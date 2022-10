В ожидании Зинченко. Саутгемптон – Арсенал. Анонс и прогноз матча 13-го тура АПЛ на 23.10.2022

Английская Премьер-лига. 13-й тур.

23 октября. 16:00. Саутгемптон. "Сент-Мэрис"

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports, app.setantasports.com

Как бы не закончился матч между "Саутгемптоном" и "Арсеналом", подопечные Артеты все равно останутся на первой строчке как минимум до следующих выходных. На данный момент "канониры" опережают "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" на 4 очка, причем "шпоры" сыграли на один поединок больше.

В рамках сезонов-2020/21 и -2021/22 "святые" три раза принимали "Арсенал" на "Сент-Мэрис" и дважды выходили победителями из дуэли. Сможет ли команда Хазенхюттля сейчас устроить холодный прием явно улучшенной версии банды Артеты?

"Саутгемптон" тусуется в середине второй части турнирной таблицы и с очень большой долей вероятности где-то там и завершит кампанию-2022/23. Почти одиннадцать лет назад, после своего промоушна в АПЛ из Чемпионшипа, "святые" постепенно прощупали почву и закрепились в Высшем дивизионе. В середине десятых команда даже примеряла на себя роль середняка и пару сезонов подряд пробивалась в Лигу Европы. Наверное, бенефисом того "Саутгемптона" стал выход в финал Кубка английской лиги-2017, где верх взял "Манчестер Юнайтед" (3:2).

В 2021 году сербский бизнесмен Драган Солак купил контрольный пакет акций клуба (80%) у китайского магната Гао Цзишена за £100 млн. Солак сразу же заявил, что собирается выстроить сеть футбольных клубов, как это делают владельцы "Манчестер Сити". Практической реализации желаний Драгана стоит ожидать хотя бы через пару-тройку лет. С одной стороны, тот же Ральф Хазенхюттль как талантливый последователь структурных идей Ральфа Рангника точно не откажется от участия в перспективном клубном проекте, с усилением и другими вытекающими. А с другой – руководство "Саутгемптона" только в июле подписало Джо Шилдса на роль главного скаута и уже в октябре позволяет ему уйти в "Челси". Да, мы не знаем всех тонкостей ситуации, но все равно, где заявленные амбиции новых боссов? В свое время Шилдс откопал Санчо, Олисе, Делапа и многих других талантов. В системе "Саутгемптона" он бы точно пригодился и за него, как минимум, стоило сражаться.

Поэтому, пока "святые", несмотря на летнюю закупку, находятся на знакомых для себя позициях. Без сюрпризов горят "Тоттенхэму" (4:1), "Манчестер Сити" (4:0) и "МЮ" (0:1), на тоненького обыгрывают хромой "Лестер" (1:2) и "Челси" Тухеля (2:1), неровно играют с представителями других слоев лиги. Могут проиграть проблемным и откровенно кризисным командам, таким как "Вулвз" (1:0), "Астон Вилла" (1:0) и "Эвертон" (1:2), разделить очки с более крепкими "Лидсом" (2:2) и "Вест Хэмом" (1:1) на "Сент-Мэрис". Хорошо хоть, что не возникает проблем с "Кембридж Юнайтед" в Кубке лиги (0:3) и новичком АПЛ "Борнмутом" (0:1).

Прессингующая структура Хазенхюттля в рамках 4-4-2 традиционно позволяет раскрываться крайним защитникам (Перро и Уокер-Питерс) и форвардам (Армстронг и Че Адамс). Также традиционно большой объем работы ложится на лидерские плечи мастера стандартов Уорда-Прауза и экс-представителя молодежки "Манчестер Сити" – голкипера Базуну.

Big test at our place ???? pic.twitter.com/eCtjG82O4g

С каждым туром все больше и больше напрашивается утверждение: "Арсенал" действительно претендует на чемпионство в Англии, не мнимо. Окей, главное – перестать сомневаться в этом хотя бы весной, если "канониры" все еще будут идти вровень с "Манчестер Сити". Предпосылки к состязанию есть.

"Горожане" – фаворит букмекеров, собаку съевший на английских дистанциях, но, вероятно, пора уже реально отметать напыщенный тезис: мол, у команды Гвардиолы вообще нет конкурентов в борьбе за золото. А то так можно договориться до смешного, перестать замечать вполне очевидные вещи. Например, такую, что сейчас "Арсенал" – лучшая команда АПЛ по качеству игры.

В текущей кампании "Арсенал" вообще ни разу не оформлял с соперниками ничью, да и проиграл коллектив Артеты всего однажды. Эрик Тен Хаг явно умеет готовиться к топ-матчам, пострадали от "ног" "МЮ" не только "канониры" (3:1), но и "Тоттенхэм" посреди этой недели. "Челси" в субботу явно стоит быть поосторожнее с "красными дьяволами".

Отвлеклись, давайте вернемся к "пушкарям". "Арсенал" регулярно выглядит интереснее и убедительнее своих оппонентов. "Ливерпуль" оказался не готов к повышенным оборотам от лондонцев во втором тайме (3:2), также из свежих примеров – "Лидс" и "ПСВ". Как бы не пытались "павлины" и нидерландцы закрыться у собственных ворот, "канониры" не сбавляли давление, а только наращивали его. Так они и добились результата (1:0 в обоих случаях).

К слову, в Лиге Европы "Арсенал" почти гарантировал себе первое место в квартете, после 4 туров "ПСВ" идет на второй строчке и отстает от англичан на 5 очков. В контексте напряженного графика раннее решение вопросов на европейской арене – только в плюс.

Aaron = all of us ???? pic.twitter.com/QrVpwjfNMw