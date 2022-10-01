Дебют Де Дзерби в Англии. Ливерпуль – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.10.2022

Английская Премьер-лига, девятый тур

1 октября, 17:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Эндрю Медли

Прямая трансляция: ОТТ-платформа Setanta Sports

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Назначение Роберто Де Дзерби в донецкий "Шахтер" на старте прошлого сезона повлекло за собой настоящий информационный взрыв. Более того, итальянский тренер на протяжении всей своей карьеры в украинском клубе подкладывал дрова в этот огонь разнообразных громких инфоприводов вплоть до ухода из тренерского мостика "горняков". Правда, как отмечали тогда на Родине Де Дзерби "шаг назад" в УПЛ стал действительно частично и шагом вперед к АПЛ. Но старт у итальянца будет очень тяжелым – "мерсисайдцы" на "Энфилде".

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Ливерпуль

Подопечные Юргена Клоппа не слишком удачно начали в этом сезоне. Причиной тому и травмы, ведь постоянно достаточного количества игроков в наличии немецкого наставника не было – кто-то из лидеров всегда был в лазарете. Более того, явно сказывается на команде и уходе Садио Мане – того, кто, как оказалось, очень сильно нужен "мерсисайдцам". Эти и другие более мелкие факторы составили всего три победы в стартовых восьми матчах.

К тому же две из этих трех побед были добыты на последних минутах встреч. В частности, в последнем на данный момент поединке "мерсисайдцы" забили победный гол "Аяксу" на 89-й минуте. Только "Борнмуту" вообще не повезло – девять пропущенных голов на "Энфилде" это, мягко говоря, больно. У Клоппа был большой (почти месячный) перерыв в АПЛ, две недели без футбола – соответственно было время на выводы. И как раз встреча против Брайтона может стать показательной на счет работы над ошибками.

Кадры хозяев

Перед матчем в лазарете "мерсисайдцев" находилось семеро игроков. Точно не помогут команде Джонс, Кейта, Окслейд-Чемберлейн и Рэмси. Еще трое футболистов сейчас на финальном этапе востоновления. Речь идет о Робертсоне, Конате и Келлехере, однако еще неизвестно, будет ли у Клоппа возможность задействовать их в матче.

Брайтон

Команда Поттера была одной из самых интересных в АПЛ за последние несколько сезонов. В текущем розыгрыше чемпионата "чайки" снова хорошо стартовали, до сих пор находясь в зоне Лиги чемпионов. "Брайтон" показывает хороший комбинационный футбол, дающий результат. Боссы клуба специально выбрали Де Дзерби, потому что его тренерские качества совпадают с философией клуба. Посмотрим, реально ли это так.

А пока "чайки" идут на четвертой позиции, всего раз уступив по ходу сезона. И поражение это было в матче против “Фулхэма” – тогда “Брайтон” провел не лучший матч, и даже Поттер своим волшебством не помог. Но вот в следующей встрече чайки моментально исправились и разгромили “Лестер” 5:2 – это был последний на данный момент матч, так же он был финальным для Поттера. Руководить командой должны были временно назначить Лаллану и наставника молодежки, однако перенос матчей из-за смерти Королевы и страйки, быстрое оформление Де Дзерби позволит команде уже работать с полноценным тренером.

Кадры гостей

Как раз у Лалланы и травма – он точно не помощник команде. Так же у лазарете Модер, однако у него тяжелая травма колена, которую Якуб лечит еще с апреля. А вот Мвепу уже восстановился от болезни и примет участие во встрече. Последний даже поединок сборной Замбии пропустил и остался в Англии для полноценного обновления.

RDZ in the rondo. ???? pic.twitter.com/z2MWiuEP2o — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 26, 2022

Последние пять матчей Ливерпуля и Брайтона

Последние пять матчей хозяев

13.09. Ливерпуль – Аякс 2:1 (ЛЧ)

07.09. Наполи – Ливерпуль 4:1 (ЛЧ)

03.09. Эвертон – Ливерпуль 0:0 (АПЛ)

31.08. Ливерпуль – Ньюкасл 2:1 (АПЛ)

27.08. Ливерпуль – Борнмут 9:0 (АПЛ)

Последние пять матчей гостей

04.09. Брайтон – Лестер 5:2 (АПЛ)

30.08. Фулхэм – Брайтон 2:1 (АПЛ)

27.08. Брайтон – Лидс 1:0 (АПЛ)

24.08. Форест Грин – Брайтон 0:3 (Кубок лиги)

21.08. Вест Хэм – Брайтон 0:2 (АПЛ)

\Последние пять личных встреч между соперниками

12.03.22. Брайтон – Ливерпуль 0:2 (АПЛ)

30.10.21. Ливерпуль – Брайтон 2:2 (АПЛ)

03.02.21. Ливерпуль – Брайтон 0:1 (АПЛ)

28.11.20. Брайтон – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)

08.07.20. Брайтон – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)

Цифры и факты

В предыдущих пяти командах Де Дзерби дважды побеждал в стартовом матче, трижды уступал.

"Ливерпуль" не может выиграть на "Энфилде" у "Брайтона" уже два матча: в последних двух поединках были зафиксированы ничья и проигрыш.

У "чаек" лучшая оборона в чемпионате - пять пропущенных мячей.

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Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Брайтон

Прогноз на матч Ливерпуль – Брайтон от UA-Football

Первые поединки тренеров – это всегда тяжелое предсказание. Думаем, что Клопп тоже был не в восторге, готовясь к этому поединку. Он имел только результаты работы итальянца в предыдущих клубах, в том числе и "Шахтере". Если смотреть на игру команд Де Дзерби, то точно известно, что даже “Ливерпуль” сегодня будет много прессинговать. Такая же игра и от "Брайтона" повлечет за собой много свободных зон, а, как следствие, и контратак. Прогноз: Обе забьют.