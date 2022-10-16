Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 16.10.2022

Чемпионат Англии, одиннадцатый тур

16 октября 2022. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” 16:00 “Ньюкасл”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

За семь дней “Манчестер Юнайтед” сыграет три матча против “Ньюкасла”, “Тоттенхэма” и “Челси” и эта серия поединков в какой-то степени покажет насколько Эрику тен Хагу удалось преобразить команду и будет ли она претендовать на топ-4.

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Новости Манчестер Юнайтед

“Манчестер Юнайтед” и “Омония” – соперники разных уровней и финансовых возможностей, но одному из самых богатых клубов мира было дважды непросто в поединках с представителем чемпионата Кипра. В выездном матче “Юнайтед” проигрывал после первого тайма и смог переломить игру после перерыва благодаря удачным заменам тен Хага (3:2). В домашней игре в четверг, 13 октября, МЮ создал огромное количество моментов, но кипер “Омонии” Франсис Узохо поймал кураж и победный гол хозяевам удалось только на 90+3 минуте благодаря подключению Мактомини.

Между матчами Лиги Европы “Манчестер Юнайтед” удалось взять три очка и в игре чемпионата Англии с “Эвертоном” (2:1). Это был необычный матч – все три гола были забиты в первом тайме после потерей в центре поля. Победный гол МЮ забил Роналду, что стало большим событием, так как этот мяч стал для португальца 700-м в клубной карьере.

Серия из трех побед позволила отодвинуть на второй план поражение в дерби “Манчестер Сити” (3:6), где команде тен Хага был преподнесен урок футбола. Заметно, что МЮ прогрессирует с нидерландским тренером, но это будет долгий путь, и такие хорошие эпизоды как победы над “Ливерпулем” и “Арсеналом” будут чередоваться с менее убедительными матчами.

Скотт Мактомини пропустит матч против “Ньюкасла” из-за дисквалификации, Марсьяль под вопросом, травмированы Магуайр, Уан-Биссака, Туанзебе, Уильямс и ван де Бек.

Новости Ньюкасла

С 13 августа по 30 сентября “Ньюкасл” провел шесть матчей АПЛ и не победил ни в одном из них (пять ничьих, одно поражение), но октябрь команда Эдди Хау начала ударно, добыв крупные победы над “Фулхэмом” (4:1) и “Брентфордом” (5:1). По словам 44-летнего тренера, благодаря недавним результатам команда работает на тренировках с особым воодушевлением.

“Ньюкасл” занимает шестую позицию в турнирной таблице, у “сорок” лучшая защита в лиге (девять пропущенных голов, столько же у “Манчестер Сити”) и до старта тура была пятая атака в чемпионате (17 забитых голов). Ни о какой борьбе за выживание, как было в первой половине прошлого сезона, говорить не приходиться, и на Тайнсайде тихо мечтают о еврокубках.

Большого прогресса за полгода “Ньюкаслу” удалось достичь благодаря менеджерскому таланту Эдди Хау и удачным инвестициям в состав саудовских владельцев. Киран Триппьер сразу стал одним из лидеров как на поле, так и вне его, это футболист с характером и исключительным умением создавать моменты после стандартов. “Мотором” нового "Ньюкасла" стал бразильский центрхав Бруну Гимараэш, к которому якобы присматривается мадридский “Реал”. Это неудивительно – экс-игрок “Лиона” едва ли не в каждой игре демонстрирует свои универсальные качества и позволяет играть команде в доминирующем стиле.

Пока еще не удалось проявить себя в полной мере Александеру Исаку. 70-миллионный новичок “сорок” пропустит игру с “Юнайтед” из-за травмы, повреждение также не дают возможности сыграть в предстоящем матче Крафту, Шелви и Ритчи.

Статистика команд, цифры и факты

За последние 50 лет “Ньюкасл” выиграл всего один матч на “Олд Траффорд” (в декабре 2013 года).

“Манчестер Юнайтед” не проигрывал “Ньюкаслу” в 34 из 38 последних матчей во всех турнирах.

В пяти последних домашних поединках на “Олд Траффорд” МЮ забивал “Ньюкаслу” как минимум три гола.

“Манчестер Юнайтед” выиграл пять из шести последних поединков АПЛ.

“Ньюкасл” проиграл всего в одном из одиннадцати последних матчей чемпионата.

Выездные показатели “Ньюкасла” в АПЛ 2022/23: одна победа, две ничьи, поражение.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ньюкасла

Манчестер Юнайтед

13.10 “Омония” 1:0 (Лига Европы)

09.10 “Эвертон” 2:1 (АПЛ)

06.10 “Омония” 3:2 (Лига Европы)

02.10 “Манчестер Сити” 3:6 (АПЛ)

15.09 “Шериф” 2:0 (Лига Европы)

Ньюкасл

08.10 “Брентфорд” 5:1 (АПЛ)

01.10 “Фулхэм” 4:1 (АПЛ)

17.09 “Борнмут” 1:1 (АПЛ)

03.09 “Кристал Пэлас” 0:0 (АПЛ)

31.08 “Ливерпуль” 1:2 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 9 8 0 1 23-10 +13 24 2 "Манчестер Сити" 9 7 2 0 33-9 +24 23 3 "Тоттенхэм" 10 7 2 1 22-10 +12 23 4 "Челси" 8 5 1 2 13-10 +3 16 5 "Манчестер Юнайтед" 8 5 0 3 13-15 -2 15 6 "Ньюкасл" 9 3 5 1 17-9 +8 14 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 9 4 2 3 14-11 +3 14 8 "Брентфорд" 10 3 4 3 18-17 +1 13 9 "Борнмут" 10 3 4 3 10-22 -12 13 10 "Фулхэм" 10 3 3 4 16-20 -4 12 11 "Ливерпуль" 8 2 4 2 20-12 +8 10 12 "Кристал Пэлас" 9 2 4 3 10-12 -2 10 13 "Вест Хэм Юнайтед" 9 3 1 5 8-10 -2 10 14 "Эвертон" 10 2 4 4 8-11 -3 10 15 "Лидс Юнайтед" 8 2 3 3 11-12 -1 9 16 "Астон Вилла" 9 2 3 4 7-11 -4 9 17 "Вулверхэмптон" 10 2 3 5 4-12 -8 9 18 "Саутгемптон" 9 2 1 6 8-17 -9 7 19 "Лестер Сити" 10 1 2 7 15-24 -9 5 20 "Ноттингем Форест" 10 1 2 7 7-23 -16 5

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Личные встречи

В прошлом сезоне команды поделили очки на “Сент-Джеймс Парк” (1:1), но на “Олд Траффорд” выиграл “Манчестер Юнайтед” (4:1). МЮ выиграл семь из восьми последних домашних матчей против “Ньюкасла”. Общая статистика в АПЛ: 32 победы МЮ, семь “Ньюкасла”, 15 ничьих.

Ориентировочные составы

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Шоу – Каземиро, Эриксен – Антони, Фернандеш, Санчо – Рашфорд

“Ньюкасл”: Поуп – Берн, Ботман, Шер, Триппьер – Уиллок, Гимараэш, Лонгстафф – Мерфи, Уилсон, Альмирон

Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Ньюкасл

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Ньюкасл от UA-Football

Коэффициент в 2.03 и больше указывает на то, что относительно “Манчестер Юнайтед” есть некоторые сомнения. Команда тен Хага пока не выглядит убедительно в своих победных матчах. “Ньюкасл” же подходит к этой игре имея две разгромные победы. “Ньюкасл” больше не играет в закрытом стиле Стива Брюса и этот фактор сыграет на пользу “Манчестер Юнайтед”. Тен Хага отличает прагматизм и умение подстраиваться под соперника, так были добыты победы над “Ливерпулем” и “Арсеналом”. Что-то подобное мы увидим и в воскресном матче. Прогноз – победа “Манчестер Юнайтед” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.