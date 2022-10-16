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Ливерпуль - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 16.10.2022
Ливерпуль – Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча ⋉ 16 жовтня 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, одиннадцатый тур
16 октября 2022. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” 18:30 “Манчестер Сити”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Ливерпуль” и “Манчестер Сити” разделены в турнирной таблице Премьер-лиге 13 очками. “Красные” начали новый сезон тяжело, у “Сити” все более чем хорошо. Однако представители двух команд призывают не смотреть на турнирную ситуацию – встреча двух гегемонов английского футбола это большое событие при любых обстоятельствах.
- Новости Ливерпуля
- Новости Манчестер Сити
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Ливерпуля и Манчестер Сити
- Турнирная таблица
- Личные встречи
- Где смотреть матч Ливерпуль – Манчестер Сити
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Манчестер Сити
- Прогноз на матч Ливерпуль – Манчестер Сити от UA-Football
Новости Ливерпуля
Станет ли крупная победа над “Рейнджерсом” очередным “ложным рассветом” для “Ливерпуля”? После побед над “Ньюкаслом” или “Аяксом” казалось, что вот она – настоящая команда Клоппа с ее энергией, интенсивностью, давлением. Но каждый раз после взлетов были новые разочарования. Разгром от “Наполи” (1:4), по три пропущенных гола от “Брайтона” (3:3) и “Арсенала” (2:3). “Ливерпуль” сезона 2022/23 нестабилен в результатах, а что есть всегда, так это проблемы с эффективностью прессинга, однотипные ошибки в обороне, спад в форме ключевых футболистов, многочисленные травмы.
Матч с “Рейнджерсом” команда Юргена Клоппа начала ужасно, вновь очень легко пропустив первый гол. Не первый раз уже в нынешнем сезоне мы видим как команды-соперники легко разрезают защиту “Ливерпуля” как горячий нож масло.
Но “Рейнджерсу” удалось забить только один гол, и еще в первом тайме Фирмино отыграл один мяч после углового. В перерыве, по словам Клоппа, команда провела хороший разговор, и во втором тайме “Ливерпуль” забил шесть безответных голов. Наконец-то проявил себя Салах, сделав самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов, еще по голу забили Фирмино, Нуньес и Эллиотт.
Матч с “Рейнджерсом” "Ливерпуль" проводил без травмированных Александера-Арнольда, Матипа и Диаса. Вышеуказанное трио пропустит и поединок с “Манчестер Сити”. Кроме того, какие-то проблемы появились и у Конате и теперь он под вопросом. Продолжают оставаться вне игры Кейта, Окслейд-Чемберлен, Джонс и Артур.
“Матч против “Манчестер Сити” требует полной концентрации, всех твоих знаний о футболе. Ничто с этим не сравниться. Мне нравится подготовка к таким матчам, но “Сити” это самый сложный вызов, который только можно себе представить в футболе”, – говорит Юрген Клопп. Травмы, форма его команды и проблемы с уверенностью только усложняют задачу немецкому тренеру.
Новости Манчестер Сити
“Манчестер Сити” выиграл все домашние матчи в сезоне 2022/23, но в гостевых поединках команда Пепа Гвардиолы трижды теряла очки.
Так было и в немного странной игре против “Копенгагена” посреди недели. В первом тайме один гол был отменен “Сити” после игры рукой, затем Марез не реализовал пенальти и в конечном итоге команда Гвардиола осталась вдесятером после удаления Гомеса. После перерыва “горожане” старались прежде всего не проиграть и сохранить силы на матч с “Ливерпулем”. Эрлинг Холанд прогнозируемо остался в запасе. В итоге – 0:0.
Холанд вернется на матч с “Ливерпулем”. В первой встрече с “красными” в Суперкубке Англии норвежец выглядел неважно и не реализовал один очень хороший момент. Но время быстро все расставило на свои места. 22-летний бомбардир ставит рекорды за рекордом и уже забил за “Сити” 20 голов, 15 из них в чемпионате Англии.
Помимо Холанда, в прекрасной форме находятся Фоден, Де Брюйне, Силва, Канселу. Очень удачно вписался в команду и экс-центрбек “Боруссии” Дортмунд Аканджи.
Аканджи будет претендовать на место в основе и в игре против “Ливерпуля”, так как остаются травмированными защитники “Сити” Стоунз и Уокер. Вне игры остаются и Калвин Филлипс.
Статистика команд, цифры и факты
- “Ливерпуль” не может выиграть у “Манчестер Сити” в чемпионате Англии в пяти матчах подряд (три ничьи, два поражения).
- “Манчестер Сити” остается последней командой без поражений в сезоне АПЛ 2022/23.
- “Ливерпуль” выдал свой худший старт в АПЛ за десять лет и уже проиграл столько же матчей в АПЛ (два), сколько за весь прошлый сезон.
- “Ливерпуль” не проигрывает на своем поле в чемпионате Англии 27 матчей подряд.
- Форвард “Ливерпуля” Мохамед Салах провел пять матчей на “Энфилде” против “Сити” и забивал голы в четырех из них.
- Эрлинг Холанд забил в девяти турах АПЛ 15 голов, столько же было у лучшего бомбардира “Сити” Кевина Де Брюйне в прошлом сезоне. Единственной командой, которая не пропустила от Холанда остается “Борнмут”.
- “Манчестер Сити” не проигрывает в выездных матчах Премьер-лиги больше года (16 побед, шесть ничьих).
- “Ливерпуль” не смог забить ни одного гола за 90 минут только в одном из последних 28 матчей АПЛ на “Энфилде”.
- Юрген Клопп лидирует в личных встречах с Пепом Гвардиолой – 11 побед против девяти.
Последние пять матчей Ливерпуля и Манчестер Сити
Ливерпуль
- 12.10 “Рейнджерс” 7:1 (Лига чемпионов)
- 09.10 “Арсенал” 2:3 (АПЛ)
- 04.10 “Рейнджерс” 2:0 (Лига чемпионов)
- 01.10 “Брайтон” 3:3 (АПЛ)
- 13.09 “Аякс” 2:1 (Лига чемпионов)
Манчестер Сити
- 11.10 “Копенгаген” 0:0 (Лига чемпионов)
- 08.10 “Саутгемптон” 4:0 (АПЛ)
- 05.10 “Копенгаген” 5:0 (Лига чемпионов)
- 02.10 “Манчестер Юнайтед” 6:3 (АПЛ)
- 17.09 “Вулверхэмптон” 3:0 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|9
|8
|0
|1
|23-10
|+13
|24
|2
|"Манчестер Сити"
|9
|7
|2
|0
|33-9
|+24
|23
|3
|"Тоттенхэм"
|10
|7
|2
|1
|22-10
|+12
|23
|4
|"Челси"
|8
|5
|1
|2
|13-10
|+3
|16
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|8
|5
|0
|3
|13-15
|-2
|15
|6
|"Ньюкасл"
|9
|3
|5
|1
|17-9
|+8
|14
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|9
|4
|2
|3
|14-11
|+3
|14
|8
|"Брентфорд"
|10
|3
|4
|3
|18-17
|+1
|13
|9
|"Борнмут"
|10
|3
|4
|3
|10-22
|-12
|13
|10
|"Фулхэм"
|10
|3
|3
|4
|16-20
|-4
|12
|11
|"Ливерпуль"
|8
|2
|4
|2
|20-12
|+8
|10
|12
|"Кристал Пэлас"
|9
|2
|4
|3
|10-12
|-2
|10
|13
|"Вест Хэм Юнайтед"
|9
|3
|1
|5
|8-10
|-2
|10
|14
|"Эвертон"
|10
|2
|4
|4
|8-11
|-3
|10
|15
|"Лидс Юнайтед"
|8
|2
|3
|3
|11-12
|-1
|9
|16
|"Астон Вилла"
|9
|2
|3
|4
|7-11
|-4
|9
|17
|"Вулверхэмптон"
|10
|2
|3
|5
|4-12
|-8
|9
|18
|"Саутгемптон"
|9
|2
|1
|6
|8-17
|-9
|7
|19
|"Лестер Сити"
|10
|1
|2
|7
|15-24
|-9
|5
|20
|"Ноттингем Форест"
|10
|1
|2
|7
|7-23
|-16
|5
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Личные встречи
Два последних матча между командами закончились победами “Ливерпуля”: 3:1 в полутоварищеском Суперкубке Англии перед стартом нынешнего сезона и 3:2 в полуфинале Кубка Англии прошлого сезона. Но в чемпионате “красные” не могут выиграть пять матчей подряд. В прошлом сезоне были две ничьи 2:2, сезоном ранее “Сити” выиграл на “Энфилде” 4:1, на “Этихаде” команды сыграли 1:1. Общая статистика в АПЛ: 21 победа “Ливерпуля”, 11 “Сити”, 20 ничьих.
Где смотреть матч Ливерпуль – Манчестер Сити
Ориентировочные составы
“Ливерпуль”: Алиссон – Гомес, Конате, ван Дейк, Робертсон – Салах, Хендерсон, Тьяго, Жота – Нуньес, Фирмино
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аканджи, Диаш, Аке, Канселу – Де Брюйне, Родри, Силва – Фоден, Холанд, Грилиш
Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Манчестер Сити
Прогноз на матч Ливерпуль – Манчестер Сити от UA-Football
Не обязательно смотреть на турнирную таблицу, чтобы увидеть разницу в выступлениях “Ливерпуля” и “Сити” в нынешнем сезоне: достаточно проанализировать два-три матча каждой из команд. У “Ливерпуля” есть проблемы в каждой линии, и Юрген Клопп старается решить их более консервативным расположением футболистов по схеме 4-4-2. “Сити” показывает идеальную игру далеко не в каждом матче, но такие поединки как с “Виллой” и “Копенгагеном” – это только исключения. В целом “горожане” не оставляют шансов своим соперникам, часто решая все вопросы еще к 60-й минуте. Травмы “Ливерпуля” бьют еще сильнее по шансам “красных”. “Энфилд” остается “Энфилдом”, но “Пэлас” и “Брайтон” уже брали здесь очки. Сделают это и “горожане”. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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