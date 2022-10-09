  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Англия
  4. Арсенал - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 09.10.2022
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 09.10.2022

Англия
(1 голосов)

Арсенал – Ливерпуль: Прогноз и анонс матча ⋉ 9 октября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Арсенал - Ливерпуль. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 09.10.2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, десятый тур

9 октября 2022. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 18:30 “Ливерпуль”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Арсенал” выиграл семь из восьми матчей чемпионата Англии, и в прошлом туре, переиграв “Тоттенхэм”, показал, что его не пугают сильные соперники. Но против “Ливерпуля” команда Микеля Артеты играет традиционно плохо и воскресенье ей нужно будет вновь преодолеть себя, чтобы взять хороший результат на “Эмирейтс”.

Parimatch
300 ₴
Фрибет на первый депозит
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Зміст

Новости Арсенала

Артете в четверг удалось провести ротацию состава во встрече с “Буде-Глимт” в Лиге Европы, в частности вне старта оказались Рэмсдейл, Уайт, Салиба, Зинченко, Парти, Сака, Эдегор и Сака. Четверо последних вышли на поле со скамейки запасных. Своими шансами воспользовались Нкетиа и Виейра, забив по голу, еще одним мячом отметился резервный центрбек Холдинг.

Это был третий подряд матч, в котором “Арсенал” забил три гола. Ранее столько же пропускали соперники “канониров” в чемпионате Англии “Тоттенхэм” и “Брентфорд”. “Арсенал” выиграл девять из десяти матчей во всех турнирах, упустив очки только в выездном поединке с “Манчестер Юнайтед”.

“Арсенал” играет красиво и стильно, и заслуженно получает комплименты от болельщиков, обозревателей, тренеров и игроков-команд соперниц. Команда Микеля Артеты сильна в командной игре, но серьезно добавили “канониры” в каждой линии и в индивидуальном качестве. Центрбек Салиба после своего возвращения из аренды впечатляет зрелостью и хладнокровием, Джака перезапустил свою карьеру в качестве бокс-ту-бокса и уже отметился двумя голами и тремя ассистами в чемпионате, очень стабильно действует в центре поля Парти, в атаке все вертится вокруг Жезуса, который пока полностью оправдывает свой 50-миллионный трансфер.

Несмотря на свое высокое положение в турнирной таблице, “Арсенал” не должен рассматриваться как претендент на чемпионство и целей таких пока у “канониров” нет, но наряду с “Манчестер Сити” это пока самая сыгранная и стабильная команда лиги.

Матч с “Ливерпулем” из-за травм пропустят Смит-Роу и Эльнени.

Новости Ливерпуля

“Для нас очень важно вновь стать непредсказуемыми. Для этого нам нужны другие системы”, – говорит Юрген Клопп. После матча с “Брайтоном” (3:3) тренеру “Ливерпулю” надоело видеть повторение старых ошибок, большие дыры между линиями и отсутствие компактности, поэтому в поединке против “Рейнджерс” в Лиге чемпионов Клопп пошел на эксперимент.

Тренер и игроки “Ливерпуля” говорят, что это была схема 4-4-2, но иногда это было похоже на 4-2-3-1 или 4-2-4. Важно то, что в центре поля у “Ливерпуля” было два пивота (Тьяго и Хендерсон), Трент Александер-Арнольд играл глубже и по среднему расположению чаще даже находился на своей половине поля, Дарвин Нуньес, хоть и не забил, но регулярно оказывался на хороших голевых позициях. Если и кто-то проиграл от этой схемы, то можно назвать только Фабиньо, которому просто не нашлось место в старте.

“Ливерпуль” провел хороший матч, но нельзя не сказать, что и “Рейнджерс” до 85-й минуты практически не тревожил ворота Алиссона и в целом выглядел очень пассивно. Будет интересно, действенна ли, по мнению Клоппа, эта схема и против ориентированного на атаку “Арсенала”.

Но “красным” нельзя было ничего не менять. Слабый старт сезона привел к тому, что “Ливерпуль”, имея игру в запасе, уже отстает от “Арсенала” на 11 очков и вероятное поражение увеличит отрыв от лидера до 14 пунктов. А ведь даже не наступил ноябрь.

К матчу с “Арсеналу” восстановился Конате, но Робертсон, Джонс, Кейта и Окслейд-Чемберлен пока еще не доступны. К ним добавился и арендованный у “Ювентуса” Артур.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Арсенал” выиграл все пять домашних матчей сезона 2022/23 во всех турнирах.
  • “Ливерпуль” пока еще ни разу побеждал в нынешнем сезоне на выезде (две ничьи, два поражения).
  • “Ливерпуль” пропускал первым в девяти из 11 последних поединков АПЛ, но проиграл только один из них (“Манчестер Юнайтед” в августе).
  • “Арсенал” не может сделать клиншит в девяти подряд матчах АПЛ на “Эмирейтс”.
  • В двух последних сезонах АПЛ “Ливерпуль” сделал дубль в поединках против “Арсенала”. “Канониры” выиграли всего один из 14 последних поединков с “красными” в АПЛ (четыре ничьи, девять поражений).
  • “Арсенал” пропустил 39 голов в последних 13 матчах чемпионата против “Ливерпуля”, ни разу не сделав клиншит.
  • Форвард “Арсенала” Габриэл Жезус поучаствовал в шести голах в ворота “Арсенала” в восьми матчах АПЛ (четыре мяч, два ассиста).
  • Нападающий “Ливерпуля” Жота отправил в ворота “Арсенала” шесть голов в восьми поединков чемпионата.
  • Только один из последних 46 матчей между “Арсеналом” и “Ливерпулем” в АПЛ завершился со счетом 0:0.
  • “Ливерпуль” не пропускает от “Арсенала” с сентября 2020 года или 605 минут.

Последние пять матчей Арсенала и Ливерпуля

Арсенал

  • 06.10 “Буде-Глимт” 3:0 (Лига Европы)
  • 01.10 “Тоттенхэм” 3:1 (АПЛ)
  • 18.09 “Брентфорд” 3:0 (АПЛ)
  • 08.09 “Цюрих” 2:1 (Лига Европы)
  • 04.09 “Манчестер Юнайтед” 1:3 (АПЛ)

Ливерпуль

  • 04.10 “Рейнджерс” 2:0 (Лига чемпионов)
  • 01.10 “Брайтон” 3:3 (АПЛ)
  • 13.09 “Аякс” 2:1 (Лига чемпионов)
  • 07.09 “Наполи” 1:4 (Лига чемпионов)
  • 03.09 “Эвертон” 0:0 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 9 7 2 0 33-9 +24 23
2 "Арсенал" 8 7 0 1 20-8 +12 21
3 "Тоттенхэм" 9 6 2 1 20-10 +10 20
4 "Челси" 8 5 1 2 13-10 +3 16
5 "Ньюкасл" 9 3 5 1 17-9 +8 14
6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 8 4 2 2 14-9 +5 14
7 "Манчестер Юнайтед" 7 4 0 3 11-14 -3 12
8 "Борнмут" 9 3 3 3 8-20 -12 12
9 "Фулхэм" 8 3 2 3 13-15 -2 11
10 "Ливерпуль" 7 2 4 1 18-9 +9 10
11 "Эвертон" 8 2 4 2 7-7 0 10
12 "Брентфорд" 9 2 4 3 16-17 -1 10
13 "Лидс Юнайтед" 7 2 3 2 10-10 0 9
14 "Астон Вилла" 8 2 2 4 6-10 -4 8
15 "Вест Хэм Юнайтед" 8 2 1 5 5-9 -4 7
16 "Саутгемптон" 9 2 1 6 8-17 -9 7
17 "Кристал Пэлас" 7 1 3 3 8-11 -3 6
18 "Вулверхэмптон" 9 1 3 5 3-12 -9 6
19 "Лестер Сити" 9 1 1 7 15-24 -9 4
20 "Ноттингем Форест" 8 1 1 6 6-21 -15 4

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Личные встречи

В прошлом сезоне команды встречались четыре раза: “Ливерпуль” выиграл два матча в АПЛ: 4:0 и 2:0, а также справился с “канонирами” в полуфинале Кубка лиги: 2:0 и 0:0. Общая история встреч в АПЛ – 25 победы “Ливерпуля”, 16 “Арсенала”, 19 ничьих.

Где смотреть матч Арсенал – Ливерпуль

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Арсенал - Ліверпуль
Смотреть трансляцию

Ориентировочные составы

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко – Парти, Джака – Сака, Эдегор, Мартинелли – Жезус

“Ливерпуль”: Алиссон – Цимикас, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд – Диас, Тьяго, Хендерсон, Салах – Нуньес, Фирмино

Ставки и Коэффициенты на матч Арсенал – Ливерпуль

Parimatch
2.60
3.65
2.70
Сделать ставку
Favbet
2.55
3.70
2.72
Сделать ставку
VBET
2.56
3.71
2.74
Сделать ставку

Прогноз на матч Арсенал – Ливерпуль от UA-Football

“Арсенал” выиграл все домашние матчи в сезоне, “Ливерпуль” еще ни разу не побеждал на выезде. Но не все так просто. У “красных” очень хорошая серия результатов против команды Артеты, а “канониры” пропускают голы в каждом поединке на “Эмирейтс” и бывают моменты, когда команда Артеты теряет контроль над игрой. Но с другой стороны и “Ливерпуль” пока еще не способен демонстрировать стабильность. Учитывая намерения и стиль двух команд, игра вероятно будет результативной. Прогноз – ничья 2:2.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Микель Артета АПЛ Ливерпуль Мохамед Салах ставки Александр Зинченко Габриэл Жезус Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде