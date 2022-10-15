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Тоттенхэм – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.10.2022

Англия
(1 голосов)

Столичное испытание для Миколенко

Тоттенхэм – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.10.2022

ФК "Эвертон" / Автор неизвестен

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 11-й тур

15 октября, 19:30. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Пол Тирни

Прямая трансляция: Setanta Sports +

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Трансляція матчу Тоттенгем - Евертон
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За стартовых девять сыгранных туров "Тоттенхэм" заработал вдвое больше очков, чем "Эвертон". Теперь же они встретятся в очном противостоянии, которое за последние девять лет всего однажды в основное время завершилось в пользу "ирисок". Эта тенденция имеет все шансы продлиться и сегодня.

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Тоттенхэм

Посреди недели "шпоры" одержали волевую победу над "Айнтрахтом" Ф в Лиге чемпионов. В том матче подопечные Конте очень несобранно провели первые 15 минут, однако пропущенный гол стал для них будильником. После "глубокого сна" Сон Хин Мин на пару с Кейном через 17 минут трижды расписались в воротах немцев. И снова, как и было в предыдущих сезонах, именно кореец и англичанин являются наиболее результативными игроками “Тоттенхэма”: они на двоих забили 56% голов команды в этом сезоне во всех турнирах.

В ЛЧ "шпоры" лидируют в своей группе, в АПЛ идут третьими, всего четырьмя очками уступая первому "Арсеналу". По результатам – неплохой старт сезона, но на длинной дистанции для удержания таких достижений может не хватить стабильности. И это не вспоминая о борьбе за хоть какой-то (так желанный для "Тоттенхэма") трофей. Сейчас речь идет именно о выездных матчах, ведь в гостях в этом сезоне “шпоры” заработали девять очков из 21 возможного. Вот если бы все поединки можно было играть дома…

Кадры хозяев

До сих пор отбывает дисквалификацию за красную в матче против “Арсенала” Эмерсон. Также не сыграют Танганга и Кулусевский – у них травмы. Швед уже с начала этой недели занимается в общей группе, но к участию в поединках он все еще не готов.

Эвертон

У "ирисок" было больше отдыха, чем у "Тоттенхэма". Свой последний на данный момент матчи подопечные Лэмпарда провели в воскресенье против “Манчестер Юнайтед”. Тогда "Эвертон" не смог удержать завоеванное на пятой минуте преимущество, почти целый матч защищался и в конце концов проиграл. Этот случай стал первым в сезоне, когда команда из синего Ливерпуля уступила после того, как по ходу поединка вела в счете.

Начало чемпионата показало, что "ириски" прежде всего максимально (на сколько это возможно сейчас) стабилизировали игру в обороне. К примеру, у "Эвертона" сейчас меньше пропущенных голов, чем у "Тоттенхэма". Лишь дважды в этом сезоне команда Лэмпарда пропускала два мяча за встречу, а в других случаях их было еще меньше. Заслуга этого есть и в действиях Миколенко, ведь теперь он больше играет именно на оборону и реже подключается к атакам, хотя до сих пор не отказывается от этого. Основная проблема сейчас заключается в завершении наступлений, ведь пока с этим проблемы.

Кадры гостей

Ришарлисон летом перешел как раз в "Тоттенхэм", Калверт-Льюин не может до конца восстановиться от травмы, постоянно попадая в лазарет. В этом поединке еще и не сыграет моторчик атак "ирисок" Гордон из-за перебора желтых (да, он уже успел за девять матчей получить пять "горчичников"). Также вне игры из-за травм Паттерсон, Годфри, Мина и Холгейт.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Эвертона

Последние пять встреч хозяев

  • 12.10. Тоттенхэм – Айнтрахт Ф 3:2 (ЛЧ)
  • 08.10. Брайтон – Тоттенхэм 0:1 (АПЛ)
  • 04.10. Айнтрахт Ф – Тоттенхэм 0:0 (ЛЧ)
  • 01.10. Арсенал – Тоттенхэм 3:1 (АПЛ)
  • 17.09. Тоттенхэм – Лестер 6:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 09.10. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)
  • 01.10. Саутгемптон – Эвертон 1:2 (АПЛ)
  • 18.09. Эвертон – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
  • 03.09. Эвертон – Ливерпуль 0:0 (АПЛ)
  • 30.08. Лидс – Эвертон 1:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ
1 Арсенал Арсенал 9 8 0 1 23 - 10 24
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 9 7 2 0 33 - 9 23
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 9 6 2 1 20 - 10 20
4 Челси Челси 8 5 1 2 13 - 10 16
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 8 5 0 3 13 - 15 15
6 Ньюкасл Ньюкасл 9 3 5 1 17 - 9 14
7 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 9 4 2 3 14 - 11 14
8 Брентфорд Брентфорд 10 3 4 3 18 - 17 13
9 Борнмут Борнмут 9 3 3 3 8 - 20 12
10 Фулхэм Фулхэм 9 3 2 4 14 - 18 11
11 Ливерпуль Ливерпуль 8 2 4 2 20 - 12 10
12 Эвертон Эвертон 9 2 4 3 8 - 9 10
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 9 3 1 5 8 - 10 10
14 Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 8 2 3 3 11 - 12 9
15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 8 2 3 3 10 - 12 9
16 Астон Вилла Астон Вилла 9 2 3 4 7 - 11 9
17 Саутгемптон Саутгемптон 9 2 1 6 8 - 17 7
18 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 9 1 3 5 3 - 12 6
19 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 9 1 2 6 7 - 22 5
20 Лестер Сити Лестер Сити 9 1 1 7 15 - 24 4

Последние пять личных встреч между соперниками

07.03.22. Тоттенхэм – Эвертон 5:0 (АПЛ)

07.11.21. Эвертон – Тоттенхэм 0:0 (АПЛ)

16.04.21. Эвертон – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)

10.02.21. Эвертон – Тоттенхэм 5:4 (после д. ч.) (Кубок Англии)

13.09.20. Тоттенхэм – Эвертон 0:1 (АПЛ)

Цифры и факты

  • "Тоттенхэм" победил во всех домашних матчах этого сезона. В общей сложности победная серия длится уже девять поединков (включая три встречи мая).
  • "Эвертон" забивает в гостях шесть игр подряд.
  • За последние девять лет "ириски" победили "шпор" всего раз в основное время – в сентябре 2020-го. С 2013-го года "Тоттенхэм" брал верх девять раз, столько же матчей завершались вничью и однажды "Эвертон" выиграл в экстра-тайме.
  • В четырех из пяти последних личных встречах между командами в Лондоне хотя бы один коллектив не забивал.
  • Больше "Тоттенгема" (10) из команд то-6 пропустил только "Манчестер Юнайтед" (15).

Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Эвертон

Parimatch
1.49
4.50
6.90
Сделать ставку
Favbet
1.50
4.55
6.90
Сделать ставку
VBET
1.50
4.60
7.00
Сделать ставку

Прогноз матча Тоттенхэм – Эвертон от UA-Football

Хотя и “ириски” довольно неплохо организовали свою игру в обороне, но трудно сохранить концентрацию, когда против тебя будет играть один из лучших дуэтов мира. Возможно, за счет усталости "шпор" гости сегодня смогут и сами забить, однако без хотя бы одного пропущенного с поля они уйти не смогут. Прогноз: Обе забьют (КФ 1,9)

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон)
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