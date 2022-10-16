Ливерпуль - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 16.10.2022

Чемпионат Англии, одиннадцатый тур

16 октября 2022. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 18:30 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ливерпуль” и “Манчестер Сити” разделены в турнирной таблице Премьер-лиге 13 очками. “Красные” начали новый сезон тяжело, у “Сити” все более чем хорошо. Однако представители двух команд призывают не смотреть на турнирную ситуацию – встреча двух гегемонов английского футбола это большое событие при любых обстоятельствах.

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Новости Ливерпуля

Станет ли крупная победа над “Рейнджерсом” очередным “ложным рассветом” для “Ливерпуля”? После побед над “Ньюкаслом” или “Аяксом” казалось, что вот она – настоящая команда Клоппа с ее энергией, интенсивностью, давлением. Но каждый раз после взлетов были новые разочарования. Разгром от “Наполи” (1:4), по три пропущенных гола от “Брайтона” (3:3) и “Арсенала” (2:3). “Ливерпуль” сезона 2022/23 нестабилен в результатах, а что есть всегда, так это проблемы с эффективностью прессинга, однотипные ошибки в обороне, спад в форме ключевых футболистов, многочисленные травмы.

Матч с “Рейнджерсом” команда Юргена Клоппа начала ужасно, вновь очень легко пропустив первый гол. Не первый раз уже в нынешнем сезоне мы видим как команды-соперники легко разрезают защиту “Ливерпуля” как горячий нож масло.

Но “Рейнджерсу” удалось забить только один гол, и еще в первом тайме Фирмино отыграл один мяч после углового. В перерыве, по словам Клоппа, команда провела хороший разговор, и во втором тайме “Ливерпуль” забил шесть безответных голов. Наконец-то проявил себя Салах, сделав самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов, еще по голу забили Фирмино, Нуньес и Эллиотт.

Матч с “Рейнджерсом” "Ливерпуль" проводил без травмированных Александера-Арнольда, Матипа и Диаса. Вышеуказанное трио пропустит и поединок с “Манчестер Сити”. Кроме того, какие-то проблемы появились и у Конате и теперь он под вопросом. Продолжают оставаться вне игры Кейта, Окслейд-Чемберлен, Джонс и Артур.

“Матч против “Манчестер Сити” требует полной концентрации, всех твоих знаний о футболе. Ничто с этим не сравниться. Мне нравится подготовка к таким матчам, но “Сити” это самый сложный вызов, который только можно себе представить в футболе”, – говорит Юрген Клопп. Травмы, форма его команды и проблемы с уверенностью только усложняют задачу немецкому тренеру.

Новости Манчестер Сити

“Манчестер Сити” выиграл все домашние матчи в сезоне 2022/23, но в гостевых поединках команда Пепа Гвардиолы трижды теряла очки.

Так было и в немного странной игре против “Копенгагена” посреди недели. В первом тайме один гол был отменен “Сити” после игры рукой, затем Марез не реализовал пенальти и в конечном итоге команда Гвардиола осталась вдесятером после удаления Гомеса. После перерыва “горожане” старались прежде всего не проиграть и сохранить силы на матч с “Ливерпулем”. Эрлинг Холанд прогнозируемо остался в запасе. В итоге – 0:0.

Холанд вернется на матч с “Ливерпулем”. В первой встрече с “красными” в Суперкубке Англии норвежец выглядел неважно и не реализовал один очень хороший момент. Но время быстро все расставило на свои места. 22-летний бомбардир ставит рекорды за рекордом и уже забил за “Сити” 20 голов, 15 из них в чемпионате Англии.

Помимо Холанда, в прекрасной форме находятся Фоден, Де Брюйне, Силва, Канселу. Очень удачно вписался в команду и экс-центрбек “Боруссии” Дортмунд Аканджи.

Аканджи будет претендовать на место в основе и в игре против “Ливерпуля”, так как остаются травмированными защитники “Сити” Стоунз и Уокер. Вне игры остаются и Калвин Филлипс.

Статистика команд, цифры и факты

“Ливерпуль” не может выиграть у “Манчестер Сити” в чемпионате Англии в пяти матчах подряд (три ничьи, два поражения).

“Манчестер Сити” остается последней командой без поражений в сезоне АПЛ 2022/23.

“Ливерпуль” выдал свой худший старт в АПЛ за десять лет и уже проиграл столько же матчей в АПЛ (два), сколько за весь прошлый сезон.

“Ливерпуль” не проигрывает на своем поле в чемпионате Англии 27 матчей подряд.

Форвард “Ливерпуля” Мохамед Салах провел пять матчей на “Энфилде” против “Сити” и забивал голы в четырех из них.

Эрлинг Холанд забил в девяти турах АПЛ 15 голов, столько же было у лучшего бомбардира “Сити” Кевина Де Брюйне в прошлом сезоне. Единственной командой, которая не пропустила от Холанда остается “Борнмут”.

“Манчестер Сити” не проигрывает в выездных матчах Премьер-лиги больше года (16 побед, шесть ничьих).

“Ливерпуль” не смог забить ни одного гола за 90 минут только в одном из последних 28 матчей АПЛ на “Энфилде”.

Юрген Клопп лидирует в личных встречах с Пепом Гвардиолой – 11 побед против девяти.

Последние пять матчей Ливерпуля и Манчестер Сити

Ливерпуль

12.10 “Рейнджерс” 7:1 (Лига чемпионов)

09.10 “Арсенал” 2:3 (АПЛ)

04.10 “Рейнджерс” 2:0 (Лига чемпионов)

01.10 “Брайтон” 3:3 (АПЛ)

13.09 “Аякс” 2:1 (Лига чемпионов)

Манчестер Сити

11.10 “Копенгаген” 0:0 (Лига чемпионов)

08.10 “Саутгемптон” 4:0 (АПЛ)

05.10 “Копенгаген” 5:0 (Лига чемпионов)

02.10 “Манчестер Юнайтед” 6:3 (АПЛ)

17.09 “Вулверхэмптон” 3:0 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 9 8 0 1 23-10 +13 24 2 "Манчестер Сити" 9 7 2 0 33-9 +24 23 3 "Тоттенхэм" 10 7 2 1 22-10 +12 23 4 "Челси" 8 5 1 2 13-10 +3 16 5 "Манчестер Юнайтед" 8 5 0 3 13-15 -2 15 6 "Ньюкасл" 9 3 5 1 17-9 +8 14 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 9 4 2 3 14-11 +3 14 8 "Брентфорд" 10 3 4 3 18-17 +1 13 9 "Борнмут" 10 3 4 3 10-22 -12 13 10 "Фулхэм" 10 3 3 4 16-20 -4 12 11 "Ливерпуль" 8 2 4 2 20-12 +8 10 12 "Кристал Пэлас" 9 2 4 3 10-12 -2 10 13 "Вест Хэм Юнайтед" 9 3 1 5 8-10 -2 10 14 "Эвертон" 10 2 4 4 8-11 -3 10 15 "Лидс Юнайтед" 8 2 3 3 11-12 -1 9 16 "Астон Вилла" 9 2 3 4 7-11 -4 9 17 "Вулверхэмптон" 10 2 3 5 4-12 -8 9 18 "Саутгемптон" 9 2 1 6 8-17 -9 7 19 "Лестер Сити" 10 1 2 7 15-24 -9 5 20 "Ноттингем Форест" 10 1 2 7 7-23 -16 5

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Личные встречи

Два последних матча между командами закончились победами “Ливерпуля”: 3:1 в полутоварищеском Суперкубке Англии перед стартом нынешнего сезона и 3:2 в полуфинале Кубка Англии прошлого сезона. Но в чемпионате “красные” не могут выиграть пять матчей подряд. В прошлом сезоне были две ничьи 2:2, сезоном ранее “Сити” выиграл на “Энфилде” 4:1, на “Этихаде” команды сыграли 1:1. Общая статистика в АПЛ: 21 победа “Ливерпуля”, 11 “Сити”, 20 ничьих.

Где смотреть матч Ливерпуль – Манчестер Сити

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Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Гомес, Конате, ван Дейк, Робертсон – Салах, Хендерсон, Тьяго, Жота – Нуньес, Фирмино

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аканджи, Диаш, Аке, Канселу – Де Брюйне, Родри, Силва – Фоден, Холанд, Грилиш

Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Манчестер Сити

Прогноз на матч Ливерпуль – Манчестер Сити от UA-Football

Не обязательно смотреть на турнирную таблицу, чтобы увидеть разницу в выступлениях “Ливерпуля” и “Сити” в нынешнем сезоне: достаточно проанализировать два-три матча каждой из команд. У “Ливерпуля” есть проблемы в каждой линии, и Юрген Клопп старается решить их более консервативным расположением футболистов по схеме 4-4-2. “Сити” показывает идеальную игру далеко не в каждом матче, но такие поединки как с “Виллой” и “Копенгагеном” – это только исключения. В целом “горожане” не оставляют шансов своим соперникам, часто решая все вопросы еще к 60-й минуте. Травмы “Ливерпуля” бьют еще сильнее по шансам “красных”. “Энфилд” остается “Энфилдом”, но “Пэлас” и “Брайтон” уже брали здесь очки. Сделают это и “горожане”. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.