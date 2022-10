Ливерпуль – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.10.2022

Английская Премьер-лига, 12-й тур

19 октября, 21:30. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Стюарт Эттвелл

Прямая трансляция: OTT-платформа Setanta Sports

Текстовый онлайн: UA-Футбол

“Мерсисайдцы” и “молотобойцы” неудачно начали сезон, однако сейчас они понемногу вылезают из кризиса. Правда, команды до сих пор имеют статус текущих середняков чемпионата, так что параллельно это еще и будет битва соседей по турнирной таблице. Между коллективами всего два очка разрыва.

Подопечные Клоппа удивили в прошлом туре. Хотя и сам Юрген (как казалось на предматчевой пресс-конференции) не верил в победу над "Сити", но благодаря ассисту Алиссону и голу Салаха "горожане" уехали из "Энфилда" с нулем очков. Это не была самая выдающаяся игра от “мерсисайдцев”, они во многом уступали команде Гвардиолы, но в итоге победили, что на том этапе было самым главным.

В целом эта победа стала третьей за последние четыре матча. Только против "Арсенала" "Ливерпуль" потерпел поражение из-за пенальти в очень напряженном поединке. Но все же "мерсисайдцы" имеют те же проблемы в обороне, тяжесть в атаке и дисбаланс в центре поля. Это, конечно, если сравнивать с "Ливерпулем" хорошего времени. Как это будет в противостоянии с “Вест Хэмом” – увидим сегодня.

В поединке с "Ман Сити" Клопп потерял еще одного важного игрока – Диогу Жоту. Португалец выбыл на несколько месяцев и присоединился в лазарете к Артуру, Диасу, Конате, Матипу, Окслейду-Чемберлейну и Кейта. Проблемы у "Ливерпуля" с составом те же, что и всегда. И это не только последствия тяжелого календаря, но и системные недочеты физиотерапии на “Энфилде”, ведь такая проблема повторяется не первый раз.

After such a good night at Anfield mine ended in the worst way ! In the last minute one of my dreams collapsed ????

I will be one more supporting from the outside, club and country, and fighting to be back as soon as possible ????

You'll Never Walk Alone pic.twitter.com/gKssZSnLZ1