Камбэк Диего Косты на Бридж. Челси – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 10-го тура АПЛ на 08.10.22

Английская Премьер-лига. 10-й тур.

8 октября. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: app.setantasports.com

10-й тур чемпионата Англии начнется в субботу, 8 октября, без первого традиционного слота в 14:30 по киевскому времени. В свою очередь в 17:00 стартовый свисток в АПЛ прозвучит сразу на четырех стадионах, в том числе и на "Стэмфорд Бридж".

В Лондон приедет одна из худших команд текущего розыгрыша, на фоне ужасных результатов "Вулверхэмптон" потерял главного тренера. "Челси" же наоборот, поймал волну успеха – и будет стремиться ее продлить.

Что мы, собственно, имеем сейчас в выборке поединков Поттера? Немного обидная домашняя ничья с "РБ Зальцбург" из-за чуть ли не одной единственной ошибки в обороне (1:1), боевой камбэк на выезде против "Кристал Пэлас" (1:2) и разгром побитого травмами итальянского "Милана" (3:0) в первом матче спарки группового этапа Лиги чемпионов.

На "Селхерст Парк" "Челси" выглядел не столь целостно, как коллектив Виейра, но все же сумел отреагировать на пропущенный гол и сравнять счет еще до перерыва. Поттер угадал с заменой Галлахера, именно Конор забил победный мяч в ворота своей бывшей команды. "Пенсионеры" не выглядели намного хуже хозяев и смогли забрать три очка в достаточно равном матче.

Грэм начал в "Челси" неплохо. Где-то помогли проблемы соперников, но в целом английский специалист уже сейчас, не находясь в клубе и месяц, довольно качественно влияет на игру "синих", хоть и точечно. Например, в среду "синие" великолепно действовали на угловых и штрафных, гол Фофана как раз и стал итогом одного из корнеров. Тьяго Силва целенаправленно унижал зонную опеку "Милана" на стандартах.

Кепа начал уверенно действовать в воротах, Обамеянг ведет охоту в штрафной площадке соперника, Рис Джеймс завершает трансформацию в полноценного лидера команды, а сам "Челси" постепенно исправляет свое положение на английском и европейском фронтах. Подопечные Поттера идут пятыми в чемпионате, имея матч в запасе, а также заскочили на вторую строчку в квартете Лиги чемпионов. Ситуация в группе E очень интересная, вылететь или же наоборот, выйти в плей-офф может кто угодно.

Salzburg 5pts

Chelsea 4pts

Ac Milan 4pts

Dynamo 3pts



Anyone can qualify from this group. No one should celebrate yet