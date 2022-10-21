Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 22.10.2022
Челси – Манчестер Юнайтед: Прогноз и анонс матча ⋉ 22 октября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, тринадцатый тур
22 октября 2022. Лондон, “Стэмфорд Бридж”
“Челси” 19:30 “Манчестер Юнайтед”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Текстовая трансляция – UA-Футбол
В первом туре Премьер-лиги Грэм Поттер преподнес Эрику тен Хагу тактический мастер-класс, взяв три очка с “Брайтоном” на “Олд Траффорд”. Ранее ни одному тренеру не удавалось дважды в одном сезоне АПЛ победить “Манчестер Юнайтед” с двумя разными командами, но Поттер, теперь уже возглавляющий “Челси”, не видит перед собой никаких преград. Однако “Юнайтед” выиграл три из четырех матчей против команд топ-6, поэтому это задание не из простых.
- Новости Челси
- Новости Манчестер Юнайтед
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Челси и Манчестер Юнайтед
- Турнирная таблица
- Личные встречи
- Где смотреть матч Челси – Манчестер Юнайтед
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Челси – Манчестер Юнайтед
- Прогноз на матч Челси – Манчестер Юнайтед от UA-Football
Новости Челси
Грэм Поттер выиграл пять из семи матчей во главе “Челси”. Пока он потерял очки только в первом (домашняя ничья с “Зальцбургом” в Лиге чемпионов) и последнем на данный момент поединке (гостевая ничья с “Брентфордом” в АПЛ).
Матч против “Брентфорда” стал пятым подряд во всех турнирах, в котором “Челси” удалось не пропустит. Во многом “синие” обязаны клиншитам своему вратарю Кепе Аррисабалаге, которому удалось вытеснить из основы Эдуара Менди. В играх против “Астон Виллы” (2:0) и “Брентфордом” (0:0) соперники “Челси” превзошли команду Поттера в показатели xG, но отменная игра Аррисабалаги позволила “синим” не пропустить.
Поттер много работает над тем, чтобы команда была гибкой и могла приспосабливаться к различным игровым ситуациям на поле. Тренер “Челси” экспериментирует с ролями и позициями футболистов, например Рахима Стерлинга можно увидеть на позиции фулбека. Пока получается с переменным успехом, но “Челси” побеждает чаще, чем нет.
Большой проблемой для Поттера остается травма креативного фулбека Риса Джеймса, также остаются вне игры Канте и Фофана. Конор Галлахер, получивший повреждение в первом тайме матча с “Брентфордом”, успел полностью восстановиться к поединку с “Манчестер Юнайтед”.
Новости Манчестер Юнайтед
Матч с “Тоттенхэмом” однозначно стал для “Манчестер Юнайтед” лучшим в сезоне. Некоторые обозреватели даже считают, что это была лучшая игра МЮ за последние несколько лет.
“Юнайтед” действительно впечатлил. Победы над клубами топ-6 были и раньше, но не в такой доминирующей манере. В первом тайме МЮ выполнил по воротам “Тоттенхэма” 19 ударов, это высший результат в нынешнем сезоне АПЛ. “Манчестер Юнайтед” показывал зрелый коллективный футбол в обороне и атаке, и очень хорошо прессинговал.
По словам тен Хага, в игре его команды ему больше всего понравилась организация, без мяча с ним, а также интенсивность и динамичность. Прессинг МЮ, по мнению нидерландского тренера, “был просто восхитительным”.
И все же не обошлось без ложки дегтя. Самый высокооплачиваемый футболист МЮ Криштиану Роналду покинул матч за несколько минут до финального свистка, позже стало известно, что португалец отказался выходить на замену. В качестве наказания Роналду до матча с “Челси” отстранен от первой команды и игру против лондонцев он тоже пропустит. Можно только похвалить тен Хага за его действия в этой ситуации.
Помимо Роналду, матч против “Челси” пропустят травмированные Марсьяль, Магуайр, ван де Бек, Туанзебе.
Статистика команд, цифры и факты
- “Манчестер Юнайтед” выиграл два из двадцати последних матчей на “Стэмфорд Бридж”.
- В противостоянии “Челси” и “Манчестер Юнайтед” зафиксировано рекордное для АПЛ количество ничьих (25). Без побед обеих команд закончились шесть из восьми последних матчей.
- “Челси” не может обыграть “Манчестер Юнайтед” в Премьер-лиге с 2017 года.
- “Челси” выиграл три из четырех домашних поединков в АПЛ 2022/23, “Манчестер Юнайтед” – три из пяти гостевых.
- Вратарь “Челси” Кепа Аррисабалга не пропускает голы в пяти матчах подряд, кипер “Манчестер Юнайтед” Давид Де Хеа – в трех.
- Форварду “Челси” Рахиму Стерлингу пока еще ни разу не удалось поразить ворота “Манчестер Юнайтед”.
- “Челси” забил хотя бы один гол в последних 20 матчах АПЛ на “Стэмфорд Бридж”.
- В шести из семи последних встреч в Премьер-лиги между “Челси” и “Манчестер Юнайтед” команды забили на двоих меньше трех голов.
- “Челси” не проигрывает в восьми последних домашних поединках АПЛ (пять побед, три ничьи).
- “Манчестер Юнайтед” проиграл три последних поединка лиги в Лондоне.
Последние пять матчей Челси и Манчестер Юнайтед
Челси
- 19.10 “Брентфорд” 0:0 (АПЛ)
- 16.10 “Астон Вилла” 2:0 (АПЛ)
- 11.10 “Милан” 2:0 (Лига чемпионов)
- 08.10 “Вулверхэмптон” 3:0 (АПЛ)
- 05.10 “Милан” 3:0 (Лига чемпионов)
Манчестер Юнайтед
- 19.10 “Тоттенхэм” 2:0 (АПЛ)
- 16.10 “Ньюкасл” 0:0 (АПЛ)
- 13.10 “Омония” 1:0 (Лига Европы)
- 09.10 “Эвертон” 2:1 (АПЛ)
- 06.10 “Омония” 3:2 (Лига Европы)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|10
|9
|0
|1
|24-10
|+14
|27
|2
|"Манчестер Сити"
|10
|7
|2
|1
|33-10
|+23
|23
|3
|"Тоттенхэм"
|11
|7
|2
|2
|22-12
|+10
|23
|4
|"Челси"
|10
|6
|2
|2
|15-10
|+5
|20
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|10
|6
|1
|3
|15-15
|0
|19
|6
|"Ньюкасл"
|11
|4
|6
|1
|18-9
|+9
|18
|7
|"Ливерпуль"
|10
|4
|4
|2
|22-12
|+10
|16
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|10
|4
|3
|3
|14-11
|+3
|15
|9
|"Фулхэм"
|11
|4
|3
|4
|19-20
|-1
|15
|10
|"Брентфорд"
|11
|3
|5
|3
|18-17
|+1
|14
|11
|"Кристал Пэлас"
|10
|3
|4
|3
|12-13
|-1
|13
|12
|"Борнмут"
|11
|3
|4
|4
|10-23
|-13
|13
|13
|"Вест Хэм Юнайтед"
|11
|3
|2
|6
|9-12
|-3
|11
|14
|"Саутгемптон"
|11
|3
|2
|6
|10-18
|-8
|11
|15
|"Эвертон"
|11
|2
|4
|5
|8-12
|-4
|10
|16
|"Лидс Юнайтед"
|10
|2
|3
|5
|11-15
|-4
|9
|17
|"Астон Вилла"
|11
|2
|3
|6
|7-16
|-9
|9
|18
|"Вулверхэмптон"
|11
|2
|3
|6
|5-14
|-9
|9
|19
|"Лестер Сити"
|11
|2
|2
|7
|17-24
|-7
|8
|20
|"Ноттингем Форест"
|11
|1
|3
|7
|7-23
|-16
|6
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
Личные встречи
Четыре последних матча между “Челси” и “Манчестер Юнайтед” закончились ничьими. По 1:1 в прошлом сезоне и по 0:0 в позапрошлом. Общая история встреч в АПЛ – 18 побед “Челси”, 17 “Манчестер Юнайтед”, 25 ничьих.
Где смотреть матч Челси – Манчестер Юнайтед
Ориентировочные составы
“Челси”: Аррисабалага – Кулибали, Силва, Чалоба – Чилуэлл, Жоржиньо, Ковачич, Лофтус-Чик – Маунт, Стерлинг – Обамеянг
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Шоу – Каземиро, Фред – Антони, Фернандеш, Санчо – Рашфорд
Ставки и Коэффициенты на матч Челси – Манчестер Юнайтед
Прогноз на матч Челси – Манчестер Юнайтед от UA-Football
“Манчестер Юнайтед” уже побеждал в нынешнем сезоне “Ливерпуль”, “Арсенал” и “Тоттенхэм”. Но все эти победы команда Тен Хага одержала на “Олд Траффорд”. В выездном матче МЮ без шансов уступил “Манчестер Сити”. По словам нидерландца, нет разницы между домом и выездом, но “Челси” очень редко позволяет делать соперникам на “Стэмфорд Бридж” все, что им вздумается. “Челси” и “Манчестер Юнайтед” не пропускают в последних встречах, логично предположить, что в личной встрече команды забьют друг другу по голу, но не больше. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Моуриньо заинтересовался трансфером Мудрика
- На россии заявили о ликвидации кремлевского пропагандиста украинской армией
- Забил сам. ВИДЕО, как голкипер родом из Черкасс выиграл для Сампдории серию пенальти в Кубке
- Брентфорд - Челси. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 19.10.2022
- Один из лидеров Металлиста 1925 начал встречаться с прелестной ведущей клубных соцсетей. ФОТО
- Вот это экспрессия! Мексиканская болельщица обнажила грудь после гола Жиньяка - ВИДЕО 18+