Челси - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 22.10.2022

Чемпионат Англии, тринадцатый тур

22 октября 2022. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” 19:30 “Манчестер Юнайтед”

Телетрансляция – Setanta Sports+

Текстовая трансляция – UA-Футбол

В первом туре Премьер-лиги Грэм Поттер преподнес Эрику тен Хагу тактический мастер-класс, взяв три очка с “Брайтоном” на “Олд Траффорд”. Ранее ни одному тренеру не удавалось дважды в одном сезоне АПЛ победить “Манчестер Юнайтед” с двумя разными командами, но Поттер, теперь уже возглавляющий “Челси”, не видит перед собой никаких преград. Однако “Юнайтед” выиграл три из четырех матчей против команд топ-6, поэтому это задание не из простых.

Новости Челси

Грэм Поттер выиграл пять из семи матчей во главе “Челси”. Пока он потерял очки только в первом (домашняя ничья с “Зальцбургом” в Лиге чемпионов) и последнем на данный момент поединке (гостевая ничья с “Брентфордом” в АПЛ).

Матч против “Брентфорда” стал пятым подряд во всех турнирах, в котором “Челси” удалось не пропустит. Во многом “синие” обязаны клиншитам своему вратарю Кепе Аррисабалаге, которому удалось вытеснить из основы Эдуара Менди. В играх против “Астон Виллы” (2:0) и “Брентфордом” (0:0) соперники “Челси” превзошли команду Поттера в показатели xG, но отменная игра Аррисабалаги позволила “синим” не пропустить.

Поттер много работает над тем, чтобы команда была гибкой и могла приспосабливаться к различным игровым ситуациям на поле. Тренер “Челси” экспериментирует с ролями и позициями футболистов, например Рахима Стерлинга можно увидеть на позиции фулбека. Пока получается с переменным успехом, но “Челси” побеждает чаще, чем нет.

Большой проблемой для Поттера остается травма креативного фулбека Риса Джеймса, также остаются вне игры Канте и Фофана. Конор Галлахер, получивший повреждение в первом тайме матча с “Брентфордом”, успел полностью восстановиться к поединку с “Манчестер Юнайтед”.

Новости Манчестер Юнайтед

Матч с “Тоттенхэмом” однозначно стал для “Манчестер Юнайтед” лучшим в сезоне. Некоторые обозреватели даже считают, что это была лучшая игра МЮ за последние несколько лет.

“Юнайтед” действительно впечатлил. Победы над клубами топ-6 были и раньше, но не в такой доминирующей манере. В первом тайме МЮ выполнил по воротам “Тоттенхэма” 19 ударов, это высший результат в нынешнем сезоне АПЛ. “Манчестер Юнайтед” показывал зрелый коллективный футбол в обороне и атаке, и очень хорошо прессинговал.

По словам тен Хага, в игре его команды ему больше всего понравилась организация, без мяча с ним, а также интенсивность и динамичность. Прессинг МЮ, по мнению нидерландского тренера, “был просто восхитительным”.

И все же не обошлось без ложки дегтя. Самый высокооплачиваемый футболист МЮ Криштиану Роналду покинул матч за несколько минут до финального свистка, позже стало известно, что португалец отказался выходить на замену. В качестве наказания Роналду до матча с “Челси” отстранен от первой команды и игру против лондонцев он тоже пропустит. Можно только похвалить тен Хага за его действия в этой ситуации.

Помимо Роналду, матч против “Челси” пропустят травмированные Марсьяль, Магуайр, ван де Бек, Туанзебе.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Юнайтед” выиграл два из двадцати последних матчей на “Стэмфорд Бридж”.

В противостоянии “Челси” и “Манчестер Юнайтед” зафиксировано рекордное для АПЛ количество ничьих (25). Без побед обеих команд закончились шесть из восьми последних матчей.

“Челси” не может обыграть “Манчестер Юнайтед” в Премьер-лиге с 2017 года.

“Челси” выиграл три из четырех домашних поединков в АПЛ 2022/23, “Манчестер Юнайтед” – три из пяти гостевых.

Вратарь “Челси” Кепа Аррисабалга не пропускает голы в пяти матчах подряд, кипер “Манчестер Юнайтед” Давид Де Хеа – в трех.

Форварду “Челси” Рахиму Стерлингу пока еще ни разу не удалось поразить ворота “Манчестер Юнайтед”.

“Челси” забил хотя бы один гол в последних 20 матчах АПЛ на “Стэмфорд Бридж”.

В шести из семи последних встреч в Премьер-лиги между “Челси” и “Манчестер Юнайтед” команды забили на двоих меньше трех голов.

“Челси” не проигрывает в восьми последних домашних поединках АПЛ (пять побед, три ничьи).

“Манчестер Юнайтед” проиграл три последних поединка лиги в Лондоне.

Последние пять матчей Челси и Манчестер Юнайтед

Челси

19.10 “Брентфорд” 0:0 (АПЛ)

16.10 “Астон Вилла” 2:0 (АПЛ)

11.10 “Милан” 2:0 (Лига чемпионов)

08.10 “Вулверхэмптон” 3:0 (АПЛ)

05.10 “Милан” 3:0 (Лига чемпионов)

Манчестер Юнайтед

19.10 “Тоттенхэм” 2:0 (АПЛ)

16.10 “Ньюкасл” 0:0 (АПЛ)

13.10 “Омония” 1:0 (Лига Европы)

09.10 “Эвертон” 2:1 (АПЛ)

06.10 “Омония” 3:2 (Лига Европы)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 10 9 0 1 24-10 +14 27 2 "Манчестер Сити" 10 7 2 1 33-10 +23 23 3 "Тоттенхэм" 11 7 2 2 22-12 +10 23 4 "Челси" 10 6 2 2 15-10 +5 20 5 "Манчестер Юнайтед" 10 6 1 3 15-15 0 19 6 "Ньюкасл" 11 4 6 1 18-9 +9 18 7 "Ливерпуль" 10 4 4 2 22-12 +10 16 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 10 4 3 3 14-11 +3 15 9 "Фулхэм" 11 4 3 4 19-20 -1 15 10 "Брентфорд" 11 3 5 3 18-17 +1 14 11 "Кристал Пэлас" 10 3 4 3 12-13 -1 13 12 "Борнмут" 11 3 4 4 10-23 -13 13 13 "Вест Хэм Юнайтед" 11 3 2 6 9-12 -3 11 14 "Саутгемптон" 11 3 2 6 10-18 -8 11 15 "Эвертон" 11 2 4 5 8-12 -4 10 16 "Лидс Юнайтед" 10 2 3 5 11-15 -4 9 17 "Астон Вилла" 11 2 3 6 7-16 -9 9 18 "Вулверхэмптон" 11 2 3 6 5-14 -9 9 19 "Лестер Сити" 11 2 2 7 17-24 -7 8 20 "Ноттингем Форест" 11 1 3 7 7-23 -16 6

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Личные встречи

Четыре последних матча между “Челси” и “Манчестер Юнайтед” закончились ничьими. По 1:1 в прошлом сезоне и по 0:0 в позапрошлом. Общая история встреч в АПЛ – 18 побед “Челси”, 17 “Манчестер Юнайтед”, 25 ничьих.

Где смотреть матч Челси – Манчестер Юнайтед

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Ориентировочные составы

“Челси”: Аррисабалага – Кулибали, Силва, Чалоба – Чилуэлл, Жоржиньо, Ковачич, Лофтус-Чик – Маунт, Стерлинг – Обамеянг

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот, Варан, Мартинес, Шоу – Каземиро, Фред – Антони, Фернандеш, Санчо – Рашфорд

Ставки и Коэффициенты на матч Челси – Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч Челси – Манчестер Юнайтед от UA-Football

“Манчестер Юнайтед” уже побеждал в нынешнем сезоне “Ливерпуль”, “Арсенал” и “Тоттенхэм”. Но все эти победы команда Тен Хага одержала на “Олд Траффорд”. В выездном матче МЮ без шансов уступил “Манчестер Сити”. По словам нидерландца, нет разницы между домом и выездом, но “Челси” очень редко позволяет делать соперникам на “Стэмфорд Бридж” все, что им вздумается. “Челси” и “Манчестер Юнайтед” не пропускают в последних встречах, логично предположить, что в личной встрече команды забьют друг другу по голу, но не больше. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.