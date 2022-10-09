Арсенал - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 09.10.2022

Чемпионат Англии, десятый тур

9 октября 2022. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 18:30 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Арсенал” выиграл семь из восьми матчей чемпионата Англии, и в прошлом туре, переиграв “Тоттенхэм”, показал, что его не пугают сильные соперники. Но против “Ливерпуля” команда Микеля Артеты играет традиционно плохо и воскресенье ей нужно будет вновь преодолеть себя, чтобы взять хороший результат на “Эмирейтс”.

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Новости Арсенала

Артете в четверг удалось провести ротацию состава во встрече с “Буде-Глимт” в Лиге Европы, в частности вне старта оказались Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Зинченко, Парти, Сака, Эдегор и Сака. Четверо последних вышли на поле со скамейки запасных. Своими шансами воспользовались Нкетиа и Виейра, забив по голу, еще одним мячом отметился резервный центрбек Холдинг.

Это был третий подряд матч, в котором “Арсенал” забил три гола. Ранее столько же пропускали соперники “канониров” в чемпионате Англии “Тоттенхэм” и “Брентфорд”. “Арсенал” выиграл девять из десяти матчей во всех турнирах, упустив очки только в выездном поединке с “Манчестер Юнайтед”.

“Арсенал” играет красиво и стильно, и заслуженно получает комплименты от болельщиков, обозревателей, тренеров и игроков-команд соперниц. Команда Микеля Артеты сильна в командной игре, но серьезно добавили “канониры” в каждой линии и в индивидуальном качестве. Центрбек Салиба после своего возвращения из аренды впечатляет зрелостью и хладнокровием, Джака перезапустил свою карьеру в качестве бокс-ту-бокса и уже отметился двумя голами и тремя ассистами в чемпионате, очень стабильно действует в центре поля Парти, в атаке все вертится вокруг Жезуса, который пока полностью оправдывает свой 50-миллионный трансфер.

Несмотря на свое высокое положение в турнирной таблице, “Арсенал” не должен рассматриваться как претендент на чемпионство и целей таких пока у “канониров” нет, но наряду с “Манчестер Сити” это пока самая сыгранная и стабильная команда лиги.

Матч с “Ливерпулем” из-за травм пропустят Смит-Роу и Эльнени.

Новости Ливерпуля

“Для нас очень важно вновь стать непредсказуемыми. Для этого нам нужны другие системы”, – говорит Юрген Клопп. После матча с “Брайтоном” (3:3) тренеру “Ливерпулю” надоело видеть повторение старых ошибок, большие дыры между линиями и отсутствие компактности, поэтому в поединке против “Рейнджерс” в Лиге чемпионов Клопп пошел на эксперимент.

Тренер и игроки “Ливерпуля” говорят, что это была схема 4-4-2, но иногда это было похоже на 4-2-3-1 или 4-2-4. Важно то, что в центре поля у “Ливерпуля” было два пивота (Тьяго и Хендерсон), Трент Александер-Арнольд играл глубже и по среднему расположению чаще даже находился на своей половине поля, Дарвин Нуньес, хоть и не забил, но регулярно оказывался на хороших голевых позициях. Если и кто-то проиграл от этой схемы, то можно назвать только Фабиньо, которому просто не нашлось место в старте.

“Ливерпуль” провел хороший матч, но нельзя не сказать, что и “Рейнджерс” до 85-й минуты практически не тревожил ворота Алиссона и в целом выглядел очень пассивно. Будет интересно, действенна ли, по мнению Клоппа, эта схема и против ориентированного на атаку “Арсенала”.

Но “красным” нельзя было ничего не менять. Слабый старт сезона привел к тому, что “Ливерпуль”, имея игру в запасе, уже отстает от “Арсенала” на 11 очков и вероятное поражение увеличит отрыв от лидера до 14 пунктов. А ведь даже не наступил ноябрь.

К матчу с “Арсеналу” восстановился Конате, но Робертсон, Джонс, Кейта и Окслейд-Чемберлен пока еще не доступны. К ним добавился и арендованный у “Ювентуса” Артур.

Статистика команд, цифры и факты

“Арсенал” выиграл все пять домашних матчей сезона 2022/23 во всех турнирах.

“Ливерпуль” пока еще ни разу побеждал в нынешнем сезоне на выезде (две ничьи, два поражения).

“Ливерпуль” пропускал первым в девяти из 11 последних поединков АПЛ, но проиграл только один из них (“Манчестер Юнайтед” в августе).

“Арсенал” не может сделать клиншит в девяти подряд матчах АПЛ на “Эмирейтс”.

В двух последних сезонах АПЛ “Ливерпуль” сделал дубль в поединках против “Арсенала”. “Канониры” выиграли всего один из 14 последних поединков с “красными” в АПЛ (четыре ничьи, девять поражений).

“Арсенал” пропустил 39 голов в последних 13 матчах чемпионата против “Ливерпуля”, ни разу не сделав клиншит.

Форвард “Арсенала” Габриэл Жезус поучаствовал в шести голах в ворота “Арсенала” в восьми матчах АПЛ (четыре мяч, два ассиста).

Нападающий “Ливерпуля” Жота отправил в ворота “Арсенала” шесть голов в восьми поединков чемпионата.

Только один из последних 46 матчей между “Арсеналом” и “Ливерпулем” в АПЛ завершился со счетом 0:0.

“Ливерпуль” не пропускает от “Арсенала” с сентября 2020 года или 605 минут.

Последние пять матчей Арсенала и Ливерпуля

Арсенал

06.10 “Буде-Глимт” 3:0 (Лига Европы)

01.10 “Тоттенхэм” 3:1 (АПЛ)

18.09 “Брентфорд” 3:0 (АПЛ)

08.09 “Цюрих” 2:1 (Лига Европы)

04.09 “Манчестер Юнайтед” 1:3 (АПЛ)

Ливерпуль

04.10 “Рейнджерс” 2:0 (Лига чемпионов)

01.10 “Брайтон” 3:3 (АПЛ)

13.09 “Аякс” 2:1 (Лига чемпионов)

07.09 “Наполи” 1:4 (Лига чемпионов)

03.09 “Эвертон” 0:0 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 9 7 2 0 33-9 +24 23 2 "Арсенал" 8 7 0 1 20-8 +12 21 3 "Тоттенхэм" 9 6 2 1 20-10 +10 20 4 "Челси" 8 5 1 2 13-10 +3 16 5 "Ньюкасл" 9 3 5 1 17-9 +8 14 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 8 4 2 2 14-9 +5 14 7 "Манчестер Юнайтед" 7 4 0 3 11-14 -3 12 8 "Борнмут" 9 3 3 3 8-20 -12 12 9 "Фулхэм" 8 3 2 3 13-15 -2 11 10 "Ливерпуль" 7 2 4 1 18-9 +9 10 11 "Эвертон" 8 2 4 2 7-7 0 10 12 "Брентфорд" 9 2 4 3 16-17 -1 10 13 "Лидс Юнайтед" 7 2 3 2 10-10 0 9 14 "Астон Вилла" 8 2 2 4 6-10 -4 8 15 "Вест Хэм Юнайтед" 8 2 1 5 5-9 -4 7 16 "Саутгемптон" 9 2 1 6 8-17 -9 7 17 "Кристал Пэлас" 7 1 3 3 8-11 -3 6 18 "Вулверхэмптон" 9 1 3 5 3-12 -9 6 19 "Лестер Сити" 9 1 1 7 15-24 -9 4 20 "Ноттингем Форест" 8 1 1 6 6-21 -15 4

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Личные встречи

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза: “Ливерпуль” выиграл два матча в АПЛ: 4:0 и 2:0, а также справился с “канонирами” в полуфинале Кубка лиги: 2:0 и 0:0. Общая история встреч в АПЛ – 25 победы “Ливерпуля”, 16 “Арсенала”, 19 ничьих.

Где смотреть матч Арсенал – Ливерпуль

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Ориентировочные составы

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Жезус

“Ливерпуль”: Алиссон – Цимикас, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд – Диас, Тьяго, Хендерсон, Салах – Нуньес, Фирмино

Ставки и Коэффициенты на матч Арсенал – Ливерпуль

Прогноз на матч Арсенал – Ливерпуль от UA-Football

“Арсенал” выиграл все домашние матчи в сезоне, “Ливерпуль” еще ни разу не побеждал на выезде. Но не все так просто. У “красных” очень хорошая серия результатов против команды Артеты, а “канониры” пропускают голы в каждом поединке на “Эмирейтс” и бывают моменты, когда команда Артеты теряет контроль над игрой. Но с другой стороны и “Ливерпуль” пока еще не способен демонстрировать стабильность. Учитывая намерения и стиль двух команд, игра вероятно будет результативной. Прогноз – ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.