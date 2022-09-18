Эвертон – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.09.2022

Английская Премьер-лига, восьмой тур

18 сентября 16:15. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая телетрансляция: Setanta Sports

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Казалось бы, именитые команды, однако… обе на дне турнирки чемпионата. "Эвертон" идет 17-м, а "Вест Хэм", который в прошлом сезоне претендовал даже на ЛЧ вообще находится в зоне вылета. Сегодняшняя победа одной из команд может стать для нее очень сильной панацеей и в таблице, и психологически.

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"Эвертон" (Ливерпуль)

По сравнению с прошлым сезоном прогресса у Лэмпарда, если смотреть на положение дел в турнирной таблице, нет. "Ириски" занимают те же позиции перед зоной вылета, очень тяжело зарабатывая очки. В то же время "Эвертон" постепенно выходит из кризиса. После двух поражений в двух стартовых турах команда сыграла вничью четыре раза, в том числе проведя очень хороший матч против "Ливерпуля" (0:0).

Правда, побед в чемпионате до сих пор нет. "Ириски" могут похвастаться разве что проходом "Флитвуд Таун" в 1/32 финала Кубка лиги. Но стоит ли такая цель перед Лэмпардом: победа над командами из третьего дивизиона? Владельцы "Эвертона", удивительно для них самих, довольно терпеливо восприняли такой старт сезона.

Кадры хозяев

Классический переполненный лазарет на “Гудисон Парк”. Вне игры сейчас Годфри, Мина, Таунсенд и Холгейт. Также недавно травмирован был голкипер Пикфорд, но он уже тренируется и, возможно, примет участие сегодня в поединке. Если все-таки не успел полностью восстановиться, Бегович готов вернуться в матч АПЛ.

"Вест Хэм Юнайтед" (Лондон)

Ярмоленко на вас нет, "молотобойцы"… А если честно, то из-за результатов "Вест Гема" можно провести параллель с "Динамо": почти никого команды летом не потеряли, были завышены ожидания от них, однако в итоге очень низкие позиции в чемпионате. Если то, что влияет на киевлян – вполне понятно, что случилось с "Вест Хэмом"? Это и для шотландского наставника, наверное, загадка.

Стартовые три тура поражений немного сотрясли "молотобойцев", после чего они победили "Астон Виллу" (1:0), сыграли вничью с "Тоттенхэмом" и очень достойно уступили "Челси". А вот где все хорошо у "Вест Хэма" - это еврокубки (здесь "Динамо" умывает руки): в квалификации две победы, в группе уже набрано шесть очков за два тура. Но это всего-навсего Лига конференций…

Кадры гостей

"Молотобойцы" потеряли двух игроков, среди которых есть Джонсон – правый защитник вне игры уже три недели. Также в лазарете находится летний 35-миллионный новичок Наиф Агерд.

Последние пять матчей Эвертона и Вест Хэма

Последние пять встреч хозяев

03.09. Эвертон – Ливерпуль 0:0 (АПЛ)

30.08. Лидс – Эвертон 1:1 (АПЛ)

27.08. Брентфорд – Эвертон 1:1 (АПЛ)

23.08. Флитвуд – Эвертон 0:1 (Кубок лиги)

20.08. Эвертон – Ноттингем 1:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

15.09. Селькеборг – Вест Хэм 2:3 (ЛК)

08.09. Вест Хэм – Стяуа Бухарест 3:1 (ЛК)

03.09. Челси – Вест Хэм 2:1 (АПЛ)

31.08. Вест Хэм – Тоттенхэм 1:1 (АПЛ)

28.08. Астон Вилла – Вест Хэм 0:1 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

03.04.22. Вест Хэм – Эвертон 2:1 (АПЛ)

17.10.21. Эвертон – Вест Хэм 0:1 (АПЛ)

09.05.21. Вест Хэм – Эвертон 0:1 (АПЛ)

01.01.21. Эвертон – Вест Хэм 0:1 (АПЛ)

30.09.20. Эвертон – Вест Хэм 4:1 (Кубок лиги)

Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Вест Хэм

Прогноз на матч Эвертон – Вест Хэм от UA-Football

Раньше это была битва крепких середнячков, а сейчас – поединок, чтобы хотя бы стать тем середнячком. Кризисы бывают у всех, главное правильно и вовремя из них выйти. Обе команды уже начали это делать, а более очевидный прогресс виден в “Вест Хэма”. Правда, команды настолько сильно хотят сконцентрироваться на исправлении ошибок в обороне, что не всегда используют потенциал атаки. Прогноз: ТМ 2,5 (КФ 1,83).