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Арсенал - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 09.10.2022
Арсенал – Ливерпуль: Прогноз и анонс матча ⋉ 9 октября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, десятый тур
9 октября 2022. Лондон, “Эмирейтс”
“Арсенал” 18:30 “Ливерпуль”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Арсенал” выиграл семь из восьми матчей чемпионата Англии, и в прошлом туре, переиграв “Тоттенхэм”, показал, что его не пугают сильные соперники. Но против “Ливерпуля” команда Микеля Артеты играет традиционно плохо и воскресенье ей нужно будет вновь преодолеть себя, чтобы взять хороший результат на “Эмирейтс”.
- Новости Арсенала
- Новости Ливерпуля
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Арсенала и Ливерпуля
- Турнирная таблица
- Личные встречи
- Где смотреть матч Арсенал – Ливерпуль
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Арсенал – Ливерпуль
- Прогноз на матч Арсенал – Ливерпуль от UA-Football
Новости Арсенала
Артете в четверг удалось провести ротацию состава во встрече с “Буде-Глимт” в Лиге Европы, в частности вне старта оказались Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Зинченко, Парти, Сака, Эдегор и Сака. Четверо последних вышли на поле со скамейки запасных. Своими шансами воспользовались Нкетиа и Виейра, забив по голу, еще одним мячом отметился резервный центрбек Холдинг.
Это был третий подряд матч, в котором “Арсенал” забил три гола. Ранее столько же пропускали соперники “канониров” в чемпионате Англии “Тоттенхэм” и “Брентфорд”. “Арсенал” выиграл девять из десяти матчей во всех турнирах, упустив очки только в выездном поединке с “Манчестер Юнайтед”.
“Арсенал” играет красиво и стильно, и заслуженно получает комплименты от болельщиков, обозревателей, тренеров и игроков-команд соперниц. Команда Микеля Артеты сильна в командной игре, но серьезно добавили “канониры” в каждой линии и в индивидуальном качестве. Центрбек Салиба после своего возвращения из аренды впечатляет зрелостью и хладнокровием, Джака перезапустил свою карьеру в качестве бокс-ту-бокса и уже отметился двумя голами и тремя ассистами в чемпионате, очень стабильно действует в центре поля Парти, в атаке все вертится вокруг Жезуса, который пока полностью оправдывает свой 50-миллионный трансфер.
Несмотря на свое высокое положение в турнирной таблице, “Арсенал” не должен рассматриваться как претендент на чемпионство и целей таких пока у “канониров” нет, но наряду с “Манчестер Сити” это пока самая сыгранная и стабильная команда лиги.
Матч с “Ливерпулем” из-за травм пропустят Смит-Роу и Эльнени.
Новости Ливерпуля
“Для нас очень важно вновь стать непредсказуемыми. Для этого нам нужны другие системы”, – говорит Юрген Клопп. После матча с “Брайтоном” (3:3) тренеру “Ливерпулю” надоело видеть повторение старых ошибок, большие дыры между линиями и отсутствие компактности, поэтому в поединке против “Рейнджерс” в Лиге чемпионов Клопп пошел на эксперимент.
Тренер и игроки “Ливерпуля” говорят, что это была схема 4-4-2, но иногда это было похоже на 4-2-3-1 или 4-2-4. Важно то, что в центре поля у “Ливерпуля” было два пивота (Тьяго и Хендерсон), Трент Александер-Арнольд играл глубже и по среднему расположению чаще даже находился на своей половине поля, Дарвин Нуньес, хоть и не забил, но регулярно оказывался на хороших голевых позициях. Если и кто-то проиграл от этой схемы, то можно назвать только Фабиньо, которому просто не нашлось место в старте.
“Ливерпуль” провел хороший матч, но нельзя не сказать, что и “Рейнджерс” до 85-й минуты практически не тревожил ворота Алиссона и в целом выглядел очень пассивно. Будет интересно, действенна ли, по мнению Клоппа, эта схема и против ориентированного на атаку “Арсенала”.
Но “красным” нельзя было ничего не менять. Слабый старт сезона привел к тому, что “Ливерпуль”, имея игру в запасе, уже отстает от “Арсенала” на 11 очков и вероятное поражение увеличит отрыв от лидера до 14 пунктов. А ведь даже не наступил ноябрь.
К матчу с “Арсеналу” восстановился Конате, но Робертсон, Джонс, Кейта и Окслейд-Чемберлен пока еще не доступны. К ним добавился и арендованный у “Ювентуса” Артур.
Статистика команд, цифры и факты
- “Арсенал” выиграл все пять домашних матчей сезона 2022/23 во всех турнирах.
- “Ливерпуль” пока еще ни разу побеждал в нынешнем сезоне на выезде (две ничьи, два поражения).
- “Ливерпуль” пропускал первым в девяти из 11 последних поединков АПЛ, но проиграл только один из них (“Манчестер Юнайтед” в августе).
- “Арсенал” не может сделать клиншит в девяти подряд матчах АПЛ на “Эмирейтс”.
- В двух последних сезонах АПЛ “Ливерпуль” сделал дубль в поединках против “Арсенала”. “Канониры” выиграли всего один из 14 последних поединков с “красными” в АПЛ (четыре ничьи, девять поражений).
- “Арсенал” пропустил 39 голов в последних 13 матчах чемпионата против “Ливерпуля”, ни разу не сделав клиншит.
- Форвард “Арсенала” Габриэл Жезус поучаствовал в шести голах в ворота “Арсенала” в восьми матчах АПЛ (четыре мяч, два ассиста).
- Нападающий “Ливерпуля” Жота отправил в ворота “Арсенала” шесть голов в восьми поединков чемпионата.
- Только один из последних 46 матчей между “Арсеналом” и “Ливерпулем” в АПЛ завершился со счетом 0:0.
- “Ливерпуль” не пропускает от “Арсенала” с сентября 2020 года или 605 минут.
Последние пять матчей Арсенала и Ливерпуля
Арсенал
- 06.10 “Буде-Глимт” 3:0 (Лига Европы)
- 01.10 “Тоттенхэм” 3:1 (АПЛ)
- 18.09 “Брентфорд” 3:0 (АПЛ)
- 08.09 “Цюрих” 2:1 (Лига Европы)
- 04.09 “Манчестер Юнайтед” 1:3 (АПЛ)
Ливерпуль
- 04.10 “Рейнджерс” 2:0 (Лига чемпионов)
- 01.10 “Брайтон” 3:3 (АПЛ)
- 13.09 “Аякс” 2:1 (Лига чемпионов)
- 07.09 “Наполи” 1:4 (Лига чемпионов)
- 03.09 “Эвертон” 0:0 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|9
|7
|2
|0
|33-9
|+24
|23
|2
|"Арсенал"
|8
|7
|0
|1
|20-8
|+12
|21
|3
|"Тоттенхэм"
|9
|6
|2
|1
|20-10
|+10
|20
|4
|"Челси"
|8
|5
|1
|2
|13-10
|+3
|16
|5
|"Ньюкасл"
|9
|3
|5
|1
|17-9
|+8
|14
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|8
|4
|2
|2
|14-9
|+5
|14
|7
|"Манчестер Юнайтед"
|7
|4
|0
|3
|11-14
|-3
|12
|8
|"Борнмут"
|9
|3
|3
|3
|8-20
|-12
|12
|9
|"Фулхэм"
|8
|3
|2
|3
|13-15
|-2
|11
|10
|"Ливерпуль"
|7
|2
|4
|1
|18-9
|+9
|10
|11
|"Эвертон"
|8
|2
|4
|2
|7-7
|0
|10
|12
|"Брентфорд"
|9
|2
|4
|3
|16-17
|-1
|10
|13
|"Лидс Юнайтед"
|7
|2
|3
|2
|10-10
|0
|9
|14
|"Астон Вилла"
|8
|2
|2
|4
|6-10
|-4
|8
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|8
|2
|1
|5
|5-9
|-4
|7
|16
|"Саутгемптон"
|9
|2
|1
|6
|8-17
|-9
|7
|17
|"Кристал Пэлас"
|7
|1
|3
|3
|8-11
|-3
|6
|18
|"Вулверхэмптон"
|9
|1
|3
|5
|3-12
|-9
|6
|19
|"Лестер Сити"
|9
|1
|1
|7
|15-24
|-9
|4
|20
|"Ноттингем Форест"
|8
|1
|1
|6
|6-21
|-15
|4
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Личные встречи
В прошлом сезоне команды встречались четыре раза: “Ливерпуль” выиграл два матча в АПЛ: 4:0 и 2:0, а также справился с “канонирами” в полуфинале Кубка лиги: 2:0 и 0:0. Общая история встреч в АПЛ – 25 победы “Ливерпуля”, 16 “Арсенала”, 19 ничьих.
Где смотреть матч Арсенал – Ливерпуль
Ориентировочные составы
“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Жезус
“Ливерпуль”: Алиссон – Цимикас, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд – Диас, Тьяго, Хендерсон, Салах – Нуньес, Фирмино
Ставки и Коэффициенты на матч Арсенал – Ливерпуль
Прогноз на матч Арсенал – Ливерпуль от UA-Football
“Арсенал” выиграл все домашние матчи в сезоне, “Ливерпуль” еще ни разу не побеждал на выезде. Но не все так просто. У “красных” очень хорошая серия результатов против команды Артеты, а “канониры” пропускают голы в каждом поединке на “Эмирейтс” и бывают моменты, когда команда Артеты теряет контроль над игрой. Но с другой стороны и “Ливерпуль” пока еще не способен демонстрировать стабильность. Учитывая намерения и стиль двух команд, игра вероятно будет результативной. Прогноз – ничья 2:2.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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