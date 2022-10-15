Тоттенхэм – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.10.2022

Английская Премьер-лига, 11-й тур

15 октября, 19:30. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Пол Тирни

Прямая трансляция: Setanta Sports +

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Тоттенгем - Евертон Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

За стартовых девять сыгранных туров "Тоттенхэм" заработал вдвое больше очков, чем "Эвертон". Теперь же они встретятся в очном противостоянии, которое за последние девять лет всего однажды в основное время завершилось в пользу "ирисок". Эта тенденция имеет все шансы продлиться и сегодня.

300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Тоттенхэм

Посреди недели "шпоры" одержали волевую победу над "Айнтрахтом" Ф в Лиге чемпионов. В том матче подопечные Конте очень несобранно провели первые 15 минут, однако пропущенный гол стал для них будильником. После "глубокого сна" Сон Хин Мин на пару с Кейном через 17 минут трижды расписались в воротах немцев. И снова, как и было в предыдущих сезонах, именно кореец и англичанин являются наиболее результативными игроками “Тоттенхэма”: они на двоих забили 56% голов команды в этом сезоне во всех турнирах.

В ЛЧ "шпоры" лидируют в своей группе, в АПЛ идут третьими, всего четырьмя очками уступая первому "Арсеналу". По результатам – неплохой старт сезона, но на длинной дистанции для удержания таких достижений может не хватить стабильности. И это не вспоминая о борьбе за хоть какой-то (так желанный для "Тоттенхэма") трофей. Сейчас речь идет именно о выездных матчах, ведь в гостях в этом сезоне “шпоры” заработали девять очков из 21 возможного. Вот если бы все поединки можно было играть дома…

Кадры хозяев

До сих пор отбывает дисквалификацию за красную в матче против “Арсенала” Эмерсон. Также не сыграют Танганга и Кулусевский – у них травмы. Швед уже с начала этой недели занимается в общей группе, но к участию в поединках он все еще не готов.

Эвертон

У "ирисок" было больше отдыха, чем у "Тоттенхэма". Свой последний на данный момент матчи подопечные Лэмпарда провели в воскресенье против “Манчестер Юнайтед”. Тогда "Эвертон" не смог удержать завоеванное на пятой минуте преимущество, почти целый матч защищался и в конце концов проиграл. Этот случай стал первым в сезоне, когда команда из синего Ливерпуля уступила после того, как по ходу поединка вела в счете.

Начало чемпионата показало, что "ириски" прежде всего максимально (на сколько это возможно сейчас) стабилизировали игру в обороне. К примеру, у "Эвертона" сейчас меньше пропущенных голов, чем у "Тоттенхэма". Лишь дважды в этом сезоне команда Лэмпарда пропускала два мяча за встречу, а в других случаях их было еще меньше. Заслуга этого есть и в действиях Миколенко, ведь теперь он больше играет именно на оборону и реже подключается к атакам, хотя до сих пор не отказывается от этого. Основная проблема сейчас заключается в завершении наступлений, ведь пока с этим проблемы.

Кадры гостей

Ришарлисон летом перешел как раз в "Тоттенхэм", Калверт-Льюин не может до конца восстановиться от травмы, постоянно попадая в лазарет. В этом поединке еще и не сыграет моторчик атак "ирисок" Гордон из-за перебора желтых (да, он уже успел за девять матчей получить пять "горчичников"). Также вне игры из-за травм Паттерсон, Годфри, Мина и Холгейт.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Эвертона

Последние пять встреч хозяев

12.10. Тоттенхэм – Айнтрахт Ф 3:2 (ЛЧ)

08.10. Брайтон – Тоттенхэм 0:1 (АПЛ)

04.10. Айнтрахт Ф – Тоттенхэм 0:0 (ЛЧ)

01.10. Арсенал – Тоттенхэм 3:1 (АПЛ)

17.09. Тоттенхэм – Лестер 6:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

09.10. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

01.10. Саутгемптон – Эвертон 1:2 (АПЛ)

18.09. Эвертон – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

03.09. Эвертон – Ливерпуль 0:0 (АПЛ)

30.08. Лидс – Эвертон 1:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 9 8 0 1 23 - 10 24 2 Манчестер Сити 9 7 2 0 33 - 9 23 3 Тоттенхэм 9 6 2 1 20 - 10 20 4 Челси 8 5 1 2 13 - 10 16 5 Манчестер Юнайтед 8 5 0 3 13 - 15 15 6 Ньюкасл 9 3 5 1 17 - 9 14 7 Брайтон энд Хоув Альбион 9 4 2 3 14 - 11 14 8 Брентфорд 10 3 4 3 18 - 17 13 9 Борнмут 9 3 3 3 8 - 20 12 10 Фулхэм 9 3 2 4 14 - 18 11 11 Ливерпуль 8 2 4 2 20 - 12 10 12 Эвертон 9 2 4 3 8 - 9 10 13 Вест Хэм Юнайтед 9 3 1 5 8 - 10 10 14 Лидс Юнайтед 8 2 3 3 11 - 12 9 15 Кристал Пэлас 8 2 3 3 10 - 12 9 16 Астон Вилла 9 2 3 4 7 - 11 9 17 Саутгемптон 9 2 1 6 8 - 17 7 18 Вулверхэмптон 9 1 3 5 3 - 12 6 19 Ноттингем Форест 9 1 2 6 7 - 22 5 20 Лестер Сити 9 1 1 7 15 - 24 4

Последние пять личных встреч между соперниками

07.03.22. Тоттенхэм – Эвертон 5:0 (АПЛ)

07.11.21. Эвертон – Тоттенхэм 0:0 (АПЛ)

16.04.21. Эвертон – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)

10.02.21. Эвертон – Тоттенхэм 5:4 (после д. ч.) (Кубок Англии)

13.09.20. Тоттенхэм – Эвертон 0:1 (АПЛ)

Цифры и факты

"Тоттенхэм" победил во всех домашних матчах этого сезона. В общей сложности победная серия длится уже девять поединков (включая три встречи мая).

"Эвертон" забивает в гостях шесть игр подряд.

За последние девять лет "ириски" победили "шпор" всего раз в основное время – в сентябре 2020-го. С 2013-го года "Тоттенхэм" брал верх девять раз, столько же матчей завершались вничью и однажды "Эвертон" выиграл в экстра-тайме.

В четырех из пяти последних личных встречах между командами в Лондоне хотя бы один коллектив не забивал.

Больше "Тоттенгема" (10) из команд то-6 пропустил только "Манчестер Юнайтед" (15).

Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Эвертон

Прогноз матча Тоттенхэм – Эвертон от UA-Football

Хотя и “ириски” довольно неплохо организовали свою игру в обороне, но трудно сохранить концентрацию, когда против тебя будет играть один из лучших дуэтов мира. Возможно, за счет усталости "шпор" гости сегодня смогут и сами забить, однако без хотя бы одного пропущенного с поля они уйти не смогут. Прогноз: Обе забьют (КФ 1,9)