побед “Манчестер Сити”, четыре “Вулверхэмптона”, две ничьи.

Где смотреть матч Вулверхэмптон – Манчестер Сити

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Ориентировочные составы

“Вулверхэмптон”: Са – Хонни, Коллинз, Килман, Аит-Нури – Нуньеш, Невеш, Моутинью – Нету, Хван, Поденсе

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Аке, Диаш, Стоунз – Гюндоган, Родри, Де Брюйне – Фоден, Холанд, Силва

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Вулверхэмптон – Манчестер Сити от UA-Football

“Вулверхэмптон” еще ни разу не проиграл на своем поле в новом сезоне, а “Сити” не выиграл два последних выездных матча АПЛ. Учитывая хорошие показатели “Вулзв” в защите, и недавние впечатления от слабой атакующей игры “Сити” против Дортмунда, есть соблазн предположить, что “горожане” потеряют очки. Однако это бывает крайне редко, чтобы команда Гвардиолы слабо провела два матча подряд. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.