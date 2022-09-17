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Тоттенхэм - Лестер. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 17.09.2022
Тоттенхэм – Лестер: Прогноз и анонс матча ⋉ 17 сентября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, восьмой тур
17 сентября 2022. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
“Тоттенхэм” 19:30 “Лестер”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Серия из пяти поражений подряд оставляет “Лестер” на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. “Тоттенхэм”, злой после неудачи со “Спортингом”, постарается ее продолжить.
Тоттенхэм
“Тоттенхэм” в новом сезоне часто разочаровывает своим качеством игры, но болельщики “шпор” готовы были смириться не с самыми зрелищными действиями своей команды, пока она приносила результат. Однако посреди недели “Тоттенхэм” проиграл, пропустив два гола от португальского “Спортинга” в конце матча.
В АПЛ “шпоры” остаются в группе лидеров, набрав 14 очков в шести турах, но поражение “Спортингу” очень разочаровало Антонио Конте и он ждет от игроков “Тоттенхэма” реакции в субботнем поединке с “Лестером”.
Помимо Лукаса Моуры, все игроки “Тоттенхэма” физически готовы к матчу с “Лестером”. Но готовы ли психологически? В первые недели августа Конте защищал Сон Хын Мина, который не забил еще ни одного гола в новом сезоне, но в сентябре тон тренера “Тоттенхэма” изменился. Учитывая мгновенное влияние Ришарлисона и хорошую форму Кулусевски, возможно пришло время отправить корейца на скамейку запасных.
Лестер
Брендан Роджерс продолжает пользоваться доверием боссов “Лестера”, но их терпение не может быть безграничным. Нельзя сказать, что 49-летний тренер не пытается исправить ситуацию, но в его действиях пока нет логики и последовательности. Роджерс часто меняет схемы и футболистов, и игра “лис” от этого лучше не становиться.
Что отличает “Лестер” от классического аутсайдера – это количество голов. Восемь мячей в шести турах – это сносно, столько же забили “Манчестер Юнайтед” и “Челси”. Но при этом “Лестер” пропустил 16 голов, больше только новички лиги “Борнмут” и “Ноттингем Форест”. Возможно, Роджерсу нужно начать с основ. Постараться просто не уступить и сыграть на ноль.
Вероятно против “Тоттенхэма” свои первые минуты за “Лестер” проведет единственный новичок, бельгийский центрбек Ваут Фас. По-прежнему травмированы фланговые защитники Перейра и Бертран.
Статистика команд, цифры и факты
- В восьми матчах сезона 2022/23 Сон Хын Мин отметился только одним результативным действием (голевая передача).
- “Тоттенхэм” выиграл шесть последних домашних матчей в АПЛ.
- Начиная с 2014 года, в матчах Премьер-лиги между “Тоттенхэмом” и “Лестером” было забито 63 гола.
- Форвард “Тоттенхэма” Харри Кейн забил 19 голов в 17 матчах против “Лестера”.
- “Тоттенхэм” выиграл семь из девяти последних поединков лиги с “Лестером”.
- В последний раз “Тоттенхэм” и “Лестер” сыграли 0:0 в 1948 году.
- В 2022 году “Лестер” потерял 24 очка с выигрышных позиций.
Последние пять матчей Тоттенхэма и Лестера
Тоттенхэм
- 13.09 “Спортинг” 0:2 (Лига чемпионов)
- 07.09 “Марсель” 2:0 (Лига чемпионов)
- 03.09 “Фулхэм” 2:1 (АПЛ)
- 31.08 “Вест Хэм” 1:1 (АПЛ)
- 28.08 “Ноттингем Форест” 2:0 (АПЛ)
Лестер
- 04.09 “Брайтон” 2:5 (АПЛ)
- 01.09 “Лестер” 0:1 (АПЛ)
- 27.08 “Челси” 1:2 (АПЛ)
- 23.08 “Стокпорт” 0:0 (Кубок лиги)
- 20.08 “Саутгемптон” 1:2 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|6
|5
|0
|1
|14-7
|+7
|15
|2
|"Манчестер Сити"
|6
|4
|2
|0
|20-6
|+14
|14
|3
|"Тоттенхэм"
|6
|4
|2
|0
|12-5
|+7
|14
|4
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|6
|4
|1
|1
|11-5
|+6
|13
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|6
|4
|0
|2
|8-8
|0
|12
|6
|"Фулхэм"
|7
|3
|2
|2
|12-11
|+1
|11
|7
|"Челси"
|6
|3
|1
|2
|8-9
|-1
|10
|8
|"Ливерпуль"
|6
|2
|3
|1
|15-6
|+9
|9
|9
|"Брентфорд"
|6
|2
|3
|1
|15-9
|+6
|9
|10
|"Лидс Юнайтед"
|6
|2
|2
|2
|10-10
|0
|8
|11
|"Ньюкасл"
|6
|1
|4
|1
|7-6
|+1
|7
|12
|"Саутгемптон"
|7
|2
|1
|4
|7-11
|-4
|7
|13
|"Астон Вилла"
|7
|2
|1
|4
|6-10
|-4
|7
|14
|"Борнмут"
|6
|2
|1
|3
|5-18
|-13
|7
|15
|"Вулверхэмптон"
|6
|1
|3
|2
|3-4
|-1
|6
|16
|"Кристал Пэлас"
|6
|1
|3
|2
|7-9
|-2
|6
|17
|"Эвертон"
|6
|0
|4
|2
|4-6
|-2
|4
|18
|"Вест Хэм Юнайтед"
|6
|1
|1
|4
|3-8
|-5
|4
|19
|"Ноттингем Форест"
|7
|1
|1
|5
|6-17
|-11
|4
|20
|"Лестер Сити"
|6
|0
|1
|5
|8-16
|-8
|1
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Личные встречи
В прошлом сезоне “Тоттенхэм” выиграл оба матча у “Лестера” в АПЛ: на своем поле 3:1, в гостях – драматические 3:2 с дублем Бергвейна на последних секундах. В чемпионате “Тоттенхэм” выиграл семь из девяти последних поединков лиги с “Лестером”. Общая статистика АПЛ: 15 побед “шпор”, 12 “лис”, пять ничьих.
Где смотреть Тоттенхэм – Лестер
Ориентировочные составы
“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Ленгле – Эмерсон, Бентанкур, Хейбьерг, Перишич – Кулусевски, Кейн, Сон
“Лестер”: Уорд – Томас, Эванс, Фас, Джастин – Дьюсбери-Холл, Сумаре, Тилеманс – Барнс, Варди, Мэддисон
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Тоттенхэм – Лестер от UA-Football
У Брендана Роджерса появилась возможность плотно поработать с командой на тренировочном поле, и будет ли какой-то результат, мы узнаем только в субботу вечером. Но исходя из того, что мы видели в предыдущих матчах, у “Лестера” не так много шансов. Проблемы с вратарем и линией защиты остаются. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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