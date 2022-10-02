Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 02.10.2022

Чемпионат Англии, девятый тур

2 октября 2022. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 16:00 “Манчестер Юнайтед”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Пять последних тренеров “Манчестер Юнайтед” проигрывали свое первое дерби. Негативную тенденцию намерен преломить Эрик тен Хаг – его команда уже побеждала на контратаках “Ливерпуль” и “Арсенал”, и намерена провернуть этот трюк с “Сити”.

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Манчестер Сити

“Арсенал” продолжает лидировать в АПЛ, но все же ведущим гегемоном чемпионата остается “Манчестер Сити”. “Горожане” лидируют по количеству забитых голов, меньше всех пропустили и в их составе играет лучший форвард лиги.

Команда Гвардиолы свои последние домашние матчи в АПЛ проводила в августе и это были бенефисы Холанда – в поединках с “Ноттингем Форест” (6:0) и “Кристал Пэлас” (4:2) норвежец забил по три гола, выполнив всего 16 касаний. Всего 22-летний бомбардир забил в чемпионате 11 голов. Его противостояние с Лисандро Мартинесом ожидается с большим интересом. Ему даже посвятил свою колонку в The Telegraph Джейми Каррагер, посоветов защитнику “Манчестер Юнайтед” играть с Холандом на расстоянии.

Но конечно же “Манчестер Сити” – это не только Холанд. Замечательный сезон проводит Де Брюйне, все в порядке у Канселу, Силвы, Родри, Диаша. Есть вопросы только по Кайлу Уокеру, который в этом сезоне не раз проигрывал дуэли своим соперникам на флангах, находясь в изоляции.

Уокер готов к матчу, но точно в нем не сыграет его партнер по сборной Англии Джон Стоунз. Вне игры пока остаются Лапорт и Филлипс.

По словам Гвардиолы, “Манчестер Сити” нужно провести идеальный матч в воскресенье, чтобы победить. “Мы должны быть спокойными, чтобы принимать правильные решения”, – говорит тренер “Сити” и предсказывает, что “Юнайтед” постарается создать угрозу на флангах.

Манчестер Юнайтед

Два последних матча “Манчестер Юнайтед” были перенесены, начиная с четвертого сентября МЮ провел только две игры в Лиге Европы, проиграв “Реал Сосьедаду” (0:1) и выиграв у “Шерифа” (2:0).

Но Лига Европы это особый турнир и о нынешнем состоянии МЮ возможно лучше все-таки судить по последним матчам в чемпионате. А там мы видим серию из четырех побед подряд, в том числе над “Ливерпулем” и “Арсеналом”.

После унизительных поражений от “Брайтона” и “Брентфорда” тен Хаг изменил многое. Он усадил на скамейку запасных Магуйра, Шоу, Фреда и Роналду, а также временно отказался от построения позиционного футбола. “Юнайтед” вернулся к лекалам Сульшера – контратаки, скорость на флангах, компактность. Все-таки нынешний состав МЮ собран под такой футбол.

Пара центрбеков Варан – Мартинес показывает свою надежность, Эриксен в глубокой роли способен дать длинный обостряющий пас, наконец-то заиграл Маркус Рашфорд, быстро адаптировался к английскому футболу Антони. Как долго будет работоспособной эта модель, покажет время. Но пока у тен Хага скорее получается в МЮ, чем нет, учитывая количество решаемых им проблем.

Рашфорд и Марсьяль под вопросом перед игрой с “Сити”, точно пропустит матч Магуайр.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Сити” выиграл семь последних домашних матчей АПЛ, забивая в них три и больше голов.

Манчестерское дерби лидирует в АПЛ по количеству побед выездных команд – 21.

“Манчестер Сити” забил в первых таймах АПЛ десять голов, во вторых – 13. У “Юнайтед” всего восемь забитых мячей.

Кевин Де Брюйне лидирует в АПЛ по количеству ассистов (6) и созданных моментов (25). Бельгиец поучаствовал в 30 голах “Сити” в последних 30 матчах всех турниров (16 голов, 14 ассистов).

“Манчестер Сити” выиграл у “Юнайтед” в прошлом сезоне два матча. “Горожане” не выигрывал в дерби три подряд матча с 2014 года.

“Манчестер Юнайтед” выиграл три из четырех последних поединков на “Этихаде”.

Вратарь “Манчестер Сити” Эдерсон – лидер АПЛ по количеству клиншитов (четыре).

Последние пять матчей Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити

17.09 “Вулверхэмптон” 3:0 (АПЛ)

14.09 “Боруссия” Дортмунд 2:1 (Лига чемпионов)

06.09 “Севилья” 4:0 (Лига чемпионов)

03.09 “Астон Вилла” 1:1 (АПЛ)

31.08 “Ноттингем Форест” 6:0 (АПЛ)

Манчестер Юнайтед

15.09 “Шериф” 2:0 (Лига Европы)

08.09 “Реал Сосьедад” 0:1 (Лига Европы)

04.09 “Арсенал” 3:1 (АПЛ)

01.09 “Лестер” 1:0 (АПЛ)

27.08 “Саутгемптон” 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 8 7 0 1 20-8 +12 21 2 "Манчестер Сити" 7 5 2 0 23-6 +17 17 3 "Тоттенхэм" 8 5 2 1 19-10 +9 17 4 "Брайтон энд Хоув Альбион" 7 4 2 1 14-8 +6 14 5 "Челси" 7 4 1 2 10-10 0 13 6 "Манчестер Юнайтед" 6 4 0 2 8-8 0 12 7 "Ньюкасл" 8 2 5 1 12-8 +4 11 8 "Фулхэм" 8 3 2 3 13-15 -2 11 9 "Ливерпуль" 7 2 4 1 18-9 +9 10 10 "Брентфорд" 8 2 4 2 15-12 +3 10 11 "Эвертон" 8 2 4 2 7-7 0 10 12 "Борнмут" 8 2 3 3 6-19 -13 9 13 "Лидс Юнайтед" 6 2 2 2 10-10 0 8 14 "Астон Вилла" 7 2 1 4 6-10 -4 7 15 "Вест Хэм Юнайтед" 8 2 1 5 5-9 -4 7 16 "Саутгемптон" 8 2 1 5 8-13 -5 7 17 "Кристал Пэлас" 7 1 3 3 8-11 -3 6 18 "Вулверхэмптон" 8 1 3 4 3-9 -6 6 19 "Ноттингем Форест" 7 1 1 5 6-17 -11 4 20 "Лестер Сити" 7 0 1 6 10-22 -12 1

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Личные встречи

В прошлом сезоне “Манчестер Сити” уверенно выиграл два матча: 2:0 в гостях и 4:1 на своем поле. Всего “Манчестер Сити” и “Манчестер Юнайтед” провели между собой 187 матчей: “Юнайтед” выиграл 77 раз (24 в АПЛ), “Сити” 57 (17), 53 поединка закончились ничьими (9).

Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Аканджи, Диаш, Канселу – Де Брюйне, Родри, Силва – Фоден, Холанд, Грилиш

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Маласиа, Мартинес, Варан, Далот – Эриксен, Мактомини – Санчо, Фернандеш, Антони – Рашфорд

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед от UA-Football

У букмекеров “Манчестер Сити” считается безоговорочным фаворитом. И действительно, “Манчестер Юнайтед” находится в переходном состоянии, в том время как “Сити” остается “Сити”, и плюс у него есть Эрлинг Холанд. Но при удачном стечении обстоятельств “Юнайтед” способен удивить. “Сити” действительно может быть уязвим на флангах, кроме того можно так тщательно работать против креативных игроков “горожан”, что Холанд останется без передач. Но все же “Манчестер Сити” в свой хороший, или даже нормальный день готов продавить любое сопротивление. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.