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Брентфорд - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.10.2022
Брентфорд – Челси: Прогноз и анонс матча ⋉ 19 октября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, двенадцатый тур
19 октября 2022. Лондон, “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”
“Брентфорд” 21:30 “Челси”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
После своего ничейного дебюта в игре с “Зальцбургом” Грэм Поттер привел “Челси” к пяти подряд победам во всех турнирах с общим счетом 12:1. Новым испытанием для тренера “синих” будет “Брентфорд”, который сильно проводит свои домашние матчи.
Новости Брентфорда
По словам главного тренера “Брентфорда” Томаса Франка, перед матчем с “Брайтоном” он попросил своих футболистов выигрывать дуэли 50 на 50, бежать, бежать, и еще раз бежать, и выигрывать противоборства на стандартах. Датчанин считал, что если команда будет выполнять футбольные основы, у нее будет хороший шанс победить у “Брайтона”.
Так и получилось. “Брентфорд” уступил “Брайтону” практически по всем игровым показателям, владение, удары, точные передачи, кроссы, отборы и так далее, но был сильнее в дуэлях, а главное – выиграл, забив два гола, и не пропустив ни одного мяча. Дубль сделал Айвен Тоуни, с восемью мячами 26-летний форвард “Брентфорда” занимает третье место в списке лучших бомбардиров АПЛ.
“Брентфорду” нужна была эта победа после разгромного поражения “Ньюкаслу” (1:5). Ранее у “пчел” были невнятные матчи против “Борнмута” (0:0) и “Арсенала” (0:3). В этом нет ничего странного, “Брентфорд” еще в прошлом сезоне приучил к тому, что ему свойственно чередовать удачные матчи с абсолютно провальными.
Перед игрой с “Челси” у “Брентфорда” не лучшая кадровая ситуация. Надолго вылетели Хики и Янссон, по-прежнему травмирован Нергор и второй вратарь Стракоша.
Новости Челси
Поединок с “Астон Виллой” был настоящим испытанием для “Челси” Грэма Поттера. Хозяева уже на шестой минуте сделали подарок “синим” – Мингз грубо ошибся в своей штрафной, подарив мяч Маунту и воспитанник “Челси” без труда уложил мяч в ворота. Но “Вилла” в ответ принялась давить, и создавать моменты, и кто знает, продолжилась бы победная серия Поттера, если бы не фантастическая игра Кепы Аррисабалаги на линии ворот. Кипер “Челси” сделал несколько впечатляющих сэйвов, а в середине второго тайма Маунт оформил дубль, уложив мяч в ворота прямым ударом со штрафного – 2:0.
В игре с “Виллой” Поттер сделал эксперимент, поставив Стерлинга на позицию правого фулбека, но он явно не удался. Уже в перерыве тренеру “Челси” пришлось провести двойную замену, чтобы исправить положение.
Поттер располагает глубоким и гибким составом, но все-таки и в нем есть такие незаменимые футболисты, как например Рис Джеймс. Потеря из-за травмы правого фулбека сборной Англии – это большая неудача для “синих”. Как и операция Н’Голо Канте, из-за которой французский опорник пропустит четыре месяца. По-прежнему травмирован и центрбек Фофана.
Поттеру нужно будет подумать, выставлять ли против “Брентфорда” 38-летнего Тьяго Силву, учитывая, что в субботу у “Челси” матч против “Манчестер Юнайтед”. С другой стороны, нужно как-то остановить Тоуни и продлить серию из четырех подряд клиншитов.
Статистика команд, цифры и факты
- “Челси” забивал по меньшей мере два мяча в последних пяти поединках во всех турнирах.
- После назначение Поттера “Челси” три выездных матча с общим счетом 6:1.
- Мейсон Маунт поучаствовал в четырех голах “Челси” в последних двух поединках АПЛ (два гола, два ассиста).
- Форвард “Брентфорда” Айвен Тоуни забил в сезоне 2022/23 восемь голов: пять на своем поле, три в гостевых матчах.
- Тоуни забил 20 из 20 пенальти, которые он пробивал за “Брентфорд” (восемь из них в АПЛ).
- Домашние показатели “Брентфорда” в Премьер-лиге: три победы, две ничьи, одно поражение.
Последние пять матчей Брентфорда и Челси
Брентфорд
- 14.10 “Брайтон” 2:0 (АПЛ)
- 08.10 “Ньюкасл” 1:5 (АПЛ)
- 01.10 “Борнмут” 0:0 (АПЛ)
- 18.09 “Арсенал” 0:3 (АПЛ)
- 03.09 “Лидс” 5:2 (АПЛ)
Челси
- 16.10 “Астон Вилла” 2:0 (АПЛ)
- 11.10 “Милан” 2:0 (Лига чемпионов)
- 08.10 “Вулверхэмптон” 3:0 (АПЛ)
- 05.10 “”Милан” 3:0 (Лига чемпионов)
- 01.10 “Кристал Пэлас” 2:1 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|10
|9
|0
|1
|24-10
|+14
|27
|2
|"Манчестер Сити"
|10
|7
|2
|1
|33-10
|+23
|23
|3
|"Тоттенхэм"
|10
|7
|2
|1
|22-10
|+12
|23
|4
|"Челси"
|9
|6
|1
|2
|15-10
|+5
|19
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|9
|5
|1
|3
|13-15
|-2
|16
|6
|"Ньюкасл"
|10
|3
|6
|1
|17-9
|+8
|15
|7
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|10
|4
|3
|3
|14-11
|+3
|15
|8
|"Ливерпуль"
|9
|3
|4
|2
|21-12
|+9
|13
|9
|"Брентфорд"
|10
|3
|4
|3
|18-17
|+1
|13
|10
|"Кристал Пэлас"
|10
|3
|4
|3
|12-13
|-1
|13
|11
|"Борнмут"
|10
|3
|4
|3
|10-22
|-12
|13
|12
|"Фулхэм"
|10
|3
|3
|4
|16-20
|-4
|12
|13
|"Вест Хэм Юнайтед"
|10
|3
|2
|5
|9-11
|-2
|11
|14
|"Эвертон"
|10
|2
|4
|4
|8-11
|-3
|10
|15
|"Лидс Юнайтед"
|9
|2
|3
|4
|11-13
|-2
|9
|16
|"Астон Вилла"
|10
|2
|3
|5
|7-13
|-6
|9
|17
|"Вулверхэмптон"
|11
|2
|3
|6
|5-14
|-9
|9
|18
|"Саутгемптон"
|10
|2
|2
|6
|9-18
|-9
|8
|19
|"Ноттингем Форест"
|11
|1
|3
|7
|7-23
|-16
|6
|20
|"Лестер Сити"
|10
|1
|2
|7
|15-24
|-9
|5
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Личные встречи
В прошлом сезоне “Брентфорд” и “Челси” встречались трижды. В АПЛ команды обменялись гостевыми победами: “синие” выиграли на выезде 1:0, “пчелы” – 4:1. В четвертьфинале Кубка лиги победил “Челси” (2:0).
Ориентировочные составы
“Брентфорд”: Райя – Айер, Пиннок, Ми, Генри – Оньека, Янельт, Йенсен – Мбемо, Тоуни, Висса
“Челси”: Аррисабалага – Кукурелья, Кулибали, Чалоба, Аспиликуэта – Лофтус-Чик, Жоржиньо – Стерлинг, Маунт, Хавертц – Обамеянг
Ставки и Коэффициенты на матч Брентфорд – Челси
Прогноз на матч Брентфорд – Челси от UA-Football
Если Кепа Аррисабалага продолжит творит чудеса, “Челси” может быть спокоен. Но все же Айвена Тоуни центрбекам и киперу “синих” будет остановить сложно. “Брентфорд” физическая крепкая и вертикальная команда, она может создать множество неприятностей “Челси”. Но “синие” явно не позволят сопернику доминировать над собой во второй игре подряд. Прогноз – победа “Челси” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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