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Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.10.2022
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 19 октября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, двенадцатый тур
19 октября 2022. Манчестер, “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” 22:15 “Тоттенхэм”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Антонио Конте проиграл все три своих предыдущих матча на “Олд Траффорд”. “Шпоры” начали сезон 2022/23 убедительнее чем МЮ, и итальянский тренер “Тоттенхэма” вправе надеяться на преодоление неудачливой серии.
Новости Манчестер Юнайтед
“Манчестер Юнайтед” не удалось победить в матче десятого тура АПЛ с “Ньюкаслом” (0:0), но Эрик тен Хаг после поединка заметил, что игрой своей команды он остался доволен.
МЮ было непросто создавать моменты в первом тайме, но с выходом Маркуса Рафшорда после перерыва у ворот Поупа появилась острота. В конце игры Рашфорд создал хороший момент для Фреда, а затем сам пробил рядом со штангой после кросса Каземиро. “Мы продолжали работать, мы заставили “Ньюкасл” бегать без мяча, наш прессинг был отличным, у нас было преимущество, но не было забитых голов”, – рассуждает нидерландец.
Очевидно, что тренер МЮ немного льстит своей команде. Без Кристиана Эриксена и Антони Марсьяля “Манчестер Юнайтед” не удается реализовывать многое из задуманного тен Хагом в тактическом плане. На плечи датчанина легла практически вся ответственность за креативные действия, а Марсьяль сочетает в себе лучшие качества Рашфорда и Роналду – благодаря своей скорости и работе и работе без мяча он способен находить свои моменты, а затем реализовывать их. У Рашфорда есть первое, у Роналду второе. Ни первый, ни второй не способен в полной мере выполнять роль “девятки” в МЮ.
Марсьяль остается травмированным, вопрос по Эриксену будет решен только в день матча. Хорошие новости для тен Хага – возвращение Мактомини после дисквалификации. Фред вновь сможет вернуться на скамейку запасных. Магуайр, Туанзебе, Уан-Биссака, Уильямс и ван де Бек остаются травмированными.
Новости Тоттенхэма
23 очка в десяти турах – “Тоттенхэм” выдал свой лучший в истории старт в АПЛ. Если невнимательно следить за сезоном “шпор”, может создаваться впечатление, что это закрытая, оборонительная команда, но по количеству голов (22) “Тоттенхэм” обходят в АПЛ только “Арсенал” (24) и “Манчестер Сити” (33). Только “Арсенал” добыл в десяти матчах больше побед (девять против семи у “Тоттенхэма” и “Манчестер Сити”).
С другой стороны “Тоттенхэм” зрелищной командой тоже назвать сложно. Но она побеждает и это прежде всего радует Антонио Конте. “Честно говоря, я очень счастлив, потому что я вижу очень много позитива. Мы побеждаем и побеждаем. Сегодня я вернусь домой очень доволен”, – сказал Конте после игры с “Эвертоном” (2:0).
Конте отметил, что его команда продемонстрировала правильное настроение, концентрацию и желание, чтобы справиться с таким непростым соперником, как “Эвертон”. “Шпорам” удалось дожать своего соперника после перерыва. Сначала Кейн заработал и сам же реализовал пенальти, а в конце игры Хейбьерг воспользовался пасом Бентанкура.
Ложка дегтя после игры с “Эвертоном” – травма Ришарлисона. Ранее “шпоры” остались без Деяна Кулусевски и в атаке у Антонио Конте осталось не так много вариантов. Сону и Кейну придется решать все вдвоем. Возможен вариант и при котором в тройку футболистов атаки будет переведен Пулишич, который пока преимущественно исполняет роль фулбека в механизме Конте. Помимо Ришарлисона и Кулусевски, матч против “Манчестер Юнайтед” пропустит дисквалифицированный Эмерсон.
Статистика команд, цифры и факты
- “Манчестер Юнайтед” выиграл в чемпионате Англии три последних матча у “Тоттенхэм”, каждый раз против нового тренера: Жозе Моуриньо (3:1), Нуну Эшпириту Санту (3:0) и Антонио Конте (3:2).
- В последнем матче между командами МЮ победил благодаря хет-трику Роналду. В нынешнем сезоне у португальца два гола в 12 матчах всех турниров.
- Харри Кейн – второй бомбардир в АПЛ после Эрлинга Холанда (девять голов).
- “Манчестер Юнайтед” – одна из двух команд в верхней таблице АПЛ с отрицательной разницей мячей (13:15, у “Борнмута” 10:22).
- Антонио Конте проиграл все три свои матча на “Олд Траффорд” против “Манчестер Юнайтед”, дважды в качестве тренер “Челси”, один раз с “Тоттенхэмом”.
- “Тоттенхэм” проиграл в лиге всего один матч из последних 16, и набрал в этих поединках 37 очок. У “Юнайтед” в этом же временном промежутке 23 пункта.
- 23 очка – “Тоттенхэм” показал свои лучшие показатели после десяти туров с сезона 1963/64.
- Харри Кейн забивал по одному голу в последних пяти матчах АПЛ.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма
Манчестер Юнайтед
- 16.10 “Ньюкасл” 0:0 (АПЛ)
- 13.10 “Омония” 1:0 (Лига Европы)
- 09.10 “Эвертон” 2:1 (АПЛ)
- 06.10 “Омония” 3:2 (Лига Европы)
- 02.10 “Манчестер Сити” 3:6 (АПЛ)
Тоттенхэм
- 15.10 “Эвертон” (АПЛ)
- 12.10 “Айнтрахт” Франкфурт 3:2 (Лига чемпионов)
- 08.10 “Брайтон” 1:0 (АПЛ)
- 04.10 “Айнтрахт” Франкфурт 0:0 (Лига чемпионов)
- 01.10 “Арсенал” 1:3 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|10
|9
|0
|1
|24-10
|+14
|27
|2
|"Манчестер Сити"
|10
|7
|2
|1
|33-10
|+23
|23
|3
|"Тоттенхэм"
|10
|7
|2
|1
|22-10
|+12
|23
|4
|"Челси"
|9
|6
|1
|2
|15-10
|+5
|19
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|9
|5
|1
|3
|13-15
|-2
|16
|6
|"Ньюкасл"
|10
|3
|6
|1
|17-9
|+8
|15
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|9
|4
|2
|3
|14-11
|+3
|14
|8
|"Ливерпуль"
|9
|3
|4
|2
|21-12
|+9
|13
|9
|"Брентфорд"
|10
|3
|4
|3
|18-17
|+1
|13
|10
|"Борнмут"
|10
|3
|4
|3
|10-22
|-12
|13
|11
|"Фулхэм"
|10
|3
|3
|4
|16-20
|-4
|12
|12
|"Вест Хэм Юнайтед"
|10
|3
|2
|5
|9-11
|-2
|11
|13
|"Кристал Пэлас"
|9
|2
|4
|3
|10-12
|-2
|10
|14
|"Эвертон"
|10
|2
|4
|4
|8-11
|-3
|10
|15
|"Лидс Юнайтед"
|9
|2
|3
|4
|11-13
|-2
|9
|16
|"Астон Вилла"
|10
|2
|3
|5
|7-13
|-6
|9
|17
|"Вулверхэмптон"
|10
|2
|3
|5
|4-12
|-8
|9
|18
|"Саутгемптон"
|10
|2
|2
|6
|9-18
|-9
|8
|19
|"Лестер Сити"
|10
|1
|2
|7
|15-24
|-9
|5
|20
|"Ноттингем Форест"
|10
|1
|2
|7
|7-23
|-16
|5
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Личные встречи
“Манчестер Юнайтед” выиграл три последних матча у “Тоттенхэма”, забивая в каждой игре по три гола. Но до старта этой серии “шпорам” удалось выиграть на “Олд Траффорд” со счетом 6:1. Общая история встреч в АПЛ: 38 побед “Манчестер Юнайтед”, десять “Тоттенхэма”, 12 ничьих.
Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм
Ориентировочные составы
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Шоу – Каземиро, Эриксен – Антони, Фернандеш, Санчо – Рашфорд
“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Доэрти, Хейбьерг, Бентанкур, Сессеньон – Перишич, Кейн, Сон
Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм от UA-Football
Пока “Манчестер Юнайтед” свои самые громкие победы удалось одержать в контратакующем стиле. Так было в поединках с “Ливерпулем” (2:1) и “Арсеналом” (3:1). С закрытыми командами команда тен Хага испытывает большие проблемы. На построение качественного позиционного футбола нужно время и трансферы. Проблема для МЮ в том, что “Тоттенхэм” прекрасно себя чувствует в игре без мяча и контратакует еще более эффективно. Так как обе команды выберут закрытый стиль игры голов должно быть мало. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 1:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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