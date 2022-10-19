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Ливерпуль – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.10.2022
У обеих команд сейчас неплохая форма
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 12-й тур
19 октября, 21:30. "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Стюарт Эттвелл
Прямая трансляция: OTT-платформа Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол
“Мерсисайдцы” и “молотобойцы” неудачно начали сезон, однако сейчас они понемногу вылезают из кризиса. Правда, команды до сих пор имеют статус текущих середняков чемпионата, так что параллельно это еще и будет битва соседей по турнирной таблице. Между коллективами всего два очка разрыва.
Ливерпуль
Подопечные Клоппа удивили в прошлом туре. Хотя и сам Юрген (как казалось на предматчевой пресс-конференции) не верил в победу над "Сити", но благодаря ассисту Алиссону и голу Салаха "горожане" уехали из "Энфилда" с нулем очков. Это не была самая выдающаяся игра от “мерсисайдцев”, они во многом уступали команде Гвардиолы, но в итоге победили, что на том этапе было самым главным.
В целом эта победа стала третьей за последние четыре матча. Только против "Арсенала" "Ливерпуль" потерпел поражение из-за пенальти в очень напряженном поединке. Но все же "мерсисайдцы" имеют те же проблемы в обороне, тяжесть в атаке и дисбаланс в центре поля. Это, конечно, если сравнивать с "Ливерпулем" хорошего времени. Как это будет в противостоянии с “Вест Хэмом” – увидим сегодня.
Кадры хозяев
В поединке с "Ман Сити" Клопп потерял еще одного важного игрока – Диогу Жоту. Португалец выбыл на несколько месяцев и присоединился в лазарете к Артуру, Диасу, Конате, Матипу, Окслейду-Чемберлейну и Кейта. Проблемы у "Ливерпуля" с составом те же, что и всегда. И это не только последствия тяжелого календаря, но и системные недочеты физиотерапии на “Энфилде”, ведь такая проблема повторяется не первый раз.
After such a good night at Anfield mine ended in the worst way ! In the last minute one of my dreams collapsed ????— Diogo Jota (@DiogoJota18) October 18, 2022
I will be one more supporting from the outside, club and country, and fighting to be back as soon as possible ????
You'll Never Walk Alone pic.twitter.com/gKssZSnLZ1
Вест Хэм
Никто не начал этот сезон хуже лондонцев. Единственное, что обрадовало на старте – это игра в Лиге конференций. Как бы это удивительно не звучало, но именно за счет этого третьего по престижности еврокубка "молотобойцы" почувствовали регулярный вкус побед и смогли хотя бы немного улучшить свою форму. Подтверждением тому является, что только после трех подряд сухих поражений в АПЛ и двух побед в ЛК подопечные Мойеса смогли набрать первые очки в чемпионате. Совпадение? Реальность.
Конечно, все проблемы не решились. Команда уже насобирала пять поражений в этом сезоне, в том числе недавние от "Эвертона". Правда, после того матча с “ирисками” "Вест Хэм" уже месяц не уступает: четыре победы и одна ничья. Две из них были как раз в Лиге конференций. А если вообще взять текущие выступления в этом еврокубке, то "молотобойцы" уже вышли из группы и пока имеют максимально возможное количество очков. У АПЛ ситуация другая, однако прогресс есть: не последнее, а 13-е место в чемпионате, и теоретически всего в одной победе от восьмой позиции.
Кадры гостей
Два летних новичка перед этим поединком находились в лазарете: Агерд выбыл еще в предсезонных матчах и пока не играл за команду, а Корне пропустил четыре последних встречи и уже на финальном этапе восстановления. Также близок к возвращению и Доусон – он пропускал игру против “Саутгемптона”.
Ready to face the reds ⚒ pic.twitter.com/73dD11NXVf— West Ham United (@WestHam) October 18, 2022
Последние пять матчей Ливерпуля и Вест Хэма
Последние пять встреч хозяев
- 16.10. Ливерпуль – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)
- 12.10. Рейнджерс – Ливерпуль 1:7 (ЛЧ)
- 09.10. Арсенал – Ливерпуль 3:2 (АПЛ)
- 04.10. Ливерпуль – Рейнджерс 2:0 (ЛЧ)
- 01.10. Ливерпуль – Брайтон 3:3 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 16.10. Саутгемптон – Вест Хэм 1:1 (АПЛ)
- 13.10. Вест Хэм – Андерлехт 2:1 (ЛК)
- 09.10. Вест Хэм – Фулхэм 3:1 (АПЛ)
- 06.10. Андерлехт – Вест Хэм 0:1 (ЛК)
- 01.10. Вест Хэм – Вулверхэмптон 2:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|10
|9
|0
|1
|24 - 10
|27
|2
|Манчестер Сити
|10
|7
|2
|1
|33 - 10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|7
|2
|1
|22 - 10
|23
|4
|Челси
|9
|6
|1
|2
|15 - 10
|19
|5
|Манчестер Юнайтед
|9
|5
|1
|3
|13 - 15
|16
|6
|Ньюкасл
|10
|3
|6
|1
|17 - 9
|15
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|8
|Ливерпуль
|9
|3
|4
|2
|21 - 12
|13
|9
|Брентфорд
|10
|3
|4
|3
|18 - 17
|13
|10
|Кристал Пэлас
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|11
|Борнмут
|10
|3
|4
|3
|10 - 22
|13
|12
|Фулхэм
|10
|3
|3
|4
|16 - 20
|12
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|14
|Эвертон
|10
|2
|4
|4
|8 - 11
|10
|15
|Лидс Юнайтед
|9
|2
|3
|4
|11 - 13
|9
|16
|Астон Вилла
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|17
|Вулверхэмптон
|11
|2
|3
|6
|5 - 14
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|19
|Ноттингем Форест
|11
|1
|3
|7
|7 - 23
|6
|20
|Лестер Сити
|10
|1
|2
|7
|15 - 24
|5
Последние пять личных встреч между соперниками
05.03.22. Ливерпуль – Вест Хэм 1:0
07.11.21. Вест Хэм – Ливерпуль 3:2
31.01.21. Вест Хэм – Ливерпуль 1:3
31.10.20. Ливерпуль – Вест Хэм 2:1
24.02.20. Ливерпуль – Вест Хэм 3:2
Цифры и факты
- Больше "Ливерпуля" (21) в текущем сезоне АПЛ забили три команды: "Тоттенхэм" (22), "Арсенал" (24) и "Манчестер Сити" (33).
- "Мерсисайдцы" победили "молотобойцев" в последних пяти подряд встречах на "Энфилде".
- "Ливерпуль" дома в этом сезоне еще не уступал. Кроме пяти выигрышей было еще две ничьи, в которых команда Клоппа отыгрывалась по ходу матча.
- Семь лет прошло с последней победы "Вест Хэма" на "Энфилде" – это случилось в августе 2015-го.
- "Мерсисайдцы" в сыгранных матчах этого сезона не забили только "Эвертону". "Молотобойцы" тоже не отмечались в воротах "ирисок", однако также не забивали еще и в первых трех турах АПЛ "Манчестер Сити", "Ноттингему" и "Брайтону".
Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Вест Хэм
Прогноз на матч Ливерпуль – Вест Хэм от UA-Football
"Мерсисайдцы" будут очень усталыми после качелей в поединке с "Сити". "Молотобойцы" хоть и сыграли вничью на выходных, однако весь поединок преобладали и атаковали – физически это проще. Ввиду этого, лондонцам и сегодня будет легче наступать. Но, конечно, хозяева вряд ли уйдут с поля без ответа. Прогноз: Обе забьют (КФ 1,73).
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