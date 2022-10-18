Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.10.2022

Чемпионат Англии, двенадцатый тур

19 октября 2022. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” 22:15 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Антонио Конте проиграл все три своих предыдущих матча на “Олд Траффорд”. “Шпоры” начали сезон 2022/23 убедительнее чем МЮ, и итальянский тренер “Тоттенхэма” вправе надеяться на преодоление неудачливой серии.

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Новости Манчестер Юнайтед

“Манчестер Юнайтед” не удалось победить в матче десятого тура АПЛ с “Ньюкаслом” (0:0), но Эрик тен Хаг после поединка заметил, что игрой своей команды он остался доволен.

МЮ было непросто создавать моменты в первом тайме, но с выходом Маркуса Рафшорда после перерыва у ворот Поупа появилась острота. В конце игры Рашфорд создал хороший момент для Фреда, а затем сам пробил рядом со штангой после кросса Каземиро. “Мы продолжали работать, мы заставили “Ньюкасл” бегать без мяча, наш прессинг был отличным, у нас было преимущество, но не было забитых голов”, – рассуждает нидерландец.

Очевидно, что тренер МЮ немного льстит своей команде. Без Кристиана Эриксена и Антони Марсьяля “Манчестер Юнайтед” не удается реализовывать многое из задуманного тен Хагом в тактическом плане. На плечи датчанина легла практически вся ответственность за креативные действия, а Марсьяль сочетает в себе лучшие качества Рашфорда и Роналду – благодаря своей скорости и работе и работе без мяча он способен находить свои моменты, а затем реализовывать их. У Рашфорда есть первое, у Роналду второе. Ни первый, ни второй не способен в полной мере выполнять роль “девятки” в МЮ.

Марсьяль остается травмированным, вопрос по Эриксену будет решен только в день матча. Хорошие новости для тен Хага – возвращение Мактомини после дисквалификации. Фред вновь сможет вернуться на скамейку запасных. Магуайр, Туанзебе, Уан-Биссака, Уильямс и ван де Бек остаются травмированными.

Новости Тоттенхэма

23 очка в десяти турах – “Тоттенхэм” выдал свой лучший в истории старт в АПЛ. Если невнимательно следить за сезоном “шпор”, может создаваться впечатление, что это закрытая, оборонительная команда, но по количеству голов (22) “Тоттенхэм” обходят в АПЛ только “Арсенал” (24) и “Манчестер Сити” (33). Только “Арсенал” добыл в десяти матчах больше побед (девять против семи у “Тоттенхэма” и “Манчестер Сити”).

С другой стороны “Тоттенхэм” зрелищной командой тоже назвать сложно. Но она побеждает и это прежде всего радует Антонио Конте. “Честно говоря, я очень счастлив, потому что я вижу очень много позитива. Мы побеждаем и побеждаем. Сегодня я вернусь домой очень доволен”, – сказал Конте после игры с “Эвертоном” (2:0).

Конте отметил, что его команда продемонстрировала правильное настроение, концентрацию и желание, чтобы справиться с таким непростым соперником, как “Эвертон”. “Шпорам” удалось дожать своего соперника после перерыва. Сначала Кейн заработал и сам же реализовал пенальти, а в конце игры Хейбьерг воспользовался пасом Бентанкура.

Ложка дегтя после игры с “Эвертоном” – травма Ришарлисона. Ранее “шпоры” остались без Деяна Кулусевски и в атаке у Антонио Конте осталось не так много вариантов. Сону и Кейну придется решать все вдвоем. Возможен вариант и при котором в тройку футболистов атаки будет переведен Пулишич, который пока преимущественно исполняет роль фулбека в механизме Конте. Помимо Ришарлисона и Кулусевски, матч против “Манчестер Юнайтед” пропустит дисквалифицированный Эмерсон.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Юнайтед” выиграл в чемпионате Англии три последних матча у “Тоттенхэм”, каждый раз против нового тренера: Жозе Моуриньо (3:1), Нуну Эшпириту Санту (3:0) и Антонио Конте (3:2).

В последнем матче между командами МЮ победил благодаря хет-трику Роналду. В нынешнем сезоне у португальца два гола в 12 матчах всех турниров.

Харри Кейн – второй бомбардир в АПЛ после Эрлинга Холанда (девять голов).

“Манчестер Юнайтед” – одна из двух команд в верхней таблице АПЛ с отрицательной разницей мячей (13:15, у “Борнмута” 10:22).

Антонио Конте проиграл все три свои матча на “Олд Траффорд” против “Манчестер Юнайтед”, дважды в качестве тренер “Челси”, один раз с “Тоттенхэмом”.

“Тоттенхэм” проиграл в лиге всего один матч из последних 16, и набрал в этих поединках 37 очок. У “Юнайтед” в этом же временном промежутке 23 пункта.

23 очка – “Тоттенхэм” показал свои лучшие показатели после десяти туров с сезона 1963/64.

Харри Кейн забивал по одному голу в последних пяти матчах АПЛ.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма

Манчестер Юнайтед

16.10 “Ньюкасл” 0:0 (АПЛ)

13.10 “Омония” 1:0 (Лига Европы)

09.10 “Эвертон” 2:1 (АПЛ)

06.10 “Омония” 3:2 (Лига Европы)

02.10 “Манчестер Сити” 3:6 (АПЛ)

Тоттенхэм

15.10 “Эвертон” (АПЛ)

12.10 “Айнтрахт” Франкфурт 3:2 (Лига чемпионов)

08.10 “Брайтон” 1:0 (АПЛ)

04.10 “Айнтрахт” Франкфурт 0:0 (Лига чемпионов)

01.10 “Арсенал” 1:3 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 10 9 0 1 24-10 +14 27 2 "Манчестер Сити" 10 7 2 1 33-10 +23 23 3 "Тоттенхэм" 10 7 2 1 22-10 +12 23 4 "Челси" 9 6 1 2 15-10 +5 19 5 "Манчестер Юнайтед" 9 5 1 3 13-15 -2 16 6 "Ньюкасл" 10 3 6 1 17-9 +8 15 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 9 4 2 3 14-11 +3 14 8 "Ливерпуль" 9 3 4 2 21-12 +9 13 9 "Брентфорд" 10 3 4 3 18-17 +1 13 10 "Борнмут" 10 3 4 3 10-22 -12 13 11 "Фулхэм" 10 3 3 4 16-20 -4 12 12 "Вест Хэм Юнайтед" 10 3 2 5 9-11 -2 11 13 "Кристал Пэлас" 9 2 4 3 10-12 -2 10 14 "Эвертон" 10 2 4 4 8-11 -3 10 15 "Лидс Юнайтед" 9 2 3 4 11-13 -2 9 16 "Астон Вилла" 10 2 3 5 7-13 -6 9 17 "Вулверхэмптон" 10 2 3 5 4-12 -8 9 18 "Саутгемптон" 10 2 2 6 9-18 -9 8 19 "Лестер Сити" 10 1 2 7 15-24 -9 5 20 "Ноттингем Форест" 10 1 2 7 7-23 -16 5

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Личные встречи

“Манчестер Юнайтед” выиграл три последних матча у “Тоттенхэма”, забивая в каждой игре по три гола. Но до старта этой серии “шпорам” удалось выиграть на “Олд Траффорд” со счетом 6:1. Общая история встреч в АПЛ: 38 побед “Манчестер Юнайтед”, десять “Тоттенхэма”, 12 ничьих.

Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Манчестер Юнайтед - Тоттенгем Смотреть трансляцию

Ориентировочные составы

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Шоу – Каземиро, Эриксен – Антони, Фернандеш, Санчо – Рашфорд

“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Доэрти, Хейбьерг, Бентанкур, Сессеньон – Перишич, Кейн, Сон

Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм от UA-Football

Пока “Манчестер Юнайтед” свои самые громкие победы удалось одержать в контратакующем стиле. Так было в поединках с “Ливерпулем” (2:1) и “Арсеналом” (3:1). С закрытыми командами команда тен Хага испытывает большие проблемы. На построение качественного позиционного футбола нужно время и трансферы. Проблема для МЮ в том, что “Тоттенхэм” прекрасно себя чувствует в игре без мяча и контратакует еще более эффективно. Так как обе команды выберут закрытый стиль игры голов должно быть мало. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.