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Тоттенхэм – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 15.10.2022
Столичное испытание для Миколенко
ФК "Эвертон" / Автор неизвестен
Английская Премьер-лига, 11-й тур
15 октября, 19:30. "Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)
Главный арбитр: Пол Тирни
Прямая трансляция: Setanta Sports +
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
За стартовых девять сыгранных туров "Тоттенхэм" заработал вдвое больше очков, чем "Эвертон". Теперь же они встретятся в очном противостоянии, которое за последние девять лет всего однажды в основное время завершилось в пользу "ирисок". Эта тенденция имеет все шансы продлиться и сегодня.
Тоттенхэм
Посреди недели "шпоры" одержали волевую победу над "Айнтрахтом" Ф в Лиге чемпионов. В том матче подопечные Конте очень несобранно провели первые 15 минут, однако пропущенный гол стал для них будильником. После "глубокого сна" Сон Хин Мин на пару с Кейном через 17 минут трижды расписались в воротах немцев. И снова, как и было в предыдущих сезонах, именно кореец и англичанин являются наиболее результативными игроками “Тоттенхэма”: они на двоих забили 56% голов команды в этом сезоне во всех турнирах.
В ЛЧ "шпоры" лидируют в своей группе, в АПЛ идут третьими, всего четырьмя очками уступая первому "Арсеналу". По результатам – неплохой старт сезона, но на длинной дистанции для удержания таких достижений может не хватить стабильности. И это не вспоминая о борьбе за хоть какой-то (так желанный для "Тоттенхэма") трофей. Сейчас речь идет именно о выездных матчах, ведь в гостях в этом сезоне “шпоры” заработали девять очков из 21 возможного. Вот если бы все поединки можно было играть дома…
Кадры хозяев
До сих пор отбывает дисквалификацию за красную в матче против “Арсенала” Эмерсон. Также не сыграют Танганга и Кулусевский – у них травмы. Швед уже с начала этой недели занимается в общей группе, но к участию в поединках он все еще не готов.
???? Gimme, gimme, gimme...— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 14, 2022
???? @Getir_UK pic.twitter.com/3QEukOG7TM
Эвертон
У "ирисок" было больше отдыха, чем у "Тоттенхэма". Свой последний на данный момент матчи подопечные Лэмпарда провели в воскресенье против “Манчестер Юнайтед”. Тогда "Эвертон" не смог удержать завоеванное на пятой минуте преимущество, почти целый матч защищался и в конце концов проиграл. Этот случай стал первым в сезоне, когда команда из синего Ливерпуля уступила после того, как по ходу поединка вела в счете.
Начало чемпионата показало, что "ириски" прежде всего максимально (на сколько это возможно сейчас) стабилизировали игру в обороне. К примеру, у "Эвертона" сейчас меньше пропущенных голов, чем у "Тоттенхэма". Лишь дважды в этом сезоне команда Лэмпарда пропускала два мяча за встречу, а в других случаях их было еще меньше. Заслуга этого есть и в действиях Миколенко, ведь теперь он больше играет именно на оборону и реже подключается к атакам, хотя до сих пор не отказывается от этого. Основная проблема сейчас заключается в завершении наступлений, ведь пока с этим проблемы.
Кадры гостей
Ришарлисон летом перешел как раз в "Тоттенхэм", Калверт-Льюин не может до конца восстановиться от травмы, постоянно попадая в лазарет. В этом поединке еще и не сыграет моторчик атак "ирисок" Гордон из-за перебора желтых (да, он уже успел за девять матчей получить пять "горчичников"). Также вне игры из-за травм Паттерсон, Годфри, Мина и Холгейт.
Training: ✅— Everton (@Everton) October 14, 2022
Tomorrow: #TOTEVE
COYB! ????
Последние пять матчей Тоттенхэма и Эвертона
Последние пять встреч хозяев
- 12.10. Тоттенхэм – Айнтрахт Ф 3:2 (ЛЧ)
- 08.10. Брайтон – Тоттенхэм 0:1 (АПЛ)
- 04.10. Айнтрахт Ф – Тоттенхэм 0:0 (ЛЧ)
- 01.10. Арсенал – Тоттенхэм 3:1 (АПЛ)
- 17.09. Тоттенхэм – Лестер 6:2 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 09.10. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)
- 01.10. Саутгемптон – Эвертон 1:2 (АПЛ)
- 18.09. Эвертон – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
- 03.09. Эвертон – Ливерпуль 0:0 (АПЛ)
- 30.08. Лидс – Эвертон 1:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|9
|8
|0
|1
|23 - 10
|24
|2
|Манчестер Сити
|9
|7
|2
|0
|33 - 9
|23
|3
|Тоттенхэм
|9
|6
|2
|1
|20 - 10
|20
|4
|Челси
|8
|5
|1
|2
|13 - 10
|16
|5
|Манчестер Юнайтед
|8
|5
|0
|3
|13 - 15
|15
|6
|Ньюкасл
|9
|3
|5
|1
|17 - 9
|14
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|9
|4
|2
|3
|14 - 11
|14
|8
|Брентфорд
|10
|3
|4
|3
|18 - 17
|13
|9
|Борнмут
|9
|3
|3
|3
|8 - 20
|12
|10
|Фулхэм
|9
|3
|2
|4
|14 - 18
|11
|11
|Ливерпуль
|8
|2
|4
|2
|20 - 12
|10
|12
|Эвертон
|9
|2
|4
|3
|8 - 9
|10
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|3
|1
|5
|8 - 10
|10
|14
|Лидс Юнайтед
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|15
|Кристал Пэлас
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16
|Астон Вилла
|9
|2
|3
|4
|7 - 11
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|2
|1
|6
|8 - 17
|7
|18
|Вулверхэмптон
|9
|1
|3
|5
|3 - 12
|6
|19
|Ноттингем Форест
|9
|1
|2
|6
|7 - 22
|5
|20
|Лестер Сити
|9
|1
|1
|7
|15 - 24
|4
Последние пять личных встреч между соперниками
07.03.22. Тоттенхэм – Эвертон 5:0 (АПЛ)
07.11.21. Эвертон – Тоттенхэм 0:0 (АПЛ)
16.04.21. Эвертон – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)
10.02.21. Эвертон – Тоттенхэм 5:4 (после д. ч.) (Кубок Англии)
13.09.20. Тоттенхэм – Эвертон 0:1 (АПЛ)
Цифры и факты
- "Тоттенхэм" победил во всех домашних матчах этого сезона. В общей сложности победная серия длится уже девять поединков (включая три встречи мая).
- "Эвертон" забивает в гостях шесть игр подряд.
- За последние девять лет "ириски" победили "шпор" всего раз в основное время – в сентябре 2020-го. С 2013-го года "Тоттенхэм" брал верх девять раз, столько же матчей завершались вничью и однажды "Эвертон" выиграл в экстра-тайме.
- В четырех из пяти последних личных встречах между командами в Лондоне хотя бы один коллектив не забивал.
- Больше "Тоттенгема" (10) из команд то-6 пропустил только "Манчестер Юнайтед" (15).
Ставки и коэффициенты на матч Тоттенхэм – Эвертон
Прогноз матча Тоттенхэм – Эвертон от UA-Football
Хотя и “ириски” довольно неплохо организовали свою игру в обороне, но трудно сохранить концентрацию, когда против тебя будет играть один из лучших дуэтов мира. Возможно, за счет усталости "шпор" гости сегодня смогут и сами забить, однако без хотя бы одного пропущенного с поля они уйти не смогут. Прогноз: Обе забьют (КФ 1,9)
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