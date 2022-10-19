Брентфорд - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.10.2022

Чемпионат Англии, двенадцатый тур

19 октября 2022. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”

“Брентфорд” 21:30 “Челси”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

После своего ничейного дебюта в игре с “Зальцбургом” Грэм Поттер привел “Челси” к пяти подряд победам во всех турнирах с общим счетом 12:1. Новым испытанием для тренера “синих” будет “Брентфорд”, который сильно проводит свои домашние матчи.

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Новости Брентфорда

По словам главного тренера “Брентфорда” Томаса Франка, перед матчем с “Брайтоном” он попросил своих футболистов выигрывать дуэли 50 на 50, бежать, бежать, и еще раз бежать, и выигрывать противоборства на стандартах. Датчанин считал, что если команда будет выполнять футбольные основы, у нее будет хороший шанс победить у “Брайтона”.

Так и получилось. “Брентфорд” уступил “Брайтону” практически по всем игровым показателям, владение, удары, точные передачи, кроссы, отборы и так далее, но был сильнее в дуэлях, а главное – выиграл, забив два гола, и не пропустив ни одного мяча. Дубль сделал Айвен Тоуни, с восемью мячами 26-летний форвард “Брентфорда” занимает третье место в списке лучших бомбардиров АПЛ.

“Брентфорду” нужна была эта победа после разгромного поражения “Ньюкаслу” (1:5). Ранее у “пчел” были невнятные матчи против “Борнмута” (0:0) и “Арсенала” (0:3). В этом нет ничего странного, “Брентфорд” еще в прошлом сезоне приучил к тому, что ему свойственно чередовать удачные матчи с абсолютно провальными.

Перед игрой с “Челси” у “Брентфорда” не лучшая кадровая ситуация. Надолго вылетели Хики и Янссон, по-прежнему травмирован Нергор и второй вратарь Стракоша.

Новости Челси

Поединок с “Астон Виллой” был настоящим испытанием для “Челси” Грэма Поттера. Хозяева уже на шестой минуте сделали подарок “синим” – Мингз грубо ошибся в своей штрафной, подарив мяч Маунту и воспитанник “Челси” без труда уложил мяч в ворота. Но “Вилла” в ответ принялась давить, и создавать моменты, и кто знает, продолжилась бы победная серия Поттера, если бы не фантастическая игра Кепы Аррисабалаги на линии ворот. Кипер “Челси” сделал несколько впечатляющих сэйвов, а в середине второго тайма Маунт оформил дубль, уложив мяч в ворота прямым ударом со штрафного – 2:0.

В игре с “Виллой” Поттер сделал эксперимент, поставив Стерлинга на позицию правого фулбека, но он явно не удался. Уже в перерыве тренеру “Челси” пришлось провести двойную замену, чтобы исправить положение.

Поттер располагает глубоким и гибким составом, но все-таки и в нем есть такие незаменимые футболисты, как например Рис Джеймс. Потеря из-за травмы правого фулбека сборной Англии – это большая неудача для “синих”. Как и операция Н’Голо Канте, из-за которой французский опорник пропустит четыре месяца. По-прежнему травмирован и центрбек Фофана.

Поттеру нужно будет подумать, выставлять ли против “Брентфорда” 38-летнего Тьяго Силву, учитывая, что в субботу у “Челси” матч против “Манчестер Юнайтед”. С другой стороны, нужно как-то остановить Тоуни и продлить серию из четырех подряд клиншитов.

Статистика команд, цифры и факты

“Челси” забивал по меньшей мере два мяча в последних пяти поединках во всех турнирах.

После назначение Поттера “Челси” три выездных матча с общим счетом 6:1.

Мейсон Маунт поучаствовал в четырех голах “Челси” в последних двух поединках АПЛ (два гола, два ассиста).

Форвард “Брентфорда” Айвен Тоуни забил в сезоне 2022/23 восемь голов: пять на своем поле, три в гостевых матчах.

Тоуни забил 20 из 20 пенальти, которые он пробивал за “Брентфорд” (восемь из них в АПЛ).

Домашние показатели “Брентфорда” в Премьер-лиге: три победы, две ничьи, одно поражение.

Последние пять матчей Брентфорда и Челси

Брентфорд

14.10 “Брайтон” 2:0 (АПЛ)

08.10 “Ньюкасл” 1:5 (АПЛ)

01.10 “Борнмут” 0:0 (АПЛ)

18.09 “Арсенал” 0:3 (АПЛ)

03.09 “Лидс” 5:2 (АПЛ)

Челси

16.10 “Астон Вилла” 2:0 (АПЛ)

11.10 “Милан” 2:0 (Лига чемпионов)

08.10 “Вулверхэмптон” 3:0 (АПЛ)

05.10 “”Милан” 3:0 (Лига чемпионов)

01.10 “Кристал Пэлас” 2:1 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 10 9 0 1 24-10 +14 27 2 "Манчестер Сити" 10 7 2 1 33-10 +23 23 3 "Тоттенхэм" 10 7 2 1 22-10 +12 23 4 "Челси" 9 6 1 2 15-10 +5 19 5 "Манчестер Юнайтед" 9 5 1 3 13-15 -2 16 6 "Ньюкасл" 10 3 6 1 17-9 +8 15 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 10 4 3 3 14-11 +3 15 8 "Ливерпуль" 9 3 4 2 21-12 +9 13 9 "Брентфорд" 10 3 4 3 18-17 +1 13 10 "Кристал Пэлас" 10 3 4 3 12-13 -1 13 11 "Борнмут" 10 3 4 3 10-22 -12 13 12 "Фулхэм" 10 3 3 4 16-20 -4 12 13 "Вест Хэм Юнайтед" 10 3 2 5 9-11 -2 11 14 "Эвертон" 10 2 4 4 8-11 -3 10 15 "Лидс Юнайтед" 9 2 3 4 11-13 -2 9 16 "Астон Вилла" 10 2 3 5 7-13 -6 9 17 "Вулверхэмптон" 11 2 3 6 5-14 -9 9 18 "Саутгемптон" 10 2 2 6 9-18 -9 8 19 "Ноттингем Форест" 11 1 3 7 7-23 -16 6 20 "Лестер Сити" 10 1 2 7 15-24 -9 5

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Личные встречи

В прошлом сезоне “Брентфорд” и “Челси” встречались трижды. В АПЛ команды обменялись гостевыми победами: “синие” выиграли на выезде 1:0, “пчелы” – 4:1. В четвертьфинале Кубка лиги победил “Челси” (2:0).

Ориентировочные составы

“Брентфорд”: Райя – Айер, Пиннок, Ми, Генри – Оньека, Янельт, Йенсен – Мбемо, Тоуни, Висса

“Челси”: Аррисабалага – Кукурелья, Кулибали, Чалоба, Аспиликуэта – Лофтус-Чик, Жоржиньо – Стерлинг, Маунт, Хавертц – Обамеянг

Ставки и Коэффициенты на матч Брентфорд – Челси

Прогноз на матч Брентфорд – Челси от UA-Football

Если Кепа Аррисабалага продолжит творит чудеса, “Челси” может быть спокоен. Но все же Айвена Тоуни центрбекам и киперу “синих” будет остановить сложно. “Брентфорд” физическая крепкая и вертикальная команда, она может создать множество неприятностей “Челси”. Но “синие” явно не позволят сопернику доминировать над собой во второй игре подряд. Прогноз – победа “Челси” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.