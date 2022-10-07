Камбэк Диего Косты на Бридж. Челси – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 10-го тура АПЛ на 08.10.22

Английская Премьер-лига. 10-й тур.

8 октября. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: app.setantasports.com

10-й тур чемпионата Англии начнется в субботу, 8 октября, без первого традиционного слота в 14:30 по киевскому времени. В свою очередь в 17:00 стартовый свисток в АПЛ прозвучит сразу на четырех стадионах, в том числе и на "Стэмфорд Бридж".

В Лондон приедет одна из худших команд текущего розыгрыша, на фоне ужасных результатов "Вулверхэмптон" потерял главного тренера. "Челси" же наоборот, поймал волну успеха – и будет стремиться ее продлить.

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Новости "Челси"

Что мы, собственно, имеем сейчас в выборке поединков Поттера? Немного обидная домашняя ничья с "РБ Зальцбург" из-за чуть ли не одной единственной ошибки в обороне (1:1), боевой камбэк на выезде против "Кристал Пэлас" (1:2) и разгром побитого травмами итальянского "Милана" (3:0) в первом матче спарки группового этапа Лиги чемпионов.

На "Селхерст Парк" "Челси" выглядел не столь целостно, как коллектив Виейра, но все же сумел отреагировать на пропущенный гол и сравнять счет еще до перерыва. Поттер угадал с заменой Галлахера, именно Конор забил победный мяч в ворота своей бывшей команды. "Пенсионеры" не выглядели намного хуже хозяев и смогли забрать три очка в достаточно равном матче.

Грэм начал в "Челси" неплохо. Где-то помогли проблемы соперников, но в целом английский специалист уже сейчас, не находясь в клубе и месяц, довольно качественно влияет на игру "синих", хоть и точечно. Например, в среду "синие" великолепно действовали на угловых и штрафных, гол Фофана как раз и стал итогом одного из корнеров. Тьяго Силва целенаправленно унижал зонную опеку "Милана" на стандартах.

Кепа начал уверенно действовать в воротах, Обамеянг ведет охоту в штрафной площадке соперника, Рис Джеймс завершает трансформацию в полноценного лидера команды, а сам "Челси" постепенно исправляет свое положение на английском и европейском фронтах. Подопечные Поттера идут пятыми в чемпионате, имея матч в запасе, а также заскочили на вторую строчку в квартете Лиги чемпионов. Ситуация в группе E очень интересная, вылететь или же наоборот, выйти в плей-офф может кто угодно.

Salzburg 5pts

Chelsea 4pts

Ac Milan 4pts

Dynamo 3pts



Anyone can qualify from this group. No one should celebrate yet — EKEMINI (@ekemininelson_) October 5, 2022

Новости "Вулверхэмптона"

В текущем сезоне "Вулвз" Бруну Лажи окончательно доломались. Первое время после своего назначения соотечественник Нуну Эшпириту Санту неплохо справлялся: оттирал от "волков" образ исключительно оборонительной и контратакующей команды, упорно делал ставку на контроль мяча и регулярные перестроения по ходу матчей. Тем не менее, спад превратился в кризис, а затянувшаяся катастрофа на дистанции – в увольнение. Причем, важен тот факт, что летом "Вулверхэмптон" потратил больше 100 миллионов фунтов на усиление! Пока вложенные средства даже не начали себя оправдывать.

После 8 сыгранных туров команда находится на 18-й строчке в турнирной таблице: 4 поражения, 3 ничьи и всего 1 победа. Особенно интересно выглядят показатели забитых и пропущенных мячей. В ворота "Вулверхэмптона" залетело всего 9 голов – это сопоставимо с цифрами лучших оборон лиги. Для сравнения, "Ноттингем Форест", идущий 20-м, или "Борнмут" (13-е место), пропустили 21 гол и 19 мячей соответственно.

При этом за 8 матчей "волки" забили всего три гола. Три, Карл! В проигранном поединке с "Лидсом" (2:1), в ничейном с "Ньюкаслом" (1:1) и единственном успешном против "Саутгемптона" в домашних стенах (1:0). Проблемы с нападением у "Вулвз" серьезные: новичок клуба Саша Калайджич, приобретенный у "Штутгарта" за 18 миллионов евро, порвал кресты в первом же матче, Рауль Хименес так и не вернулся на прежний уровень после перелома черепа, страдает от травм и Хван Хи Чхан.

Именно поэтому "Вулверхэмптон" вернул на просторы АПЛ 34-летнего экс-форварда "Челси" Диего Косту. Кстати, как раз накануне 10-го тура, 7 октября, испано-бразилец празднует День рождения. Казалось бы, нападающий уже списан, он спокойно себе играл в Бразилии, но отказаться от такого вызова на закате карьеры Коста не сумел. Так тут еще и локально есть повод наведаться на хорошо знакомый "Стэмфорд Бридж".

Турнирная таблица

Личные встречи

07.05.22 АПЛ "Челси" – "Вулверхэмптон" 2:2

19.12.21 АПЛ "Вулверхэмптон" – "Челси" 0:0

27.01.21 АПЛ "Челси" – "Вулверхэмптон" 0:0

15.12.20 АПЛ "Вулверхэмптон" – "Челси" 2:1

26.07.20 АПЛ "Челси" – "Вулверхэмптон" 2:0

Цифры и факты

– "Челси" сыграл вничью в последних 3 матчах против "Вулверхэмптона" во всех соревнованиях;

– В последних 6 поединках "синих" в АПЛ залетала ставка ТБ 2.5;

– Зато в 6 последних матчах АПЛ из 7 с участием "Вулвз" срабатывал ТМ 2.5;

– "Волки" не выиграли 14 последних поединков чемпионата из 15: либо ничья, либо поражение;

– "Челси" уже 7 встреч не уступает на "Стэмфорд Бридж" в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

"Челси" потерял Фофана приблизительно на месяц. Учитывая, что после матча с "Миланом" все прогнозировали у француза травму крестообразных связок, то для Уэсли все обошлось. До сих пор восстанавливается Канте.

У "Вулверхэмптона" не сыграют из-за повреждений Чикинью, Калайджич, Нету и Рауль Хименес. Дисквалифицированы основной центрбек Коллинз и капитан команды Невеш. Также не факт, что выйдет на поле Хван Хи Чхан.

"Челси", 3-4-2-1: Аррисабалага – Чалоба, Силва, Кулибали – Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Кукурелья – Стерлинг, Маунт – Хавертц

"Вулверхэмптон", 4-3-3: Са – Семеду, Тоти Гомес, Килман, Хонни – Нуньеш, Б. Траоре, Моутиньо – Гедеш, Коста, Поденсе

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Вулверхэмптоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 3:1. Перед международной паузой "волков" разобрал на части "Манчестер Сити" (0:3), а по возвращению с перерыва на матчи сборных повторил трюк даже "Вест Хэм" (2:0). Сложно сказать, присутствует ли интрига в поединке между "Челси" и "Вулвз". В мидвик "синие" уже остановили одного своего экс-форварда в лице Оливье Жиру, так французу еще и сам Рафа Леау помогал. Кто будет содействовать Диего Косте в сегодняшнем "Вулверхэмптоне" – непонятно, тренера нет, лазарет переполнен.

Правда, есть предчувствие, что на финальном отрезке поединка "синие" все-таки немного потеряют концентрацию в обороне, так как среди недели они играли в Лиге чемпионов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.