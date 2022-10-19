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Ливерпуль – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.10.2022

Англия
(1 голосов)

У обеих команд сейчас неплохая форма

Ливерпуль – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.10.2022

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 12-й тур

19 октября, 21:30. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Прямая трансляция: OTT-платформа Setanta Sports

Текстовый онлайн: UA-Футбол

Зміст

“Мерсисайдцы” и “молотобойцы” неудачно начали сезон, однако сейчас они понемногу вылезают из кризиса. Правда, команды до сих пор имеют статус текущих середняков чемпионата, так что параллельно это еще и будет битва соседей по турнирной таблице. Между коллективами всего два очка разрыва.

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Ливерпуль

Подопечные Клоппа удивили в прошлом туре. Хотя и сам Юрген (как казалось на предматчевой пресс-конференции) не верил в победу над "Сити", но благодаря ассисту Алиссону и голу Салаха "горожане" уехали из "Энфилда" с нулем очков. Это не была самая выдающаяся игра от “мерсисайдцев”, они во многом уступали команде Гвардиолы, но в итоге победили, что на том этапе было самым главным.

В целом эта победа стала третьей за последние четыре матча. Только против "Арсенала" "Ливерпуль" потерпел поражение из-за пенальти в очень напряженном поединке. Но все же "мерсисайдцы" имеют те же проблемы в обороне, тяжесть в атаке и дисбаланс в центре поля. Это, конечно, если сравнивать с "Ливерпулем" хорошего времени. Как это будет в противостоянии с “Вест Хэмом” – увидим сегодня.

Кадры хозяев

В поединке с "Ман Сити" Клопп потерял еще одного важного игрока – Диогу Жоту. Португалец выбыл на несколько месяцев и присоединился в лазарете к Артуру, Диасу, Конате, Матипу, Окслейду-Чемберлейну и Кейта. Проблемы у "Ливерпуля" с составом те же, что и всегда. И это не только последствия тяжелого календаря, но и системные недочеты физиотерапии на “Энфилде”, ведь такая проблема повторяется не первый раз.

Вест Хэм

Никто не начал этот сезон хуже лондонцев. Единственное, что обрадовало на старте – это игра в Лиге конференций. Как бы это удивительно не звучало, но именно за счет этого третьего по престижности еврокубка "молотобойцы" почувствовали регулярный вкус побед и смогли хотя бы немного улучшить свою форму. Подтверждением тому является, что только после трех подряд сухих поражений в АПЛ и двух побед в ЛК подопечные Мойеса смогли набрать первые очки в чемпионате. Совпадение? Реальность.

Конечно, все проблемы не решились. Команда уже насобирала пять поражений в этом сезоне, в том числе недавние от "Эвертона". Правда, после того матча с “ирисками” "Вест Хэм" уже месяц не уступает: четыре победы и одна ничья. Две из них были как раз в Лиге конференций. А если вообще взять текущие выступления в этом еврокубке, то "молотобойцы" уже вышли из группы и пока имеют максимально возможное количество очков. У АПЛ ситуация другая, однако прогресс есть: не последнее, а 13-е место в чемпионате, и теоретически всего в одной победе от восьмой позиции.

Кадры гостей

Два летних новичка перед этим поединком находились в лазарете: Агерд выбыл еще в предсезонных матчах и пока не играл за команду, а Корне пропустил четыре последних встречи и уже на финальном этапе восстановления. Также близок к возвращению и Доусон – он пропускал игру против “Саутгемптона”.

Последние пять матчей Ливерпуля и Вест Хэма

Последние пять встреч хозяев

  • 16.10. Ливерпуль – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)
  • 12.10. Рейнджерс – Ливерпуль 1:7 (ЛЧ)
  • 09.10. Арсенал – Ливерпуль 3:2 (АПЛ)
  • 04.10. Ливерпуль – Рейнджерс 2:0 (ЛЧ)
  • 01.10. Ливерпуль – Брайтон 3:3 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 16.10. Саутгемптон – Вест Хэм 1:1 (АПЛ)
  • 13.10. Вест Хэм – Андерлехт 2:1 (ЛК)
  • 09.10. Вест Хэм – Фулхэм 3:1 (АПЛ)
  • 06.10. Андерлехт – Вест Хэм 0:1 (ЛК)
  • 01.10. Вест Хэм – Вулверхэмптон 2:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ
1 Арсенал Арсенал 10 9 0 1 24 - 10 27
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 10 7 2 1 33 - 10 23
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 10 7 2 1 22 - 10 23
4 Челси Челси 9 6 1 2 15 - 10 19
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 9 5 1 3 13 - 15 16
6 Ньюкасл Ньюкасл 10 3 6 1 17 - 9 15
7 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 10 4 3 3 14 - 11 15
8 Ливерпуль Ливерпуль 9 3 4 2 21 - 12 13
9 Брентфорд Брентфорд 10 3 4 3 18 - 17 13
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 10 3 4 3 12 - 13 13
11 Борнмут Борнмут 10 3 4 3 10 - 22 13
12 Фулхэм Фулхэм 10 3 3 4 16 - 20 12
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 10 3 2 5 9 - 11 11
14 Эвертон Эвертон 10 2 4 4 8 - 11 10
15 Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 9 2 3 4 11 - 13 9
16 Астон Вилла Астон Вилла 10 2 3 5 7 - 13 9
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 11 2 3 6 5 - 14 9
18 Саутгемптон Саутгемптон 10 2 2 6 9 - 18 8
19 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 11 1 3 7 7 - 23 6
20 Лестер Сити Лестер Сити 10 1 2 7 15 - 24 5

Последние пять личных встреч между соперниками

05.03.22. Ливерпуль – Вест Хэм 1:0

07.11.21. Вест Хэм – Ливерпуль 3:2

31.01.21. Вест Хэм – Ливерпуль 1:3

31.10.20. Ливерпуль – Вест Хэм 2:1

24.02.20. Ливерпуль – Вест Хэм 3:2

Цифры и факты

  • Больше "Ливерпуля" (21) в текущем сезоне АПЛ забили три команды: "Тоттенхэм" (22), "Арсенал" (24) и "Манчестер Сити" (33).
  • "Мерсисайдцы" победили "молотобойцев" в последних пяти подряд встречах на "Энфилде".
  • "Ливерпуль" дома в этом сезоне еще не уступал. Кроме пяти выигрышей было еще две ничьи, в которых команда Клоппа отыгрывалась по ходу матча.
  • Семь лет прошло с последней победы "Вест Хэма" на "Энфилде" – это случилось в августе 2015-го.
  • "Мерсисайдцы" в сыгранных матчах этого сезона не забили только "Эвертону". "Молотобойцы" тоже не отмечались в воротах "ирисок", однако также не забивали еще и в первых трех турах АПЛ "Манчестер Сити", "Ноттингему" и "Брайтону".

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Вест Хэм

Parimatch
1.45
4.90
7.00
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1.46
4.95
6.90
Сделать ставку
VBET
1.45
5.10
7.10
Сделать ставку

Прогноз на матч Ливерпуль – Вест Хэм от UA-Football

"Мерсисайдцы" будут очень усталыми после качелей в поединке с "Сити". "Молотобойцы" хоть и сыграли вничью на выходных, однако весь поединок преобладали и атаковали – физически это проще. Ввиду этого, лондонцам и сегодня будет легче наступать. Но, конечно, хозяева вряд ли уйдут с поля без ответа. Прогноз: Обе забьют (КФ 1,73).

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В статье: Юрген Клопп Дэвид Мойес Ливерпуль Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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