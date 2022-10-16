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Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 16.10.2022
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл: Прогноз и анонс матча ⋉ 16 октября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, одиннадцатый тур
16 октября 2022. Манчестер, “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” 16:00 “Ньюкасл”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
За семь дней “Манчестер Юнайтед” сыграет три матча против “Ньюкасла”, “Тоттенхэма” и “Челси” и эта серия поединков в какой-то степени покажет насколько Эрику тен Хагу удалось преобразить команду и будет ли она претендовать на топ-4.
- Новости Манчестер Юнайтед
- Новости Ньюкасла
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ньюкасла
- Турнирная таблица
- Личные встречи
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
- Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Ньюкасл от UA-Football
Новости Манчестер Юнайтед
“Манчестер Юнайтед” и “Омония” – соперники разных уровней и финансовых возможностей, но одному из самых богатых клубов мира было дважды непросто в поединках с представителем чемпионата Кипра. В выездном матче “Юнайтед” проигрывал после первого тайма и смог переломить игру после перерыва благодаря удачным заменам тен Хага (3:2). В домашней игре в четверг, 13 октября, МЮ создал огромное количество моментов, но кипер “Омонии” Франсис Узохо поймал кураж и победный гол хозяевам удалось только на 90+3 минуте благодаря подключению Мактомини.
Между матчами Лиги Европы “Манчестер Юнайтед” удалось взять три очка и в игре чемпионата Англии с “Эвертоном” (2:1). Это был необычный матч – все три гола были забиты в первом тайме после потерей в центре поля. Победный гол МЮ забил Роналду, что стало большим событием, так как этот мяч стал для португальца 700-м в клубной карьере.
Серия из трех побед позволила отодвинуть на второй план поражение в дерби “Манчестер Сити” (3:6), где команде тен Хага был преподнесен урок футбола. Заметно, что МЮ прогрессирует с нидерландским тренером, но это будет долгий путь, и такие хорошие эпизоды как победы над “Ливерпулем” и “Арсеналом” будут чередоваться с менее убедительными матчами.
Скотт Мактомини пропустит матч против “Ньюкасла” из-за дисквалификации, Марсьяль под вопросом, травмированы Магуайр, Уан-Биссака, Туанзебе, Уильямс и ван де Бек.
Новости Ньюкасла
С 13 августа по 30 сентября “Ньюкасл” провел шесть матчей АПЛ и не победил ни в одном из них (пять ничьих, одно поражение), но октябрь команда Эдди Хау начала ударно, добыв крупные победы над “Фулхэмом” (4:1) и “Брентфордом” (5:1). По словам 44-летнего тренера, благодаря недавним результатам команда работает на тренировках с особым воодушевлением.
“Ньюкасл” занимает шестую позицию в турнирной таблице, у “сорок” лучшая защита в лиге (девять пропущенных голов, столько же у “Манчестер Сити”) и до старта тура была пятая атака в чемпионате (17 забитых голов). Ни о какой борьбе за выживание, как было в первой половине прошлого сезона, говорить не приходиться, и на Тайнсайде тихо мечтают о еврокубках.
Большого прогресса за полгода “Ньюкаслу” удалось достичь благодаря менеджерскому таланту Эдди Хау и удачным инвестициям в состав саудовских владельцев. Киран Триппьер сразу стал одним из лидеров как на поле, так и вне его, это футболист с характером и исключительным умением создавать моменты после стандартов. “Мотором” нового "Ньюкасла" стал бразильский центрхав Бруну Гимараэш, к которому якобы присматривается мадридский “Реал”. Это неудивительно – экс-игрок “Лиона” едва ли не в каждой игре демонстрирует свои универсальные качества и позволяет играть команде в доминирующем стиле.
Пока еще не удалось проявить себя в полной мере Александеру Исаку. 70-миллионный новичок “сорок” пропустит игру с “Юнайтед” из-за травмы, повреждение также не дают возможности сыграть в предстоящем матче Крафту, Шелви и Ритчи.
Статистика команд, цифры и факты
- За последние 50 лет “Ньюкасл” выиграл всего один матч на “Олд Траффорд” (в декабре 2013 года).
- “Манчестер Юнайтед” не проигрывал “Ньюкаслу” в 34 из 38 последних матчей во всех турнирах.
- В пяти последних домашних поединках на “Олд Траффорд” МЮ забивал “Ньюкаслу” как минимум три гола.
- “Манчестер Юнайтед” выиграл пять из шести последних поединков АПЛ.
- “Ньюкасл” проиграл всего в одном из одиннадцати последних матчей чемпионата.
- Выездные показатели “Ньюкасла” в АПЛ 2022/23: одна победа, две ничьи, поражение.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Ньюкасла
Манчестер Юнайтед
- 13.10 “Омония” 1:0 (Лига Европы)
- 09.10 “Эвертон” 2:1 (АПЛ)
- 06.10 “Омония” 3:2 (Лига Европы)
- 02.10 “Манчестер Сити” 3:6 (АПЛ)
- 15.09 “Шериф” 2:0 (Лига Европы)
Ньюкасл
- 08.10 “Брентфорд” 5:1 (АПЛ)
- 01.10 “Фулхэм” 4:1 (АПЛ)
- 17.09 “Борнмут” 1:1 (АПЛ)
- 03.09 “Кристал Пэлас” 0:0 (АПЛ)
- 31.08 “Ливерпуль” 1:2 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|9
|8
|0
|1
|23-10
|+13
|24
|2
|"Манчестер Сити"
|9
|7
|2
|0
|33-9
|+24
|23
|3
|"Тоттенхэм"
|10
|7
|2
|1
|22-10
|+12
|23
|4
|"Челси"
|8
|5
|1
|2
|13-10
|+3
|16
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|8
|5
|0
|3
|13-15
|-2
|15
|6
|"Ньюкасл"
|9
|3
|5
|1
|17-9
|+8
|14
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|9
|4
|2
|3
|14-11
|+3
|14
|8
|"Брентфорд"
|10
|3
|4
|3
|18-17
|+1
|13
|9
|"Борнмут"
|10
|3
|4
|3
|10-22
|-12
|13
|10
|"Фулхэм"
|10
|3
|3
|4
|16-20
|-4
|12
|11
|"Ливерпуль"
|8
|2
|4
|2
|20-12
|+8
|10
|12
|"Кристал Пэлас"
|9
|2
|4
|3
|10-12
|-2
|10
|13
|"Вест Хэм Юнайтед"
|9
|3
|1
|5
|8-10
|-2
|10
|14
|"Эвертон"
|10
|2
|4
|4
|8-11
|-3
|10
|15
|"Лидс Юнайтед"
|8
|2
|3
|3
|11-12
|-1
|9
|16
|"Астон Вилла"
|9
|2
|3
|4
|7-11
|-4
|9
|17
|"Вулверхэмптон"
|10
|2
|3
|5
|4-12
|-8
|9
|18
|"Саутгемптон"
|9
|2
|1
|6
|8-17
|-9
|7
|19
|"Лестер Сити"
|10
|1
|2
|7
|15-24
|-9
|5
|20
|"Ноттингем Форест"
|10
|1
|2
|7
|7-23
|-16
|5
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Личные встречи
В прошлом сезоне команды поделили очки на “Сент-Джеймс Парк” (1:1), но на “Олд Траффорд” выиграл “Манчестер Юнайтед” (4:1). МЮ выиграл семь из восьми последних домашних матчей против “Ньюкасла”. Общая статистика в АПЛ: 32 победы МЮ, семь “Ньюкасла”, 15 ничьих.
Ориентировочные составы
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Шоу – Каземиро, Эриксен – Антони, Фернандеш, Санчо – Рашфорд
“Ньюкасл”: Поуп – Берн, Ботман, Шер, Триппьер – Уиллок, Гимараэш, Лонгстафф – Мерфи, Уилсон, Альмирон
Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Ньюкасл
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Ньюкасл от UA-Football
Коэффициент в 2.03 и больше указывает на то, что относительно “Манчестер Юнайтед” есть некоторые сомнения. Команда тен Хага пока не выглядит убедительно в своих победных матчах. “Ньюкасл” же подходит к этой игре имея две разгромные победы. “Ньюкасл” больше не играет в закрытом стиле Стива Брюса и этот фактор сыграет на пользу “Манчестер Юнайтед”. Тен Хага отличает прагматизм и умение подстраиваться под соперника, так были добыты победы над “Ливерпулем” и “Арсеналом”. Что-то подобное мы увидим и в воскресном матче. Прогноз – победа “Манчестер Юнайтед” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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