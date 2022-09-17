Тоттенхэм - Лестер. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 17.09.2022

Чемпионат Англии, восьмой тур

17 сентября 2022. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” 19:30 “Лестер”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Серия из пяти поражений подряд оставляет “Лестер” на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. “Тоттенхэм”, злой после неудачи со “Спортингом”, постарается ее продолжить.

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Тоттенхэм

“Тоттенхэм” в новом сезоне часто разочаровывает своим качеством игры, но болельщики “шпор” готовы были смириться не с самыми зрелищными действиями своей команды, пока она приносила результат. Однако посреди недели “Тоттенхэм” проиграл, пропустив два гола от португальского “Спортинга” в конце матча.

В АПЛ “шпоры” остаются в группе лидеров, набрав 14 очков в шести турах, но поражение “Спортингу” очень разочаровало Антонио Конте и он ждет от игроков “Тоттенхэма” реакции в субботнем поединке с “Лестером”.

Помимо Лукаса Моуры, все игроки “Тоттенхэма” физически готовы к матчу с “Лестером”. Но готовы ли психологически? В первые недели августа Конте защищал Сон Хын Мина, который не забил еще ни одного гола в новом сезоне, но в сентябре тон тренера “Тоттенхэма” изменился. Учитывая мгновенное влияние Ришарлисона и хорошую форму Кулусевски, возможно пришло время отправить корейца на скамейку запасных.

Лестер

Брендан Роджерс продолжает пользоваться доверием боссов “Лестера”, но их терпение не может быть безграничным. Нельзя сказать, что 49-летний тренер не пытается исправить ситуацию, но в его действиях пока нет логики и последовательности. Роджерс часто меняет схемы и футболистов, и игра “лис” от этого лучше не становиться.

Что отличает “Лестер” от классического аутсайдера – это количество голов. Восемь мячей в шести турах – это сносно, столько же забили “Манчестер Юнайтед” и “Челси”. Но при этом “Лестер” пропустил 16 голов, больше только новички лиги “Борнмут” и “Ноттингем Форест”. Возможно, Роджерсу нужно начать с основ. Постараться просто не уступить и сыграть на ноль.

Вероятно против “Тоттенхэма” свои первые минуты за “Лестер” проведет единственный новичок, бельгийский центрбек Ваут Фас. По-прежнему травмированы фланговые защитники Перейра и Бертран.

Статистика команд, цифры и факты

В восьми матчах сезона 2022/23 Сон Хын Мин отметился только одним результативным действием (голевая передача).

“Тоттенхэм” выиграл шесть последних домашних матчей в АПЛ.

Начиная с 2014 года, в матчах Премьер-лиги между “Тоттенхэмом” и “Лестером” было забито 63 гола.

Форвард “Тоттенхэма” Харри Кейн забил 19 голов в 17 матчах против “Лестера”.

“Тоттенхэм” выиграл семь из девяти последних поединков лиги с “Лестером”.

В последний раз “Тоттенхэм” и “Лестер” сыграли 0:0 в 1948 году.

В 2022 году “Лестер” потерял 24 очка с выигрышных позиций.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Лестера

Тоттенхэм

13.09 “Спортинг” 0:2 (Лига чемпионов)

07.09 “Марсель” 2:0 (Лига чемпионов)

03.09 “Фулхэм” 2:1 (АПЛ)

31.08 “Вест Хэм” 1:1 (АПЛ)

28.08 “Ноттингем Форест” 2:0 (АПЛ)

Лестер

04.09 “Брайтон” 2:5 (АПЛ)

01.09 “Лестер” 0:1 (АПЛ)

27.08 “Челси” 1:2 (АПЛ)

23.08 “Стокпорт” 0:0 (Кубок лиги)

20.08 “Саутгемптон” 1:2 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 6 5 0 1 14-7 +7 15 2 "Манчестер Сити" 6 4 2 0 20-6 +14 14 3 "Тоттенхэм" 6 4 2 0 12-5 +7 14 4 "Брайтон энд Хоув Альбион" 6 4 1 1 11-5 +6 13 5 "Манчестер Юнайтед" 6 4 0 2 8-8 0 12 6 "Фулхэм" 7 3 2 2 12-11 +1 11 7 "Челси" 6 3 1 2 8-9 -1 10 8 "Ливерпуль" 6 2 3 1 15-6 +9 9 9 "Брентфорд" 6 2 3 1 15-9 +6 9 10 "Лидс Юнайтед" 6 2 2 2 10-10 0 8 11 "Ньюкасл" 6 1 4 1 7-6 +1 7 12 "Саутгемптон" 7 2 1 4 7-11 -4 7 13 "Астон Вилла" 7 2 1 4 6-10 -4 7 14 "Борнмут" 6 2 1 3 5-18 -13 7 15 "Вулверхэмптон" 6 1 3 2 3-4 -1 6 16 "Кристал Пэлас" 6 1 3 2 7-9 -2 6 17 "Эвертон" 6 0 4 2 4-6 -2 4 18 "Вест Хэм Юнайтед" 6 1 1 4 3-8 -5 4 19 "Ноттингем Форест" 7 1 1 5 6-17 -11 4 20 "Лестер Сити" 6 0 1 5 8-16 -8 1

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Личные встречи

В прошлом сезоне “Тоттенхэм” выиграл оба матча у “Лестера” в АПЛ: на своем поле 3:1, в гостях – драматические 3:2 с дублем Бергвейна на последних секундах. В чемпионате “Тоттенхэм” выиграл семь из девяти последних поединков лиги с “Лестером”. Общая статистика АПЛ: 15 побед “шпор”, 12 “лис”, пять ничьих.

Где смотреть Тоттенхэм – Лестер

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Ориентировочные составы

“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Ленгле – Эмерсон, Бентанкур, Хейбьерг, Перишич – Кулусевски, Кейн, Сон

“Лестер”: Уорд – Томас, Эванс, Фас, Джастин – Дьюсбери-Холл, Сумаре, Тилеманс – Барнс, Варди, Мэддисон

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Тоттенхэм – Лестер от UA-Football

У Брендана Роджерса появилась возможность плотно поработать с командой на тренировочном поле, и будет ли какой-то результат, мы узнаем только в субботу вечером. Но исходя из того, что мы видели в предыдущих матчах, у “Лестера” не так много шансов. Проблемы с вратарем и линией защиты остаются. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.